РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7168 посетителей онлайн
Новости Война
6 813 81
армия РФ (18059) крылатые ракеты (866) разведка (4120) Скибицкий (282)

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала до 60% всех своих ракет, - ГУР

гур

По информации военной разведки Украины, больше всего агрессор использовал баллистические ракеты к комплексу "Искандер". В этой связи применение ракет этого типа для ударов по территории Украины уже давно не фиксировали.

Об этом во время брифинга 21 июля заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается высокоточного вооружения, как заявляет Россия, это системы "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования - Х101, Х555. По нашим подсчетам, на сегодняшний день использовано от 55 до 60% тех запасов, которые были до войны", - заявил Скибицкий.

Из-за международных санкций РФ испытывает проблемы при производстве новых ракет. Однако у нее достаточно старых советских запасов.

"Это и крылатые ракеты, те же Х22. Которые, в том числе применялись уже дважды с территории Беларуси. Другие крылатые ракеты, полный набор реактивных снарядов - "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", разного рода авиационные бомбы. Все, что осталось от Советского Союза, а запасы очень велики и подсчитать, сколько там осталось очень сложно", – добавил представитель ГУР.

Также читайте: Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры "Фонда Добра и Любви" из прифронтовых зон. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Де наші ракети дальньої дії, зеля? Вже 5 міс минуло, скоро шостий піде? Де готові ракети? Скільки вже ми зробили?
показать весь комментарий
21.07.2022 16:30
+11
Ми повинні робити ту зброю, яку нам сцяться дати, а саме далекобійну, щоб насипати за паребрік. Невже за 5 міс. неможна було накліпати за 10 далекобійних і демілітаризувати кацапстан?
показать весь комментарий
21.07.2022 16:33
+9
Ну не уподобляйтесь вы этим скабеевым которые уже 10 раз всю нашу авиацию уничтожили.
показать весь комментарий
21.07.2022 16:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво було б глянути саме яких. БО старого мотлоху з совку у них валом, а тих ********** що робились з чипами та електронікою з ЕС та Тайваню мабуть вже мінімум
показать весь комментарий
21.07.2022 16:28 Ответить
показать весь комментарий
21.07.2022 16:29 Ответить
- ти вже кончив?
- слухай якшо хочеш кончить дрочи тоді свій ***!
показать весь комментарий
21.07.2022 16:44 Ответить
Очень хреново что нам не дают оружия чтобы бить по рашистским складам. Какая то односторонняя война получается. Нас держат за грушу для битья.
показать весь комментарий
21.07.2022 16:29 Ответить
Ми повинні робити ту зброю, яку нам сцяться дати, а саме далекобійну, щоб насипати за паребрік. Невже за 5 міс. неможна було накліпати за 10 далекобійних і демілітаризувати кацапстан?
показать весь комментарий
21.07.2022 16:33 Ответить
Воно нібито і можна було б, але "мєждународная апщєствєнасть" проти. Варто Україні вдарити по території Московії, і "западниє дємакратіі" полегшено зітхнуть, висловлять превеликий жаль, швиденько знімуть "пекельні санкції" і відновлять "взаімовиґодноє сотрудничество".
показать весь комментарий
21.07.2022 16:49 Ответить
Ахто при владі? Ви,я, чи непотріб?
показать весь комментарий
21.07.2022 16:50 Ответить
Профнепридатний
показать весь комментарий
21.07.2022 16:54 Ответить
А невже ти вважаєш, що так просто "накліпати далекобійні", якщо орки своїми ракетами розхерачили усі підприємства, які вважали стратегічними ? Чи ти вважаєш, що крилаті ракети можна "кліпати" у бабусиному погребі ?
показать весь комментарий
21.07.2022 17:17 Ответить
а ти вважаєш, у нас в Україні одне таке підприємство, як Азовсталь? із гігантськими площами під землею? обладнаних не гірше за пуйловський бункер? чи ти вважаєш, що прям геть чисто все розхєрачили, от прям все, і ні Вільхи, ні Нептуни, ні Стугни, ні Кольчуги, ні дрони ми робити не можемо?
якраз щоб ти знав, дрони українські робляться, і я знаю, в якому місті, але не скажу. так само можна і інше виробництво налагодити і навіть на території Закарпаття, наприклад, або й Польщі.
політичної волі просто немає.
показать весь комментарий
21.07.2022 20:58 Ответить
мiлiтарi виробництво краще вже будувати за кордоном, бо москальня все одно якось взорве.
показать весь комментарий
21.07.2022 22:24 Ответить
Зброї "не дають", а склади один за одним на повітря злітають... Магія!
показать весь комментарий
21.07.2022 17:58 Ответить
писав вже сотню разів і не затруднить мене написати ще раз, беріть свою зброю, у вас було три роки, щоб виготовити залишені "баригою" фактично готові проекти "Нептун", "Сапсан", "Грім 2", "Вільха М", "Верба", САУ "Богдана" і не переводьте стрілки на когось. У вас є свій президент, свої міністри, парламент, армія і військові заводи і навіть залишили гроші на ці проекти. То де ракети і САУ пане Президенте? Навіщо Ви позбавили українців мати новітню зброю для захисту від ворога?
показать весь комментарий
21.07.2022 19:01 Ответить
Писав уже 100 разів таким довбеникам:ідіть на куй!
показать весь комментарий
21.07.2022 20:14 Ответить
Питання, що зараз робити.
показать весь комментарий
21.07.2022 20:16 Ответить
знімати відосіки побідоноснібісні! і клянчити бабки, щоб спіонерити!
показать весь комментарий
21.07.2022 20:59 Ответить
Треба наносить ядерний удар по центрам прийняття рішень. Нема людини нема проблем.
показать весь комментарий
21.07.2022 16:36 Ответить
а ми б нанесли
показать весь комментарий
21.07.2022 16:54 Ответить
ЩО? 3,4 млрд.- коломойському!
показать весь комментарий
21.07.2022 16:50 Ответить
Необхідно знищувати пускові установки та арсенали. Видирати зуби
показать весь комментарий
21.07.2022 16:54 Ответить
і очі викалувати
показать весь комментарий
21.07.2022 16:56 Ответить
Де наші ракети дальньої дії, зеля? Вже 5 міс минуло, скоро шостий піде? Де готові ракети? Скільки вже ми зробили?
показать весь комментарий
21.07.2022 16:30 Ответить
Томагавки нехай дають
показать весь комментарий
21.07.2022 16:37 Ответить
BGM-109G Gryphon Block I: - (Ground-Launched Cruise Missile (GLCM)) - Ядерна боєголовка W84 потужністю 0,2-150 кТ, дальність 2500 км.

