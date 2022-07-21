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Новости Война
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Луганщина (6431) Гайдай ЛОГА (716) Безуглая (280)

Гайдай - Безуглой: Какого черта ты говоришь, что что-то не подготовлено, если ты находишься в комитете, который как раз контролирует оборону? Почему ты не подготовила?

гайдай,сергій

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ответил на замечания нардепа "Слуги народа" Марьяны Безуглой якобы о неподготовленности Луганщины к обороне.

Об этом Гайдай рассказал в интервью Громадському, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, отреагировали ли в Офисе Президента на обращение Безуглой об увольнении Гайдая с должности председателя Луганской ОВА, он отметил: "Для меня непонятно, что это лицо совершает на линии фронта или в зоне боевых действий, кто она такая, какие она имеет полномочия .Она вообще не в своем уме, потому что предлагала, например, мне депортировать 15 тысяч человек под обстрелами. Депортировать из города. Просто силой сажать их в грузовики и вывозить....Этот человек постоянно лез в какие-то карты, постоянно пытался руководить военными. Она кто - главнокомандующий? Я не понимаю, кто она и почему она берет на себя полномочия депортировать местных жителей из Луганщины?"

Также читайте: "Слуга народа" Безуглая обвинила главу Луганской ОВА Гайдая в плохой подготовке к обороне области

"Если бы мне предложили написать заявление, вы представляете, с каким удовольствием я бы это сделал (смеется. — Ред.)? Быть руководителем Луганской области на сегодняшний день — это огромная ответственность. К сожалению, появляются такие идиоты как Безуглая", - добавил. он.

"Все эти 4,5 месяца мы постоянно помогали гражданским, военным. Нет ни одной бригады, которая не получила бы помощи от меня лично или от Луганской областной администрации. Кого мы только не подключали: волонтеров, моих друзей, меня, мою семью, областную администрацию, госбюджет, международных партнеров нет разницы. Нам главное, чтобы все работало. И за три месяца приезжает какая-то неразумная личность, постоянно кричащая, что "все пропало" и ничего не подготовлено к обороне. Так у меня к ней вопрос. Она в каком комитете (Верховной Рады. – Ред.)? Обороны? Тогда вопрос к ней лично и конкретно: скажи мне, пожалуйста, госпожа народный неадекват, какого черта ты говоришь о том, что что-то не подготовлено, если ты находишься в комитете, который как раз контролирует оборону? Почему ты не подготовила? Мы, областная администрация, не готовим оборону, мы помогаем ее готовить. Я не знаю, где рыть окопы, я не знаю, какие планы у военных. Военные должны прийти ко мне и сказать: "Сергей Владимирович, нам в этом месте нужно вырыть роты, тут вырыть вопы, тут вырыть окопы". И мы пойдем им навстречу, но не самостоятельно. Я что-то там понарою, мне скажут: "Владимирович, ты что, похож на Безуглую? Нам здесь ничего не нужно, нам нужно на 2 км вперед", - подчеркнул Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Безуглая: Бутусов раскритиковал мои визиты на фронт, потому что военные ограничили ему доступ к локациям

"Боже мой, ну я не могу комментировать идиотку. Она, наверное, больной человек вообще. ... Я не буду, как Безуглая. Она приехала в полицейский участок, с кем-то переписывалась, несколько звонков сделала, потом этот полицейский участок накрыло полностью артиллерией. Его разрушило. Слава Богу, что все живы, только она сбежала за день до того.То, что я был на месте, знают все. Даже если бы я был где-то в Канаде, к примеру (но я там не был), однако в это время все бы работало благодаря тому, что я бы правильно координировал, это была бы нормальная работа?" – констатировал председатель ОВА.

