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Новости Война
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Путин ошибается, если думает, что сможет выиграть в Украине войну на истощение, – директор ЦРУ Бернс

путін

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент РФ Владимир Путин ошибается, если считает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине.

Об этом он заявил на форуме безопасности в Аспене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Бернс сказал, что российский президент ошибается, считая, что он может выиграть войну на истощение против Украины, как и ошибался, думая, что его войска могут захватить Киев в первые несколько дней вторжения.

По его словам, Путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев молниеносным ударом.

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"Он настаивает на том, что Украина – не настоящая страна, а настоящие страны дают отпор", – добавил директор ЦРУ.
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Топ комментарии
+22
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21.07.2022 10:30
+12
***** живе ще при совку.
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21.07.2022 10:29
+8
Не дочекається , так як все вирішує ЗСУ , а не Зе !!
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21.07.2022 11:06
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***** живе ще при совку.
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21.07.2022 10:29 Ответить
Чемоданный сруль живет в своем маня-мирке, это даже не совок. Там у генсеков мозги какие-то были.
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21.07.2022 11:55 Ответить
fjurer bude gadjitj do poslednevo rjuzke
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21.07.2022 10:29 Ответить
"fjurer" byl tolko odin(ne Odin)
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22.07.2022 10:38 Ответить
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21.07.2022 10:30 Ответить
Быть солдатом.
Быть мужиком.
Желать реально добра СВОЕЙ стране, а не использовать как кормушку.
Быть не ******.
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21.07.2022 10:37 Ответить
Про геев только лишнее.
Не припомню, что в Украине гей-парады проходили под ликование гетеросексуалов. Обычны им норовят вломить.
Ну и мировой войны пока нет.
А в остальном - да
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21.07.2022 11:18 Ответить
Так он надеется что Запад и дальше будет платить по миллиарду в день за энергоресурсы!Вот уже поток1 заработал,тут канадцы подсобили,завтра 2-й поток заработает,чего ж не воевать то?
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21.07.2022 10:31 Ответить
він лошок
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21.07.2022 10:34 Ответить
За його словами, Путін прорахувався зі своїми первісними планами вторгнення, не зумівши захопити Київ блискавичним ударом. Джерело: \\\\\\\\\\

имея ермаков и собственно шашлычника, которому через Шевченко Бульбожопый наплел что с белороссии на нападут.... вполне себе и мог. ведь **** на шашлычнике сколько жертв что так "готовились"(Лещенко кричит шо таки да) что и врагу не пожелаешь.
а и да - тупые обзывалки и вопли что мало мол помогает Запад от чудака, который снарядов не закупил даже. на месте Запада, ну, лично я, вникнув во всю эту ермаковщино-татарщину, сказал бы: Ээээ, клоун, пройди прочь, мы будем с Ермаком базарить": Ермак, ты арестован.
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21.07.2022 10:35 Ответить
Но ни власть ни ВСУ ничего не могут противопоставить ракетно-артиллерийскому террору *****.
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21.07.2022 10:35 Ответить
Він чекає коли Зеля підпише капіуляцію.
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21.07.2022 10:39 Ответить
Не дочекається , так як все вирішує ЗСУ , а не Зе !!
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21.07.2022 11:06 Ответить
Хмырь Мавзолейный попал в Цусиму-Україну.. .типа сЦарь дохлой рабZeи Николашка в войне с Японией в 1904-05гг...
Розгром быдло-Шариковых рюZZkoво мира неизбежен...
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21.07.2022 10:40 Ответить
Путлєр , кончений психопат і садист , отож від вбивства і знущання з людей , ця потвора отримує звіряче задоволення 😠
Це воно перед смертю так біснується , садюга !!!
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21.07.2022 11:04 Ответить
Почему помиляєтся, Бернс , что уже ликвидировал Ермака и Татарова
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21.07.2022 11:05 Ответить
"Бернс сказал, что российский президент ошибается, считая, что он может выиграть войну на истощение против Украины ..."

Тот случай, когда ты рассуждаешь о жизнях абсолютно чужих для тебя людей.

Так вот
Если партнёры перестанут помогать Украине, особенно вооружением, то экономика и человеческий ресурс не выдержат войны на истощение. И если партнёры забудут об этом или не понимают этого, то всё может плохо закончиться.
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21.07.2022 11:25 Ответить
Руzzкие долго запрягают, медленно едут,потом узнают ,что приехали не туда,пропивают лошадь,телегу и пешком возвращаются в свое логово!
(Отто фон Бисмарк)
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21.07.2022 11:27 Ответить
РабZeя осколок дохлой золотой орды ...як казав Карл Маркс...моннголы долбанные не имеющие к Руси никакого отношения...
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21.07.2022 11:38 Ответить
Монголы, которыми руководит хабадский кремль.
Кремлю чужих не жалко.
Даже приятно.
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21.07.2022 12:02 Ответить
Неужели всем миром невозможно усыпить эту гниду.
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21.07.2022 11:43 Ответить
Вы будете удивлены, но по множеству причин - не готовы!!!
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21.07.2022 12:33 Ответить
Бернс открытым текстом приказывает @уйлу переходить к плану "Ы".
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21.07.2022 12:04 Ответить
Этот чувак ********** корешок. Такая же гнида как Селиван.
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21.07.2022 12:10 Ответить
***** помилився тільки в одному і одночасно самому важливому - в народові України
а в іншому завдчки тотально пронизаній агентурою владі він не помилився
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21.07.2022 13:20 Ответить
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21.07.2022 14:20 Ответить
 
 