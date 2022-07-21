Путин ошибается, если думает, что сможет выиграть в Украине войну на истощение, – директор ЦРУ Бернс
Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент РФ Владимир Путин ошибается, если считает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине.
Об этом он заявил на форуме безопасности в Аспене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Бернс сказал, что российский президент ошибается, считая, что он может выиграть войну на истощение против Украины, как и ошибался, думая, что его войска могут захватить Киев в первые несколько дней вторжения.
По его словам, Путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев молниеносным ударом.
"Он настаивает на том, что Украина – не настоящая страна, а настоящие страны дают отпор", – добавил директор ЦРУ.
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Быть мужиком.
Желать реально добра СВОЕЙ стране, а не использовать как кормушку.
Быть не ******.
Не припомню, что в Украине гей-парады проходили под ликование гетеросексуалов. Обычны им норовят вломить.
Ну и мировой войны пока нет.
А в остальном - да
имея ермаков и собственно шашлычника, которому через Шевченко Бульбожопый наплел что с белороссии на нападут.... вполне себе и мог. ведь **** на шашлычнике сколько жертв что так "готовились"(Лещенко кричит шо таки да) что и врагу не пожелаешь.
а и да - тупые обзывалки и вопли что мало мол помогает Запад от чудака, который снарядов не закупил даже. на месте Запада, ну, лично я, вникнув во всю эту ермаковщино-татарщину, сказал бы: Ээээ, клоун, пройди прочь, мы будем с Ермаком базарить": Ермак, ты арестован.
Розгром быдло-Шариковых рюZZkoво мира неизбежен...
Це воно перед смертю так біснується , садюга !!!
Тот случай, когда ты рассуждаешь о жизнях абсолютно чужих для тебя людей.
Так вот
Если партнёры перестанут помогать Украине, особенно вооружением, то экономика и человеческий ресурс не выдержат войны на истощение. И если партнёры забудут об этом или не понимают этого, то всё может плохо закончиться.
(Отто фон Бисмарк)
Кремлю чужих не жалко.
Даже приятно.
а в іншому завдчки тотально пронизаній агентурою владі він не помилився