РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9247 посетителей онлайн
Новости
16 132 134
Ахметов (1888) Данилов (1066)

Секретарь СНБО Данилов похвалил Ахметова: "К его чести он ни разу не покидал страну после 24 февраля"

ахметов

Ринат Ахметов ни разу не уезжал из Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, кто уезжал из страны после 24 февраля, а кто нет. К чести Рината Леонидовича, я могу сказать, что он ни разу не покидал страну за время войны. А есть такие "хлопы", которые, вероятно, были проинформированы накануне", – отметил он.

Данилов также рассказал, что среди украинских бизнесменов были и такие, которые накануне войны отправились куда-то на частных самолетах.

"Когда закончится война, все эти вещи будут всем известны. Тогда начнется самое интересное", – убежден секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что Ахметов прилетел в Украину 23 февраля накануне российского вторжения. С начала войны его предприятия, благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали в помощь ВСУ и населению 2,7 млрд грн.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+45
Яке досягнення. Жжуть! Тежневтік.
показать весь комментарий
21.07.2022 11:22
+34
.
показать весь комментарий
21.07.2022 11:30
+33
Який хороший Ахметов, не виїзджав за кордон. Чувак призивного віку, може на війну його відправити разом з Коломойським?
показать весь комментарий
21.07.2022 11:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Часи міняються, коли ахметов ставав "алігархам", ми були законослухняними громадянами ! А тепер ну коли часи міняються, чи не міняються, а давай, що міняються. То як заповідав В. І. Л., та як у кіно "льенін в актябре", що там із поміщиком зробили. Достойна і послідовна буде наша поведінка, чи ні ? І чи заслуговує поваги експропріація експропріаторів ?
показать весь комментарий
21.07.2022 21:44 Ответить
Поділився враженнями від рудого хробака, проте чесно!
показать весь комментарий
21.07.2022 19:33 Ответить
Ну Данілов ну замутив обісрав всіх трепещите тіпічний брехливий подлий слуха коломойского. І якісь критеріі в зелених появились боневтік бо невиезжав значит чесний і вони все знають і всіх судять вот кому треба відповідати перед судом так це зеленському тобі і всій вашей шоблі що не готувались до війни а все робили щоб ***** як можно більше захватив України і з початки війни сховались в бункере і нічого не робили. Ви винні в смертях і бідах людей та азовців.Тому закрой пельку та не смерди зеленью бо огидно
показать весь комментарий
21.07.2022 19:55 Ответить
Он сидит в бункере так-же как и Боневтик и на некоторое время выходит подышать-тоесть они оба самые защищенные в Украине люди. И то что они в Украине при этом-это не доказательство их патриотизма. Ахметов просто хочет сохранить свои активы и играет на публику при этом. Ни разу не слышал от ахметова антироссийской(тоесть антифашистской) идеолггии
показать весь комментарий
21.07.2022 20:15 Ответить
Не то что Порох, то на саммит НАТО, то в Европарламент, то пикапы привезет, то бронеавтомобили с грузовиками. Герои Ахметов с Коломойским трясуться в Украине за свои заводики
показать весь комментарий
21.07.2022 20:30 Ответить
У таких как Ахметов чести нет небыло и не будет.Пропиарился по полной на "благотворительности".На каждой коробочке огромными буквами Фонд Ахметова.Из етого кровососа Украины начинают Героя лепить
показать весь комментарий
21.07.2022 23:50 Ответить
В нього дiти в GB, вiн туди завжди заi'жджає.
показать весь комментарий
22.07.2022 00:24 Ответить
Це яскравий поступок порядної людини і бізнесмена! Шана йому і подяка за активну допомогу в тяжкий час!
показать весь комментарий
21.07.2022 20:34 Ответить
треба його нагородити орденом "Мати Тереза" та відповідну наколку набити.
Щоб ні в кого не було сумнівів
показать весь комментарий
22.07.2022 00:09 Ответить
Якби мудак данілов сказав: - Боже, бережи королеву !

Британія надасть Україні десятки артилерійських гармат, сотні безпілотників та понад 1600 одиниць протитанкової зброї Джерело: , ну тоді було б усе зрозуміло.

