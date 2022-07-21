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обстрел (25782) Харьков (7287) Терехов Игорь (255)

Утренний обстрел Харькова: Рашисты били по остановкам общественного транспорта, 1 человек погиб, 17 - получили ранения

харків,салтівка

В результате утреннего обстрела Харькова российскими оккупационными войсками известно об одном погибшем и 17 раненых.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Второй день подряд и примерно в одно и то же время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как следствие - уже один погибший и 17 раненых, один из них крайне тяжелый", - отметил городской голова.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты обстреливают один из районов Харькова.

Читайте: Рашисты обстреливают один из районов Харькова, известно о раненых, - мэр Терехов (обновлено)
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Кацапские животные *****.
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21.07.2022 10:51 Ответить
Вночі луплять балістичними ракетами, вдень РСЗВ. І нічого ніхто поки зробити не може. Для того щоб мати наш вогневий контроль над територією бєлг. обл. треба вийти на кордон. Але нас при спробах атак відразу з відтіля і накривають, при цьому по їхній території не можна застосовувати західну зброю. Замкнуте коло.
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21.07.2022 11:00 Ответить
Вільха М могла би там все нахер переколшматити, але тоді не було б асфальту.
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21.07.2022 11:06 Ответить
Елдак убирал 2 генерала подряд которые отогнали орков от Харькова - делай выводы и не обманывайся об ситуации в которой наша держава.
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21.07.2022 11:34 Ответить
Шукайте сучих коригувальників , без них ніяк , бо б'ють туди де скупчення людей на зупинках ..((
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21.07.2022 11:10 Ответить
та у Урагана точность с лапоть, рандомный обстрел, ну я так предполагаю
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21.07.2022 11:33 Ответить
Прокляті кацапи! Потонете в лайні, суки! Якщо вже 7річні діти уявляють, щоб ці ваші ракети розвернулись і полетіли в вашу сторону!
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21.07.2022 12:30 Ответить
 
 