Зеленская в Конгрессе США призвала предоставить Украине оружие для защиты. ВИДЕО
Жена Президента Елена Зеленская поблагодарила Соединенные Штаты за мощную поддержку и обратилась с просьбой помочь Украине остановить российский террор и предоставить больше оружия, чтобы защитить мир и жизнь украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила во время выступления в Конгрессе США.
Отметим, что Елена Зеленская стала первой в истории супругой иностранного президента, выступившей в Конгрессе США. Она призвала предоставить Украине системы ПВО и больше оружия для совместной победы. Во время выступления Зеленская показала видео с четырехлетней Лизой, погибшей из-за ракетного удара по Виннице, а также фото и видео с погибшими во время удара по Кременчугу.
"Мы искренне благодарны за то, что Соединенные Штаты стоят рядом с нами в борьбе за наши общие ценности – человеческую жизнь и независимость. Вы помогаете нам очень мощно. Пока Россия убивает, Америка спасает. И вы должны об этом знать. Спасибо вам", – подчеркнула первая леди.
Также она подчеркнула, что война еще не закончилась.
"Я сейчас прошу о вещи, которую бы никогда не хотела просить. Я прошу у вас оружия! Оружия не для того, чтобы нести войну на чужую землю, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живым!" – отметила Зеленская.
Она отметила, что просит также предоставить Украине средства противовоздушной обороны: "Чтобы ракеты не убивали детей в их колясках, чтобы они не разрушали детские комнаты и целые семьи".
По словам Зеленской, США знают, что такое террористические атаки и всегда стремились победить терроризм.
"Поэтому помогите нам остановить террор против украинцев, и это будет нашей общей великой победой - во имя жизни, свободы и стремления к счастью каждого человека, каждой семьи", - подчеркнула она.
Жена Президента подчеркнула, что это не только ее просьба, но и ее мужа.
"Мы хотим, чтобы каждый отец и каждая мать могли сказать своему ребенку: засыпай спокойно – больше не будет воздушных тревог, ракетных ударов. Разве это слишком огромное желание?" – сказала Зеленская.
По ее убеждению, возможность ее как первой леди Украины говорить с Конгрессом США именно об оружии является проявлением "наибольшего равенства".
"Это равенство свободных людей. Людей, которые знают, что они защищают, знают, ради чего живут. Я надеюсь, что вы меня сегодня услышали. И надеюсь, что ваши решения будут скорыми", - подчеркнула Елена Зеленская.
По завершении выступления Зеленской аплодировали стоя.
Как сообщалось, супруга Президента Украины Елена Зеленская находится с визитом в Вашингтоне по приглашению первой леди США Джилл Байден.
Пожалуйста, подождите...
ви - теж
не зважаючи на всіх найнятих подоляком ботів!
Кожна скумбрія вважає себе "володаркою морів" .... але люди цього не сприйматимуть.
P. S. Чого не закликає Вовчіка виробляти свою зброю а їздить як "актриса з Німецьких фільмів що готова прийняти з будь якої сторони у будь якій кількості" (В. Зеленський).
Насильно мил не будешь!
А только пришел - сделал что нужно біло Бене и Ко.
Они ведь не считают гоев за равноправных. Потому все закономерно и логично.
Юа - "проститутка" которая отдает себя всем.
Ворюги Кодломойские...
P. S. Кожна "скумбрія" вважає себе "володаркою морів"....
А українці розумнішають. Вам також цього бажаю.
Батьки у рф, батько бувший кгбіст і фсбешник.
Знову ж таки Кулініч з СБУ Херсона. Це жесть, яка біографія. Як !? Як його могли затвердити на цю посаду. Тим більше, що є досвід 2014 року ...
Про стан справ з держоборонзамовлення в воюючій країні відомий?
Чи тобі платять за розповсюдження "вподобайок" *ОПи?
перед тем как уйти на войну, нужно убить предателей и шпионов
Другими словами...Пурга...
Совпадение?не думаю...
Щодо виробництва. Був Житомерський бронетанковий ... і нема.
За валом інфи ми не знаємо що вціліло.
Мол "А вдруг, если она жалобно попросит - может и так дадут, а мы будем дальше откашивать от обязательств строить демократию и будем творить беспредел диктатуры, обзывать вас по всякому... а вы давайте пошевеливайтесь! А то мы ещё детей зеленского пришлём на коврике возле Сената выступать с акробатическими этюдами "назначили прокурора CАП - сняли ген прокурора - оппа !!!"
Без Америки Перемога не реальна,це факт..кожний голос важливий
Молодцы. Они, с международной трибуны выбивают реальную помощь Украине показывая истинное лицо Кремля. Нормальные люди видя это, понимают на своем, личном уровне, с чем имеет дело Украина и понимают, что мимо этого нельзя проходить, отсидеться, отмолчаться.