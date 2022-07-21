Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала до 60% всех своих ракет, - ГУР

По информации военной разведки Украины, больше всего агрессор использовал баллистические ракеты к комплексу "Искандер". В этой связи применение ракет этого типа для ударов по территории Украины уже давно не фиксировали.

Об этом во время брифинга 21 июля заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается высокоточного вооружения, как заявляет Россия, это системы "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования - Х101, Х555. По нашим подсчетам, на сегодняшний день использовано от 55 до 60% тех запасов, которые были до войны", - заявил Скибицкий.

Из-за международных санкций РФ испытывает проблемы при производстве новых ракет. Однако у нее достаточно старых советских запасов.

"Это и крылатые ракеты, те же Х22. Которые, в том числе применялись уже дважды с территории Беларуси. Другие крылатые ракеты, полный набор реактивных снарядов - "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", разного рода авиационные бомбы. Все, что осталось от Советского Союза, а запасы очень велики и подсчитать, сколько там осталось очень сложно", – добавил представитель ГУР.

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