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Конгресс США (1208) терроризм (18644) Елена Зеленская (214)

Зеленская в Конгрессе США призвала предоставить Украине оружие для защиты. ВИДЕО

Жена Президента Елена Зеленская поблагодарила Соединенные Штаты за мощную поддержку и обратилась с просьбой помочь Украине остановить российский террор и предоставить больше оружия, чтобы защитить мир и жизнь украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила во время выступления в Конгрессе США.

Отметим, что Елена Зеленская стала первой в истории супругой иностранного президента, выступившей в Конгрессе США. Она призвала предоставить Украине системы ПВО и больше оружия для совместной победы. Во время выступления Зеленская показала видео с четырехлетней Лизой, погибшей из-за ракетного удара по Виннице, а также фото и видео с погибшими во время удара по Кременчугу.

"Мы искренне благодарны за то, что Соединенные Штаты стоят рядом с нами в борьбе за наши общие ценности – человеческую жизнь и независимость. Вы помогаете нам очень мощно. Пока Россия убивает, Америка спасает. И вы должны об этом знать. Спасибо вам", – подчеркнула первая леди.

Также она подчеркнула, что война еще не закончилась.

"Я сейчас прошу о вещи, которую бы никогда не хотела просить. Я прошу у вас оружия! Оружия не для того, чтобы нести войну на чужую землю, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живым!" – отметила Зеленская.

Она отметила, что просит также предоставить Украине средства противовоздушной обороны: "Чтобы ракеты не убивали детей в их колясках, чтобы они не разрушали детские комнаты и целые семьи".

Смотрите: Байден принял Елену Зеленскую в Белом доме. ФОТО

По словам Зеленской, США знают, что такое террористические атаки и всегда стремились победить терроризм.

"Поэтому помогите нам остановить террор против украинцев, и это будет нашей общей великой победой - во имя жизни, свободы и стремления к счастью каждого человека, каждой семьи", - подчеркнула она.

Жена Президента подчеркнула, что это не только ее просьба, но и ее мужа.

"Мы хотим, чтобы каждый отец и каждая мать могли сказать своему ребенку: засыпай спокойно – больше не будет воздушных тревог, ракетных ударов. Разве это слишком огромное желание?" – сказала Зеленская.

Также читайте: В мире стартовала кампания #terroRussia

По ее убеждению, возможность ее как первой леди Украины говорить с Конгрессом США именно об оружии является проявлением "наибольшего равенства".

"Это равенство свободных людей. Людей, которые знают, что они защищают, знают, ради чего живут. Я надеюсь, что вы меня сегодня услышали. И надеюсь, что ваши решения будут скорыми", - подчеркнула Елена Зеленская.

По завершении выступления Зеленской аплодировали стоя.

Как сообщалось, супруга Президента Украины Елена Зеленская находится с визитом в Вашингтоне по приглашению первой леди США Джилл Байден.
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Топ комментарии
+36
Любишь Дерьмака?
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20.07.2022 20:09
+30
Скільки ленка скумбрія по вісім дала на зброю з свого рахунку куди відкати за асфальт приходили ?
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20.07.2022 20:05
+29
Угу. Т.е., то, шо Украиной, по факту, управляет руснявая мразь Дерьмак, ты не видишь. И то, шо именно это ставит под угрозу поставки оружия в Украину, ты тоже не в состоянии уразуметь. Все, на шо ты способен - это строчить зеленые лозунги.
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20.07.2022 20:17
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*дайте ей селедки, пусть успокоится" (с)
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20.07.2022 20:26 Ответить
я б із цим впрорався би краще
ви - теж
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20.07.2022 20:29 Ответить
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20.07.2022 20:34 Ответить
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20.07.2022 20:36 Ответить

