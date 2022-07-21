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Новости Война
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Днепропетровщина (3507) обстрел (25795)

Оккупанты ударили по ферме в Днепропетровской области: от прилета образовалась воронка глубиной 5 метров

дніпро

Днем 21 июля российские войска нанесли удар из артиллерии по территории села в Синельниковском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно жертв нет. В результате обстрела повреждена крыша фермы, где выращивали свиней.

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"Трудно сказать, какую именно цель враг искал в мирном селе, но попали по территории возле свинарника. Образовавшаяся в результате прилета воронка - шириной 8 метров и глубиной 5 метров", - подчеркнул Лукашук.
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..та то дикуни-гівноїди-окупанти ВєлікАй Росиси тупо заздрять умовам проживання щасливих українських паць
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21.07.2022 15:18 Ответить
- Алло сыначка! Ты где сейчас?
- Пад Харькавам!
- А чо делаете?
- Свинарник захватили!
- И чо?
- Мать! Уних свиньи живут лучше, чем мы дома!
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21.07.2022 15:37 Ответить
Цікаво якою артою орки могли дістати? Там по прямій до найближчої лінії фронту від межи району - 80км.
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21.07.2022 15:20 Ответить
Свині дощу не бояться, а до зими дах відремонтують
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21.07.2022 15:23 Ответить
та щоб у рускіх була така могила...
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21.07.2022 15:46 Ответить
Бедные свиньи. Что-последнее время взялись за свинарники. То Одесса, то Днепр. Складывается впечатление что СБУ сливает им дезу, представляя свинарники тренировочными лагерями
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21.07.2022 16:19 Ответить
Ще один центр прийняття рішень...
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21.07.2022 16:29 Ответить
якусь силосну яму хотіли зробити чи що
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21.07.2022 17:47 Ответить
 
 