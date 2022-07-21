Секретарь СНБО Данилов похвалил Ахметова: "К его чести он ни разу не покидал страну после 24 февраля"
Ринат Ахметов ни разу не уезжал из Украины с начала полномасштабного вторжения России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
"Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, кто уезжал из страны после 24 февраля, а кто нет. К чести Рината Леонидовича, я могу сказать, что он ни разу не покидал страну за время войны. А есть такие "хлопы", которые, вероятно, были проинформированы накануне", – отметил он.
Данилов также рассказал, что среди украинских бизнесменов были и такие, которые накануне войны отправились куда-то на частных самолетах.
"Когда закончится война, все эти вещи будут всем известны. Тогда начнется самое интересное", – убежден секретарь СНБО.
Напомним, ранее сообщалось, что Ахметов прилетел в Украину 23 февраля накануне российского вторжения. С начала войны его предприятия, благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали в помощь ВСУ и населению 2,7 млрд грн.
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Щоб ні в кого не було сумнівів
Британія надасть Україні десятки артилерійських гармат, сотні безпілотників та понад 1600 одиниць протитанкової зброї Джерело: , ну тоді було б усе зрозуміло.
Таке враженняя, що данілов відпрацьовує 30 срібняків ахметовських (а у того уже жопа горить).
При зевладі хороші хто завгодно, тільки не патріоти. Ви ніколи не задумувались, про кого вони казали в своєму передвиборчому гаслі "сдєлаєм ІХ вмєстє"? ІХ - це українців. "Поганих". Тих, що хочуть покласти край олігархату і схематозам, тих, що мріють про сильну Україну, тих, що воюють за країну, тих хто віддає останнє на свою армію.
и самый большой налогонедоплательщик
а ще сама велика кровосіся на тілі України
Статья 25 Конституции Украины...
Статья прямого действия Основного Закона...
Ze...пасодють...зуб даю...
Пургаметы...отвлекают внимание от чего важного на сегодня...
Шариковы паБеду одержали...Ахметов продаст футбольный Шахтер Донецк Роме Абрамовичу...будет компенсация за Лондонский Челси...