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20.07.2022 20:45 Ответить
Ха...Якщо вона так вульгарно хоче показати людям які в неї начеб то високі груди,то насправді там мабуть під кофтою заправляє їх в труси.
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20.07.2022 21:33 Ответить
все-таки в Україні працює інституція репутації!
не зважаючи на всіх найнятих подоляком ботів!
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20.07.2022 21:17 Ответить
а якби ж ти ще попросила їх ретельніше контролювати, куди йде їхнє амнриканське бабло та їхня зброя і як вона використовується - тобі б уся Україна була б щиро вдячна!
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20.07.2022 21:54 Ответить
Стули пельку лайно фсб-шне!
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20.07.2022 22:18 Ответить
ФСЮшне лайно засіли біля Вовчіка Зеленського.
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20.07.2022 22:51 Ответить
А я б ще запропонував усі рахунки українських громадян за кордоном більш ніж 100 тисяч конфісковувати і переказувати в Україну. Куди тоді депутанти, прокурвори, судді ...будуть крадене виводити ?
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20.07.2022 23:18 Ответить
вона Перша Леді, вона мала би чоловікові своєму мозги прочистити, щоб він після прочуханки одразу своє оточення почистив від єрмаків-татарових. Тоді і запитань про контроль не виникало би. А тепер русскіє будуть з кожної праски сичати, в Україні корупція, а що українська корупція на русскому корінні то вони не скажуть.
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20.07.2022 23:39 Ответить
Як любі люди, які поважають державу в якій живуть, мають поважати інституції, які існують в державі. Перша Леді - одна з таких інституцій, особливо під час війни, особливо коли вона каже правильно , а тому - закрийте свої пердаки і майте повагу до держави...
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20.07.2022 22:00 Ответить
Ніякого відношення до держави, Окрім що брехнею тимчасова прорвалися до керівництва, ЗЕкоМанда НЕМАЄ.
Кожна скумбрія вважає себе "володаркою морів" .... але люди цього не сприйматимуть.
P. S. Чого не закликає Вовчіка виробляти свою зброю а їздить як "актриса з Німецьких фільмів що готова прийняти з будь якої сторони у будь якій кількості" (В. Зеленський).
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20.07.2022 22:50 Ответить
Вовочка може бути ким завгодно, але люди вибрали і тепер він є кім він є. Неповага до посту президента - це неповага до українського народу. Піде звідти - хоч в спину плюй, а поки там - заткни пастку і не допомагай москалям
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21.07.2022 10:59 Ответить
То другоє ... То була політична сатира, яка має місце бути.
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21.07.2022 12:17 Ответить
В нас не існує інституції першої леді.
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21.07.2022 09:16 Ответить
Поважати можна коли є за що.

Насильно мил не будешь!
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21.07.2022 12:00 Ответить
зброя для захисту вже абсолютно нічого не рішає, бо москалі зайшли в Україну і тепер потрібна зброя для контрнаступу, щоб їх вигнати!
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20.07.2022 22:13 Ответить
Молодец, серьезно. У четы Зеленских есть один спичрайтер, явно наш человек, патриот. Как-то просочился в чужеродную среду.
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20.07.2022 22:14 Ответить
Чего, Зе так же "обещал" все что было по "Big DATA"... Т.е. все что даст рейтинг...
А только пришел - сделал что нужно біло Бене и Ко.
Они ведь не считают гоев за равноправных. Потому все закономерно и логично.
Юа - "проститутка" которая отдает себя всем.
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20.07.2022 22:58 Ответить
Посадите в тюрьму министра обороны и его братана дЕрмака... Мож штаты и дадут автомат Калашникова

Ворюги Кодломойские...
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20.07.2022 22:16 Ответить
А Вовчіка почати таки виготовляти свої зброю вона не закликала?
P. S. Кожна "скумбрія" вважає себе "володаркою морів"....
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20.07.2022 22:45 Ответить
Тут вона все правильно сказала ,до чого тут критика.
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20.07.2022 22:46 Ответить
тому що це лишень спроба "відбілити" значний прой***б команди *ОПи с вагнергейтом, здачі Херсону та ін.
А українці розумнішають. Вам також цього бажаю.
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20.07.2022 23:01 Ответить
одна люди має знати хто зрадить а хто ні? зрадники можуть бути в кожного в колі його спілкування, які проявляться згодом
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21.07.2022 11:45 Ответить
Це так, але ніяка контррозвідка не затвердить Єрмака на посаді біля Президента.
Батьки у рф, батько бувший кгбіст і фсбешник.

