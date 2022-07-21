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Новости Война
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США – на слова Лаврова об "изменении географических задач" вторжения: Путин врал все время

лавров,путін

Россия изначально была нацелена на захват более крупных территорий Украины, а не только Донбасса, как об этом говорил российский диктатор Владимир Путин.

Таким образом глава Пентагона Ллойд Остин и спикер Госдепа Нед Прайс отреагировали на брифингах на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы расширении целей Москвы на войне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Остин напомнил, что США по-прежнему озвучивали реальные цели Путина. По словам главы Пентагона, российский диктатор неоднократно говорил, что проводит ограниченную операцию с сосредоточением на Донбассе, однако "его действия доказали обратное".

"И мы это знали – не подозревали, а знали. Наши союзники и партнеры знали, что у него большие (чем захваты Донбасса. – Ред.) амбиции. И Лавров только что подтвердил это. Это не удивительно ни для кого, кто был частью этого или даже наблюдал за этим удаленно. Возможно, это сюрприз для россиян, которым Путин все это время врал", – сказал глава Пентагона.

Читайте: США хотят, чтобы "Северный поток" возобновил работу, - Госдеп

Прайс отметил, что США буквально на днях предупреждали о планах России аннексировать новые территории Украины, а заявление Лаврова лишь демонстрирует, что Москва движется к аннексии.

Спикер Госдепа подчеркнул, что Россия ведет войну за территориальные завоевания, о чем США предупреждали еще до полномасштабного вторжения 24 февраля.

Он также отметил, что слова Лаврова резонируют с недавним заявлением Путина, утверждавшего, что РФ и Украина были на грани света еще в марте, но Киев якобы от него отказался.

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"Мы знаем, что это ложь. И Лавров в своих комментариях, я думаю, привел еще одно доказательство того, что эти претензии абсолютно безосновательны. Украина всегда стремилась к дипломатическому урегулированию этого конфликта... Именно Россия снова и снова закрывала дверь, точнее, никогда не открывала двери для настоящей дипломатии", – подытожил Прайс.

Напомним, 20 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия. Теперь это не только "ДНР" и "ЛНР".
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Топ комментарии
+41
Если Параша не брешет- потыкайте её палкой: может, она уже сдохла.
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21.07.2022 07:43
+26
А все тому, що пишуть спочатку москальською, а потім перекладають
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21.07.2022 07:48
+18
"...РФ та Україна були на межі світу ще у березні..."
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21.07.2022 07:46
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Если Параша не брешет- потыкайте её палкой: может, она уже сдохла.
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21.07.2022 07:43 Ответить
"...РФ та Україна були на межі світу ще у березні..."
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21.07.2022 07:46 Ответить
А все тому, що пишуть спочатку москальською, а потім перекладають
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21.07.2022 07:48 Ответить
Вилучили б взагалі москальську версію, швидше б опанували українську. Зробили б собі послугу редактори ЦЕНЗОРА.
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21.07.2022 08:52 Ответить
Пекельні борошна)
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21.07.2022 09:47 Ответить
Монолог. https://www.youtube.com/watch?v=58j4p51Dgtc История Про Очень Плохого Человека - Валерий Жидков ¦ #ГудНайтШоу Квартал95 Турция - YouTube
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21.07.2022 08:20 Ответить
Московія, яка себе у 1721 році назвала росією, вкравши історію і назву у України_руси були, є і будуть неперевершенними брехунами. Це як мухи летять в бік, лайна, так московита закидає на брехню. Знищують слабких і лижуть все сильним!
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21.07.2022 07:43 Ответить
***** объявило о Донбассе, когда получило фиаско в Киевской обл. Что не только Донбасс, доказывает моментально взятие Херсона (с подачи киевских кротофф).
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21.07.2022 07:48 Ответить
Куйло брехливий петух.
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21.07.2022 07:50 Ответить
йому й так не вірив ніхто
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21.07.2022 08:00 Ответить
Это бал ход конём назад.
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21.07.2022 08:03 Ответить
Ну і розвідка в Америці -немає слів. Хутін зразу так і казав що він хоче захопити всю Україну і швидко , на що і був націлений його план "Бросок мангуста".
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21.07.2022 08:07 Ответить
До яких пір Цензор нет буде писати тексти московитською і потім перекладати на українську? Ось свідчення: "були на межі світу ще ...". Тобто з руесеського слово "мир" переклали як "світ".
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21.07.2022 08:08 Ответить
До післяреволюційної реформи правопису у російській мові був "мир" і був "мiр". Потім ці два поняття почали плутати. Навіть анекдот радянських часів згадався:
- Мы за мир, нам нужен мир. И желательно весь мир.
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21.07.2022 08:21 Ответить
Так само, як з "Мы не рабы - рабы НЕМЫ" трансформувалося у абсолютно тупе "Мы не рабы - рабы не мы". Бо саме раби, і саме німі.
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21.07.2022 08:47 Ответить
😁
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21.07.2022 08:25 Ответить
Колись давно мій дідо часто примовляв, що "есесесер - це брехунська і злодійська держава.". Тоді це сприймалось з іронією.
Тепер на зміну їй прийшла держава рашистська, україноненависницька пітьма.
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21.07.2022 08:20 Ответить
Все, что заявляют кацапы, должно по умолчанию считаться ********, пока не будет убедительно доказано обратное.
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21.07.2022 08:20 Ответить
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21.07.2022 12:18 Ответить
Та ладно , ***** и брехав у весь час , . Та не може бути такого . Рассмешили з ранку
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21.07.2022 08:28 Ответить
***** не може не брехати, він був зачатий у брехні, він у брехні зачав своїх дітей і відмовився від них, у брехні вигнав свою дружину, яка прожила з ним усе своє життя. Брехня - захисна оболонка кацапа.
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21.07.2022 08:29 Ответить
І навіть дата народження і біографія брехня.
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21.07.2022 10:36 Ответить
Путін почав війну тільки за однієї причини: "українці знають правду, що без України, РФ не має права називатись Росія"... тільки після приєднання Малої Русі (себто просто Русі) вони перейменували Московію в Росію.
Що ж це за Росія така, якщо нема самої Русі?
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21.07.2022 08:32 Ответить
Вы блин с какого языка на какой переводите?"На межі світу,"...Напоминает выражение,вроде бы Плюща -"я рахую", в смысле "я считаю'.Я хоть и русскоязычный,но все равно ухо режет.
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21.07.2022 08:32 Ответить
"Вбий в собі москаля" пісня є така.
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21.07.2022 08:39 Ответить
"На межі світу" в статті - ви б хоча без гугл перекладача викладали, москворотий цензор.
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21.07.2022 08:37 Ответить
Хто здав Херсон і область?!
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21.07.2022 08:40 Ответить
"мудрий нАрід"
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21.07.2022 08:43 Ответить
хотіли поржать...
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21.07.2022 08:44 Ответить
а за кого там голосували в Херсоні?
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21.07.2022 08:59 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3868631.html Допис 3-х річної давності.

