Оккупанты ударили по ферме в Днепропетровской области: от прилета образовалась воронка глубиной 5 метров
Днем 21 июля российские войска нанесли удар из артиллерии по территории села в Синельниковском районе.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, предварительно жертв нет. В результате обстрела повреждена крыша фермы, где выращивали свиней.
"Трудно сказать, какую именно цель враг искал в мирном селе, но попали по территории возле свинарника. Образовавшаяся в результате прилета воронка - шириной 8 метров и глубиной 5 метров", - подчеркнул Лукашук.
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- Пад Харькавам!
- А чо делаете?
- Свинарник захватили!
- И чо?
- Мать! Уних свиньи живут лучше, чем мы дома!