Обстрел Харькова рашистами: Два человека погибли, 19 - получили ранения, в том числе ребенок
Российские оккупанты утром ударили "Ураганами" по Харькову. В результате этого ранения получили 19 человек, погибли - 2.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на данный момент в результате обстрела одного из районов Харькова российскими "Ураганами" 19 раненых, среди них - 1 ребенок. К сожалению, 4 человека - в тяжелом состоянии. 2 человека погибли", - отметил он.
"Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где был размещен частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было. Все службы работают на местах в усиленном режиме".
Жителей Харькова просим быть очень осторожными, враг хаотично и жестоко обстреливает город. Находитесь в укрытиях!" - подчеркнул глава области.
Пожалуйста, подождите...
Слава Украине!!!
вона просто рефлексує на доступні пропозиції
тут треба наводити У СВОЇЙ власній голові порядок
наведу вам простий приклад
от у Болгарії живе вірменів разів в десять по відскотками більше ніж в Україні, взагалі Болгарія - багатонаціональна країна, цигани, турки, вірмени займають не останне місце
якщо спитати у болгарина - чи може вірменин зайняти посаду міністра МВД - від здивується вкрай, пожме плечима й відповість, ну так тут же Болгарія, а не Вірменія. Ніякої додаткової діскусії вже не получиться. Це крапка. На будь яку іншу вашу сентенцію він буде пожимати плечима та відповідати - та це ж Болгарія, а не Вірменія, тому єтнічний вірменін й не може бути тут міністром МВД.
А в Україні так можна !!!
Вірменін може бути міністром МВД в Україні !!!
А на заперечення - а чи не вийде так, що він збере навкруги себе жидів, таких як КІВА, а вони почнуть сосати гроші з підлеглих - й у кінцевому вигляді МВД перетвориться на міністерство поборів та взяток - українець зі своїм хворим мозгом звичайно відповість - "щоб міністром МВД в Україні був єтнічний українець? а ви часом не фашизм нам пропонуєте?"
Бог не Тимошка - видит немножка?