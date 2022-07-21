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Новости Российская агрессия
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Запорожская область (2843) коллаборационизм (834) Энергодар (155)

В оккупированном Энергодаре 28 коллаборантов получили российские паспорта, - мэр Орлов

енергодар

На оккупированных территориях Запорожской области россияне раздают желающим паспорта РФ. Пятеро украинцев, согласившихся взять российский паспорт, сфотографировались на фоне триколора и портрета Путина в захваченном оккупантами помещении Энергодарского отдела ЗАГСа.

Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"В украинском Энергодаре вчера "целых" 26 или 28 коллаборантов получили из рук убийц и палачей паспорт страны-террориста. И таким образом признали себя причастными к тем преступным, страшным вещам, которые совершает РФ в Украине", - отметил Орлов.

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По его словам, это лишь 0,05 процентов от 54 тысячного населения украинского города и это лучший показатель подлинного отношения Энергодара к "русскому миру".
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Топ комментарии
+27
на фото если увеличить то там нет УКРАИНЦЕВ..... РЕПАНЫЕ ХАРЫ ДЕБИЛЬНОЕ ВРОЖДЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ТИПА РЫЛА ТИПИЧНО КАЦАПСКИЙ ВЗГЛЯД..... ********* ****** ********** ПО ОШИБКЕ ПРОЖИВШАЯ В УКРАИНЕ...дорога им однеа В РОДНУЮ ГОВЕНЬ В ВЫГРЕБНОЙ ЯМЕ ДВОРОВОГО НУЖНИКА МЕЖДУ ЗАРОСЛЕЙ КРАПИВЫ САМОЕ ОНО ИМ И БУДЕТ...
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21.07.2022 09:41
+17
Думаю выселить после освобождения 28 тел в Россею, не будет большой бедой для Украины.
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21.07.2022 09:42
+14
molodci - teper mozhna sobiratj chemodan i prismatrivatj mesto na bolote kudi drapatj
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21.07.2022 09:38
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molodci - teper mozhna sobiratj chemodan i prismatrivatj mesto na bolote kudi drapatj
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21.07.2022 09:38 Ответить
Ну той шо з палкою зрозуміло... Здохне дуже скоро, а решті, так. Собака москальвілі вже виє на мокшанських болотах, це в кращому випадку, а більшість ждуть кацапські *****
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21.07.2022 09:59 Ответить
Ха...Той старий дурень мабуть погано розуміє-де він знаходиться.Деменція прогресує.Літо може й не пережити,старий довбойоб.
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21.07.2022 11:46 Ответить
на фото если увеличить то там нет УКРАИНЦЕВ..... РЕПАНЫЕ ХАРЫ ДЕБИЛЬНОЕ ВРОЖДЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ТИПА РЫЛА ТИПИЧНО КАЦАПСКИЙ ВЗГЛЯД..... ********* ****** ********** ПО ОШИБКЕ ПРОЖИВШАЯ В УКРАИНЕ...дорога им однеа В РОДНУЮ ГОВЕНЬ В ВЫГРЕБНОЙ ЯМЕ ДВОРОВОГО НУЖНИКА МЕЖДУ ЗАРОСЛЕЙ КРАПИВЫ САМОЕ ОНО ИМ И БУДЕТ...
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21.07.2022 09:41 Ответить
Думаю выселить после освобождения 28 тел в Россею, не будет большой бедой для Украины.
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21.07.2022 09:42 Ответить
А повістки з військкомату окремо вручатимуть?
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21.07.2022 09:43 Ответить
"а мабілізації на раZZії нєт..."
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21.07.2022 09:47 Ответить
Ні. Повісток ця пиз...ота не бажає. І воювати не підуть. Вони закликатимуть "...война до победного конца!". Хоч справедливо буде відносно молодих дівок відправити в армійський бордель, діда сторожити снаряди, а двох мордоворотів на передову.
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21.07.2022 09:51 Ответить
Що значить-не підуть.Хто їх питати буде?Жителі даунбаса не дадуть збрехати.
І ,до речі,ту стару відьму,що рядом з дідом стоїть-також в бордель направити-там буряти не прихотливі-для них всі кому до 70-ти-молодухи.
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21.07.2022 11:53 Ответить
Це сєксізьм стосовно тих, кому за 70
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21.07.2022 12:31 Ответить
Ну значит теперь они автоматически стали окупантами. Значит в расход без суда и следствия
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21.07.2022 09:45 Ответить
С мавзолейным Аусвайсом автоматом попадают под санкции ЕС и США

