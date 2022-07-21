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У российских оккупантов возникли проблемы из-за подрыва Антоновского моста на Херсонщине, - Хлань

антонівський

С ремонтом Антоновского моста на оккупированной территории Херсонской области возникли проблемы. Теперь рашисты не могу перебрасывать тяжелое вооружение.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Фактически как сутки оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение и свои боеприпасы через Антоновский мост. Более того, для анонсированного ремонта нет специалистов. Все местные профессионалы уехали. Будут искать кого-то в Крыму. Это время. 

И опять же оцените ювелирную работу ВСУ – легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян – нет", – пояснил он.

Напомним, ранее оккупанты сообщили об обстреле Антоновского моста в Херсоне.

Позже российские пропагандисты подтвердили удар ВСУ по Антоновскому мосту.

В облсовете заявили, что мост поврежден, но пока пригоден к эксплуатации.

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Топ комментарии
+28
Обережно, двері зачиняються. Наступна станція - Чорнобаївка.
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21.07.2022 13:33
+20
Дають окупантам вільний вибір.
Драпати мужньо,або котел,знищеня/полон.
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21.07.2022 13:32
+18
в результате подрыва моста - подорвались пердаки у ватников ? колаборанты засуетились и начала пешкодраловом бежать через мост или готовить лодки ? гуд.
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21.07.2022 13:29
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в результате подрыва моста - подорвались пердаки у ватников ? колаборанты засуетились и начала пешкодраловом бежать через мост или готовить лодки ? гуд.
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21.07.2022 13:29 Ответить
Ходят сутками в ластах...
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21.07.2022 13:37 Ответить
Дають окупантам вільний вибір.
Драпати мужньо,або котел,знищеня/полон.
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21.07.2022 13:32 Ответить
Кучность - отличная, 5-7 отверстий на диаметр 10-15 метров! Но, вилимо, не теми снарядами стреляли, "бронебойными", дырку сделали - и всё, и грохнуло уже где-то, видимо, под мостом..
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21.07.2022 15:22 Ответить
Бачите як ви розумієте, де там до вас артилеристам, вони ж не усвідомлювали ?
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21.07.2022 15:32 Ответить
Обережно, двері зачиняються. Наступна станція - Чорнобаївка.
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21.07.2022 13:33 Ответить
Раз попали, значит попадут еще, если раша"туристо" решит оттуда драпать... Теперь остается только один мост в Новай Каховке... Еще могут слинять на броне...
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21.07.2022 13:34 Ответить
Есть ещё ЖД. Можно дрезиной
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21.07.2022 13:44 Ответить
Это с КНДР дипломаты с комфортом выезжали

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21.07.2022 13:46 Ответить
Есть мост через каховский шлюз, ему тоже нужно устать.
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21.07.2022 13:48 Ответить
А для чого оркам важке озброєння, нехай палками воюють
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21.07.2022 13:35 Ответить
нє, вони можуть тільки артилерією, як у першу світову війну. ну, і палками ще.
і їхнє власне ППО збило як мінімум один свій власний літак, ггг
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21.07.2022 13:39 Ответить
А хто говорив що важке озброєння має звідти вийти?
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21.07.2022 15:34 Ответить
скоро ВСУ завалит этот мост и оркам предстоит новый атракцион ...
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21.07.2022 13:35 Ответить
Мало підірвали. Треба взагалі зробити міст лише пішохідним. Якщо легковик може проїхати, то ********** легко можуть перекидати і в не малій кількості.
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21.07.2022 13:36 Ответить
Скільки ящиків зі снарядами поміститься хай навіть у бусік?

І скільки снарядів за день вистрілює така групіровка?

А снаряди до РСЗО, наприклад для "Смерча", калібром 300 мм, вагою 800 кг, і довжиною 7,6 м, і це без ящика? А ракети для С-300, якими вони зараз Миколаїв обстрілюють?
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21.07.2022 14:28 Ответить
Грузовики и бензовозы еще прекрасно ездят по мосту. Так что пока недоработка. Кроме того вы думаете кто ездит в легковом транспорте по окупированной территории?
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21.07.2022 13:37 Ответить
Добейте этот мост, что бы ремонту вообще не подлежал
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21.07.2022 13:38 Ответить
зачем?
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21.07.2022 13:45 Ответить
Можна перевантажувати б/п з вантажівок на щось дрібне тіпа "газель" і перевозити по мосту дрібними партіями.
Роми на КПП Могильов-Подільський - Атаки за пару годин переносили у китайських торбах фуру цигарок з нашого берега на молдовський (там правила такі, що якщо несеш в руках товари для особистого користування вартістю до 300 євро, то без митних зборів).
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21.07.2022 13:56 Ответить
)) можно. Можно еще в руках носить.
Теперь будет прилетать в точку перегрузки на левом берегу. Или думаете что на Дачах у нас "глаз" нет? ))
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21.07.2022 14:01 Ответить
Добивать надо мост, вместе с ездунами.
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21.07.2022 13:41 Ответить
100%. Треба добити цей прольот, який вже має дірки. Бо в народа ейфорія, що ми вже перемогли.
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21.07.2022 13:41 Ответить
а как нам попадать на левый берег? на пенопластовых плитоносках?
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21.07.2022 13:47 Ответить
Аты думаешь когда орки будут драпать за подрыв они забудут как наши в феврале? Очень сомневаюсь.

