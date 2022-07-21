РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9092 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
14 258 35
россия (93025) санкции (11051) Совет Европы (691) Урсула фон дер Ляйен (463)

"Золотое эмбарго" и замораживание активов "Сбербанка": ЕС утвердил седьмой пакет санкций против РФ

рф,єс,євросоюз,санкції

Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России за вторжение в Украину.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.

"Государства-члены согласились с нашими усиленными, продленными санкциями ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает мощный сигнал Москве: мы будем оказывать давление столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.

Отметим, седьмой пакет санкций ЕС против РФ вводит "золотое эмбарго" - запрет на импорт российского золота (включая золотые украшения). Новые ограничения также предусматривают замораживание активов российского "Сбербанка".

В новом пакете будет усилен контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий. В то же время, седьмой пакет закрывает лазейки в предыдущих шести.

Постоянный представитель Литвы при ЕС Арнольдас Пранцкявичюс ранее сообщил, что этот пакет санкций также предусматривает новый экспортный контроль, замораживание активов "Сбербанка" и расширение санкционного списка более чем на 50 новых физических и юридических лиц: политиков, военных лидеров, олигархов и пропагандистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз включил еще 55 человек в санкционные списки РФ, - глава МИД Франции Колонна
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Фініш сьомого пакету; пора стартувати восьмому! І щоб без затримок!
показать весь комментарий
21.07.2022 12:37
+14
Санкции должны приниматься в режиме нон-стоп !
показать весь комментарий
21.07.2022 12:40
+12
Санкцій забагато не буває.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фініш сьомого пакету; пора стартувати восьмому! І щоб без затримок!
показать весь комментарий
21.07.2022 12:37 Ответить
Восьмой пакет будет о запрете смеяться над предыдущими семи пакетами.
показать весь комментарий
21.07.2022 14:39 Ответить
хрюцкій, а чо не ржеш, санкції заважають? де ганчірку свою подів, стидаєшся?
показать весь комментарий
22.07.2022 07:45 Ответить
Пси війні потрошать кур.

Нещодавно слухав на Ютубі виступ російського офіцера перед шеренгою спецназівців ПВК «Вагнера».

Сивий офіцер із кавказьким акцентом закликав воїнів захистити Батьківщину (росію) від українських укрофашистів.

- Если вы хотите жить в мире и защитить своих детей, то должны убить украинскую нечисть. Оружие мы вам дали. Патронами и снарядами обеспечим в необходимом количестве. Теперь дело за вами. Возвращайтесь с Победой,- наказував генерал псам війни.

Жителі російського Курська зараз їдять вкрадені херсонські кавуни та мелітопольську черешню.

Вузькоокі сахаті (громадяни з республіки Саха-Якутія) ходять по двоє з автоматами Калашникова у місті Вознесенську (144 км. від Одеси) по дворах місцевих громадян, заходять у курники, вбивають палицями птицю, складають у мішки здобич, та відносять у місцеву школу, перетворену на російську казарму.
показать весь комментарий
21.07.2022 19:58 Ответить
Санкции должны приниматься в режиме нон-стоп !
показать весь комментарий
21.07.2022 12:40 Ответить
Санкцій забагато не буває.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:43 Ответить
Ну дуже повільно. Поки деякі санкції вводять, орки уже успішно їх обходять. Мабуть комусь це вигідно...
показать весь комментарий
21.07.2022 12:51 Ответить
Санкції це закони, а усі закони є можливість обійти. Ціна тільки зростає. Далі санкції на обхідні шляхи, знаходять нові - ціна зростає ще, і так поки ціна не виросте настільки, що вже не вигідно їх обходити
показать весь комментарий
21.07.2022 14:00 Ответить
После игры между командами Слонов и Муравьёв беседуют Капитан команды Слонов (ККС) и Капитан команды Муравьёв (ККМ):
...
ККС: Ты извини, мы сегодня грубовато играли, многих ваших затоптали.
ККМ: Да, ничего. Мы тоже были не паиньки.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:54 Ответить
сама крута - активи Збєрбанку. Весь народ - шовініст. Не якісь там 50-100 чуваків. Весь їхній нарот культивував не рік це гамно, і усі вони винні. Повідрубать усим ноги і по одній голові. Хай це увійде у восьмий пакєт.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:58 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
21.07.2022 13:45 Ответить
А под шум прибоя 8-го пакета у них плиать заработает Нордстрим2.Пока не перекроете газ полностью карлик будет воевать годами.
показать весь комментарий
21.07.2022 13:01 Ответить
Проблема не в NS2 чи NS1. Проблема в потребі Європи касапського газу. Позбутись такої потреби - і не потрібним стане навіть наша ГТС.
показать весь комментарий
21.07.2022 13:10 Ответить
Найкраща санкція - це не купувати у кацапів газ і нафту, фінансуючи їх армію
показать весь комментарий
21.07.2022 13:06 Ответить
ну от експерти кажуть, що, припустімо, гроші за газ поступають в кацапстан. але кацапи все одно нічого не можуть за ці гроші купить (їм ніхто не продасть і вони не можуть перечислити гроші нікуди). резерви їх заблоковані санкціями теж. тому вони поки що фінансують армію, друкуючи гроші. але все одно воно все навернеться і досить скоро. тому пуйло і ******.

