НБУ впервые с начала полномасштабного вторжения РФ повысил курс доллара – до 36,6 грн/$

Национальный банк Украины впервые с начала полномасштабного вторжения России сменил официальный курс гривни к доллару США. С 09:00 четверга он установлен на уровне 36,5686 грн/$.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НБУ.

"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения, а также поддержать устойчивость экономики в условиях войны", – заявили в Нацбанке.

Смена курса доллара не означает, что НБУ его отпустил. Официальный курс гривны к доллару США продолжает оставаться фиксированным.

В НБУ заявили, что фиксация курса является "основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ".

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"Фиксация курса гривни на уровне 29,25 грн/$ в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях. Война длится почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения в нашей и мировой экономике. В таких условиях официальный курс гривни на уровне 24 февраля уже не отвечает реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий. Учитывая это, Национальный банк осуществляет разовую коррекцию официального курса гривны к доллару США и фиксирует его на уровне 36,5686 грн/$", – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Условия для курса продаж и покупки валюты не изменились.

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Продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального.

Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка и дальше будет определяться спросом и предложением на нем.