Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 850 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1704 танка и 3912 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 июля потери личного состава противника составляют около 38 850 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.07 ориентировочно составляют:
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личного состава – около 38 850 (+100) человек ликвидировано,
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танков - 1704 (+4) ед,
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боевых бронированных машин / APV - 3912 (+7) ед,
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артиллерийских систем - 859 (+3) ед,
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РСЗО - 251 (+1) ед,
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средства ПВО - 113 (+0) ед,
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самолетов - 221 (+0) ед,
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вертолетов - 188 (+0) ед,
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БПЛА оперативно-тактического уровня - 710 (+7),
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крылатые ракеты - 167 (+0),
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корабли/катера - 15 (+0) од,
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автомобильной техники и автоцистерн - 2781 (+6) ед,
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специальная техника - 72 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении", - отметили в Генштабе.
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С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей»
Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.
Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!»
Они её не чокаясь обмыли,
Успели цвет салона обсудить,
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.
Andrey Orlov (Орлуша)