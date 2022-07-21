В оккупированном Энергодаре 28 коллаборантов получили российские паспорта, - мэр Орлов
На оккупированных территориях Запорожской области россияне раздают желающим паспорта РФ. Пятеро украинцев, согласившихся взять российский паспорт, сфотографировались на фоне триколора и портрета Путина в захваченном оккупантами помещении Энергодарского отдела ЗАГСа.
Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"В украинском Энергодаре вчера "целых" 26 или 28 коллаборантов получили из рук убийц и палачей паспорт страны-террориста. И таким образом признали себя причастными к тем преступным, страшным вещам, которые совершает РФ в Украине", - отметил Орлов.
По его словам, это лишь 0,05 процентов от 54 тысячного населения украинского города и это лучший показатель подлинного отношения Энергодара к "русскому миру".
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І ,до речі,ту стару відьму,що рядом з дідом стоїть-також в бордель направити-там буряти не прихотливі-для них всі кому до 70-ти-молодухи.
А это значит на Мацковии попали в концлагерь...с чем их можно поздравить...
або його зовсім немає-вата
хоча на мою думку там сепарів і колаборантів більше
Вообще система должна быть проста как валенок ваньки - сепар или коллаборант на удобрение, а ванька оккупант в картонную коробку и до родных осин и балалаек
Только букву Зю им на лбу малевать не забываем ))
Гниди! Ні, плісінь чорна!