Ранее "слуга народа" Безуглая обвинила главу Луганской ОВА Гайдая в плохой подготовке к обороне области.
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Топ комментарии
+145
Там уся партія або колоборанти або ідіоти або лизоблюди інших там немає.
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21.07.2022 00:49
+136
Коли треба було готуватися до війни , оце створіння середнього роду відмивало Єрмака від вагнергейту , їй було не до прихисту країни.
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21.07.2022 00:52
+112
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21.07.2022 00:49
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Страница 2 из 2
В слугах есть тихие хитрожопые ватные агенты, но есть такие як безуглая, арахамия конченные иди-оты, но стяжатели прирождённые.
Одна готова на всё ради ермака, другой готов за гроши помогать самому абрамовичу, ротенбергу по фигу ему, лишь бы гешефт был.
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21.07.2022 08:38 Ответить
Там, кроме возможных агентов еще и куча обыкновенных дебилов, наносящих стране не меньший ущерб, чем агенты....
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21.07.2022 08:47 Ответить
Всех ,,Слуг урода" во главе с зеленским В ОТСТАВКУ!!!!!!!
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21.07.2022 08:57 Ответить
Під час війни? Так може казати або ворог або зрадник. Зеленський зі своїми "слугами", отримає свою оцінку на виборах, як і попередня влада.
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21.07.2022 17:03 Ответить
До виборів ще потрібно дожити, а щоб до них дожити, потрібно оперативно позбутися таких, як ця ідіотка і подібних на неї.
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21.07.2022 18:11 Ответить
Якраз зрадныки сидят в ОПе и ВР, если Вы ещё не поняли. С зелёной плесенью у власти до победы мы можем и не дождаться выборов
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21.07.2022 18:21 Ответить
Нарешті хтось надавав публічних ляпасів цій неадекватці.
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21.07.2022 08:59 Ответить
Сказати, що депутатка мар"яна неосвідчена, нікчемна і т.д., це сказати нічого. Щоб було хоть щось зрозуміло чому такі наїзди на представника ВР від "СН" поясню: жоден депутат від інших партій не має індульгенції їхати в зону бойових дій інакше, як зі зброєю в руках і захищати країну. Те, що ця нерозумна дівчина тиняється на передовій, це небезпечно, але це від неуцтва, навіть певного захворювання . Ворог не обирає в кого стріляти і здалеку не видно, що дівча від "СН" і не написано що туди не можна стріляти. 2-е: вона просто має диплом лікаря, вона , мабуть і за медсестру б на фронті не пригодилась, бо для цього потрібна відвага, мужність.3) багатьом депутатам уявляється, що вони головнокомандуючі, бо від парламенту, а коли ще від комітету з оборони, то капець.... Це дуже велике цабе. 4) може людина з медичною освітою і зобачила не підготовленим до оборони на 4 чи 5-й місяць війни ( не знаю вже коли вона там була), може щось було не пофарбовано, може борщику свіжого на передовій депутатці не подали...., може....
Сіверодонецьк тримався до останнього, Лисичанськ верхи обіцяли, що не здадуть, хто наперед знав де робити укріплення під бомбардуванням, а чому ж падлюки не робили оборонні рубежі з 2019, а тим більше з вересня 2021, коли вже все ставала зрозуміліша загроза повномасштабного вторгнення. У листопаді -грудні 2021, коли сперечались по бюджету за виділення коштів, коли знову пропонували мільярди на велика крадівництво, я написав невеличку статтю у якій зробив кілька застережень: недай Боже щоб тими дорогами скористались москалі і пустили по них танки, що при такій ситуації терміново потрібно була на 3-х рубежах (з півночі, сходу і півдня) будувати фортифікаційні споруди по типу лінії арпада та манергейма, а навіть нагадував пророчі слова протестантського пастора щодо лінії Мена-Азов, а ні, не знайшлось жодної людини відреагувати. А тепер дівчина -медик, яка в комітеті з оборони 2 роки розробляла (фактично бавилась у законодавця) законопроект про службу безпеки ..... , а тепер про щось судить в організації оборони країни- це не комедія друзі, це трагедія нашої країни, бо не хотіли слухати (не вміли) не тільки такі як мар"яна, а всі хто з нею і вище неї, а там був і єрмак, і подоляк . і заспокоювач -брехун арестович. Вони чекали весни щоб поїхати на шашлики з президентом..... Вони там були з 95-го кварталу, а війна прийшла справжня зі смертю....
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21.07.2022 14:54 Ответить
100%
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21.07.2022 15:46 Ответить
100%
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21.07.2022 16:02 Ответить
Єрмак(портнов) - "молодець". Одного підсадив на оман так,що той боїться навіть дивитись в його сторону.Іншу на " вагенрівців".Коля "оболонський" - це окрема історія.Ми унікальна крпїна.У нас "цар" не на троні а біля трона.Головне,що у вападку "розбірок" воно буде не при справах."ЦАПОМ відбувайло" буде інший.
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21.07.2022 08:59 Ответить
Якого ху. Вона лізе на фронт
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21.07.2022 09:03 Ответить
При всій неповазі до Безумної, тут вона каже правду. Військові розповідають теж саме - нічого не було підготовлено у Лисічанську. А люська киздела, що там "фортеця". Ніякої техніки, хлопцям видавали 1 лопату на роту. Легендарний ротний Володимир Шилов про це деательно розповідав.
А тепер шукають, хто винний у тому зеленому кодлі. І Гайдай верещіть, бо з нього роблять крайнього. А від Луганщини не окупованими залишилось 2 села(((
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21.07.2022 09:10 Ответить
Тобто ця Безмозка потвора яка є заступником голови комітету з питань национальної безпеки, оборони та розвідки(!!!) яка повинна була у першу чергу перейматися цима питаннями, а по факту 3 роки лежала на посаді зараз перекладує свої про#оби на інших це гуд? Так у майбутньому і на Залужного перекладуть розмінований зЄрмаком та верещук Чонгар та зданий Південь. Нє ну а х#лі, до чого тут оманський "боневтік" із пєршою блєді(яка у 14му закликала здавати пересування ЗСУ). А ви хом"ячки і надалі продовжуєте їсти лайно із телевізора.
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21.07.2022 09:41 Ответить
те спотворене створіння - безуМна .. як з таким розвитком можна було давати таку посаду ???
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21.07.2022 09:40 Ответить
Наймерзотніше й найгірше те,що переважна більшість цих зелених"слуг"-майже неосвічені,без будь якого управлінського досвіду людинки,але дуже жадібні,нахабні,здатні на будь- яку дурість. І ці люди очолюють державу під час війни! прикро.
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21.07.2022 14:13 Ответить
Безглузда
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21.07.2022 16:33 Ответить
безглузда-ворог
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21.07.2022 09:58 Ответить
якби безмозга була одна .. а там куди не ткни.
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21.07.2022 14:39 Ответить
Безугла... А чому не Безкутова... Бо там - повний шкереберть (з дуба).
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21.07.2022 10:16 Ответить
Тотальні ідіоти
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21.07.2022 10:17 Ответить
****!
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21.07.2022 10:26 Ответить
яке йшло, таке й здибало

