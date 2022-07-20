РСЗО HIMARS, передаваемые Украине, способны вести огонь на расстояние до 80 км, - Пентагон
Поставляемые США в Украину реактивные системы залпового огня HIMARS могут вести огонь на расстояние до 80 км.
Об этом заявил в среду на пресс-конференции шеф Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Дальность боя HIMARS составляет примерно 80 км, и это достаточно хороший показатель", - сказал министр в ответ на просьбу журналиста уточнить дистанцию, на которую могут стрелять эти РСЗО.
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+10 GoodWin
показать весь комментарий20.07.2022 22:39
+9 Fish Man
показать весь комментарий20.07.2022 22:47
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показать весь комментарий20.07.2022 22:48
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Пожалуйста, подождите...
на 300 - то забагато, у нас немає такої глибини окупованої території
До речі, наша Вільха до 120 дістає і також дуже точно. Ще є Точка у з такою ж досяжністю. Тому, може дальні цілі були вражені не Хімарсами
Зеля дороги бы построил. На все. Без сдачи!!!
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а якщо щось полетить по кацапах на 300 км то це не HIMARS..То ми не знаємо що і хто це взагалі українцям продав.Мо самі зробили...
До речі , переговори про 300-ті ще тривають .
США не допустят развала России, у нас с ними разные конечные цели.
Процесс запущен...ядренное оружие рабZeи сдохло что мясо а холодильнике за...30 лет...