Оккупанты ударили по ферме в Днепропетровской области: от прилета образовалась воронка глубиной 5 метров

Днем 21 июля российские войска нанесли удар из артиллерии по территории села в Синельниковском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно жертв нет. В результате обстрела повреждена крыша фермы, где выращивали свиней.

Также читайте: На Днепропетровщине 12 тысяч гектаров полей не разминированы, более 400 гектаров посевов сгорели из-за вражеских обстрелов, - Резниченко

"Трудно сказать, какую именно цель враг искал в мирном селе, но попали по территории возле свинарника. Образовавшаяся в результате прилета воронка - шириной 8 метров и глубиной 5 метров", - подчеркнул Лукашук.