Знову ж таки Кулініч з СБУ Херсона. Це жесть, яка біографія. Як !? Як його могли затвердити на цю посаду. Тим більше, що є досвід 2014 року ...
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21.07.2022 12:36 Ответить
Були чіткі вимоги усунути росіянських агентів від влади.
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20.07.2022 23:16 Ответить
Де виробляти свою зброю? На якому обладнанні? Які спеціалісти мають це робити? Через який час вона буде готова? Виробляти яку зброю, автомати чи що , чи може ракети Вільху? Кошти на виготовленя? Не городіть хе.ні панове, дивіться реально на ситуацію. Зброя потрібна вже і зараз, те що вона не була зроблена раніше це інше питання, але ПОВАЖАЙТЕ СВОЮ ДЕРЖАВУ І ЇЇ ІНСТИТУЦІЇ, ПОЧИНАЙТЕ З СЕБЕ.
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20.07.2022 23:00 Ответить
Ти володієш інформацією про відміну фінансування та контрактів на зброю, як простоюють потужності чи продається закордон ці 8 років?
Про стан справ з держоборонзамовлення в воюючій країні відомий?

Чи тобі платять за розповсюдження "вподобайок" *ОПи?
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20.07.2022 23:06 Ответить
Зброя дуже потрібна, але посади дєрьмака татарова та інших зрадників важливіші за виживання української нації.
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20.07.2022 23:13 Ответить
нельзя ставить телегу впереди лошади, потому что:
перед тем как уйти на войну, нужно убить предателей и шпионов
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20.07.2022 23:39 Ответить
перед тем как просить оружие, убери фсбшное дерьмо из своего дома, потому что завтра оно может оказаться не в тех руках и будет направлено против украинцев
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20.07.2022 23:45 Ответить
А есть другой вариант, переодеть летчиков США в украинскую военную форму и посадить на Ф-35. Такое предложение уже обговаривается.
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21.07.2022 09:20 Ответить
с дерьмаками можно обговаривать только одно - имена, явки и пароли фсбшной резидентуры в Украине. все остальное - мыльные бульбашки
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21.07.2022 09:53 Ответить
Што
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20.07.2022 23:53 Ответить
Бомж за магазином, закликав надати Україні зброю. В
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20.07.2022 23:54 Ответить
Ех, Олено, прошу Вас, уявіть собі, який ефект могла би мати Ваша емоційна промова від душі, від сердця, не користуючись шпаргалкою, написаною невмілими спічрайтерами...!
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20.07.2022 23:57 Ответить
угу ... у Конгресі США ... Спробуйте, тільки памперс вдягніть - серйозно.
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21.07.2022 12:19 Ответить
Добре хоч щось дають, взалі могли би вислати гудрон, щоб Вава продовжив готуватися до війни прокладаючи асфальт.Вона просить те що раніше не наважилася просити!Як би ти просила про це свого вилупка у 2019 ,скільки людей би залишилися живаими!!!Щоб вам зараз не писали спічрайтери ,ваші криваві дороги та мости,куди ви закатували гроші на озброєння люди вам ніколи не простять і відповідати придется , бо то вже море крові і горя.
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21.07.2022 00:19 Ответить
Промова була емоційна і в міру стримана. Не тре гавкати!
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21.07.2022 00:35 Ответить
Після палкоі промови потрібен бріфінг журналістам. На бріфінгу розглянути питання про Ермака, про призначення керівника САП про здачу Чонгара,...... А так це відволікання уваги,
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21.07.2022 01:37 Ответить
Дєрьмак то святе
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21.07.2022 07:59 Ответить
дєрьмак зараз не на часі.
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21.07.2022 09:22 Ответить
Леді... твоя промова прониклива і мало кого лишить байдужим. Та соромно!!! що гроші з оборонки стирила ваша команда. Тирить все! до чого дотягнуться грайливі ручки. Навіть гуманітарку і не доведи Господь зброю?.Похєрили усі перестроги і попередження досягнення і прагнення народу
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21.07.2022 04:53 Ответить
Ленка покаталась в Америку...чтоб отвлечь внимания лохтората от темы Татаров-дЕрмак...сладкой парочки...
Другими словами...Пурга...
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21.07.2022 07:26 Ответить
Ну так читати текст, це противно. Треба би трохи вивчити його. Але тепер ми отримаемо зразу і "Петріоти" і "Абрамси" і Ф-35
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21.07.2022 08:04 Ответить
F-35 ..? Ну не перегинайте !!
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21.07.2022 12:21 Ответить
Ермак , уже тоже выступал , в США , про убиенного брата рассказывал, обвинял Порошенко . Это такой цинизм , после скумбрия по 8 грв , и поддержки в 14 -м действий расии. Напомните ,в каком госпитале Лена работает , и помогает раненым , ну там судна выносит , перевозки делает ,. Почему эта ***** во время войны не в Украине . А за помощью, обратись к Зеленскому , и спроси , почему до сих пор Ермак и Татаров , в ОП .
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21.07.2022 08:41 Ответить
Странный визит Ленки и Рамштайн-4..где Ллойд Остин изложил по нотам помощь Украине детально...Совпали по времени...
Совпадение?не думаю...
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21.07.2022 08:54 Ответить
. Это вы не городите херню , при наличие желания производство ,патронов, ракет , и всего остального , нужно максимум два месяца . 28 дней , вызревает бетон ,..... а уже прошло четыре ,Карл , и ничего нет , ни патронного завода , ни производства Стугн, Богдан , Вільхи, где ***** это все , при том что деньги 💰 есть , . Нет толко у Киева желания , а все ходят и попрошайничают .
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21.07.2022 09:04 Ответить
если нашару дадут - то гранты можно покрасть...
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21.07.2022 09:20 Ответить
Насмішило про гроші.

