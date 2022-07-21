Обстрел Харькова: Число жертв возросло до 3 человек, ранения получили 23 человека. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты утром осуществили обстрел двух жилых районов Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

По данным следствия, 21 июля в 9:30 утра оккупанты обстреляли предварительно из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе г. Харькова. Погибли трое гражданских, а 20 получили ранения.

Также рашисты совершили артиллерийский обстрел Салтовского района Харькова. Оккупанты попали в жилой дом. Пострадали три мирных жителя.

В прокуратуре начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, утром 21 июля российские оккупанты обстреливали один из самых густонаселенных районов Харькова.

По данным мэра Игоря Терехова, рашисты били по остановкам общественного транспорта.

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