Обстрел Харькова рашистами: Два человека погибли, 19 - получили ранения, в том числе ребенок

Российские оккупанты утром ударили "Ураганами" по Харькову. В результате этого ранения получили 19 человек, погибли - 2.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на данный момент в результате обстрела одного из районов Харькова российскими "Ураганами" 19 раненых, среди них - 1 ребенок. К сожалению, 4 человека - в тяжелом состоянии. 2 человека погибли", - отметил он.

"Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где был размещен частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было. Все службы работают на местах в усиленном режиме".

Жителей Харькова просим быть очень осторожными, враг хаотично и жестоко обстреливает город. Находитесь в укрытиях!" - подчеркнул глава области.

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