Щодо виробництва. Був Житомерський бронетанковий ... і нема.
За валом інфи ми не знаємо що вціліло.
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21.07.2022 12:25 Ответить
Могла бы уже и английский выучить четыре месяца сидеть и баклуши бить
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21.07.2022 09:08 Ответить
Це, тіпа, робочий візит першої леді ... Повинна державною звертатися.
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21.07.2022 12:23 Ответить
Зелёные не ищут лёгких путей. Вместо выполнения известных требований - они засылают женщину... Красивая... эмоциональная серия ...Какая картинка !!! Какой сценарный замысел !!!

Мол "А вдруг, если она жалобно попросит - может и так дадут, а мы будем дальше откашивать от обязательств строить демократию и будем творить беспредел диктатуры, обзывать вас по всякому... а вы давайте пошевеливайтесь! А то мы ещё детей зеленского пришлём на коврике возле Сената выступать с акробатическими этюдами "назначили прокурора CАП - сняли ген прокурора - оппа !!!"
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21.07.2022 09:17 Ответить
А Беня не міг би полетіти до штату і попросити там для України зброю?
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21.07.2022 12:29 Ответить
Мабуть, записочку возила, як у свій час Абрамович передавав записочку від вовочки путіну, так і тепер, тільки тепер у інший бік. "Винні, виправимось, простіть нас засранців."
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21.07.2022 12:54 Ответить
Молодець..любі кроки потрібні для перемоги,а цей був важливий.
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21.07.2022 13:29 Ответить
Украінською,коротко,ясно,вражаючи.
Без Америки Перемога не реальна,це факт..кожний голос важливий
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21.07.2022 15:07 Ответить
И Зеленский и Зеленская ломают устаревшие стереотипы в дипоматии.
Молодцы. Они, с международной трибуны выбивают реальную помощь Украине показывая истинное лицо Кремля. Нормальные люди видя это, понимают на своем, личном уровне, с чем имеет дело Украина и понимают, что мимо этого нельзя проходить, отсидеться, отмолчаться.
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21.07.2022 20:54 Ответить
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