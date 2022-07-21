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Новости Санкции против России
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Зерновые коридоры для Украины также разблокируют экспорт из РФ удобрений и продовольствия, - МИД Турции

чавушоглу

Дипломатические контакты по открытию зерновых коридоров для вывоза продовольствия с Украины продолжаются. На переговорах по этому вопросу говорится и о том, что РФ также получит возможность вывозить свою сельскохозяйственную продукцию, поскольку последняя не является подсанкционной.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши контакты продолжаются и после встречи в Стамбуле. Надеемся, в ближайшие дни сообщим хорошие новости. Мы сотрудничаем с обеими сторонами и ООН по этому направлению. Надеюсь, мы получим результат и решим ещё одну проблему", - сказал Чавушоглу.

Министр заметил также, что открытие "зерновых коридоров" предполагает не только экспорт зерна, подсолнечника и подсолнечного масла с Украины, а также открытие пути для россии экспортировать как эти продукты, так и удобрения.

"Это также откроет путь для россии экспортировать как эти продукты, так и удобрения, которые нужны миру. Хотя эти продукты не входят в санкционный список, существуют санкции для судов, которые будут перевозить эти продукты. Это вопрос логистики, не везде доступно обслуживание, страховка важна. Для осуществления этих платежей должна работать банковская система", – сказал Чавушоглу.

По его словам, над этим вопросом также работают в США и ЕС.

Читайте также: Экспорт украинского зерна будет происходить через три порта, - Умеров

Автор: 

зерно (1070) Турция (3379) переговоры с Россией (962)


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Топ комментарии
+28
Питання. Кому більш вигідні ці домовленості ?
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21.07.2022 18:07
+22
відкриття "зернових коридорів" передбачає не лише експорт зерна, соняшнику та соняшникової олії з України, а також відкриття шляху для РФ експортувати як ці продукти

Тобто турки зі штанів вистрибують, аби легалізувати продаж кацапами вкрадених в українців зерна, соняхів та олії
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21.07.2022 18:15
+20
Т.е., мало того, шо со страны-помийки снимут некоторые санкции, им совершенно открыто дадут зеленый цвет на продажу сельхозпродукции, украденной в Украине, как своей. Кто там от Украины вел эти переговоры?
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21.07.2022 18:24
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Питання. Кому більш вигідні ці домовленості ?
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21.07.2022 18:07 Ответить
Вартість 1т фуражного зерна (а в нас це 70%) складає 90$.
Тобто якщо 20 млн т то мова йде про 1,8 млрд $.
Захід щомісяця нам надає 5 млрд $.
Сплати до бюджету від мінімальної зарплатні трактористам і агрономам сягнуть пару десятків мільйонів
Про що взагалі мова?
А чи не простіше компенсувати малим і середнім аграріям, а у косюків все конфіскувати, які завжди смоктали дотації з бюджету?..
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21.07.2022 18:34 Ответить
мова йде про вивіз не тільки зерна, тому там більше число буде ніж 1,8
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21.07.2022 20:17 Ответить
Мова про російських військових у одеському порту.
Це банальна спецоперація кремля по захопленню Одеси.
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21.07.2022 22:39 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWaLvG2XxvLxdG9Au2HhXzBX5N5mV9v96JYnKOQfOCV3AjitIO3kTAEDd59VnXEW7AUIdrQSpcYGhbA2BMS7gLUW_BbNFpRq3QuRl7D8EtS7nSXVFhoUN7Bp8B_NSi-mhU0m4exDIOjtGZzHllEu87A&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWaLvG2XxvLxdG9Au2HhXzBX5N5mV9v96JYnKOQfOCV3AjitIO3kTAEDd59VnXEW7AUIdrQSpcYGhbA2BMS7gLUW_BbNFpRq3QuRl7D8EtS7nSXVFhoUN7Bp8B_NSi-mhU0m4exDIOjtGZzHllEu87A&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWaLvG2XxvLxdG9Au2HhXzBX5N5mV9v96JYnKOQfOCV3AjitIO3kTAEDd59VnXEW7AUIdrQSpcYGhbA2BMS7gLUW_BbNFpRq3QuRl7D8EtS7nSXVFhoUN7Bp8B_NSi-mhU0m4exDIOjtGZzHllEu87A&__tn__=%2CO%2CP-R#?kak 7 ч. ·

Что такое «санкционное давление» Запада на Россию за войну в Украине?

