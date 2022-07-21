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Мариуполь (5695) оккупация (9998) сельское хозяйство (331) Андрющенко Петр (579)

В Мариуполе оккупанты заставляют фермеров отдать им урожай и имущество и запрещают эвакуироваться, - Андрющенко

зерно

В оккупированном Мариуполе россияне заставляют украинских фермеров отдавать урожай, имущество и заставляют бесплатно передавать права собственности на землю.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь от мариупольских фермеров требуют не просто собрать и отдать "молодой республике" весь урожай. Их заставляют подписать юридические бумаги по безвозмездной передаче права собственности на земельные участки и имущество людям, которых указывает (российский куратор – ред.) Иванов", - отметил Андрющенко.

Также он добавил, что после этого россияне им запрещают эвакуироваться на другие территории и заставляют работать на оккупационные власти почти бесплатно. Такие условия Андрющенко назвал "современным крепостным правом в России".

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Жуть, мрак, жах. Клоуняра, де ти? Це твоїх рук справа.
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21.07.2022 13:11 Ответить
Терор , голодомори , та геноцид і 21 столітті виглядає так.
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21.07.2022 13:11 Ответить
На концлагерь путлера вывезено более 250 000 детей из Украины...,с родителями и без...
На рабZee не хватает быдло Шариковых...решили скомуниздить в Украине...
Шакалы позорные...
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21.07.2022 13:18 Ответить
Історик Алфьоров на утюб каналі пояснив навіщо вони крадуть наших дітей - бо це генетично здоровий матеріал майбутніх яничарів і рабів для заселень російських мухосранських глибинок
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21.07.2022 13:21 Ответить
а де вибл..кі діли свій генетичний матеріал? вони ж там намішалися, генетичний матеріал мав би бути вау!
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21.07.2022 13:28 Ответить
Колгоспне кріпацтво знов виринає з глибин радянського пекла...
Що далі, податок на плодові дерева і вулики?
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21.07.2022 13:19 Ответить
так вони для того і прийшли. Он же під Кивом хтось дзвонив у рашу родичам : я послє пабєди тут астанусь. Ну та зрозуміло - квартира із джакузі і двометровим холодильником.
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21.07.2022 13:32 Ответить
ліниві падлюки,
саме нічого не робить і іншим не дає працювати
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21.07.2022 13:44 Ответить
 
 