показать весь комментарий
21.07.2022 16:42 Ответить
А где ты их будешь делать если все заводы разбомблены?
показать весь комментарий
21.07.2022 17:09 Ответить
ну точно не в нас. Треба за кордон виробництво мiлiтарi переносити.
показать весь комментарий
21.07.2022 22:26 Ответить
Ну не уподобляйтесь вы этим скабеевым которые уже 10 раз всю нашу авиацию уничтожили.
показать весь комментарий
21.07.2022 16:31 Ответить
ракету не сделаешь за сутки. и за неделю не сделаешь. не все так просто. на производство одного калибра нужно три месяца, по статье того же цензора. и дело не в производстве - 100/% китай, севкорея, сирия - помогают и от этого не отвернешься.
показать весь комментарий
21.07.2022 16:38 Ответить
Старого мотлоху вистачить, щоб стерти з лиця землі принаймі кілька українських обласних центрів. І не треба забувати про найстрашніший "мотлох". А щодо "********" - китайський "старший брат" допоможе.
показать весь комментарий
21.07.2022 16:34 Ответить
От того я тебе і не підписую - бо ти "дурний що сало без хліба" Китай "спить і бачить" коли Росія "захекається" у війні з нами - щоб остаточно підгребти собі Сибір Так нащо ж йому Росію підтримувать?
показать весь комментарий
21.07.2022 16:44 Ответить
Арифметично:- співвідношення територій= співвідношенню залишків озброєння
показать весь комментарий
21.07.2022 17:03 Ответить
Очередное пустое враньё нашего ГУР!!
показать весь комментарий
21.07.2022 16:40 Ответить
Да - очередная цифра с потолка.
Они кстати мамой клялись, что рашка не будет нападать на Украину.
показать весь комментарий
21.07.2022 16:42 Ответить
Для заяа необхідна наявність гарних аналітиків. Звідки в цій державі запит на інтелектуалів?
показать весь комментарий
21.07.2022 17:05 Ответить
Собакибарабаки і паникоцькі не розганяйте тут паніку.Визнаєте,що дають і скільки? Чи все читаєте у відкритому доступі.Раша загинається і це очевидно
показать весь комментарий
21.07.2022 16:42 Ответить
деточка, это сайт с ФОРУМОМ, на котором НОРМАЛЬНЫЕ люди высказывают свои мнения, идеи и ведут дискуссии на любые темы, даже на те, которые некоторым индивидам не нравятся. есть претензии? пишите непосредственно бутусову и пусть закрывают возможность комментирования. а высеры, по типу - не разгоняйте панику - оставьте при себе.
показать весь комментарий
21.07.2022 16:47 Ответить
Свинособака, не вчи нас жити, краще забирайся звідси зі своїм свинособачим ізиком.
показать весь комментарий
21.07.2022 16:52 Ответить
а ты какое право имеешь указывать незнакомым тебе людям, что им делать? вот чем ты отличаешься от кацапа? НИЧЕМ. и знаешь, почему? переход в спорах на личности - это прямое наследие кацапов. они точно так же ведут диалог. личности, оскорбления и прочий бред. начни с себя. а с раскладкой клавиатуры - ну так у меня установлена винда та, которая мне удобна. обычная пиратка без всяких наворотов. вот когда наши айтишники догадаются сделать сайт, на примере уничтоженного правительством EX.UA и появится возможность скачать нормальное программное - вот тогда я подумаю. так понятно?
показать весь комментарий
21.07.2022 17:01 Ответить
Вибачьте. Посилання на вінду неприйнятні. В усіїх є бібліотеки,й мовні опції. Всі спокійнісенько працюють. Незрозуміти,що Ви мовите. А,неволодіння,невикористання мови країни спілкування- елементарна неповага до громадяг країни
показать весь комментарий
21.07.2022 17:12 Ответить
вы скажите эти же слова ребятам на войне? русскоговорящим, грузинам, англичанам, белорусам?
показать весь комментарий
21.07.2022 17:17 Ответить
«Скажи «рускагаварящім» рєбятам» на вайнє» - це як «где вы были восемь лет, когда дамбили бамбас». Вигадано кремлівськими геббельсами.
показать весь комментарий
21.07.2022 17:44 Ответить
показать весь комментарий
21.07.2022 17:35 Ответить
