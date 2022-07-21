В Мариуполе оккупанты заставляют фермеров отдать им урожай и имущество и запрещают эвакуироваться, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе россияне заставляют украинских фермеров отдавать урожай, имущество и заставляют бесплатно передавать права собственности на землю.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь от мариупольских фермеров требуют не просто собрать и отдать "молодой республике" весь урожай. Их заставляют подписать юридические бумаги по безвозмездной передаче права собственности на земельные участки и имущество людям, которых указывает (российский куратор – ред.) Иванов", - отметил Андрющенко.

Также он добавил, что после этого россияне им запрещают эвакуироваться на другие территории и заставляют работать на оккупационные власти почти бесплатно. Такие условия Андрющенко назвал "современным крепостным правом в России".

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