В России создают патриотические стрелковые батальоны и направляют их на войну в Украину, - ГУР

Российское командование использует три пути для пополнения живой силой батальонов, перебрасывающихся на фронт в Украину.

Об этом рассказал на брифинге представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, разведке известно, что в пунктах постоянной дислокации российских войск уже не хватает личного состава, который бы сформировал достаточно полную батальонно-тактическую группу. Поэтому начали комплектовать смешанные группы из разных воинских частей.

С мая российское командование активно начало использовать мобилизационный ресурс и проводить скрытую мобилизацию. К боевым действиям привлекаются резервисты созданного два года назад боевого резерва страны "Барс". Для того чтобы попасть на фронт не нужны медкомиссии, резервисты должны прийти в военкомат и подписать контракт сроком от 2 месяцев.

За счет этих резервистов комплектуют стрелковые батальоны, перебрасываемые на территорию Украины. Уже есть подтверждение и свидетельство военнопленных о мобилизации резервов "Барс".

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Второй подход к мобилизации – это формирование патриотических батальонов.

"Дано указание Москвы на создание таких батальонов во всех федеральных образованиях РФ. Каждая федеральная единица должна сформировать такой стрелковый батальон численностью 500-600 человек. Есть и другие подходы - добровольное вступление в армию и наемство иностранных граждан, которых Россия вовлекает в боевые действия", – подчеркнул Скибицкий.

Также он пояснил, что часто это наемники из стран Ближнего Востока, например, из Сирии. На сегодняшний день это все делается скрыто, а открытой мобилизации российского населения нет.

"Объявить войну и полную мобилизацию - это признать поражение и не выполнение тех планов, которые были поставлены на проведение "специальной военной операции", - объясняет представитель разведки.