Русский язык не под запретом. Русскоязычных не ущемляют. Это всё кацапы придумали.
показать весь комментарий
21.07.2022 18:56 Ответить
зебіл і кацап - браття навіки!
показать весь комментарий
21.07.2022 21:02 Ответить
где это я тебя учу жить? взрослая уже, сигареты в магазине дают - сама разбирайся со своей жизнью. мне до тебя дела нет.
показать весь комментарий
21.07.2022 17:02 Ответить
показать весь комментарий
21.07.2022 17:34 Ответить
ще ні нажаль
показать весь комментарий
21.07.2022 16:50 Ответить
путін тепер буде брегти, ще ж воювати із НАТО чимось треба
показать весь комментарий
21.07.2022 16:51 Ответить
так вони вже воюють з НАТО (в своїй уяві і пропаганді). Не могли ж прості українці дати їм таких "оглушитєльних піздюдєй". Так шо все це нєгри з НАТО.
показать весь комментарий
21.07.2022 18:20 Ответить
Як мене задовбали всі ці вониє експєрти, разведчики, адмірали і вся інша шантрапа разом з Арістовичем. Патякають, може вгадають.
показать весь комментарий
21.07.2022 16:50 Ответить
вот хорошая цель для нанесения Удара оккупанты разместили на аэродроме 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова, который находится в Ахтубинске Астраханской области не менее 30 ракет Х-47 "Кинжал".
показать весь комментарий
21.07.2022 16:53 Ответить
что всего на вооружении ВКС находится около 40 Х-47. Их использование, как добавляют в Страткоме
показать весь комментарий
21.07.2022 16:58 Ответить
За весь период войны эти ракеты использовались для удара по территории Украины только один раз. Х-47. Советские запасы у страны-оккупанта большие, в связи с чем подсчитать количество снарядов достаточно сложно.
показать весь комментарий
21.07.2022 17:02 Ответить
Уже стрельнули 2 раза. Результат -больше не стреляют. Видимо точность зашкаливает.
показать весь комментарий
21.07.2022 17:04 Ответить
🤣
показать весь комментарий
21.07.2022 17:05 Ответить
Высокоточных и новейших уже и под 70 процентов израсходовали. Но советского дерьма навалом, в цель оно попадает редко, но жертвам мирным от этого не легче. Нужно ПВО и много...
показать весь комментарий
21.07.2022 16:56 Ответить
ПРО не все ж може збивати. вони, ссуки, то занизько летять, то ще щось.
показать весь комментарий
21.07.2022 21:03 Ответить
Одне можна сказати з впевненістю: кацапи витратили в Україні більше керованих ракет, чим всі інші країни разом в усіх війнах…
Я звичайно, маю на увазі балістичні та крилаті ракети, а не птрк, зрк та пзрк.
показать весь комментарий
21.07.2022 16:58 Ответить
Да *** заметно...
показать весь комментарий
21.07.2022 17:13 Ответить
На рабZee остался только МКС...который спас Рогозин...заклеял все дырки в корпусе Скотчем...
Слава голодранцам путлера по имени Шариковы....
показать весь комментарий
21.07.2022 17:14 Ответить
показать весь комментарий
21.07.2022 17:19 Ответить
десь в травні говорили за 90%...короче пуста балакнина, пук в нікуди. Ніхто у нас і на Заході не знає скільки там тих ракет. Найновіших "Калібрів" можливо і небагато вже. Але старих з 70...90х років я думаю десяток тисяч, ті кацапи самі не знають скільки
показать весь комментарий
21.07.2022 17:15 Ответить
после таких заяв потом вся Украина красная сутками... Лучше б молчали млять, "успокоители"хреновы ...(((((
если верить Forbes у рф на начало войны было около 20 000 ракет всех видов ...(((( , а сколько эта орда их наштамповала на самом деле хз ..-шоб их ***** ими и разорвало нах...((((
показать весь комментарий
21.07.2022 17:42 Ответить
Ракеты Гитлера Фау советские Мудаки использовали ещё в 1940 году когда Гитлер бомбил Лондон и Ковентри...
Братский договор Молотов-Рибентроп не забыли...?краснопуз баран..мавзолейні...тварі...
показать весь комментарий
21.07.2022 17:44 Ответить
Якщо слухати Люську, то вже давно повинні були скінчитись. А про це ГУР знає?

