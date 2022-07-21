В России создают патриотические стрелковые батальоны и направляют их на войну в Украину, - ГУР
Российское командование использует три пути для пополнения живой силой батальонов, перебрасывающихся на фронт в Украину.
Об этом рассказал на брифинге представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, разведке известно, что в пунктах постоянной дислокации российских войск уже не хватает личного состава, который бы сформировал достаточно полную батальонно-тактическую группу. Поэтому начали комплектовать смешанные группы из разных воинских частей.
С мая российское командование активно начало использовать мобилизационный ресурс и проводить скрытую мобилизацию. К боевым действиям привлекаются резервисты созданного два года назад боевого резерва страны "Барс". Для того чтобы попасть на фронт не нужны медкомиссии, резервисты должны прийти в военкомат и подписать контракт сроком от 2 месяцев.
За счет этих резервистов комплектуют стрелковые батальоны, перебрасываемые на территорию Украины. Уже есть подтверждение и свидетельство военнопленных о мобилизации резервов "Барс".
Второй подход к мобилизации – это формирование патриотических батальонов.
"Дано указание Москвы на создание таких батальонов во всех федеральных образованиях РФ. Каждая федеральная единица должна сформировать такой стрелковый батальон численностью 500-600 человек. Есть и другие подходы - добровольное вступление в армию и наемство иностранных граждан, которых Россия вовлекает в боевые действия", – подчеркнул Скибицкий.
Также он пояснил, что часто это наемники из стран Ближнего Востока, например, из Сирии. На сегодняшний день это все делается скрыто, а открытой мобилизации российского населения нет.
"Объявить войну и полную мобилизацию - это признать поражение и не выполнение тех планов, которые были поставлены на проведение "специальной военной операции", - объясняет представитель разведки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1945 рік - з учасників організації «гітлерюгенд», почали формувати військові підрозділи.
Фанатикі не врятували нацистів, не врятують і рашистів!
@Nablyudatel11Tm
·
https://twitter.com/Nablyudatel11Tm/status/1546940923950530561 12 июл.
Это, *****, просто а@уенно! То есть не химия сбрасываемая в озеро, не вырубка левов вокруг, а ******* баклан во всём виноват!
Народный Хурал Бурятии решил за полгода уничтожить около 3 000 особей большого баклана. Т.к.птица жрёт до тысячи тонн байкальского омуля
Первая просьба- нужна тетрадь для конспектов
И сколько не дзвони - просто близко - и учится ...
Ну для них - программистов - придет , или уже пришло нужное ...
А тама - призвали - и на
Слава Україні!
Громадське Українське Радіо? Бо розвідка це не про пустопорожнє триндіння на пресухах!
- Вступайте в "батальйоны смерти"!
- А почему они называются "батальйоны смерти"? Такие "смертоносные"?
- Нет Просто у них смертность стопроцентная!