Так что лучше таки добить пролёт. Нех*й шастать!
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21.07.2022 13:48 Ответить
подрыв - дело не простое.
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21.07.2022 14:04 Ответить
Ну вон в Вознесенске както справились. И с авто, и с жд (тут малость поторопились). Под Сосницей, перед Черниговом... было бы желание.
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21.07.2022 14:10 Ответить
пусть пробуют. Зачем за них работу делать?
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21.07.2022 14:15 Ответить
А орки його недоб'ють, коли будуть відступати?
Вони тіпа зовсім тупі?
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21.07.2022 13:57 Ответить
тупых там хватает. А кинуть двадцать метров через пролет для "просочиться пехоте" у нас найдется что. Это лучше, чем плавать в полном экипе с б\к без шансов эвакуации и шансов просто выжить в случае даже легкого ранения.
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21.07.2022 14:09 Ответить
Очень наивно полагать что десяток дыр в мосту отрежет их от снабжения. Надо сносить весь пролёт
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21.07.2022 13:45 Ответить
І там ще є неподалік ж/д міст через Дніпро. По ньому можна важку техніку на платформах перевозити.
ХЗ, чи наші його підірвали, коли відходили.
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21.07.2022 13:45 Ответить
Нет, не подорвали. Его вообще стоило разобрать ещё в 2014м
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21.07.2022 13:47 Ответить
Блін...
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21.07.2022 14:03 Ответить
Почему не могут?
Могут.... И пусть перемещают.... Рано или поздно утонувшая техника образует что то типа моста....
Ведь рашка хвалится что техники у нее до х-я....
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21.07.2022 13:50 Ответить
ну як ми цим скористались ? може перейшли в наступ ? весь час ми намагаємось зробити проблеми кацапам , а потім даємо час на їх вирішення . мені це нагадує як кіт грається з пійманою мишею , тільки кацапи з нами не граються вони нас вбивають .
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21.07.2022 13:51 Ответить
Ты почему не в штабе?
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21.07.2022 17:25 Ответить
На горбах перенесуть 😁
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21.07.2022 13:55 Ответить
Местные жители пишут , что по мосту идет техника орков в сторону Херсона .По крайней мере это было 20.07. Частный транспорт не пускают. Так что мост надо добивать !
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21.07.2022 14:05 Ответить
чим більше перекинуть, тим більше нам достанеться, коли його доб'ють. Взагалі вес правий берег - одна велика пастка для жадібних кацапів. Там їх і поховають або візмуть у полон. Іншого шляху для постачання в них немає.
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21.07.2022 14:21 Ответить
Конечно Крымский мост было весельше
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21.07.2022 14:11 Ответить
Как и ожидалось, эпическая трагедия «Антоновский мост», первый акт которой был показан вчера, сегодня имела свое продолжение. Так, вчера мы гадали о том, почему по мосту отстрелялись достаточно легкими боеприпасами, которые хоть и повредили мост, но не разрушили его. А ведь военным хорошо известно, что для уничтожения определенных целей требуется соответствующий боеприпас. Например, никому не придет в голову стрелять по танку осколочным снарядом, так и по мосту надо наносить удары соответствующими боеприпасами.

Мы вчера предположили, что в общем, полностью и сразу разрушить мост наши военные и не планировали. И тут речь идет не только о достаточно слабых боеприпасах, которые наделали пробоин в мосту, но и о том, что в общем, для конкретного выведения моста из строя надо бить не пролет моста, а его опору. Если же бьют по пролету, то это значит, что именно этот эффект и должен был получиться в сухом остатке.

