У российских оккупантов возникли проблемы из-за подрыва Антоновского моста на Херсонщине, - Хлань

С ремонтом Антоновского моста на оккупированной территории Херсонской области возникли проблемы. Теперь рашисты не могу перебрасывать тяжелое вооружение.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Фактически как сутки оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение и свои боеприпасы через Антоновский мост. Более того, для анонсированного ремонта нет специалистов. Все местные профессионалы уехали. Будут искать кого-то в Крыму. Это время.

И опять же оцените ювелирную работу ВСУ – легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян – нет", – пояснил он.

Напомним, ранее оккупанты сообщили об обстреле Антоновского моста в Херсоне.

Позже российские пропагандисты подтвердили удар ВСУ по Антоновскому мосту.

В облсовете заявили, что мост поврежден, но пока пригоден к эксплуатации.

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