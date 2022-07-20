Международный уголовный суд планирует предъявить РФ первые обвинения в военных преступлениях: ведутся переговоры о передаче в Гаагу пленного российского чиновника, - Bloomberg
Первые обвинения могут быть предъявлены до конца 2022 или в начале 2023-го.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Окончательная дата еще не определена, и процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела нужно время", — пишет издание.
Суд уже имеет обоснованные подозрения в отношении российских войск, подпадающих под юрисдикцию суда.
Также авторы Bloomberg пишут, что МУС и Украина ведут переговоры о передаче в Гаагу по меньшей мере одного пленного российского чиновника, который может свидетельствовать в теории против российских военных чиновников.
Топ комментарии
+13 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий20.07.2022 20:58
+6 Анатолій Бойко 57d63d88
показать весь комментарий20.07.2022 22:01
+4 Claudia Smith
показать весь комментарий20.07.2022 21:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
а може й не доживемо.
А то, тільки чотири "стрелочника" під звинуваченням, а проти Рашки та її вищого керівництва ще нема жодного звинувачення.