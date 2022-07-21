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доллар (1477) курс (2037) НБУ (4734) обмен валюты (54)

НБУ впервые с начала полномасштабного вторжения РФ повысил курс доллара – до 36,6 грн/$

валют,обмін,валюти

Национальный банк Украины впервые с начала полномасштабного вторжения России сменил официальный курс гривни к доллару США. С 09:00 четверга он установлен на уровне 36,5686 грн/$.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НБУ.

"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения, а также поддержать устойчивость экономики в условиях войны", – заявили в Нацбанке.

Смена курса доллара не означает, что НБУ его отпустил. Официальный курс гривны к доллару США продолжает оставаться фиксированным.

В НБУ заявили, что фиксация курса является "основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ".

Читайте: Нацбанк должен отказаться от фиксированного валютного курса: на нем зарабатывают только банки и спекулянты, – экономист

"Фиксация курса гривни на уровне 29,25 грн/$ в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях. Война длится почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения в нашей и мировой экономике. В таких условиях официальный курс гривни на уровне 24 февраля уже не отвечает реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий. Учитывая это, Национальный банк осуществляет разовую коррекцию официального курса гривны к доллару США и фиксирует его на уровне 36,5686 грн/$", – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Условия для курса продаж и покупки валюты не изменились.

Смотрите: НБУ вводит в обращение монеты, посвященные песне "Червона калина". ФОТО

Продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального.

Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка и дальше будет определяться спросом и предложением на нем.
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Топ комментарии
+19
В 2019р казали, не голосуйте за клоуна, бо курс буде по 40. Але 73% не повірило.
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21.07.2022 10:46
+18
Так ось що мав на увазі президент, коли бажав усім нам 36,6...
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21.07.2022 10:42
+12
Обібрали залишки бізнесу по 29, надрукували папірців, головне - ще підвищили собі ЗП і тоді можна у вільне плавання. Мерзота гетьманцев - проміні зеленої блювоти тобі!
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21.07.2022 10:52
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ta privjazhite kurs grivni k dollaru ili eiro na vremja voini....vse ravno shas ekonomika UA neprjacue....
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21.07.2022 10:38 Ответить
Прекратите печатать фантики ничем не обеспеченные,подумайте как прожить пенсионеру-минимальщику на 2075грв????
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21.07.2022 10:41 Ответить
Зате за один доляр тепер отримаєш більше гривнів.
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21.07.2022 10:44 Ответить
А купишь больше за эти больше гривен???
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21.07.2022 10:58 Ответить
100 відсотків що більше
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21.07.2022 11:54 Ответить
Конечно они думают, думают чтобы пенсионеры подохли с голоду. За эту пенсию невозможно было прожить даже до войны. Вспоминаю как рассуждали бабушки когда цены на тарифы с потолка нарисовали. Полуголодные, но платили и говорили - лишь бы не было войны....
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21.07.2022 10:48 Ответить
Это не доллар вырос, это гривна девальвировала. Оно в целом понятно -война. Только не понятно про каких украинских производителях рассказывают в НБУ?
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21.07.2022 10:41 Ответить
Чого тут "нєпанятнаво"? Розповідає про українських виробників доларів!
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21.07.2022 10:44 Ответить
Так ось що мав на увазі президент, коли бажав усім нам 36,6...
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21.07.2022 10:42 Ответить
як казав люся обдристович ще в 2019році, навіть якщо курс буде 250 грн за долар - це перемога, тому що за цивілізаційний вибір треба платити, і гроші нам всеодно дають
тільки от про ціну на продукти він нічого не сказав, шкода, може там теж суцільна перемога, може будуть годувати і лікувати безоплатно, ну як російських ГРУшників і інших військових які вбивають українців, чи безоплатно все тільки тим хто вбиває українців?
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21.07.2022 10:42 Ответить
Незабаром клоун вилізе у відосику і скаже, дорогі українці, тридцять шість вам і шість.
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21.07.2022 10:42 Ответить
Що саме цiкаве, то змiнили лише курс USD, а у EUR залишився поперднiй 29.81
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21.07.2022 10:46 Ответить
tomu ka EUR upal po otnasheniju k USD....shas uzhe 1:1
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21.07.2022 10:51 Ответить
В 2019р казали, не голосуйте за клоуна, бо курс буде по 40. Але 73% не повірило.
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21.07.2022 10:46 Ответить
говорили даже больше, курс по 40 и война, поскольку х=ло решит, что Зеленский слабый президент и обязательно попытается его прожать. Пандемия отсрочило все эти события, но...
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21.07.2022 10:53 Ответить
саме так.
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21.07.2022 11:19 Ответить
Звичайно молодці що так довго трималися, незрозуміло нахіба тримали, але так пильнули гривневі заощадження аж на 25% - то дуже суттєво!
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21.07.2022 10:47 Ответить
25% курс +20 % інфляція...
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21.07.2022 11:05 Ответить
А где они его поменяли с 29? В привате все по старому.
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21.07.2022 10:48 Ответить
Монобанк уже поменял, приват наверное меняет еще (это ж не просто в 1м месте цифру поменять)
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21.07.2022 13:22 Ответить
Обібрали залишки бізнесу по 29, надрукували папірців, головне - ще підвищили собі ЗП і тоді можна у вільне плавання. Мерзота гетьманцев - проміні зеленої блювоти тобі!
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21.07.2022 10:52 Ответить
К зиме доллар будет по 40, и это в лучшем случае. Экономика упала на 50%, а гривна только на 25%. Значит держат искуственно.
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21.07.2022 10:53 Ответить
Реальный курс 40-45...
Начальницу соцполитики Украины Лазебную выгнали на пенсию...вместо нее пришла другая Лазебная..типа не воровка...и не служила Кучмистам Бенямойским...
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21.07.2022 10:54 Ответить
На одному з своїх виступів, один кандидат у президенти якось говорив - "Війни чи доллара по 40 не буде"...
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21.07.2022 10:56 Ответить
Можете видохнути:
сьогодні ми стали бідніше на 45% (25% курс+20% інфляція).
"поздоровляю"!
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21.07.2022 11:03 Ответить
Краще ставити реальний курс і щоб вільно можна купити, а не мальований як в рашці. Зараз монетарна політика, якщо враховувати обставини, на доволі непоганому рівні.
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21.07.2022 11:06 Ответить
Усі, і мвф, і Америка, і Еуропа дають Україні гроші, в такому обсязі, як ніколи. Так якого *** сбивати гривню? Щоб люди всрались?
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21.07.2022 11:08 Ответить
Ну да, нам дают деньги на поддержание курса валюты). Чтоб украинцам было удобно покупать доллар подешевке). Вы же сами понимаете, что не для этого.
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21.07.2022 12:28 Ответить
так я теперь вьінужден доллар покупать, так как гривна дешевеет постоянно, это зачем так ? кому это выгодно ?
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01.08.2022 17:44 Ответить
Це дозволить поліпшить, покращить, підвищить... Але в цілому станешь гірше.
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21.07.2022 11:41 Ответить
вчора я давав прогноз 33-35грн фіксірованого курса
Нацбанк поставив 36грн і фіксірований курс
тепер нужно посилити контроль за курсом у банках
не більше 3% відхиленя
не треба жирувати навійні
треба трохи скромнішими бути
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21.07.2022 11:53 Ответить
Не пойму, в чем недовольство читателей? Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%. Сама стратегия удержания курса - была, как мне кажется, неверной. Гривна девальвировала. В обменниках с первых дней войны курс доллара был не НБУшный. Смущает, что только сегодня НБУ решил таки отпустить курс. Ну как будто бы это у нас первый раз.
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21.07.2022 12:26 Ответить
Так а евро чему залишили ? То ж дурня якась
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21.07.2022 12:51 Ответить
Давно пора, потому что банки покупали безнальный доллар по 29 а подавали по 36. И вывести с того же пейпал с каждой сотни USD нужно было отдать непонятно за что 700 гривень.
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21.07.2022 13:28 Ответить
Головне, щоб банкірські животики не впали!
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21.07.2022 14:24 Ответить
Весь імпорт автоматично дорожчає на 25%, а купівельна спроможність населення падає на 20%.
Через це безробіття зростає на 15%, серед безробітних легше вербувати м'ясо на війну.
Профіт!

Завтра почнуть гундосити: то не може так бути, що бензин по 52 гривні. В Європі по 2 євро, то у нас тепер має бути мінімум по 75.
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21.07.2022 14:39 Ответить
гетьманцев и прочая зегидота решили выгнать остатки граждан из страныт курс 42, какие 36 ? кто наваривается на разнице ? сколько можно наличных баксов за месяц снять за границей с одной гривневой карты ?
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01.08.2022 17:48 Ответить
Курс 42 это из за банкоматного туризма - таких сволочей нужно расстреливать в военное время
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01.08.2022 17:50 Ответить
 
 