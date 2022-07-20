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Новости Война
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Пентагон (1414) РСЗО (184) Остин Ллойд (418) HIMARS (280)

РСЗО HIMARS, передаваемые Украине, способны вести огонь на расстояние до 80 км, - Пентагон

himars,рсзв

Поставляемые США в Украину реактивные системы залпового огня HIMARS могут вести огонь на расстояние до 80 км.

Об этом заявил в среду на пресс-конференции шеф Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дальность боя HIMARS составляет примерно 80 км, и это достаточно хороший показатель", - сказал министр в ответ на просьбу журналиста уточнить дистанцию, на которую могут стрелять эти РСЗО.

Читайте: США и союзники предоставляют Украине более 20 HIMARS, - Пентагон
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Топ комментарии
+10
ну правду уже никто не скажет. кто его знает как на самом деле, если что "это не мы"
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20.07.2022 22:39
+9
Давайте завантажуйте вже на 300 км.
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20.07.2022 22:47
+9
А не треба на лінії фронту розташовувати Хаймерси. Можна із глубокого тилу валити по оркам. До речі, а Крим?
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20.07.2022 22:48
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Кхм
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20.07.2022 22:37 Ответить
Дякуємо за допомогу.
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21.07.2022 09:31 Ответить
ну правду уже никто не скажет. кто его знает как на самом деле, если что "это не мы"
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20.07.2022 22:39 Ответить
Це точно.І система вимірювання відстані в нас відрізняються
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20.07.2022 22:46 Ответить
м31A/B (84 km)
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20.07.2022 22:40 Ответить
XM403/404 - 150 км
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20.07.2022 23:14 Ответить
ще нема. Тестуються
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20.07.2022 23:18 Ответить
Химка, вогню! І побільше.
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20.07.2022 22:41 Ответить
****! В 4 рази більше тепер буде харошіх рузьгє!
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20.07.2022 22:43 Ответить
рУсня: Да мы знаем, знаем
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20.07.2022 22:45 Ответить
на 140 км було б краще

на 300 - то забагато, у нас немає такої глибини окупованої території
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20.07.2022 22:47 Ответить
А не треба на лінії фронту розташовувати Хаймерси. Можна із глубокого тилу валити по оркам. До речі, а Крим?
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20.07.2022 22:48 Ответить
А до Керчі скільки? Карти гугл на мобільному відкриваються?
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20.07.2022 22:57 Ответить
вы все проспали - уже две недели работают по целям XM403/404
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20.07.2022 23:11 Ответить
Ну це ваша особиста думка. Ви просто взяли радіус знищених складів і зробили висновок, що там і за 100 км є деякі з них.

До речі, наша Вільха до 120 дістає і також дуже точно. Ще є Точка у з такою ж досяжністю. Тому, може дальні цілі були вражені не Хімарсами
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21.07.2022 00:33 Ответить
это да. С учетом поступающего б\к для хаймарсов, мы могли начать использовать те десятки ракет ольхи, которые у нас есть. А что там в закромах было - Р624М1 дальностью 140 км, или Р624М2 дальностью 200 км, то кто ж об этом здесь может знать.
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21.07.2022 12:41 Ответить
друже то не кілометраж а модель M-140 ATACMS (є на 165 і на 300 км)
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21.07.2022 01:07 Ответить
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21.07.2022 09:34 Ответить
Давайте завантажуйте вже на 300 км.
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20.07.2022 22:47 Ответить
Тут вопрос в цене такой ракеты.
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20.07.2022 23:13 Ответить
не дешево
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20.07.2022 23:19 Ответить
Ну почему же?

Зеля дороги бы построил. На все. Без сдачи!!!
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21.07.2022 02:23 Ответить
А війна не дешева справа.
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21.07.2022 08:05 Ответить
Було сказано, що можуть вести вогонь на 80 км 🤔 Але не було сказано, що не можуть не вести вогонь більш ніж на 80, чи може і на 300, - сам собі думаю, - ось де собака порилась
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20.07.2022 22:49 Ответить
РСЗВ HIMARS, що передаються Україні, здатні вести вогонь на відстань до 80 км, - Пентагон
============
а якщо щось полетить по кацапах на 300 км то це не HIMARS..То ми не знаємо що і хто це взагалі українцям продав.Мо самі зробили...
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20.07.2022 22:51 Ответить
То они сами себя...(с)
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20.07.2022 23:00 Ответить
Но США так не делает, они не москали, если солгут, то их конгресс накажет за неучтенные поставки, сейчас не Вьетнам, все поставки под лупой конгрессменов, многие из которых симпатики трампа-пуйла
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21.07.2022 00:48 Ответить
Ну взагалі в України є власні засоби щоб працювати на таку глибину. Проблема в тому що їх мало і якість у них не відкатана в боях та на випробуваннях.
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21.07.2022 08:07 Ответить
80+. Насколько + пусть орки сами догадываются по прилётам.
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20.07.2022 22:55 Ответить
По "Прильоту", тому що був в Лазурному, влупили, з відстаны більш ніж 100 км
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20.07.2022 23:07 Ответить
Неправда. Там і 80 немає від Олександрівки.
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21.07.2022 00:36 Ответить
Так близько від лінії фронту, ніякий дурень не буде використовувати Хаймарси. По прямій, через лиман, більше 100 км. Навіть якщо так
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21.07.2022 12:26 Ответить
вільха-м і точка-у на 120, доречи до Хімаря є теж на 120 GMLRS+ однак нам дали M-31 на 80+
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21.07.2022 01:14 Ответить
А якщо якась ракета і за 300км прилетить, то ми нічого не знаємо. Такі ракети в будь-якому воєнторзі можна купити.
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20.07.2022 23:08 Ответить
Нічого , давайте й такі . В господарстві все знадобиться . .
До речі , переговори про 300-ті ще тривають .
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20.07.2022 23:13 Ответить
Добре що Хаймарси та ********** до них передають нам не лише США...
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20.07.2022 23:13 Ответить
. .
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20.07.2022 23:27 Ответить
Могут на 80, а летают на 120. Ну так бывает
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20.07.2022 23:27 Ответить
США упорно не дают нам дальнобойные боеприпасы чтобы мы хотябы достали до портов Бердянска, Мариуполя и мостов на крым.
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20.07.2022 23:30 Ответить
А 4 хаймарса, это уже 320км дальности)
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20.07.2022 23:43 Ответить
Для воинов что из стрелкового оружия сбивают самолеты , и на 80 км достанет до крымского моста.Украинцы умеют удивлять , выжимая из оружия то, на что великие военные эксперты и не надеялись.Главное - мотивация, вера и упорство творят чудеса.
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21.07.2022 00:05 Ответить
Ну не знаю, не знаю, до Лазурного 100 км від наших позицій)
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21.07.2022 00:23 Ответить
ЙоЙ!
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21.07.2022 01:24 Ответить
ОТРК "Грім" 280-500 км дальность, образца 2013 года..... Элитка Украины, причем вся и любых цветов, что шоколадных, что зеленых, успешно торпедировала. Создано за все время 2 экземпляра....
США не допустят развала России, у нас с ними разные конечные цели.
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21.07.2022 06:53 Ответить
Первыми рабZею бросят Чечня Якутия Дагестан и Татарстан...
Процесс запущен...ядренное оружие рабZeи сдохло что мясо а холодильнике за...30 лет...
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21.07.2022 07:41 Ответить
Иран даст путлеру безпилотники новейшей японской конструкции... держись НАТО....
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21.07.2022 07:44 Ответить
 
 