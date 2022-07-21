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Новости Война
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Генштаб ВС (5784) ликвидация (3141) потери (4274)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 850 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1704 танка и 3912 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ворог,русня,мертвий,орк

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 июля потери личного состава противника составляют около 38 850 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.07 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 38 850 (+100) человек ликвидировано,

  • танков - 1704 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин / APV - 3912 (+7) ед,

  • артиллерийских систем - 859 (+3) ед,

  • РСЗО - 251 (+1) ед,

  • средства ПВО - 113 (+0) ед,

  • самолетов - 221 (+0) ед,

  • вертолетов - 188 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 710 (+7),

  • крылатые ракеты - 167 (+0),

  • корабли/катера - 15 (+0) од,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 2781 (+6) ед,

  • специальная техника - 72 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении", - отметили в Генштабе.

Читайте: Россияне хотят захватить Бахмут и штурмовали Углегорскую ТЭС, но их отогнали, – Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 850 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1704 танка и 3912 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+12
.
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21.07.2022 11:29
+8
СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЄДУ . СПАСИБО СИНУ ЗА МАШИНУ ...
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21.07.2022 11:23
+6
ЦЕ ТОЙ БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ, ЯКОГО ZЕКРИСА ЗАПРОТОРИЛА ДО В"ЯЗНИЦІ , А ПОРОХ ВНІС ЗА НЬОГО ЗАСТАВУ І ЗВІЛЬНИВ ? ЦЕ ТОЙ БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ , ЯКИЙ ВІДСТОЯВ МИКОЛАЇВ ? НУ, НУ ,,,
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21.07.2022 11:34
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А вони лізуть і лізуть як сарана.
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21.07.2022 11:14 Ответить
А полієтиленові пакети закінчуються орки. У чергу ставайте, а то своїм ходом на парашу потрапите. Одна нога там, а друга за нею. А якщо у дорозі загубиться, хрен бункерне херло видасть батькам авто чи холодильник
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21.07.2022 11:19 Ответить
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21.07.2022 11:22 Ответить
СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЄДУ . СПАСИБО СИНУ ЗА МАШИНУ ...
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21.07.2022 11:23 Ответить
ЖИГУЛІ !!!!
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21.07.2022 11:24 Ответить
.
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21.07.2022 11:29 Ответить
ЦЕ ТОЙ БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ, ЯКОГО ZЕКРИСА ЗАПРОТОРИЛА ДО В"ЯЗНИЦІ , А ПОРОХ ВНІС ЗА НЬОГО ЗАСТАВУ І ЗВІЛЬНИВ ? ЦЕ ТОЙ БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ , ЯКИЙ ВІДСТОЯВ МИКОЛАЇВ ? НУ, НУ ,,,
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21.07.2022 11:34 Ответить
Цей генерал, ще будучи офіцером, встиг в ДАП повоювати. Тобто, має досвід.
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21.07.2022 14:21 Ответить
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей»

Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.

Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!»

Они её не чокаясь обмыли,
Успели цвет салона обсудить,
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.

Andrey Orlov (Орлуша)
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21.07.2022 11:49 Ответить
Судя по этим данным сухопутные войска РФ уже сточились в ноль. Остались только писари и тыловые крысы. Где контрнаступление на жалкие остатки этого воинства?
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21.07.2022 12:39 Ответить
 
 