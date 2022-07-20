РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8690 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
30 474 143
оружие (10029) Пентагон (1414) США (24852) Остин Ллойд (418) HIMARS (280)

США и союзники предоставляют Украине более 20 HIMARS, - Пентагон

himars

США вместе с союзниками выделяют Украине всего более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом говорится в заявлении, озвученном на пресс-конференции министра обороны США Ллойда Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли после их встречи с контактной группой по вопросам обороны Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

При этом 12 этих систем уже передано в пользование Украине, отметили в Пентагоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США передадут Украине еще четыре HIMARS

Ранее Ллойд Остин подтвердил, что в ближайшее время США предоставят Украине еще четыре ракетных системы залпового огня HIMARS, которые войдут в новый пакет военной помощи.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+52
Амерам та союзникам-респектище...
показать весь комментарий
20.07.2022 20:29
+46
Слишком много бавовни ожидается
показать весь комментарий
20.07.2022 20:29
+44
Дуже дякуємо дядьку Сему.
показать весь комментарий
20.07.2022 20:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
не боись кацап все будет ленд лиз- а немцы что нам что-то должны?
показать весь комментарий
21.07.2022 06:13 Ответить
И много много к ним снарядов и ракет,, может нести шесть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету https://ru.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS ATACMS . HIMARS взаимозаменяема с РСЗО https://ru.wikipedia.org/wiki/M270_MLRS M270A1 ,
показать весь комментарий
20.07.2022 20:48 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 20:52 Ответить
"...а что жє єто праісходіт?...а вот мі счас будєм стрєлять па цєнтрам прінятія рєшєній ..."
показать весь комментарий
20.07.2022 20:48 Ответить
Це значить 200?
показать весь комментарий
20.07.2022 20:49 Ответить
Пердак палай!!!
показать весь комментарий
20.07.2022 20:49 Ответить
В Пентагоне заявили, что США вместе с союзниками выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS
Из них 12 уже переданы. Также в США сообщили, что передают Украине РСЗО HIMARS с дальностью поражения 80 км, как и было заявлено ранее. О поставках дальнобойных ракет дальностью применения до 300 км пока речи не идёт.
показать весь комментарий
20.07.2022 20:52 Ответить
критична маса хаймерсів у нас вже єсть це більше 10шт
якщо ще збереться мінімалка 25-30шт
то це буде просто супер
спасибі Амереканському Народу!!
спасибі Першій Леді!!
показать весь комментарий
20.07.2022 20:52 Ответить
идиот при чем тут зеленая скумбрия - типа без нее не дали бы
показать весь комментарий
21.07.2022 06:15 Ответить
Бавовна буде в тренді
показать весь комментарий
20.07.2022 20:55 Ответить
Jesli Himars tak realno tolko stati mogut dat,ecio ix imejet rumini i arabskije strani.M270 stary variant tak tex mnogyje kto imejet,vot etix nado polucit pobolse
показать весь комментарий
20.07.2022 20:57 Ответить
Вот ещё не плохая штучка )с высокоточными дальнобойными артиллерийскими снарядами с GPS-наведением M982 Excalibur,
показать весь комментарий
20.07.2022 21:04 Ответить
Щось стратегічне, масове потрібно. Інакше все увязне в мясорубці.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:06 Ответить
💯👍
показать весь комментарий
20.07.2022 21:12 Ответить
100!!! И не меньше! Больше можно...
показать весь комментарий
20.07.2022 21:12 Ответить
Давай гроші , я тобі і двісті прижену (( Ти в курсі вартості одного його залпу ?
показать весь комментарий
21.07.2022 01:18 Ответить
как работает ракета ATACMS, которую мы ждем на фронте......
если можно сказать, что это ад на земле, то это именно он!
https://youtu.be/Ipr_hPAcR_Q
показать весь комментарий
20.07.2022 21:15 Ответить
Гарна цифра

ПОНАД 20 🙂
Все що понад може бути і 999
показать весь комментарий
20.07.2022 21:19 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 21:21 Ответить
Переслухав Міллі в оригіналі.
Він сказав, що зараз 12, а доведуть разом з союзниками до більш ніж 20, а не більш ніж 20
додатково нових. Але це теж вже доволі непогано.

Головне, щоб всі ці 20 машин були повністю забезпечені ************.

Також він сказав, що вже 200 солдат навчені ними користуватися. І ще більше навчать невдовзі.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:33 Ответить
Це він так сказав. А в дійсності? Спробуй, порахуй зайців у лісі. Вони ж усі бігають!
показать весь комментарий
20.07.2022 21:45 Ответить
Хм... а екіпаж в них 3 чоловіка!

