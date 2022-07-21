Из-за обстрелов российскими оккупантами в Харьковской области погибли 4 гражданских, 11 человек получили ранения, - ОВА

Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданские объекты в Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью российские оккупанты нанесли удары по мирному населению Чугуевского района. Среди разрушенного - часть здания коммунального предприятия. Предварительно - пострадавших нет. В течение суток враг вел массированный обстрел населенных пунктов Чугуевского, Богодуховского, Изюмского районов и г. Харьков. Повреждены жилые дома , произошли пожары", - отметил Синегубов.

По словам главы ОВА, оккупанты сознательно ведут обстрелы полей со спелой пшеницей. В результате в Чугуевском и Богодуховском районах возникли пожары. В Золочевской общине от обстрелов загорелись сразу 2 поля на площади 60 га.

Всего в Харьковской области враг уже уничтожил более 130 га посевов зерновых, добавил он.

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"К сожалению, за сутки в результате обстрелов оккупантов на Харьковщине погибли 4 гражданских. 3 - в Харькове, в том числе ребенок 13 лет. 72-летний мужчина в Богодуховском районе.

Ранения получили 11 человек. В г. Харьков – 3, в том числе девочка 15 лет. В Чугуевском районе 5 раненых, в Богодуховском – 2, в Изюмском – 1", – проинформировал Синегубов.