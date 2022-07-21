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Новости Война Российская агрессия
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В России создают патриотические стрелковые батальоны и направляют их на войну в Украину, - ГУР

миротворці,російські,придністров’я

Российское командование использует три пути для пополнения живой силой батальонов, перебрасывающихся на фронт в Украину.

Об этом рассказал на брифинге представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, разведке известно, что в пунктах постоянной дислокации российских войск уже не хватает личного состава, который бы сформировал достаточно полную батальонно-тактическую группу. Поэтому начали комплектовать смешанные группы из разных воинских частей.

С мая российское командование активно начало использовать мобилизационный ресурс и проводить скрытую мобилизацию. К боевым действиям привлекаются резервисты созданного два года назад боевого резерва страны "Барс". Для того чтобы попасть на фронт не нужны медкомиссии, резервисты должны прийти в военкомат и подписать контракт сроком от 2 месяцев.

За счет этих резервистов комплектуют стрелковые батальоны, перебрасываемые на территорию Украины. Уже есть подтверждение и свидетельство военнопленных о мобилизации резервов "Барс".

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Второй подход к мобилизации – это формирование патриотических батальонов.

"Дано указание Москвы на создание таких батальонов во всех федеральных образованиях РФ. Каждая федеральная единица должна сформировать такой стрелковый батальон численностью 500-600 человек. Есть и другие подходы - добровольное вступление в армию и наемство иностранных граждан, которых Россия вовлекает в боевые действия", – подчеркнул Скибицкий.

Также он пояснил, что часто это наемники из стран Ближнего Востока, например, из Сирии. На сегодняшний день это все делается скрыто, а открытой мобилизации российского населения нет.

"Объявить войну и полную мобилизацию - это признать поражение и не выполнение тех планов, которые были поставлены на проведение "специальной военной операции", - объясняет представитель разведки.

Автор: 

армия РФ (19197) разведка (4171) мобилизация (2761)


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Топ комментарии
+33
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21.07.2022 17:27
+25
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21.07.2022 17:26
+22
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21.07.2022 17:40
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Кацапів вже нічого не врятує від повної поразки у війні з Україною...
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21.07.2022 17:25 Ответить
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21.07.2022 17:26 Ответить
цих кацапо-патріотів знищити буде не важко , бо їхня зброя язик а жертва мозок . в військовому плані вони просто м'ясо .
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21.07.2022 17:27 Ответить
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21.07.2022 17:27 Ответить
Жовтень 1944 року - створення «фольксштурму».
1945 рік - з учасників організації «гітлерюгенд», почали формувати військові підрозділи.
Фанатикі не врятували нацистів, не врятують і рашистів!
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21.07.2022 17:29 Ответить
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21.07.2022 17:40 Ответить
М'ясні батальони "кацап обвальцований".
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21.07.2022 17:33 Ответить
Тільки шось вони туди дідів під 60 років набирають. дивився недавно про батальйон "Тигр". Про якість таких батальйонів краще не говорить
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21.07.2022 17:34 Ответить
они добровольно идут - самое смешное что у меня со двора только дай клич сразу наберётся около взвода правда всем 50+ но не берут хотя многие ходили в военкомат - отправили домой
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21.07.2022 17:44 Ответить
Дєди воєвать собрались
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21.07.2022 17:51 Ответить
могут повторить?
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21.07.2022 17:52 Ответить
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21.07.2022 17:38 Ответить
Наблюдатель™

@Nablyudatel11Tm

·

https://twitter.com/Nablyudatel11Tm/status/1546940923950530561 12 июл.

Это, *****, просто а@уенно! То есть не химия сбрасываемая в озеро, не вырубка левов вокруг, а ******* баклан во всём виноват!

Народный Хурал Бурятии решил за полгода уничтожить около 3 000 особей большого баклана. Т.к.птица жрёт до тысячи тонн байкальского омуля
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21.07.2022 17:55 Ответить
Патріотичний батальйон - влаштуй до нього дідуся і гарантовано отримай Ладу-Каліну...
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21.07.2022 18:00 Ответить
Так , просто для информации - у нас на предприятии - забрали программиста в армию - все
Первая просьба- нужна тетрадь для конспектов
И сколько не дзвони - просто близко - и учится ...
Ну для них - программистов - придет , или уже пришло нужное ...
А тама - призвали - и на
Слава Україні!
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22.07.2022 10:14 Ответить
grebanie orki....nu skolko mozhno peretj na mjasorubku ? nu ni svetit vam tut nichovo , rusnja....ukrainci na porjadok kruche vas
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21.07.2022 18:06 Ответить
*********
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21.07.2022 18:18 Ответить
То не патріотичні батальйони, то батальйони вбивць, мокрушників, які за гроші будуть вбивати український жінок і дітей. Речі треба називати своїми іменами.
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21.07.2022 18:20 Ответить
национальные - это хорошо. Скоро прапора начнут обогащаться на продаже стрелковки на местах постоянной дислокации в разных хакасиях, осетиях и прочих калмыкиях. А то лежат на нычках без дела...
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21.07.2022 19:00 Ответить
треба використовувати правильні слова : "патріотичний" - це про українців, про москалів треба вживати їхню лексику : " імперіалістичні батальйони оголтєлих рускіх націстов"
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21.07.2022 19:42 Ответить
Схоже, що в нас з'явилось нове медіа для широкого інформування мас - ГУР.
Громадське Українське Радіо? Бо розвідка це не про пустопорожнє триндіння на пресухах!
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21.07.2022 21:09 Ответить
У россияк патриотические б-ны,то бишь,ополчение, уже в ход пошло..Значит знатно ВСУ кадровые рашвойска утилизирует..Слава ВСУ!
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21.07.2022 21:51 Ответить
Русофашисти , якщо їдете воювати в Украіну , не забудьте взяти целофанові мішки для свого тіла , так як в нашій краіні іх вже не вистачає
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21.07.2022 23:58 Ответить


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22.07.2022 00:21 Ответить
Российська пропаганда:
- Вступайте в "батальйоны смерти"!
- А почему они называются "батальйоны смерти"? Такие "смертоносные"?
- Нет Просто у них смертность стопроцентная!
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22.07.2022 03:08 Ответить
 
 