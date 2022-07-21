Украинская авиация нанесла два удара по скоплению российской силы и техники, - ОК "Південь"
Защитники Украины нанесли урон оккупантам, атаковав их позиции с воздуха.
Об этом сообщают в пресс-службе Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
По данным военных, совершены успешные атаки вражеских войск в районе населенных пунктов Большая Александровка и Ольгино.
Утром 21 июля украинский истребитель и два вертолета нанесли два удара по скоплениям вражеской силы и техники. В настоящее время устанавливается объем потерь россиян в живой силе и технике.
Также в сообщении отмечают, что в Черном море остаются два российских корабля, на которых размещены 16 ракет типа "Калибр" и один десантный корабль.
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добре
тоді повторіть будь ласка на біс !!!
- А нам же гАварили, что мы разбАмбили всю ихню авиацию.....
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