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Новые обязательства партнеров в формате "Рамштайна" касаются и суши, и моря, и неба, - Резников

резніков

В формате "Рамштайна" сделан очередной шаг для укрепления обороны Украины - положительным сигналом встречи стали новые обязательства партнеров, касающиеся суши, моря и неба.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялась четвертая встреча Ukraine Defense Contact Group. Эта площадка в поддержку Украины, известная как формат "Рамштайн", создана благодаря лидерству США и объединяет уже 50 стран со всех континентов, кроме Антарктиды", - заявил Резников.

Министр вместе с заместителем главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком и заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майором Вадимом Скибицким проинформировал партнеров о ситуации на фронте и ознакомил с актуальными потребностями сил обороны Украины. Это уже традиционный состав украинской команды в "Рамштайне".

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Резников убежден, что партнеры должны видеть на практике синергию оборонного ведомства, военного командования и разведывательного сообщества. По его словам, единство – основа украинской силы и залог будущей победы над российскими захватчиками.

"По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, которые включают в себя поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их почувствует враг на поле боя. Положительным сигналом встречи являются новые обязательства партнеров. Они касаются и суши, и моря, и неба", - заявил Резников.

Он также поблагодарил США и персонально большого друга Украины секретаря по обороне США Ллойда Остина III за всестороннюю поддержку.

В очередном пакете помощи от США, который планируется объявить на этой неделе, среди прочего будут четыре системы М142 HIMARS, которые уже влияют на ход боевых действий.

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Министр отметил, что и американские партнеры, и коллеги из других стран выразили восхищение мастерством украинских воинов, в том числе тем, как они используют артиллерию и "хаймарсы".

Среди прочего, участникам встречи был представлен обзор результатов противостояния на поле боя, в первую очередь - потерь российских захватчиков в живой силе, технике, способностях российской армии в целом. "Это впечатляющие цифры. Доказывающие, что Украина на самом деле является щитом Европы. Важно, что этот обзор был подготовлен именно партнерами на основе их данных и оценок", - добавил министр.

В своем выступлении Резников остановился на трех приоритетах для Украины.

"Во-первых, это укрепление mission oriented approach. Мы просим коллег сконцентрировать усилия на увеличении способностей ВСУ осуществить конкретные миссии. Одна из них – разблокировка наших портов и обеспечение безопасности в западной части Черного моря. Первые результаты в виде освобождения острова Змеиный все видели. Эта работа продолжается. Не исключены новые "жесты доброй воли" от оккупантов. Во-вторых, пора систематизировать работу по обслуживанию и ремонту иностранной техники, которую мы получаем. Это масштабная задача, поскольку речь уже идет о сотнях единиц. Требуется координация многих стран в юридической, финансовой, организационной плоскости и уровне производственных мощностей. В-третьих, мы активизируем усилия по обеспечению прозрачности учета и использованию международной военной помощи. В частности, будет ускорен процесс внедрения "натовской" программы LOGFAS", – заявил Резников.

Из услышанного от коллег он также отметил три вещи. "Первое - ряд стран прямым текстом заявил, что никакой "усталости" от войны в Украине нет и не будет. Есть понимание, что на кону не Украина, а безопасность всей Европы. Весь мир видит, как наши защитники и защитницы держат линию фронта протяженностью более 2500 км. Это как расстояние от Варшавы до Барселоны. Осознание Украины как щит Европы на востоке ускоряется. В общем, общая позиция участников "Рамштайна" - поддерживать Украину на пути к победе. Второе - было несколько раз подчеркнуто, что время очень важно. Я сделал акцент на этом в своем выступлении, но этот тезис уже существует в повестке дня тех, кто нас поддерживает. Делаем все, чтобы она была реализована на практике. Третье – многие партнеры готовы тренировать наших воинов. Это возможность получить качественный резерв, который овладеет западными вооружениями и техникой. И создаст условия для увеличения объема поддержки", – заявил Резников.
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Топ комментарии
+15
****, де вони штампують тих пітекантропів?
От реально ж свинопсячи орки. Ну скажіть )))
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20.07.2022 23:24
+10
Спільними зусиллями знищимо московську орду!!!)))
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20.07.2022 23:34
+7
Новий керівник роскосмосу Юрій Борисов
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20.07.2022 23:23
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Новий керівник роскосмосу Юрій Борисов
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20.07.2022 23:23 Ответить
****, де вони штампують тих пітекантропів?
От реально ж свинопсячи орки. Ну скажіть )))
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20.07.2022 23:24 Ответить
Як в одному фільмі - покличте ВІЯ
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21.07.2022 01:30 Ответить
Вы ещё его нового зама не видели:
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20.07.2022 23:26 Ответить
Ну почему же не видел. Видел.
тролль подземный из глубин клоак мокшанских.
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20.07.2022 23:32 Ответить
😂😂😂
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20.07.2022 23:30 Ответить
РуZckий коZмаз в надёжных руках..
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20.07.2022 23:33 Ответить
По ходу цього ще в дитинстві Хаймарсом контузило. Так тепер і ходить, посміхається...
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20.07.2022 23:42 Ответить
Результат, як то кажуть, на ліцо, перепрошую на їбл#
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20.07.2022 23:33 Ответить
Какой проказнік. Бороздяга просторов ..
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20.07.2022 23:37 Ответить
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20.07.2022 23:41 Ответить
https://twitter.com/antiputler_news/status/1549840767862161409?t=nP5_Ec1pBxnmxidr4bzWOQ&s=09 Нова бавовна в Скадовську
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20.07.2022 23:55 Ответить
Рамштайн, жги каZZапов !!!
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20.07.2022 23:24 Ответить
Орлуша выдал насчёт замены дохлых орков на "жигули":

Мне кажется порою, что солдаты

С кровавых не пришедшие полей

Не в землю где-то полегли когда-то,

А превратились в белых «жигулей»

Они до сей поры сигналят звонко

О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,

И в дом пришла не просто похоронка,

А новый материнский капитал.

Сидит в машине бодрая семейка,

Довольная, чего тут говорить,

А на капоте - яркая наклейка

Про то, что они «могут повторить!»

Они её не чокаясь обмыли,

Успели цвет салона обсудить,

И на совете всей семьёй решили,

Что нужно сына нового родить.

Летят, летят по трассе Лады Гранты,

Есть в их колонне малая дыра,

Быть может, это место для гаранта?

Давно ему, давно туда пора.

Настанет день, и Лада под мигалкой,

В желанном направлении попрёт,

И всех его министров катафалки

Её пропустит вежливо вперёд.
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21.07.2022 00:03 Ответить
"За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги". Колеги як люди розумні делікатно попросили наших зелених очільників менше п*діти про озброєння від західних союзників.
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20.07.2022 23:33 Ответить
Спільними зусиллями знищимо московську орду!!!)))
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20.07.2022 23:34 Ответить
Відп@здити кацапів хоче все більше і більше країн
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21.07.2022 00:08 Ответить
Беня, Рабе, - out, Авен, Фридман, - in. Зебилы, такие зебилы...
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21.07.2022 09:35 Ответить
щось ці "рамштайни" все більше виявляються пустопорожніми балачками. враховуючи кількість балакунів та обіцяльників на тих "рамштайнах", в Україні вже місця повинно не хватати, де притулити зброю та **********. а на ділі...
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21.07.2022 09:41 Ответить
 
 