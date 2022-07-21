Новые обязательства партнеров в формате "Рамштайна" касаются и суши, и моря, и неба, - Резников

В формате "Рамштайна" сделан очередной шаг для укрепления обороны Украины - положительным сигналом встречи стали новые обязательства партнеров, касающиеся суши, моря и неба.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялась четвертая встреча Ukraine Defense Contact Group. Эта площадка в поддержку Украины, известная как формат "Рамштайн", создана благодаря лидерству США и объединяет уже 50 стран со всех континентов, кроме Антарктиды", - заявил Резников.

Министр вместе с заместителем главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком и заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майором Вадимом Скибицким проинформировал партнеров о ситуации на фронте и ознакомил с актуальными потребностями сил обороны Украины. Это уже традиционный состав украинской команды в "Рамштайне".

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Резников убежден, что партнеры должны видеть на практике синергию оборонного ведомства, военного командования и разведывательного сообщества. По его словам, единство – основа украинской силы и залог будущей победы над российскими захватчиками.

"По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, которые включают в себя поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их почувствует враг на поле боя. Положительным сигналом встречи являются новые обязательства партнеров. Они касаются и суши, и моря, и неба", - заявил Резников.

Он также поблагодарил США и персонально большого друга Украины секретаря по обороне США Ллойда Остина III за всестороннюю поддержку.

В очередном пакете помощи от США, который планируется объявить на этой неделе, среди прочего будут четыре системы М142 HIMARS, которые уже влияют на ход боевых действий.

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Министр отметил, что и американские партнеры, и коллеги из других стран выразили восхищение мастерством украинских воинов, в том числе тем, как они используют артиллерию и "хаймарсы".

Среди прочего, участникам встречи был представлен обзор результатов противостояния на поле боя, в первую очередь - потерь российских захватчиков в живой силе, технике, способностях российской армии в целом. "Это впечатляющие цифры. Доказывающие, что Украина на самом деле является щитом Европы. Важно, что этот обзор был подготовлен именно партнерами на основе их данных и оценок", - добавил министр.

В своем выступлении Резников остановился на трех приоритетах для Украины.

"Во-первых, это укрепление mission oriented approach. Мы просим коллег сконцентрировать усилия на увеличении способностей ВСУ осуществить конкретные миссии. Одна из них – разблокировка наших портов и обеспечение безопасности в западной части Черного моря. Первые результаты в виде освобождения острова Змеиный все видели. Эта работа продолжается. Не исключены новые "жесты доброй воли" от оккупантов. Во-вторых, пора систематизировать работу по обслуживанию и ремонту иностранной техники, которую мы получаем. Это масштабная задача, поскольку речь уже идет о сотнях единиц. Требуется координация многих стран в юридической, финансовой, организационной плоскости и уровне производственных мощностей. В-третьих, мы активизируем усилия по обеспечению прозрачности учета и использованию международной военной помощи. В частности, будет ускорен процесс внедрения "натовской" программы LOGFAS", – заявил Резников.

Из услышанного от коллег он также отметил три вещи. "Первое - ряд стран прямым текстом заявил, что никакой "усталости" от войны в Украине нет и не будет. Есть понимание, что на кону не Украина, а безопасность всей Европы. Весь мир видит, как наши защитники и защитницы держат линию фронта протяженностью более 2500 км. Это как расстояние от Варшавы до Барселоны. Осознание Украины как щит Европы на востоке ускоряется. В общем, общая позиция участников "Рамштайна" - поддерживать Украину на пути к победе. Второе - было несколько раз подчеркнуто, что время очень важно. Я сделал акцент на этом в своем выступлении, но этот тезис уже существует в повестке дня тех, кто нас поддерживает. Делаем все, чтобы она была реализована на практике. Третье – многие партнеры готовы тренировать наших воинов. Это возможность получить качественный резерв, который овладеет западными вооружениями и техникой. И создаст условия для увеличения объема поддержки", – заявил Резников.