(нафту до кінця року купуватимуть тільки, а потім всьо.)
показать весь комментарий
21.07.2022 13:48 Ответить
З газом поки складнувато,а от з нафтою,це абсолютно реально.І ефекту було б більше чим від газу.Помилка Українського МЗС що розмивають увагу на все відразу.Треба настоювати саме на нафтове ембарго.Або не розуміють або спеціально,невідомо що гірше...
показать весь комментарий
22.07.2022 07:24 Ответить
Блін, Цензор, ну йо-майо. Ну ви ж серьозне видання. Шо неможна було знайти весь список санкцій в новому пакеті та викласти в новині?
показать весь комментарий
21.07.2022 13:32 Ответить
До сраки эти санкции
показать весь комментарий
21.07.2022 13:43 Ответить
Ніт.
показать весь комментарий
21.07.2022 13:52 Ответить
Прошу пана, ось шурупи - продаю за півціни... Ні, то, пане, не до дупи. То до дерева вони. (С)
показать весь комментарий
21.07.2022 14:29 Ответить
Необхідні санкції проти всіх 140 мільйонів московитів при деяких одиночних виключеннях. Всі московити винні, що колись був сталін, що тепер путлер. І що був голодомор українців.
показать весь комментарий
21.07.2022 13:50 Ответить
Доповнення. В тому числі всіх кацапів відправити з країн ЄС і США на історичну батьківщину. Навіть тих хто вже отримав громадянство. Кожен кацап в цих країнах є агентом кацапії.
показать весь комментарий
21.07.2022 13:54 Ответить
Относитесь к путину как к сатане. Никаких сделок, никаких договоров. Только изгнание силой.
показать весь комментарий
21.07.2022 14:39 Ответить
Що за *******, друкарі?
показать весь комментарий
21.07.2022 14:40 Ответить
До сраки им те санкции...
показать весь комментарий
21.07.2022 14:46 Ответить
Нет.
показать весь комментарий
21.07.2022 22:11 Ответить
Зевідосик , а коли у нас накладуть санкції на Форвард , і Альфа банки ? Чому вони досі не під забороною , і продовжують працювати в Україні ?? Ти грошей по всьму світу просиш , а націоналізувати рашиські банки слабо ? То купа грошей до речі .
показать весь комментарий
21.07.2022 14:50 Ответить
У цих банках працюють люди з того самого Ізраїлевого коліна що і Зеля.
показать весь комментарий
21.07.2022 16:04 Ответить
Зеленський точно повторює економічну політику Тимошенко - друкування грошей та обвал національної валюти.
При цьому реальних підстав для цього немає, валюта надходить стабільно.

Єдине що є - бажання притримати валюту для майбутніх власних проектів корупційної "відбудови країни".😡
показать весь комментарий
21.07.2022 15:50 Ответить
В восьмой пакет необходимо включить тотальное эмбарго на весь импорт из сраны-агрессора и принудительную депортацию всех рабсеянцев из стран свободного цивилизованного мира.
показать весь комментарий
21.07.2022 18:49 Ответить
Правда? А ми вже всіх "своїх" депортували? Чи може 25 стаття Конституції вже змінена?
показать весь комментарий
21.07.2022 22:48 Ответить
Сцикають цими санкціями по чайній ложці!
показать весь комментарий
21.07.2022 22:54 Ответить
После санкций рабZeя стала богаче от 2012 года...тогда фирма ГрязьПром стоила 1 триллион долларов.. сегодня один РЖУбль... импортозамещение прошло успешно...
показать весь комментарий
22.07.2022 05:35 Ответить
 
 