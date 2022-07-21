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Новости Война
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Николаев (2111) Николаевская область (2062) обстрел (25782) Ким Виталий (241)

Ночью российские оккупанты выпустили по Николаеву 7 ракет С-300, один человек пострадал, - ОВА

рф,зрк

Войска РФ ночью обстреливали территорию Николаева и области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Так, около 03:05, 21 июля, российские оккупанты выпустили по городу семь ракет С-300.

"По предварительной информации известно о попадании в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение. Спасательными службами ликвидированы все возгорания, возникшие в результате обстрелов. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении.

В то же время, 20 июля в 11:20 и 13:00 были обстрелы села Лиманы Галицыновской громады. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

В 16:20, 20 июля, в результате обстрелов Шевченковской громады между населенными пунктами Котлярево и Зеленым Гаем загорелись поля с зерновыми. Пострадавших нет.

Также вчера, 20 июля, в результате вражеских обстрелов в лесном урочище Галицыновской громады возникло возгорание хвойной подстилки и лесных насаждений.

Читайте: Планируем закрыть Николаев на несколько дней: пойдем по домам и отработаем корректировщиков огня, - Ким

Обстрелы также были в с. Красная Долина Широковской громады Баштанского района.

"Ночью, 21 июля, около 02:00 обстрелов подверглось с. Широкое Широковской громады. В результате попадания в жилой дом есть один погибший. Также попадания были за пределами населенных пунктов громады.

Ночью, с 20 на 21 июля, были обстрелы в Баштанской громаде. Зафиксировано попадание в сельские населенные пункты. Часть снарядов осталась не разорванной. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, вчера, 20 июля, в результате попадания боеприпасов и их обломков дважды возникло возгорание сухой травы и кустарников на территории громады.

Также под постоянными обстрелами остаются села, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших отсутствует. Информация по разрушениям жилых домов уточняется", - отмечают в ОВА.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавили в обладминистрации.

Также читайте: Рашисты обстреляли кассетными снарядами Николаев, - мэр Сенкевич
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Я нарахував 9. Знову влупили по центру. Там навіть у формі нікого не зустрінеш.
Уроди ущербнуті. Дві доби тиші і знову, знову рівно о третій ранку. А потім після восьмої щось прилітало.
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21.07.2022 09:25 Ответить
c-300? что следующее, спутники-камикадзе?
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21.07.2022 09:26 Ответить
пишут что и бульбаши делают из них такой себе ОТРК.https://site.ua/kirill.sazonov/lukasenko-gotovitsya-nanesti-raketnyi-udar-i7m3j2v

и это хорошо. оно имеет такую опцию, но это как САУ использовать против вертолетов - толку мало, а усилий много. Калдыров там Польшу грозился "освободить", точняк ишаков пошлет с боевыми тиктокерами сзади. так как спереди ишака "воины" стремятся идти, мало ли что ишак себе удумает)
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21.07.2022 09:36 Ответить
Якщо ішак молодий,то обов'язково виникне пристрасть!)
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21.07.2022 09:43 Ответить
разве это не ПВО ракеты?
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21.07.2022 09:37 Ответить
Вони їх переробляють на земля-земля, встановлюючи систему наведеня совкового виробництва...
Ці системи не точні, х*йові, але завдяки тому, що в цих ракетах дуже багато вражаючих елементів (бо ракета таки ПВО), ураження йде по великому радіусу.
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21.07.2022 09:55 Ответить
Без переробок. Штатний режим.
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21.07.2022 10:02 Ответить
Так, щойно прочитав, це просто так званий "командний підрив" над наземною ціллю...
Тут наче все про це написано.
"https://**********.com.ua/2022/07/14/zrk-s-300-mozhe-vrazhaty-nazemni-czili-yak-yim-protystoyaty/"
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21.07.2022 10:22 Ответить
Так,перероблені ПВОшні.
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21.07.2022 09:42 Ответить
 
 