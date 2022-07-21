"Золотое эмбарго" и замораживание активов "Сбербанка": ЕС утвердил седьмой пакет санкций против РФ
Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России за вторжение в Украину.
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.
"Государства-члены согласились с нашими усиленными, продленными санкциями ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает мощный сигнал Москве: мы будем оказывать давление столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.
Отметим, седьмой пакет санкций ЕС против РФ вводит "золотое эмбарго" - запрет на импорт российского золота (включая золотые украшения). Новые ограничения также предусматривают замораживание активов российского "Сбербанка".
В новом пакете будет усилен контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий. В то же время, седьмой пакет закрывает лазейки в предыдущих шести.
Постоянный представитель Литвы при ЕС Арнольдас Пранцкявичюс ранее сообщил, что этот пакет санкций также предусматривает новый экспортный контроль, замораживание активов "Сбербанка" и расширение санкционного списка более чем на 50 новых физических и юридических лиц: политиков, военных лидеров, олигархов и пропагандистов.
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Нещодавно слухав на Ютубі виступ російського офіцера перед шеренгою спецназівців ПВК «Вагнера».
Сивий офіцер із кавказьким акцентом закликав воїнів захистити Батьківщину (росію) від українських укрофашистів.
- Если вы хотите жить в мире и защитить своих детей, то должны убить украинскую нечисть. Оружие мы вам дали. Патронами и снарядами обеспечим в необходимом количестве. Теперь дело за вами. Возвращайтесь с Победой,- наказував генерал псам війни.
Жителі російського Курська зараз їдять вкрадені херсонські кавуни та мелітопольську черешню.
Вузькоокі сахаті (громадяни з республіки Саха-Якутія) ходять по двоє з автоматами Калашникова у місті Вознесенську (144 км. від Одеси) по дворах місцевих громадян, заходять у курники, вбивають палицями птицю, складають у мішки здобич, та відносять у місцеву школу, перетворену на російську казарму.
...
ККС: Ты извини, мы сегодня грубовато играли, многих ваших затоптали.
ККМ: Да, ничего. Мы тоже были не паиньки.
(нафту до кінця року купуватимуть тільки, а потім всьо.)
При цьому реальних підстав для цього немає, валюта надходить стабільно.
Єдине що є - бажання притримати валюту для майбутніх власних проектів корупційної "відбудови країни".😡