Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала до 60% всех своих ракет, - ГУР
По информации военной разведки Украины, больше всего агрессор использовал баллистические ракеты к комплексу "Искандер". В этой связи применение ракет этого типа для ударов по территории Украины уже давно не фиксировали.
Об этом во время брифинга 21 июля заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается высокоточного вооружения, как заявляет Россия, это системы "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования - Х101, Х555. По нашим подсчетам, на сегодняшний день использовано от 55 до 60% тех запасов, которые были до войны", - заявил Скибицкий.
Из-за международных санкций РФ испытывает проблемы при производстве новых ракет. Однако у нее достаточно старых советских запасов.
"Это и крылатые ракеты, те же Х22. Которые, в том числе применялись уже дважды с территории Беларуси. Другие крылатые ракеты, полный набор реактивных снарядов - "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", разного рода авиационные бомбы. Все, что осталось от Советского Союза, а запасы очень велики и подсчитать, сколько там осталось очень сложно", – добавил представитель ГУР.
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- слухай якшо хочеш кончить дрочи тоді свій ***!
якраз щоб ти знав, дрони українські робляться, і я знаю, в якому місті, але не скажу. так само можна і інше виробництво налагодити і навіть на території Закарпаття, наприклад, або й Польщі.
політичної волі просто немає.
носнібісні! і клянчити бабки, щоб спіонерити!
Они кстати мамой клялись, что рашка не будет нападать на Украину.
Я звичайно, маю на увазі балістичні та крилаті ракети, а не птрк, зрк та пзрк.
Слава голодранцам путлера по имени Шариковы....
если верить Forbes у рф на начало войны было около 20 000 ракет всех видов ...(((( , а сколько эта орда их наштамповала на самом деле хз ..-шоб их ***** ими и разорвало нах...((((
Братский договор Молотов-Рибентроп не забыли...?краснопуз баран..мавзолейні...тварі...
"Alexander Kovalenko@zloy_odessit
Россия пытается восстановить серийное производство авиационных ракет. Не все типы и модификации она может сейчас производить серийно, но определённая номенклатура всё же им доступна. В частности, на Смоленском авиационном заводе изготовляются Х-31 по старым схемам.
Кроме того, в россии восстановлено серийное производство ракет Х-59 ограниченных комплектаций. То есть, можно говорить о том, что в ближайшее время основным ракетным оружием применяемым по территории Украины станут ракеты среднего радиуса.
Восстановления серийного производства крылатых и баллистических ракет невозможно. За время полномасштабного вторжения в Украину их производство было не массовым - поштучным, из-за отсутствия микросхем."
Може по Смоленську вмазати?
Странно это как-то