Цікава арифметика виходить!
показать весь комментарий
20.07.2022 23:45 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 21:37 Ответить
Більше двадцяти- це 100 Химер?Йой, най буде.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:52 Ответить
Дайте ракеты на 300 км, тогда хватит и этих 20 пусковых установок, чтобы кацапы остались на этой войне с голыми жопами. А потом нужны будут танки и авиация для освобождения территорий от оккупантов.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:42 Ответить
На майбутнє: поставки "Himars" - то звичайно дуже добре,👌👍 але мати на озброєнні власні MLRS-системи високої точності типу тієї самої "Вільхи-М" - це просто МАСТ ХЕВ!!! Високоточні ракетно - артилерійські системи, системи ППО-ПРО (той самий "Кільчень" та інші), тактичні ракетні системи(типу "Сапсан"), протикорабельні системи("Нептун"), дрони-БПЛА(тактичного розвідувального та стратегічного плану) - це все потрібно мати свого виробництва, чи української локалізації. Тільки при такій умові ми зможемо бути впевненими у своїй повній спроможності відбити будь-який напад і захистити власну країну! А вже далі - треба підіймати питання повернення Україні її суверенного права на володіння ядерним потенціалом, у зв'язку з фактичною денонсацією будапештського наїб@лов@ з боку парашостану.
показать весь комментарий
20.07.2022 23:07 Ответить
не пались кацап зеленомордый со своим "ядерным патенциалом"
показать весь комментарий
21.07.2022 06:18 Ответить
Та ви мрійник, пане.
показать весь комментарий
21.07.2022 08:16 Ответить
Був би Петро при власті, вже б давно ядерну бомбу зробив ))
показать весь комментарий
21.07.2022 09:12 Ответить
Ну да,с гавна конфеты же лепит.
показать весь комментарий
21.07.2022 16:22 Ответить
Дайош больше хорошей русни!
показать весь комментарий
20.07.2022 23:42 Ответить
Где-то на Роисси заплакала старая лошадь
показать весь комментарий
20.07.2022 23:49 Ответить
Перспективы хорошие - обучено 200 военных, экипаж 3 человека. Этого уже достаточно для 70 комплектов ******** для кацапов. Обучение продолжается, поставки ......
показать весь комментарий
21.07.2022 00:01 Ответить
Прогноз погоди вiд Хаймерсметео: В повітрі підвищується дуже швидко вміст бавовни.
показать весь комментарий
21.07.2022 00:14 Ответить
За 2.5 років великого крадівництва було закатано в асфальт більше 300 млрд гривень. Для порівняння на закупівлю високоточної зброї для ЗСУ було витрачено за цей час 0 грн 00 коп. Хоч українська вільха має значно кращі характеристики по дальності ніж поточні HIMARS, при цьому українською зброєю можна було стрілять по парашиї. Однак критикувати Zeлених гнид у владі зараз не начасі.
показать весь комментарий
21.07.2022 07:17 Ответить
Хто тобі не дає? критикуй собі. Далі що?
показать весь комментарий
21.07.2022 09:11 Ответить
Дякуємо, але могли би і більше передавати. 200 чоловік підготовлено, тобто для 66 екіпажів достатньо.
показать весь комментарий
21.07.2022 08:13 Ответить
Одноклассники из Израиля спрашивают : ,, почему вы сами не делаете современное оружие- у наверное самый большой опыт в мире по изготовлению ракет , с 50 годов,, Отвечаюим : ,,30 лет у нас *********** ( кроме одного- что то делал для армии) не вкладывали в науку и ВВК ни копейки - только мародерили и воровали). Мы можем и гиперзвуковые ракеты с дальностью 4000 км делать и системы типа химерс с дальностью более 500км и классные танки, и пртивокорабельные ракеты........Но пока у нас только *********** больные клептоманией и отсутствием мозга. Идиотизм во всем- за госденньги бурим скважины и даром отдаём *******- Шуфричам , даже во время войны ресурсы - механизм сверхприбылей пидоров -любителей русского мира. Нужно делать тысячи ракет , лучше , чем американские, чтобы били по Кремлю. У нас должно быть все своё - мы все можем. Наша главная беда - наш народ ( 78% электората).. Зе обещал, что идёт на один срок - будет как минимум три и превратится в Зетлера. Хорошая перспектива у народа поработать 8 лет на Коломойского.
показать весь комментарий
21.07.2022 09:13 Ответить
Юрій Швець каже шо на базі НАТО в Рамштайні проходять вишкіл 10 000 українських вояків спецназу за стандартами НАТО...стільки ж в Британії..Борис Джонсонюк каже що наші хлопці показали себе з найкращого боку...
показать весь комментарий
21.07.2022 10:10 Ответить
показать весь комментарий
21.07.2022 17:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 