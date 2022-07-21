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Харьков (7288) Синегубов (554)

Обстрел Харькова рашистами: Два человека погибли, 19 - получили ранения, в том числе ребенок

харків

Российские оккупанты утром ударили "Ураганами" по Харькову. В результате этого ранения получили 19 человек, погибли - 2.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на данный момент в результате обстрела одного из районов Харькова российскими "Ураганами" 19 раненых, среди них - 1 ребенок. К сожалению, 4 человека - в тяжелом состоянии. 2 человека погибли", - отметил он.

"Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где был размещен частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было. Все службы работают на местах в усиленном режиме".

Жителей Харькова просим быть очень осторожными, враг хаотично и жестоко обстреливает город. Находитесь в укрытиях!" - подчеркнул глава области.

Читайте: Утренний обстрел Харькова: Рашисты били по остановкам общественного транспорта, 1 человек погиб, 17 - получили ранения
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Топ комментарии
+14
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21.07.2022 11:18
+14
Раша не имеет права географически существовать. Ее надо расчленить, иначе это фашистское государство будет веками нападать и гадить по всему миру!!!
Слава Украине!!!
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21.07.2022 11:20
+11
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21.07.2022 11:17
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21.07.2022 11:17 Ответить
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21.07.2022 11:18 Ответить
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21.07.2022 11:39 Ответить
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21.07.2022 11:41 Ответить
Попереджали, напад, закатовано і раптом "спасти" а не "врятувати", хто автор?
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21.07.2022 11:31 Ответить
Перш ніж вчити грамоті інших, навчись сам : "Врятувати, сіноніми - ви́рятувати, врятува́ти[урятува́ти], порятува́ти, відрятува́ти, вберегти́[уберегти́], укри́ти[вкри́ти], зарятува́ти, спасти́, обрятува́ти". Чи це аби щось пиз.онути.
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21.07.2022 12:20 Ответить
Раша не имеет права географически существовать. Ее надо расчленить, иначе это фашистское государство будет веками нападать и гадить по всему миру!!!
Слава Украине!!!
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21.07.2022 11:20 Ответить
тут вибачте, Рашка - ні до чого
вона просто рефлексує на доступні пропозиції

тут треба наводити У СВОЇЙ власній голові порядок

наведу вам простий приклад
от у Болгарії живе вірменів разів в десять по відскотками більше ніж в Україні, взагалі Болгарія - багатонаціональна країна, цигани, турки, вірмени займають не останне місце

якщо спитати у болгарина - чи може вірменин зайняти посаду міністра МВД - від здивується вкрай, пожме плечима й відповість, ну так тут же Болгарія, а не Вірменія. Ніякої додаткової діскусії вже не получиться. Це крапка. На будь яку іншу вашу сентенцію він буде пожимати плечима та відповідати - та це ж Болгарія, а не Вірменія, тому єтнічний вірменін й не може бути тут міністром МВД.

А в Україні так можна !!!
Вірменін може бути міністром МВД в Україні !!!
А на заперечення - а чи не вийде так, що він збере навкруги себе жидів, таких як КІВА, а вони почнуть сосати гроші з підлеглих - й у кінцевому вигляді МВД перетвориться на міністерство поборів та взяток - українець зі своїм хворим мозгом звичайно відповість - "щоб міністром МВД в Україні був єтнічний українець? а ви часом не фашизм нам пропонуєте?"
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21.07.2022 12:34 Ответить
Белгород потрібно , один раз , обстріляти хаотично , щоби ці фашисти зрозуміли , що таке біль , горе та втрати 😠
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21.07.2022 11:35 Ответить
Чим обстріляти? шашликами? шматками асфальту? ЧИМ?! Himarsom не можна, тому що Україна дала гарантію США не стріляти по рабсії... Так ШО? чим обстріляти? карту deep state глянь ми навіть до кордону їх не відігнали, внас окуповано північ Харківщини
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21.07.2022 11:38 Ответить
Україні теж давали гарантії, самі знаєте, коли залишили її без ядерної зброї.
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21.07.2022 11:43 Ответить
А слабо було харків'янам замість Гепочки то його програми "захисту харків'ян від біндер" просто зробити укриття для захисту харків'ян він бомб



Бог не Тимошка - видит немножка?
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21.07.2022 12:23 Ответить
 
 