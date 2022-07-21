НБУ впервые с начала полномасштабного вторжения РФ повысил курс доллара – до 36,6 грн/$
Национальный банк Украины впервые с начала полномасштабного вторжения России сменил официальный курс гривни к доллару США. С 09:00 четверга он установлен на уровне 36,5686 грн/$.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НБУ.
"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения, а также поддержать устойчивость экономики в условиях войны", – заявили в Нацбанке.
Смена курса доллара не означает, что НБУ его отпустил. Официальный курс гривны к доллару США продолжает оставаться фиксированным.
В НБУ заявили, что фиксация курса является "основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ".
"Фиксация курса гривни на уровне 29,25 грн/$ в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях. Война длится почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения в нашей и мировой экономике. В таких условиях официальный курс гривни на уровне 24 февраля уже не отвечает реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий. Учитывая это, Национальный банк осуществляет разовую коррекцию официального курса гривны к доллару США и фиксирует его на уровне 36,5686 грн/$", – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Условия для курса продаж и покупки валюты не изменились.
Продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального.
Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка и дальше будет определяться спросом и предложением на нем.
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тільки от про ціну на продукти він нічого не сказав, шкода, може там теж суцільна перемога, може будуть годувати і лікувати безоплатно, ну як російських ГРУшників і інших військових які вбивають українців, чи безоплатно все тільки тим хто вбиває українців?
Начальницу соцполитики Украины Лазебную выгнали на пенсию...вместо нее пришла другая Лазебная..типа не воровка...и не служила Кучмистам Бенямойским...
сьогодні ми стали бідніше на 45% (25% курс+20% інфляція).
"поздоровляю"!
Нацбанк поставив 36грн і фіксірований курс
тепер нужно посилити контроль за курсом у банках
не більше 3% відхиленя
не треба жирувати навійні
треба трохи скромнішими бути
Через це безробіття зростає на 15%, серед безробітних легше вербувати м'ясо на війну.
Профіт!
Завтра почнуть гундосити: то не може так бути, що бензин по 52 гривні. В Європі по 2 євро, то у нас тепер має бути мінімум по 75.