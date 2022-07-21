Украинский защитник, отец пятерых детей Максим Рубан получил ранение на фронте и нуждается в помощи на лечение

Украинский кинематографист Максим Рубан с началом полномасштабной войны России против Украины отправился воевать на фронт. Там получил ранение и находится в больнице.

Об этом сообщил кинооператор Сергей Михальчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Максим Рубан – реальный герой нашей войны. Пока ситуация с состоянием здоровья Максима критическая - врачи без устали борются за его жизнь.

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"Макс Рубан, мой друг, кинематографист, мирный человек. Отец пяти детей. Мог не пойти... Справедливо… С первых дней он с Ярославом Пилунским на войне, в аэроразведке, корректируют артиллерию и танки. Сейчас врачи борются за его жизнь, ситуация критическая… Реальный герой нашей войны", – написал Михальчук.

Все желающие могут задонатить на лечение раненого. Чтобы увидеть реквизиты PAYPAL или IBAN, перейдите по ссылке. Донаты в гривне можно отправлять на карту MONOBANK 4441114457529178.

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