два зелених розпіздяї
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21.07.2022 10:36 Ответить
... "Боже мой, ну я не могу комментировать идиотку. Она, наверное, больной человек вообще. ... Я не буду, как Безуглая. Она приехала в полицейский участок, с кем-то переписывалась, несколько звонков сделала, потом этот полицейский участок накрыло полностью артиллерией. Его разрушило. Слава Богу, что все живы, только она сбежала за день до того... лишний раз убедился, обратится к жителям Оболони - ребята, пишите петицию О лишении прав народного депутата М.Безуглой ... надо быть просто слепым что бы не видеть, как такие как она, Коля катлета и другая зеленая шелупонь валит все усилия ЗСУ на передке, вредит стране, экономике и Украине. Не откладывайте, это ваш депутат, это Ваша ошибка (природы)! Да будет так!
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21.07.2022 10:49 Ответить
А нужна она для одного - в случае скандала, склоки, шума и чп с зелеными гнидами ее выпускают для стравливания пара в информационном просторе - белый шум! Все только и будут про нее писать-говорить, а то из-за чего она вышла в "эфир" уходит на второй план и забывается (типичное поведение администрации ОПы в последнее время, как не удивительно) ... вот и вся правда
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21.07.2022 11:14 Ответить
margarita

@margari24762997

·

https://twitter.com/margari24762997/status/1549082398255636488 18 июл.

Пацієнтка знову пропустила укол
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21.07.2022 11:25 Ответить
Так Бемозгла ще й наводчиця ворожої артилерії?!
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21.07.2022 11:45 Ответить
Не дарма її Бемумною називають.
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21.07.2022 13:44 Ответить
она не только без угла...она и без крыши...
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21.07.2022 14:12 Ответить
безугла справді ідіот..
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21.07.2022 14:26 Ответить
а як зачьотно марьяша "краба" виконує,- пряма дорога до 95 кварталу
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21.07.2022 14:36 Ответить
В неї є первний перелік якостей які роблять її важко замінною для того хто її винайняв....:
По-1 як у будь-якого морального інваліда в неї відсутні поняття про совість, емпатію і подібну странну фігню. Тому коли воно бреше, ви не прочитаєте у тих поросячих оченятах жодних емоцій. Звідти ж "геніальні" ідеї що до розстрілів не готових до бойових дій ТРОшників чи депортацій цивільного населення;
По-2 вона при цьому достатньо тупа, шо за наказом не думаючи піти довбати макітрою бетонну стіну...;
По-3 її не шкода втратити, ціна менша за безпілотник-камікадзе. Ефект зазвичай теж менший якщо не зворотній, але то вже до інтелекту самого користувача. Заради господаря вона буде смішною, потворною, жалюгідною, огидною - їй ПОФІГУ!
Враховучи усі віщезгадані пункти, кого ще можна було відрядити наприклад на Еспрессо відмазувати офіс від вагнергейту? Кого можна відправити на предову "засвідчити свою присутність" чи натравити на відморожену кримінальну але таку фотогенічну потвору як Тищенко чи постать з авторитетом у суспільстві рівня Бутусова? Верещук? Ні, в неї занадто розвинений інстинкт самозбереження. Мендель вже "відпрацьована". Арахамія спеціалізується на інших справах, інших комахоподібних "слуг" взагалі легко не помитити.
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21.07.2022 14:36 Ответить
Нарешті хтось поставив діагноз цій неадеквантній баришні. Сумно, що у нас в ВР неадекватні люди сидять та й ще на посадах в комітетах. Як би всі депутати проходили чесне обстеження психіатрів/наркологів і сдавали тест на IQ, 2/3 на мою думку там би не сиділи.
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21.07.2022 14:39 Ответить
Сказочные персонажи во власти и мы все живём в страшной сказке Смеёмся ребята 95 квартал рулит
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21.07.2022 14:48 Ответить
https://ibb.co/TWCYW3P
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21.07.2022 14:56 Ответить
Безмозглу потрібно було прибрати тоді , коли приіздила на передову , так як після іі приізду , загинули хлопці😠
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21.07.2022 15:21 Ответить
Еще одна типа Гаді Савченко.
Кстати , где это чудо сейчас?
Где эта льотчица? На передовой?
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21.07.2022 16:20 Ответить
Покотило куди, чи прикотило звідкись?
А вона - на передовій, практично з першого дня навали.
Тепер ти відповідай: що ти за чудо? Чи був ти взагалі в армії?
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21.07.2022 19:28 Ответить
Важко не погодитись з цим шановним чоловіком.
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21.07.2022 15:40 Ответить
Что печально, среди Слуг народа - половина Нардепов такие епанутые. Мозг размером с орех, сидят в тик-токах, чатиках, телеге. Государственное, стратегическое мышление отсутствует напрочь, в первую очередь удовлетворяют свои низменные потребности, не имеют собственного мнения, полностью зависимы от ОП, при малейшей опасности паникуют и разбегаются кто куды)
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21.07.2022 15:45 Ответить
Безуглу на нари !!!
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21.07.2022 16:00 Ответить
придуркувата Безугла, всі добре пам'ятають, як ти "розслiдувала" вагнерівців, вигороджуючи Зе-

