Украинская авиация нанесла два удара по скоплению российской силы и техники, - ОК "Південь"

Защитники Украины нанесли урон оккупантам, атаковав их позиции с воздуха.

Об этом сообщают в пресс-службе Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

По данным военных, совершены успешные атаки вражеских войск в районе населенных пунктов Большая Александровка и Ольгино.

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Утром 21 июля украинский истребитель и два вертолета нанесли два удара по скоплениям вражеской силы и техники. В настоящее время устанавливается объем потерь россиян в живой силе и технике.

Также в сообщении отмечают, что в Черном море остаются два российских корабля, на которых размещены 16 ракет типа "Калибр" и один десантный корабль.