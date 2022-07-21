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Украинский защитник, отец пятерых детей Максим Рубан получил ранение на фронте и нуждается в помощи на лечение

рубан

Украинский кинематографист Максим Рубан с началом полномасштабной войны России против Украины отправился воевать на фронт. Там получил ранение и находится в больнице.

Об этом сообщил кинооператор Сергей Михальчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Максим Рубан – реальный герой нашей войны. Пока ситуация с состоянием здоровья Максима критическая - врачи без устали борются за его жизнь.

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"Макс Рубан, мой друг, кинематографист, мирный человек. Отец пяти детей. Мог не пойти... Справедливо… С первых дней он с Ярославом Пилунским на войне, в аэроразведке, корректируют артиллерию и танки. Сейчас врачи борются за его жизнь, ситуация критическая… Реальный герой нашей войны", – написал Михальчук.

Все желающие могут задонатить на лечение раненого. Чтобы увидеть реквизиты PAYPAL или IBAN, перейдите по ссылке. Донаты в гривне можно отправлять на карту MONOBANK 4441114457529178.

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і хиба ми заслуговуємо на цих нарцисів і узурпаторів? після всього? ми заслуговуємо на цих ублюдків?
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21.07.2022 11:57 Ответить
Ана мілліонні зарплати нафтогазу гроші є ана лікування нема *****
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21.07.2022 12:00 Ответить
ЗеБеня загрібає бабло лопатою , а на поранених грошей немає , тому
ми допомагаємо чим можемо , так як для нас Украіна і наші Героі - понад усе , а вони втечуть до Ізраілю 😠
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21.07.2022 12:07 Ответить
Я, честно говоря, в **** от таких новостей ! Человек воевал за Украину, получил ранения , а он теперь должен искать средства на лечения , а государство не может его вылечить бесплатно ! А смысл воевать за страну , которое тебя лечить не хочет ? Где логика ? Где будет мотивация у солдат ВСУ воевать за свою страну, если та не может полностью лечить раненых солдат , в дальнейшем их реабилитации после ранения ? Вырисовывается такая мрачная картина в будущем: придёт бывший воин к какому-нибудь чиновнику и попросит законных льгот, а тот ему в ответ скажет: " А я вас на войну не посылал !"
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21.07.2022 16:00 Ответить
 
 