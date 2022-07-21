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Украинская авиация нанесла два удара по скоплению российской силы и техники, - ОК "Південь"

танк,знищення

Защитники Украины нанесли урон оккупантам, атаковав их позиции с воздуха.

Об этом сообщают в пресс-службе Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

По данным военных, совершены успешные атаки вражеских войск в районе населенных пунктов Большая Александровка и Ольгино.

Также читайте: Россия через "референдумы" планирует аннексировать пятую часть территорий Украины, - Bloomberg

Утром 21 июля украинский истребитель и два вертолета нанесли два удара по скоплениям вражеской силы и техники. В настоящее время устанавливается объем потерь россиян в живой силе и технике.

Также в сообщении отмечают, что в Черном море остаются два российских корабля, на которых размещены 16 ракет типа "Калибр" и один десантный корабль.
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Топ комментарии
+17
Знищенна багато раз кацапськими брехливими язиками українська авіація продовжує нищити кацапських свиней...
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21.07.2022 17:57
+16
І нема чим ті кораблі відправити до крабів?
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21.07.2022 17:45
+13
Соколики наші, бережи вас Господь
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21.07.2022 18:26
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тобто небо наше?
добре
тоді повторіть будь ласка на біс !!!
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21.07.2022 17:44 Ответить
І нема чим ті кораблі відправити до крабів?
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21.07.2022 17:45 Ответить
Є хаймарси і гарпуни.
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21.07.2022 18:04 Ответить
Поки вони не наближаються до наших берегів ближче 300 км - не можемо Ні "Гарпуни", ні "Нептуни" так далеко не дістають Хоча, за словами розробників "Нептуна" - його дальність теперішня - не "технологічна "стеля" Можна і збільшить Може, саме зараз вони над цим працюють
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21.07.2022 18:45 Ответить
щас ольгинские налетят и скажут что это фейк )))
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21.07.2022 17:49 Ответить
Там пабєда вже. патєрялі всего 1200 чєлавєк і захватілі пол України.
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21.07.2022 18:12 Ответить
Знищенна багато раз кацапськими брехливими язиками українська авіація продовжує нищити кацапських свиней...
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21.07.2022 17:57 Ответить
На юге наша авиация активней работает. Что это - особенности ландшафта?
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21.07.2022 18:06 Ответить
Так нещодавно ж "Падльот" преставився.
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21.07.2022 18:07 Ответить
Плотность ПВО.
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21.07.2022 18:08 Ответить
силу кориолиса не учли парашные вчоные. все ракеты вправо отклоняются )))
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21.07.2022 18:09 Ответить
после складов надо наступать, а то опять натягают...
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21.07.2022 18:08 Ответить
Так кацапы уже воют в радиоперехватах:
- А нам же гАварили, что мы разбАмбили всю ихню авиацию.....
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21.07.2022 18:22 Ответить
Соколики наші, бережи вас Господь
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21.07.2022 18:26 Ответить
...прекрасно,чем меньше тварей с болот мацковии,тем чище воздух...
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21.07.2022 19:19 Ответить
Мене цікавить лише одне - БДК у них у морі - з десантом? Якщо так - то я тим десантникам не заздрю! Навіть якщо вони ротацію проводять (коли ганяють то один то другий корабель в Балаклаву) сидіння по місяцю в трюмах будь-кого "психом" зробить!
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21.07.2022 20:11 Ответить
Слава ЗСУ!!! Смерть рашистським окупантам!!!
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21.07.2022 20:38 Ответить
Цікава стаття на цю тему

ПВО и авиация на защите Украины: изменят ли NASAMS «правила игры» в воздухе?

https://www.golosameriki.com/a/air-defense-system-nasams-aviation-air-war/6662053.html

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21.07.2022 20:40 Ответить
Ось кораблі турбують реально(В кіно ,їх би підбили з човна,а в житті трохи важче.
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21.07.2022 20:43 Ответить
 
 