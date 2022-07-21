Гайдай - Безуглой: Какого черта ты говоришь, что что-то не подготовлено, если ты находишься в комитете, который как раз контролирует оборону? Почему ты не подготовила?
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ответил на замечания нардепа "Слуги народа" Марьяны Безуглой якобы о неподготовленности Луганщины к обороне.
Об этом Гайдай рассказал в интервью Громадському, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, отреагировали ли в Офисе Президента на обращение Безуглой об увольнении Гайдая с должности председателя Луганской ОВА, он отметил: "Для меня непонятно, что это лицо совершает на линии фронта или в зоне боевых действий, кто она такая, какие она имеет полномочия .Она вообще не в своем уме, потому что предлагала, например, мне депортировать 15 тысяч человек под обстрелами. Депортировать из города. Просто силой сажать их в грузовики и вывозить....Этот человек постоянно лез в какие-то карты, постоянно пытался руководить военными. Она кто - главнокомандующий? Я не понимаю, кто она и почему она берет на себя полномочия депортировать местных жителей из Луганщины?"
"Если бы мне предложили написать заявление, вы представляете, с каким удовольствием я бы это сделал (смеется. — Ред.)? Быть руководителем Луганской области на сегодняшний день — это огромная ответственность. К сожалению, появляются такие идиоты как Безуглая", - добавил. он.
"Все эти 4,5 месяца мы постоянно помогали гражданским, военным. Нет ни одной бригады, которая не получила бы помощи от меня лично или от Луганской областной администрации. Кого мы только не подключали: волонтеров, моих друзей, меня, мою семью, областную администрацию, госбюджет, международных партнеров нет разницы. Нам главное, чтобы все работало. И за три месяца приезжает какая-то неразумная личность, постоянно кричащая, что "все пропало" и ничего не подготовлено к обороне. Так у меня к ней вопрос. Она в каком комитете (Верховной Рады. – Ред.)? Обороны? Тогда вопрос к ней лично и конкретно: скажи мне, пожалуйста, госпожа народный неадекват, какого черта ты говоришь о том, что что-то не подготовлено, если ты находишься в комитете, который как раз контролирует оборону? Почему ты не подготовила? Мы, областная администрация, не готовим оборону, мы помогаем ее готовить. Я не знаю, где рыть окопы, я не знаю, какие планы у военных. Военные должны прийти ко мне и сказать: "Сергей Владимирович, нам в этом месте нужно вырыть роты, тут вырыть вопы, тут вырыть окопы". И мы пойдем им навстречу, но не самостоятельно. Я что-то там понарою, мне скажут: "Владимирович, ты что, похож на Безуглую? Нам здесь ничего не нужно, нам нужно на 2 км вперед", - подчеркнул Гайдай.
"Боже мой, ну я не могу комментировать идиотку. Она, наверное, больной человек вообще. ... Я не буду, как Безуглая. Она приехала в полицейский участок, с кем-то переписывалась, несколько звонков сделала, потом этот полицейский участок накрыло полностью артиллерией. Его разрушило. Слава Богу, что все живы, только она сбежала за день до того.То, что я был на месте, знают все. Даже если бы я был где-то в Канаде, к примеру (но я там не был), однако в это время все бы работало благодаря тому, что я бы правильно координировал, это была бы нормальная работа?" – констатировал председатель ОВА.
Ранее "слуга народа" Безуглая обвинила главу Луганской ОВА Гайдая в плохой подготовке к обороне области.
Пожалуйста, подождите...
Одна готова на всё ради ермака, другой готов за гроши помогать самому абрамовичу, ротенбергу по фигу ему, лишь бы гешефт был.
Сіверодонецьк тримався до останнього, Лисичанськ верхи обіцяли, що не здадуть, хто наперед знав де робити укріплення під бомбардуванням, а чому ж падлюки не робили оборонні рубежі з 2019, а тим більше з вересня 2021, коли вже все ставала зрозуміліша загроза повномасштабного вторгнення. У листопаді -грудні 2021, коли сперечались по бюджету за виділення коштів, коли знову пропонували мільярди на велика крадівництво, я написав невеличку статтю у якій зробив кілька застережень: недай Боже щоб тими дорогами скористались москалі і пустили по них танки, що при такій ситуації терміново потрібно була на 3-х рубежах (з півночі, сходу і півдня) будувати фортифікаційні споруди по типу лінії арпада та манергейма, а навіть нагадував пророчі слова протестантського пастора щодо лінії Мена-Азов, а ні, не знайшлось жодної людини відреагувати. А тепер дівчина -медик, яка в комітеті з оборони 2 роки розробляла (фактично бавилась у законодавця) законопроект про службу безпеки ..... , а тепер про щось судить в організації оборони країни- це не комедія друзі, це трагедія нашої країни, бо не хотіли слухати (не вміли) не тільки такі як мар"яна, а всі хто з нею і вище неї, а там був і єрмак, і подоляк . і заспокоювач -брехун арестович. Вони чекали весни щоб поїхати на шашлики з президентом..... Вони там були з 95-го кварталу, а війна прийшла справжня зі смертю....
А тепер шукають, хто винний у тому зеленому кодлі. І Гайдай верещіть, бо з нього роблять крайнього. А від Луганщини не окупованими залишилось 2 села(((
два зелених розпіздяї
@margari24762997
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https://twitter.com/margari24762997/status/1549082398255636488 18 июл.
Пацієнтка знову пропустила укол
По-1 як у будь-якого морального інваліда в неї відсутні поняття про совість, емпатію і подібну странну фігню. Тому коли воно бреше, ви не прочитаєте у тих поросячих оченятах жодних емоцій. Звідти ж "геніальні" ідеї що до розстрілів не готових до бойових дій ТРОшників чи депортацій цивільного населення;
По-2 вона при цьому достатньо тупа, шо за наказом не думаючи піти довбати макітрою бетонну стіну...;
По-3 її не шкода втратити, ціна менша за безпілотник-камікадзе. Ефект зазвичай теж менший якщо не зворотній, але то вже до інтелекту самого користувача. Заради господаря вона буде смішною, потворною, жалюгідною, огидною - їй ПОФІГУ!
Враховучи усі віщезгадані пункти, кого ще можна було відрядити наприклад на Еспрессо відмазувати офіс від вагнергейту? Кого можна відправити на предову "засвідчити свою присутність" чи натравити на відморожену кримінальну але таку фотогенічну потвору як Тищенко чи постать з авторитетом у суспільстві рівня Бутусова? Верещук? Ні, в неї занадто розвинений інстинкт самозбереження. Мендель вже "відпрацьована". Арахамія спеціалізується на інших справах, інших комахоподібних "слуг" взагалі легко не помитити.
Кстати , где это чудо сейчас?
Где эта льотчица? На передовой?
А вона - на передовій, практично з першого дня навали.
Тепер ти відповідай: що ти за чудо? Чи був ти взагалі в армії?
чмо та дєрьмака. так що, стули пельку.
Чем не гУЛАГовская шавка - эта бескруглая дура - гордость фракции придурков.
Эти зелёные - насквозь е****ные совки..
И эту п0гань они хотят затащить в Украину ради светлой идеи показывать Сватов на русском языке.