Таке враженняя, що данілов відпрацьовує 30 срібняків ахметовських (а у того уже жопа горить).
показать весь комментарий
21.07.2022 21:33 Ответить
"герой". что обдирает украинцев с 90-х, и некоторые очень ему за это готовы и подлизнуть..Нет никого хуже раба- что любит и боится своего хозяина.
показать весь комментарий
21.07.2022 21:34 Ответить
Эти мрази грабили Украину и всасывания её соки на протяжении 30 лет
показать весь комментарий
21.07.2022 23:52 Ответить
А шо ж Данилов Коломойшу не упомянул. Коломойша тоже Бонэвтик и ещё какой! Он тут вобще очень основательно угнездился
показать весь комментарий
21.07.2022 21:55 Ответить
То шукали хароших рускіх, тепер переключилися на пошук хароших олігархів. Циркова вистава набуває маразматичного відтінку...
показать весь комментарий
21.07.2022 22:21 Ответить
Ну все вірно.
При зевладі хороші хто завгодно, тільки не патріоти. Ви ніколи не задумувались, про кого вони казали в своєму передвиборчому гаслі "сдєлаєм ІХ вмєстє"? ІХ - це українців. "Поганих". Тих, що хочуть покласти край олігархату і схематозам, тих, що мріють про сильну Україну, тих, що воюють за країну, тих хто віддає останнє на свою армію.
показать весь комментарий
22.07.2022 10:06 Ответить
Ой у Конча Заспі там дубок зелений, там заліг Ахмєтка в криївці "ранений".Батько його кучма ,Україна хата, він на Україну положив с бамбасом.
показать весь комментарий
21.07.2022 23:04 Ответить
По данным налоговых органов Ахметов самый дорогой налогоплательщик в бюджет Украины...
показать весь комментарий
21.07.2022 23:16 Ответить
А ещё он самый большой льготник
и самый большой налогонедоплательщик
а ще сама велика кровосіся на тілі України
показать весь комментарий
22.07.2022 00:14 Ответить
Щодо кровосісі, то тут з ним сміливо може посперечатися Коломойський. Дрібніша сволота, але дуже хоче стати як Ахметка, тому і сосе навіть не роблячи перерву на час війни.
показать весь комментарий
22.07.2022 07:05 Ответить
Ага.льготно отстроил Мариуполь по приказу Леонид Данилыча...
показать весь комментарий
22.07.2022 07:12 Ответить
а во сколько лет он убил своего первого москаля? а вообще так прикинуть то все кроты-пропагандоны сразу свалили до. потому что Хйлу при военных действиях они в общем то уже не нужны, зачем зря деньги платить, к тому же был ненулевой шанс что их могли успеть вовремя повесить на фонаре чтобы время попусту не терять. поэтому вероятно их успешно предупредили\отозвали. а вот всякие наводчики, кураторы и те, кто должен был быстро перенять бразды правления никуда не делись. возможно, правда, после неоднократных "жестов доброй воли" могли свалить по-тихому, но не факт.
показать весь комментарий
22.07.2022 03:21 Ответить
блд... яке досягнення... орден йому швидко.. блазні...
показать весь комментарий
22.07.2022 05:43 Ответить
Терміново наградіть орденом "боневтік" й на честь такої події подарувати якийсь заводик
показать весь комментарий
22.07.2022 06:36 Ответить
Цікаво чому не відзначили Коломойського? Він теж нікуди не виїзжав.
показать весь комментарий
22.07.2022 07:01 Ответить
Тим більше, що він дуже затятий жидобандерівець, ну чому не відзначили ?!
показать весь комментарий
22.07.2022 07:28 Ответить
Никто не имеет права лишать гражданства Украины любого гражданина..
Статья 25 Конституции Украины...
Статья прямого действия Основного Закона...
Ze...пасодють...зуб даю...
показать весь комментарий
22.07.2022 07:09 Ответить
Элементарный говновброс для Лохтората от дЕрмака...и Татарова...от лица Ze...
Пургаметы...отвлекают внимание от чего важного на сегодня...
показать весь комментарий
22.07.2022 07:15 Ответить
Короче капец олигархам Украины...
Шариковы паБеду одержали...Ахметов продаст футбольный Шахтер Донецк Роме Абрамовичу...будет компенсация за Лондонский Челси...
показать весь комментарий
22.07.2022 07:20 Ответить
Ого, ще один боневтік! Дайте йому медаль!
показать весь комментарий
22.07.2022 09:12 Ответить
300 спартанцев, 80 олигархов, 36 бакинских комиссаров....
показать весь комментарий
22.07.2022 09:36 Ответить
Бандит є бандит. Рука не здригнеться знищити це падло.
показать весь комментарий
22.07.2022 10:04 Ответить
"був би втік",якби Байда з Борисом йому не сказали -"Сиди в Києві , ми Київ не здамо рашистам, і будеш Ти в Україні "бо не втік"
показать весь комментарий
22.07.2022 10:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 