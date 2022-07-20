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россия (93015) Международный уголовный суд (226) военные преступления (1376)

Международный уголовный суд планирует предъявить РФ первые обвинения в военных преступлениях: ведутся переговоры о передаче в Гаагу пленного российского чиновника, - Bloomberg

суд,кримінальний

Первые обвинения могут быть предъявлены до конца 2022 или в начале 2023-го.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Окончательная дата еще не определена, и процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела нужно время", — пишет издание.

Суд уже имеет обоснованные подозрения в отношении российских войск, подпадающих под юрисдикцию суда.

Читайте: Российский агент пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд, – разведка Нидерландов

Также авторы Bloomberg пишут, что МУС и Украина ведут переговоры о передаче в Гаагу по меньшей мере одного пленного российского чиновника, который может свидетельствовать в теории против российских военных чиновников.
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Топ комментарии
+13
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20.07.2022 20:58
+6
Гарне фото манекена . Тіло окремо , голова окремо . Як живий
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20.07.2022 22:01
+4
ну що ж, ще якихось 8-10 років і ми доживемо до суду в Гаазі і може навіть і до вироку путлерівцям.
а може й не доживемо.
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20.07.2022 21:05
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20.07.2022 20:58 Ответить
Гарне фото манекена . Тіло окремо , голова окремо . Як живий
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20.07.2022 22:01 Ответить
Символично: тушка без головы...
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21.07.2022 00:43 Ответить
И Цемаха треба в Хааху передати
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21.07.2022 09:45 Ответить
ну що ж, ще якихось 8-10 років і ми доживемо до суду в Гаазі і може навіть і до вироку путлерівцям.
а може й не доживемо.
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20.07.2022 21:05 Ответить
Це все імпотентні організації в руках аутсайдерів зі всього світу яким не знайшлось місця в рідній країні- щось на зарзок ЕвроПарламенту - якщо ти не проходиш в парламент своєї країни то ти йдеш в ЕвроПарламент. Те саме і з цими Гаагами - там одні лузери з усього світу.
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20.07.2022 21:56 Ответить
Повторюсь... Насрать кацапам на все міжнародне.
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20.07.2022 21:29 Ответить
в 1941 нацисты тоже так думали, а потом длительный и мучительный процесс денацификации под руководством союзников.
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20.07.2022 22:27 Ответить
не зовсім. З приводу закриття "Миротворця" кацапи згадують відразу про міжнародне, і біжуть скиглити в ООН.)
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20.07.2022 23:01 Ответить
ведуться переговори про передачу до Гааги полоненого російського чиновника --- неужели путлер сдался ?
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20.07.2022 21:30 Ответить
Саме тому ЗЕублюдок звільнив ГенПрокурора Венедіктову- щоб не було повноцінноої співпраці! Було б добре якби російська агентура знищила свого ж Оманського агента.
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20.07.2022 21:52 Ответить
MH17 завершите, хоча би!
А то, тільки чотири "стрелочника" під звинуваченням, а проти Рашки та її вищого керівництва ще нема жодного звинувачення.
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20.07.2022 21:53 Ответить
.....первые обвинения уже в конце 22г или в начале 2023г..... . Та давайте в конце 23 или даже в начале 24г все начнем---чтоб больше напрессовалось. Или по методике народной---нэ буду дывиться. хай козыриться.... .
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20.07.2022 22:14 Ответить
скорее меняйте его на какого-нибудь бродягу с оккупированных территорий!
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20.07.2022 22:22 Ответить
 
 