"Alexander Kovalenko@zloy_odessit

Россия пытается восстановить серийное производство авиационных ракет. Не все типы и модификации она может сейчас производить серийно, но определённая номенклатура всё же им доступна. В частности, на Смоленском авиационном заводе изготовляются Х-31 по старым схемам.
Кроме того, в россии восстановлено серийное производство ракет Х-59 ограниченных комплектаций. То есть, можно говорить о том, что в ближайшее время основным ракетным оружием применяемым по территории Украины станут ракеты среднего радиуса.
Восстановления серийного производства крылатых и баллистических ракет невозможно. За время полномасштабного вторжения в Украину их производство было не массовым - поштучным, из-за отсутствия микросхем."

Може по Смоленську вмазати?
показать весь комментарий
21.07.2022 17:44 Ответить
А чем ?
показать весь комментарий
21.07.2022 18:47 Ответить
Чем меньше у них ракет, тем чаще и больше они ими стреляют.
Странно это как-то
показать весь комментарий
21.07.2022 18:15 Ответить
агонія
показать весь комментарий
21.07.2022 21:04 Ответить
Тобто вони ще 4 місяці можуть кожен день валяшити по школах, дітсадках і лікарнях... Непогано так підготувалися. Українцям вчитися і вчитися...
показать весь комментарий
21.07.2022 18:18 Ответить
ГУР? це той, що демченко? зрозуміло...
показать весь комментарий
21.07.2022 20:26 Ответить
Ну смерчі ,урагани та гради можна вже артилерією та Хаймарсами крити,чи не так.
показать весь комментарий
21.07.2022 20:48 Ответить
Сколько времени и усилий СССР было вложено в смерть, вместо того, чтобы развиваться, как саудиты.
показать весь комментарий
21.07.2022 22:45 Ответить
 
 