А это значит на Мацковии попали в концлагерь...с чем их можно поздравить...
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21.07.2022 09:50 Ответить
може то москалі завезені і все просто постановка
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21.07.2022 09:52 Ответить
Хороший видос сбросила в Ютьюб рабZeянка которая поехала с мужем в Германию...и не смогла там снять деньги в банкомате... в итоге сказала...мы теперь никто в Европе...
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21.07.2022 09:55 Ответить
Якійсь ждуни .Підметайли.
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21.07.2022 09:56 Ответить
то ті в котрих мозок опроміняний
або його зовсім немає-вата
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21.07.2022 09:57 Ответить
Чому б нашій залізниці не організувати евакуаційний потяг з України через Польщу і Білорусь ватників які хочуть бути расеянами? Безкоштовно.
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21.07.2022 09:58 Ответить
скоро руцкие будут гоняться за бездомными собаками, чтобы вручить им паспорт такой прекрасной сраны...
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21.07.2022 09:59 Ответить
Висилити в рф після війни без всяких вагань. Досить вже розглядати жорстку українізацію, лагідну українізацію. Кацап повинен жити на болотах. Крапка.
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21.07.2022 10:01 Ответить
Автоматически лишать гражданства Украины, и когда территория будет деокупирована - пусть 3,143дуют на все 4 стороны)
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21.07.2022 10:11 Ответить
Не на 4 ,а только на 2 (восток и север)
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21.07.2022 10:29 Ответить
десь вже було таке - роздали паспорти з куркою на камеру. Потім з'ясувалося, "нові громадяни" вже отримали їх кілька років тому в Донецьку ...
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21.07.2022 10:31 Ответить
"0,05 відсотків від 54 тисячного населення українського міста" - якщо ця цифра правдива, то це досить не погана цифра для міста із "того" регіону.
хоча на мою думку там сепарів і колаборантів більше
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21.07.2022 10:32 Ответить
Ну і пики! Треба їх запам'ятати.
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21.07.2022 10:42 Ответить
..радости то сколько дибиленки стали быдлонасекомышами, единственное избавление от заболевания отстрелить 47 хромосомку.... Наивные Вы, болота мацковии невозможно исправить,эти выродки сток лет "варились"в красном дерьме,там уже на уровне молекул все засрано манкуртизмрм и швондеризмом... Вывод: Уничтожить.
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21.07.2022 10:52 Ответить
Парад дебилов
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21.07.2022 10:55 Ответить
Списки огласите. Хочется знать уродов. Может знакомые фамилии мелькнул. Таких надо лишать гражданства и прав на собственность.
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21.07.2022 11:37 Ответить
Главное как можно более подробный фотоотчет. Чтоб потом было легче найти, осудить и отправить в рашку. Она сама похуже тюрьмы будет.
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21.07.2022 12:34 Ответить
В родную говень пішли та видайте всім хто хоче той паспорт і зеленим коридором до парашки. Без них же легше буде
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21.07.2022 13:57 Ответить
партизанам списочки за недельку перестреляют с чадами домочадцами.
Вообще система должна быть проста как валенок ваньки - сепар или коллаборант на удобрение, а ванька оккупант в картонную коробку и до родных осин и балалаек
Только букву Зю им на лбу малевать не забываем ))
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21.07.2022 18:27 Ответить
Это как-бы самоочищение украинцев от двурушников- любителей"руссмира"..Процесс пошел,..Теперь будем знать"кто есть кто"..
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21.07.2022 18:35 Ответить
ЩО їм заважало раніше, ще до 2022 року, виїхати в любиму кацапурню???
Гниди! Ні, плісінь чорна!
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21.07.2022 18:36 Ответить
Якби наші ССО горлянки їм трохи звузили кожному інші би такє не робили.
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21.07.2022 23:58 Ответить
 
 