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21.07.2022 10:30 Ответить
Нагадили нормальним українцям і державі, навалили велику зелену купу під двері і як мухи повтікали в Європу, а ви тут розгрібайте їхнє лайно. Правда недовго вони ржали, зараз тільки плачуть і шарахаються любого звуку. Такий він вумний нарід.
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21.07.2022 08:49 Ответить
це стан всякого диктатора. Ось Гудеріан, будучи передостаннім начГенштабу, бачачи Адольфа зблизька, говорив, що Адольф брехав постійно, по всякому поводу, в любій обстановці, і при любій категорії слухачів і сам вірив у цю брехню. А ті, що суперечили йому, нещадно "изгонял" з своїх очей і всяко над ними "ізгалявся". А Микитка Хрущов в зовнішній політиці прямо брехав, і його брехні "весь Советский народ рукоплескав" Ми закопаєм Запад, ми ракети робимо як сосіски, в 1980 році в нас буде комунізм і так само брехав про подлетное время для американських ракет з Туреччині. А триумвірат при Брежнєві той вже панічно боявся самої згадки про Америку і НАТО, і Рейган в Америці так їх розвів з зірковими війнами, що СССР саме впало у велику прірву, але при цьому брехав про моноліт і про совецкий народ як про будівничого комунізму. В тому триумвіраті, який виступав як один диктатор, состоялі білорус,удмурдт,росіянин. А їх маніакальне брехунство, породжене страхом, продовжують двоє пітерських чекістів, продовжувачі справ ще двох пітерців-чекістів, стервятників і одних з основних гробовщиків СРСР Пітовранова і Іванова (основних спеців Андропова) і головних диригентів спецоперації в Афганістані.
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21.07.2022 09:10 Ответить
це стан всякого диктатора. Ось Гудеріан, будучи передостаннім начГенштабу, бачачи Адольфа зблизька, говорив, що Адольф брехав постійно, по всякому поводу, в любій обстановці, і при любій категорії слухачів і сам вірив у цю брехню. А ті, що суперечили йому, нещадно "изгонял" з своїх очей і всяко над ними "ізгалявся".

Це так. Це можна бачити і у нормальному людському середовищі - чим більше диктаторських рис у характері людини, тим більше вона бреше...і сама вірить у свою брехню
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21.07.2022 10:52 Ответить
Не варто ляпати. Ви нічого не знаєте про часи Хрущова. Раджу вивчити предмет.
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21.07.2022 12:39 Ответить
При Хрущові не було ЖПС,але було аналогове наведення.І діїсно ракети клепали ,як сосіски.Для термоядерних ракет не потрібна велика точність.А бахвавльство і шапкозакідательство- споконвічна українська традіція.А Микита носив і вишиванку.
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21.07.2022 10:11 Ответить
***** врал. ***** врёт. ***** будет врать.
Зачем Западу и всему цивилизованному миру партнёр, который всё время врёт?
расея должна быть разрушена.
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21.07.2022 10:12 Ответить
Лай дворовой собаки внушает больше доверия,чем брехня русских!
(Рональд Рейган).
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21.07.2022 11:10 Ответить
А еще Босфор и Дарданеллы хочет!
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21.07.2022 12:28 Ответить
Проклятых рашистов не слушать, а убивать надо.
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21.07.2022 18:56 Ответить
 
 