Это когда Путлер останавливает «Северный поток-1» и вся Европа орет «Нам конец!». И даже готовы снять санкционные ограничения, чтобы привезти турбину для газопровода.

Потом Путлер запускает хоть какой-то газ в «Северный поток-1». И у всех в Европе счастье. И даже Белый Дом официально заявляет: мы приветствует запуск СП-1.

О каких санкциях, экономическом падении Путлера и поддержке Украины Западом вообще можно говорить?
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21.07.2022 18:10 Ответить
ce nedoloky pogljad na situaciju. tipu - nas kinuli !....zrada! i t d.
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21.07.2022 18:14 Ответить
та що там захід. сама Україна продовжує транзит жижи і смердючого газу москалів в ЄС....
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21.07.2022 20:18 Ответить
Схоже що всі санкції зневелюються цими домовленостями .
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21.07.2022 18:10 Ответить
Нічого, кацапи невдовзі вкотре покажуть всім, які вони нікчеми. Що вірять кацапам, і вважають, що з ними під час війни можна вести публічні переговори. Толерастії ще не завдано нокаутуючого удару. Слово за Пу.
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21.07.2022 18:17 Ответить
відкриття "зернових коридорів" передбачає не лише експорт зерна, соняшнику та соняшникової олії з України, а також відкриття шляху для РФ експортувати як ці продукти

