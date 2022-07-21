Ночью российские оккупанты выпустили по Николаеву 7 ракет С-300, один человек пострадал, - ОВА
Войска РФ ночью обстреливали территорию Николаева и области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Ким.
Так, около 03:05, 21 июля, российские оккупанты выпустили по городу семь ракет С-300.
"По предварительной информации известно о попадании в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение. Спасательными службами ликвидированы все возгорания, возникшие в результате обстрелов. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении.
В то же время, 20 июля в 11:20 и 13:00 были обстрелы села Лиманы Галицыновской громады. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
В 16:20, 20 июля, в результате обстрелов Шевченковской громады между населенными пунктами Котлярево и Зеленым Гаем загорелись поля с зерновыми. Пострадавших нет.
Также вчера, 20 июля, в результате вражеских обстрелов в лесном урочище Галицыновской громады возникло возгорание хвойной подстилки и лесных насаждений.
Обстрелы также были в с. Красная Долина Широковской громады Баштанского района.
"Ночью, 21 июля, около 02:00 обстрелов подверглось с. Широкое Широковской громады. В результате попадания в жилой дом есть один погибший. Также попадания были за пределами населенных пунктов громады.
Ночью, с 20 на 21 июля, были обстрелы в Баштанской громаде. Зафиксировано попадание в сельские населенные пункты. Часть снарядов осталась не разорванной. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, вчера, 20 июля, в результате попадания боеприпасов и их обломков дважды возникло возгорание сухой травы и кустарников на территории громады.
Также под постоянными обстрелами остаются села, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших отсутствует. Информация по разрушениям жилых домов уточняется", - отмечают в ОВА.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавили в обладминистрации.
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Уроди ущербнуті. Дві доби тиші і знову, знову рівно о третій ранку. А потім після восьмої щось прилітало.
и это хорошо. оно имеет такую опцию, но это как САУ использовать против вертолетов - толку мало, а усилий много. Калдыров там Польшу грозился "освободить", точняк ишаков пошлет с боевыми тиктокерами сзади. так как спереди ишака "воины" стремятся идти, мало ли что ишак себе удумает)
Ці системи не точні, х*йові, але завдяки тому, що в цих ракетах дуже багато вражаючих елементів (бо ракета таки ПВО), ураження йде по великому радіусу.
Тут наче все про це написано.
"https://**********.com.ua/2022/07/14/zrk-s-300-mozhe-vrazhaty-nazemni-czili-yak-yim-protystoyaty/"