чмо та дєрьмака. так що, стули пельку.



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21.07.2022 16:03 Ответить
Наверное и сейчас безуглая утверждает что в Украине не война а специальные мероприятия??? Боже где вас зельц понабирал???
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21.07.2022 16:24 Ответить
«Ви ніколи не дійдете до місця призначення, якщо будите кидати каміння в кожну гавкаючу собаку». © Сер Вінстон Черчілль
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21.07.2022 16:19 Ответить
Найстрашніше під час війни це довбо!!!!оби! Особливо, якщо вони при владі.
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21.07.2022 16:22 Ответить
Не пускайте эту дуру никуда! От неё одни несчастья… Безуглая ты лучше расскажи нам кто весь юг *******??? Не ты ли со своим овальным комитетом руку приложила???
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21.07.2022 16:23 Ответить
"Просто силой сажать их в грузовики и вывозить" под знаменем товарища сталина .
 Чем не гУЛАГовская шавка - эта бескруглая дура - гордость фракции придурков.

Эти зелёные - насквозь е****ные совки..

И эту п0гань они хотят затащить в Украину ради светлой идеи показывать Сватов на русском языке.
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21.07.2022 17:26 Ответить
Основна претензія - ти не людина Єрмака чи Татарова. Єрмак будує свою державу на території України. Кому ще не зрозуміло?
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21.07.2022 17:52 Ответить
Хто-небудь може написати на цю безумну заяву в СБУ, щоб перевірили її зв'язки з рашистами? Вона ж дуже нахвалювала білоруського диктатора, не визнавала , що він програв вибори. Тож надо ретельно перевірити всі її зв'язки та притягнути до відповідальності.
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21.07.2022 18:34 Ответить
бузумна ******* гавкотить лише те що їй наказують її дреZZирувальники-хЄрмак та татаров!
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21.07.2022 18:57 Ответить
Они оба Слуги народа. Гайдай просто имеет почетную грамоту и орден РПЦ и в своей должности сдал Луганскую область. Абстрагируясь от Безуглой, Серега просто балабол и предатель. Вот и все.
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21.07.2022 19:02 Ответить
Просто вездесующая безмозглая *****......................................................
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21.07.2022 20:21 Ответить
А я навіть не мав уяви, про кого йде мова. Вимушений був ознайомитися в інтернеті з матеріалами щодо діяльності цієї істоти. На Гайдая я у ТГ підписаний. А про неї я тільки дізнався. У медичній літературі є інформація, що хвора на синдром Дауна людина має певні фізичні особливості, зокрема, на обличчі. То я подивився на її фізіономію - то вона хвора на олігофренію. Як вона могла стати депутатом? Це нонсенс. У нас у країні депутати із синдромом Дауна? Але це неможливо. Як може бути країна, коли у законодавчому органі цієї країни представлені психічно хворі люди, і, це написано на обличчі?
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22.07.2022 00:30 Ответить
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