Сегодня это допущение получило свое подтверждение. Кроме физического ущерба мосту, наши военные начали психологический прессинг врага. Примерно в одно и то же время, с разницей в сутки, был нанесен еще один удар по мосту и это обстоятельство как бы задает расписание ударов, мол - завтра ждите следующей порции. Причем, удары наносились примерно тем же самым калибром, что и вчера, поскольку повреждения носят идентичный характер.

https://twitter.com/i/status/1549659326268293120

Как можно увидеть из этого доклада корректировщика огня, отверстия в пролете моста примерно такого же масштаба, что и вчерашние, но в этот раз их намного больше, а судя по картинке, кучность попаданий просто поразительна. Достаточно того, что отверстия находятся в нескольких метрах друг от друга и как бы вдоль поперечной мосту линии. Снаряды как бы обрезают мост поперек. Наверняка оккупанты могут оценить эту картинку лучше, чем этот бестолковый клоун, рассуждающий об «украинских националистах». Их артиллерия в принципе не может сделать ничего подобного, и мы помним, сколько они гатили по мостам в Северодонецке. А тут - два налета, два прилета и все уложено аккуратно, в одну линию. Их военным это должно сказать очень многое.

Ну и плюс к тому, мост хоть еще и не утратил свою функциональность, но безусловно его несущие способности уже не те, что были раньше, а какие - большой вопрос. Как можно увидеть, по мосту не проехало ничего, крупнее микроавтобуса. То есть там ездят машины до 5 тонн и очевидно, что погнать по нему танк уже можно в режиме камикадзе, а загнать колонну бронетехники или просто тяжело груженных грузовиков уже вряд ли кто-то решится. Ну и насколько можно понять, выступление нашей арты только началось и продолжение будет обеспечено «при любой погоде».

Таким образом, наши военные запустили таймер обратного отсчета для тех орков, которые окопались в Херсоне. Еще вчера, до первых ударов по мосту, они могли выйти сами и со своей бронетехникой. А сегодня бронетехника уже стоит под вопросом. Завтра же для нее проезд уже будет невозможен, если только в их планах не будет подводного путешествия по дну Днепра. А послезавтра по нему можно будет проехать только на легких автомобилях. Причем, как в Херсон, так и из него. Ну а потом - останется вариант «пешком», и когда закроется и он, то одна надежда будет бежать 100 км вдоль реки к Новой Каховке, чтобы там переправиться на Левый берег. Только к тому времени уже вряд ли этот маневр будет осуществим, поскольку именно этот ходок ВСУ перекроют без особого напряжения. А дальше - ночь «длинных ножей».

Так что наши военные все делают правильно. Противник должен пройти весь цикл деморализации до самого дна. Ну а у кого он не пройдет благотворно, пройдет поход до самого дна Днепра. Тут уж, как говорил классик: «На первый-второй, расчитайсь!»
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21.07.2022 14:28 Ответить
Треба всі мости в окупановних територіях взорвати - хай проблем у окупантів буде більше
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21.07.2022 14:50 Ответить
Та треба. Але хімер ще не дуже багато, на все очевидно не вистачає.
Треба і ж/д станції у Вовчанську і Куп'янську роздовбати, і ж/д міст під Ізюмом. Орки по тій гілці підкріплення під Слов'янськ тягають.
Ще б пару десятків хімер!!!
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21.07.2022 15:35 Ответить
Які ви жорстокі - ріжете хвіст собаці по частинах!
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21.07.2022 14:55 Ответить
Якась розумна людина порадила таким чином вивести з ладу міст - щоб тільки пішаком через ного можливо було драпати.
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21.07.2022 15:01 Ответить


Нет, не подорвали. Его вообще стоило разобрать ещё в 2014м

розбирать не треба . Він нам ще пригодиться
а заблокувати його якраз потрібно
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21.07.2022 15:12 Ответить
Сколько можно смотреть на эти дырки , пора впечатляющая дырище..
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21.07.2022 15:16 Ответить
оно посмотрит в глаза путлера и увидит в них желание разменять херсонскую группировку на пленных "азовцев"
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21.07.2022 15:17 Ответить
Почему это теперь не могут перебрасывать ?
Перебрасывать с берега на берег - самое то.
На зло бабушке.
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21.07.2022 16:10 Ответить
Да в за рвать 💣 надо было три месяца назад к хренам сабачим,,,,,
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21.07.2022 16:43 Ответить
"Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу -
Отойді я..." (с)
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21.07.2022 16:50 Ответить
при такой кучности попаданий, как рашисты собираются его ремонтировать ? Надо быть самоубийцей, что бы что то там делать и ожидать что в любой момент прилетит
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21.07.2022 18:40 Ответить
Дійсно, що працювали ювеліри. Респект ЗСУ!
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21.07.2022 19:30 Ответить
Какие проблемы: враг не достиг больших успехов в захвате территорий?
Я уже не верю, и не понимаю совершенно, ради чего гибнут украинские воины, наверно их - лучшую часть патриотичных украинцев Zевлада просто утилизирует на полях сражений - других мыслей нету...
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21.07.2022 19:40 Ответить
 
 