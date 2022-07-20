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Новости Помощь Украине
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оружие (10029) Пентагон (1414) США (24852) Остин Ллойд (418)

"Рамштайн-4" был очень продуктивным в плане новых инициатив, - Остин

остін

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемый "Рамштайн-4", была очень продуктивной, поскольку многие страны выступили с новыми инициативами по усилению возможностей ВСУ.

Об этом заявил на итоговой пресс-конференции в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы понимаем неотложность и прилагаем все усилия, чтобы сохранить и усилить импульс помощи. И это включало много новых заявлений, сделанных сегодня утром", - отметил глава оборонного ведомства США.

Он уточнил, что во встрече приняли участие министры обороны и начальники штабов почти из 50 стран.

Читайте: Более 30 стран оказали военную поддержку Украине и продолжат это делать, - Остин

"Мы видим, как страны со всего мира продолжают наращивать поставки (в Украину – ред.) крайне необходимых систем и боеприпасов. И это были действительно вдохновляющие усилия", - подчеркнул Остин.

По его словам, кроме передачи вооружений некоторые союзники и партнеры обеспечивают обучение и тренировку украинских военных для работы с ними. Некоторые страны восстанавливают украинскую технику, а кто поставляет запчасти и другие боевые средства.

"Я уверен, что эти усилия будут расти", - подчеркнул Остин.

Он поблагодарил министра обороны Украины Алексея Резникова, который проинформировал участников встречи о развитии ситуации на фронте и насущных потребностях ВСУ.

"Всех участников Контактной группы вдохновило мужество украинского народа, а также умение украинских военных", - отметил министр обороны США.
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Топ комментарии
+12
українці зброєю союзників знищать москальську брехливу гідру
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20.07.2022 21:48
+7
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20.07.2022 21:56
+5
Он в щетине от стилиста, весь такой на белом пони,
На Генштаб наехал браво: все смешалось - люди, кони.
И пока Ермак лошадку там придерживал вальяжно,
Он Залужному с Генштабом пригрозил весьма отважно.
Сообщил, что он тут главный. Без него нельзя ни шага. Ибо он соединяет слабоумие с отвагой.
Ведь о нем вам пишут книги: в основном, - какие речи
Говорит он по суфлеру (задолбался) каждый вечер.
Он герой - освободитель. И он крестиком в иконах.
Он спасает Украину, а не парни, что в погонах!
И пока по всем экранам разносился этот шлак,
Вместо пони под Володей оказался вдруг ишак.
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20.07.2022 21:55
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Правила форума Совет форумчан
українці зброєю союзників знищать москальську брехливу гідру
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20.07.2022 21:48 Ответить
До обговорення нових поставок зброї для боротьби з окупантами долучилися представники понад 50 країн, присутнім був і міністр оборони України Резніков.
Наступний пакет військової допомоги для України: ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, партію снарядів для них, а також для ствольної артилерії. Також американські високопосадовці нагадали, що найближчим часом в Україну прибудуть дві системи ППО NASAMS.
Щодо постачань ракет більшої дальності для HIMARS (дальності ураження до 300 кілометрів), голова Пентагону, як і генерал Марк Міллі, відповідали доволі неоднозначно, але підкреслили, що Україна отримує ті снаряди та зброю, яка потрібна їй на даному етапі війни.
Деякі країни беруть участь в оновленні українського озброєння за натівськими стандартами. Наприклад, Чехія, Польща та Велика Британія хочуть сприяти пришвидшенню поставок Україні. Країни Балтії надають техніку з власного домашнього балансу. Польща стала плацдармом для наших безпекових заходів. Також хочу подякувати Норвегії за надання Україні ППО.
https://zaborona.com/bilshe-himars-shhob-nyshhyty-okupantiv-soyuznyky-na-ramshtajn-4-domovylys-pro-novu-zbroyu-dlya-zsu/ https://zaborona.com/bilshe-himars-shho ... -dlya-zsu/
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20.07.2022 21:48 Ответить
Так без каких-то новых анонсов, новостей? Кроме 4 хаймарсов и литовских M113? А пво\про опять мимо, да? (
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20.07.2022 21:49 Ответить
NASAMS dajut eto PVO
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20.07.2022 21:57 Ответить
да насамс еще 3 недели назад анонсировали, причем тут рамштайн-4?
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20.07.2022 21:58 Ответить
а вам все потрібно знати з анонсом? чекайте, зустрінете на полі брані
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20.07.2022 22:06 Ответить
ну про 4 хаймарса то уведомили.
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20.07.2022 23:29 Ответить
з якої бені кацапів "увєдамлять"?
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21.07.2022 11:42 Ответить
А тим часом Шольц продовжує затримувати постачання зброї до України...
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20.07.2022 21:49 Ответить
Багато «нових заяв» та «надихаючих зусиль». Сподіваюсь що було і щось конкретне про що нам не розказують
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20.07.2022 21:49 Ответить
Он в щетине от стилиста, весь такой на белом пони,
На Генштаб наехал браво: все смешалось - люди, кони.
И пока Ермак лошадку там придерживал вальяжно,
Он Залужному с Генштабом пригрозил весьма отважно.
Сообщил, что он тут главный. Без него нельзя ни шага. Ибо он соединяет слабоумие с отвагой.
Ведь о нем вам пишут книги: в основном, - какие речи
Говорит он по суфлеру (задолбался) каждый вечер.
Он герой - освободитель. И он крестиком в иконах.
Он спасает Украину, а не парни, что в погонах!
И пока по всем экранам разносился этот шлак,
Вместо пони под Володей оказался вдруг ишак.
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20.07.2022 21:55 Ответить
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20.07.2022 21:56 Ответить
дивiться, что хаймарси роблять https://www.youtube.com/watch?v=ie7x950vKdE https://www.youtube.com/watch?v=ie7x950vKdE

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20.07.2022 21:56 Ответить
Трохи не по темі :
Надійшов реальний інсайд з Офісу Президента: сьогоднішнім Указом позбавлені громадянства України Ігор Коломойський, Генадій Корбан, Вадим Рабінович та Ігор Васильковський.

Думаю, в найближчий час ми побачимо офіційне підтвердження.
Там будуть і причини😕
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20.07.2022 21:57 Ответить
А Шольц, продовжувач справ шредера-меркель гальмує, хоча на словах за Україну....
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20.07.2022 21:58 Ответить
Правильно делает, на ххера вам оружие
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21.07.2022 00:07 Ответить
Я так думаю, там прозвучали те же условия, что и в обращении Спартц.
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20.07.2022 22:00 Ответить
Пентагон увеличил военный бюджет США до рекордных 900 миллиардов долларов на 2023 год...
На рабZee такой бюджет будет лет через 500...
Все уходит на Роснефть Ходорковского и ГрязьПром фрау Штази..типа Шмеркель...
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20.07.2022 22:06 Ответить
И качество дорог там не ухудшается.
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20.07.2022 22:12 Ответить
голодають, невистачає нажаль на шашліки
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20.07.2022 22:33 Ответить
гєпарди треба, і бк бо пвтронів на 11 сек стрільби
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20.07.2022 22:35 Ответить
Ти кацап ,в 2029 роцi будеш вже ,замiст iжi, чмакать китайского прутня...ще й не кожного дня.. Тренуватися можеш починати вжезараз..
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20.07.2022 22:39 Ответить
тобі какаразніца, кацапчику?
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21.07.2022 11:43 Ответить
Рамштайн, жги русню !!!
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20.07.2022 23:04 Ответить
Рамштайн, жги украину!!!
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21.07.2022 00:09 Ответить
 
 