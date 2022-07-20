Зеленская в Конгрессе США призвала предоставить Украине оружие для защиты. ВИДЕО

Жена Президента Елена Зеленская поблагодарила Соединенные Штаты за мощную поддержку и обратилась с просьбой помочь Украине остановить российский террор и предоставить больше оружия, чтобы защитить мир и жизнь украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила во время выступления в Конгрессе США.

Отметим, что Елена Зеленская стала первой в истории супругой иностранного президента, выступившей в Конгрессе США. Она призвала предоставить Украине системы ПВО и больше оружия для совместной победы. Во время выступления Зеленская показала видео с четырехлетней Лизой, погибшей из-за ракетного удара по Виннице, а также фото и видео с погибшими во время удара по Кременчугу.

"Мы искренне благодарны за то, что Соединенные Штаты стоят рядом с нами в борьбе за наши общие ценности – человеческую жизнь и независимость. Вы помогаете нам очень мощно. Пока Россия убивает, Америка спасает. И вы должны об этом знать. Спасибо вам", – подчеркнула первая леди.

Также она подчеркнула, что война еще не закончилась.

"Я сейчас прошу о вещи, которую бы никогда не хотела просить. Я прошу у вас оружия! Оружия не для того, чтобы нести войну на чужую землю, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живым!" – отметила Зеленская.

Она отметила, что просит также предоставить Украине средства противовоздушной обороны: "Чтобы ракеты не убивали детей в их колясках, чтобы они не разрушали детские комнаты и целые семьи".

Смотрите: Байден принял Елену Зеленскую в Белом доме. ФОТО

По словам Зеленской, США знают, что такое террористические атаки и всегда стремились победить терроризм.

"Поэтому помогите нам остановить террор против украинцев, и это будет нашей общей великой победой - во имя жизни, свободы и стремления к счастью каждого человека, каждой семьи", - подчеркнула она.

Жена Президента подчеркнула, что это не только ее просьба, но и ее мужа.

"Мы хотим, чтобы каждый отец и каждая мать могли сказать своему ребенку: засыпай спокойно – больше не будет воздушных тревог, ракетных ударов. Разве это слишком огромное желание?" – сказала Зеленская.

Также читайте: В мире стартовала кампания #terroRussia

По ее убеждению, возможность ее как первой леди Украины говорить с Конгрессом США именно об оружии является проявлением "наибольшего равенства".

"Это равенство свободных людей. Людей, которые знают, что они защищают, знают, ради чего живут. Я надеюсь, что вы меня сегодня услышали. И надеюсь, что ваши решения будут скорыми", - подчеркнула Елена Зеленская.

По завершении выступления Зеленской аплодировали стоя.

Как сообщалось, супруга Президента Украины Елена Зеленская находится с визитом в Вашингтоне по приглашению первой леди США Джилл Байден.