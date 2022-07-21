США – на слова Лаврова об "изменении географических задач" вторжения: Путин врал все время

Россия изначально была нацелена на захват более крупных территорий Украины, а не только Донбасса, как об этом говорил российский диктатор Владимир Путин.

Таким образом глава Пентагона Ллойд Остин и спикер Госдепа Нед Прайс отреагировали на брифингах на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы расширении целей Москвы на войне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Остин напомнил, что США по-прежнему озвучивали реальные цели Путина. По словам главы Пентагона, российский диктатор неоднократно говорил, что проводит ограниченную операцию с сосредоточением на Донбассе, однако "его действия доказали обратное".

"И мы это знали – не подозревали, а знали. Наши союзники и партнеры знали, что у него большие (чем захваты Донбасса. – Ред.) амбиции. И Лавров только что подтвердил это. Это не удивительно ни для кого, кто был частью этого или даже наблюдал за этим удаленно. Возможно, это сюрприз для россиян, которым Путин все это время врал", – сказал глава Пентагона.

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Прайс отметил, что США буквально на днях предупреждали о планах России аннексировать новые территории Украины, а заявление Лаврова лишь демонстрирует, что Москва движется к аннексии.

Спикер Госдепа подчеркнул, что Россия ведет войну за территориальные завоевания, о чем США предупреждали еще до полномасштабного вторжения 24 февраля.

Он также отметил, что слова Лаврова резонируют с недавним заявлением Путина, утверждавшего, что РФ и Украина были на грани света еще в марте, но Киев якобы от него отказался.

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"Мы знаем, что это ложь. И Лавров в своих комментариях, я думаю, привел еще одно доказательство того, что эти претензии абсолютно безосновательны. Украина всегда стремилась к дипломатическому урегулированию этого конфликта... Именно Россия снова и снова закрывала дверь, точнее, никогда не открывала двери для настоящей дипломатии", – подытожил Прайс.

Напомним, 20 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия. Теперь это не только "ДНР" и "ЛНР".