"Золотое эмбарго" и замораживание активов "Сбербанка": ЕС утвердил седьмой пакет санкций против РФ

Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России за вторжение в Украину.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.

"Государства-члены согласились с нашими усиленными, продленными санкциями ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает мощный сигнал Москве: мы будем оказывать давление столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.

Отметим, седьмой пакет санкций ЕС против РФ вводит "золотое эмбарго" - запрет на импорт российского золота (включая золотые украшения). Новые ограничения также предусматривают замораживание активов российского "Сбербанка".

В новом пакете будет усилен контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий. В то же время, седьмой пакет закрывает лазейки в предыдущих шести.

Постоянный представитель Литвы при ЕС Арнольдас Пранцкявичюс ранее сообщил, что этот пакет санкций также предусматривает новый экспортный контроль, замораживание активов "Сбербанка" и расширение санкционного списка более чем на 50 новых физических и юридических лиц: политиков, военных лидеров, олигархов и пропагандистов.

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