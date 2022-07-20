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США и союзники предоставляют Украине более 20 HIMARS, - Пентагон
США вместе с союзниками выделяют Украине всего более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS.
Об этом говорится в заявлении, озвученном на пресс-конференции министра обороны США Ллойда Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли после их встречи с контактной группой по вопросам обороны Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
При этом 12 этих систем уже передано в пользование Украине, отметили в Пентагоне.
Ранее Ллойд Остин подтвердил, что в ближайшее время США предоставят Украине еще четыре ракетных системы залпового огня HIMARS, которые войдут в новый пакет военной помощи.
Топ комментарии
+52 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий20.07.2022 20:29
+46 Eight Wonder 56eae116
показать весь комментарий20.07.2022 20:29
+44 Claudia Smith
показать весь комментарий20.07.2022 20:30
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Из них 12 уже переданы. Также в США сообщили, что передают Украине РСЗО HIMARS с дальностью поражения 80 км, как и было заявлено ранее. О поставках дальнобойных ракет дальностью применения до 300 км пока речи не идёт.
якщо ще збереться мінімалка 25-30шт
то це буде просто супер
спасибі Амереканському Народу!!
спасибі Першій Леді!!
если можно сказать, что это ад на земле, то это именно он!
https://youtu.be/Ipr_hPAcR_Q
ПОНАД 20 🙂
Все що понад може бути і 999
Він сказав, що зараз 12, а доведуть разом з союзниками до більш ніж 20, а не більш ніж 20
додатково нових. Але це теж вже доволі непогано.
Головне, щоб всі ці 20 машин були повністю забезпечені ************.
Також він сказав, що вже 200 солдат навчені ними користуватися. І ще більше навчать невдовзі.
Цікава арифметика виходить!