Тобто турки зі штанів вистрибують, аби легалізувати продаж кацапами вкрадених в українців зерна, соняхів та олії
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21.07.2022 18:15 Ответить
Под предлогом разблокировки зерна с Украины с Рашки сняли кучу санкций. В итоге от этих договорняков выиграет только Рашка. Подозреваю что у нас и зерна особо нет на экспорт. Большинство портов и зернохранилищ были захвачены или уничтожены рашистами.
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21.07.2022 18:15 Ответить
Зерно все частное! Преимущественно, инофирм и совместных фирм...
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21.07.2022 18:25 Ответить
Та й німці ж нібито готові надати свої порти і залізницю для перевезення зерна.
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21.07.2022 18:30 Ответить
Явний обхід санкцій.
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21.07.2022 18:16 Ответить
Тревог в Киеве, кстати, давненько уже не слышно. Все похоже идет плавно к прекращению огня и перемирию последующему с линией ограничения. Похоже "корейский" сценарий о котором вещал агрохамия нам таки светит, да и американцы про это недавно говорили.
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21.07.2022 18:22 Ответить
Наші: Вперед! За "Нібулон!" Їхні: "Русскіє нє сдаются! За "Бєлоруськал!" Тепер це так виглядатиме. Щє один крок від війни національно-визвольної до війни імперіалстичної... "За братів-турок!" коротше(((
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21.07.2022 18:23 Ответить
Т.е., мало того, шо со страны-помийки снимут некоторые санкции, им совершенно открыто дадут зеленый цвет на продажу сельхозпродукции, украденной в Украине, как своей. Кто там от Украины вел эти переговоры?
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21.07.2022 18:24 Ответить
Ермак
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21.07.2022 18:38 Ответить
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21.07.2022 18:38 Ответить
****** підараси, ось так і настає ***** світу. ****** турки вирішили підмахувати і тим і іншим і думають шо вони самі хитрожопі, по факту із за того шо вони не доєднались до санкцій кацапи вбивають щє більше людей в Україні, нахєр турків
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21.07.2022 18:24 Ответить
Мутно все с этими коридорами, особенно напрягает досмотр судна козломордыми. Я расскажу как выглядит это досмотр из личного опыта , "Буря в пустыне" , вход в иракский порт Кхор эль Зубайр. За 10 миль до фарватера судно ложится в дрейф, капитан остается на мостике в машине стармех. Все остальные собираются на корме. Подплывает катер ( в моем случае это были англичане) , всех пересчитывают , поднимаются на судно и производят досмотр всего судна БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА. Т.е. кацапня может подбросить все что угодно от наркоты до гранотомета.
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21.07.2022 18:27 Ответить
Російські військові залишаються на борту судна на весь час вантажу в одеських портах.
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21.07.2022 19:53 Ответить
Тема "всесвітнього голоду" надто роздута у медіа.
Як вести ракетні обстріли України - то ООН погано чує і бачить,
а як росиянам треба зайти з середини в Одесу - то відразу виникає "коридор" ....
А навіщо це все Україні ?
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21.07.2022 22:45 Ответить
Очередные договоняки пропихнули ради рашистов, якобы ради Украины. Мы же от етого только проиграем. Газ разрешили, нефть разрешили, продовольствие и удобрения разрешили. С некоторых путинских олигархов санкции сняли. А на что санкции то наложили? На Гиви и Моторолу? О чем еще неформально договорились с ****** остается только догадываться.
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21.07.2022 18:32 Ответить
Якісь куй@ві переговори...
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21.07.2022 18:40 Ответить
Очень, очень мутная история. Всегда говорил что Байрактары нам боком вылезут, а дружба с диктатором( эрдоган) себе дороже!
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21.07.2022 18:42 Ответить
То це торгівля на крові, чи ні? Що знову винен Порошенко? Ау, 73% починайте кричати і тупотіти копитцями і бадатися ріжками, чи то свої їм можна? Одні воюють, другі торгують?
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21.07.2022 18:42 Ответить
Неначасі.... єтадругоє.....
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21.07.2022 18:48 Ответить
выгодно ермаку.
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21.07.2022 18:48 Ответить
вот *****! так и знал что конь "троянский"!
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21.07.2022 18:52 Ответить
Це не "домовленність", це майже "каітуляція" світової спільноти!
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21.07.2022 19:08 Ответить
Це капітуляція Зелі. Тому США відкликає всіх своїх громадян із України.
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21.07.2022 19:40 Ответить
Це хабадська змова. Хабадники є в усіх урядах.
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21.07.2022 22:47 Ответить
А хто там поїхав від нас на переговори? Агрохімія і той Чалий, якій не Валерій?
То тоді не дивно...
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21.07.2022 19:25 Ответить
Вірити цім домовленністям неможна. Вивчайте твори Аденауера.
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21.07.2022 19:33 Ответить
Ну и на хрена Украине такая разблокировка портов!! УКраина вывезет, если ещё вывезет, 15-20млн тонн зерна , а Россия за это время вывезет 60 млн тонн зерна , Плюс 20-30 млн тонн минеральных удобрений!! Плюс Украина, разминируем МОРСКИЕ подходы к ОДЕССЕ и Одесской области, плюс не будем стрелять на юге в Херсонской области!! Это ли не предательство Зеленского!! Кому нужен хлеб (ООН) вот пусть и ООН и занимается его транспортировкой и охраной !! Но Не в ущерб обороноспособности УКраины!! Как -будто Украину спасут эти 1.5-2 млрд долларов доходов!..Когда мы просираем-проедаем и воруем ежемесячно 5-6 млрд дол.. минимум!!....... И это народ Украины ещё не знает о секретной части этой договорённости!! там наверняка ещё много таких подленьких "подарочков"" Зеленского!!...... Вот вам и санкции ЕС и США! ПРИЕХАЛИ!!
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21.07.2022 19:49 Ответить
Цей договір не заради зерна. Це здача Одеси, Чорноморська та Південного. Проходитиме гарно. За участю російських військових що будуть перебувати в цих портах на судах і звідти коректувати дружній вогонь.
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21.07.2022 19:50 Ответить
це буде великою помилкою нашої влади, ні наякі поступки ворогу.
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21.07.2022 20:55 Ответить
Ермак опять у всех на глазах продал Украину, и ничего. Талант просто.
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21.07.2022 21:25 Ответить
HIMARS в ермакову бошку.
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21.07.2022 22:48 Ответить
 
 