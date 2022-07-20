"Рамштайн-4" был очень продуктивным в плане новых инициатив, - Остин
Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемый "Рамштайн-4", была очень продуктивной, поскольку многие страны выступили с новыми инициативами по усилению возможностей ВСУ.
Об этом заявил на итоговой пресс-конференции в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы понимаем неотложность и прилагаем все усилия, чтобы сохранить и усилить импульс помощи. И это включало много новых заявлений, сделанных сегодня утром", - отметил глава оборонного ведомства США.
Он уточнил, что во встрече приняли участие министры обороны и начальники штабов почти из 50 стран.
"Мы видим, как страны со всего мира продолжают наращивать поставки (в Украину – ред.) крайне необходимых систем и боеприпасов. И это были действительно вдохновляющие усилия", - подчеркнул Остин.
По его словам, кроме передачи вооружений некоторые союзники и партнеры обеспечивают обучение и тренировку украинских военных для работы с ними. Некоторые страны восстанавливают украинскую технику, а кто поставляет запчасти и другие боевые средства.
"Я уверен, что эти усилия будут расти", - подчеркнул Остин.
Он поблагодарил министра обороны Украины Алексея Резникова, который проинформировал участников встречи о развитии ситуации на фронте и насущных потребностях ВСУ.
"Всех участников Контактной группы вдохновило мужество украинского народа, а также умение украинских военных", - отметил министр обороны США.
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Наступний пакет військової допомоги для України: ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, партію снарядів для них, а також для ствольної артилерії. Також американські високопосадовці нагадали, що найближчим часом в Україну прибудуть дві системи ППО NASAMS.
Щодо постачань ракет більшої дальності для HIMARS (дальності ураження до 300 кілометрів), голова Пентагону, як і генерал Марк Міллі, відповідали доволі неоднозначно, але підкреслили, що Україна отримує ті снаряди та зброю, яка потрібна їй на даному етапі війни.
Деякі країни беруть участь в оновленні українського озброєння за натівськими стандартами. Наприклад, Чехія, Польща та Велика Британія хочуть сприяти пришвидшенню поставок Україні. Країни Балтії надають техніку з власного домашнього балансу. Польща стала плацдармом для наших безпекових заходів. Також хочу подякувати Норвегії за надання Україні ППО.
https://zaborona.com/bilshe-himars-shhob-nyshhyty-okupantiv-soyuznyky-na-ramshtajn-4-domovylys-pro-novu-zbroyu-dlya-zsu/ https://zaborona.com/bilshe-himars-shho ... -dlya-zsu/
На Генштаб наехал браво: все смешалось - люди, кони.
И пока Ермак лошадку там придерживал вальяжно,
Он Залужному с Генштабом пригрозил весьма отважно.
Сообщил, что он тут главный. Без него нельзя ни шага. Ибо он соединяет слабоумие с отвагой.
Ведь о нем вам пишут книги: в основном, - какие речи
Говорит он по суфлеру (задолбался) каждый вечер.
Он герой - освободитель. И он крестиком в иконах.
Он спасает Украину, а не парни, что в погонах!
И пока по всем экранам разносился этот шлак,
Вместо пони под Володей оказался вдруг ишак.
Надійшов реальний інсайд з Офісу Президента: сьогоднішнім Указом позбавлені громадянства України Ігор Коломойський, Генадій Корбан, Вадим Рабінович та Ігор Васильковський.
Думаю, в найближчий час ми побачимо офіційне підтвердження.
Там будуть і причини😕
На рабZee такой бюджет будет лет через 500...
Все уходит на Роснефть Ходорковского и ГрязьПром фрау Штази..типа Шмеркель...