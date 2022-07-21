Зерновые коридоры для Украины также разблокируют экспорт из РФ удобрений и продовольствия, - МИД Турции

Дипломатические контакты по открытию зерновых коридоров для вывоза продовольствия с Украины продолжаются. На переговорах по этому вопросу говорится и о том, что РФ также получит возможность вывозить свою сельскохозяйственную продукцию, поскольку последняя не является подсанкционной.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши контакты продолжаются и после встречи в Стамбуле. Надеемся, в ближайшие дни сообщим хорошие новости. Мы сотрудничаем с обеими сторонами и ООН по этому направлению. Надеюсь, мы получим результат и решим ещё одну проблему", - сказал Чавушоглу.

Министр заметил также, что открытие "зерновых коридоров" предполагает не только экспорт зерна, подсолнечника и подсолнечного масла с Украины, а также открытие пути для россии экспортировать как эти продукты, так и удобрения.

"Это также откроет путь для россии экспортировать как эти продукты, так и удобрения, которые нужны миру. Хотя эти продукты не входят в санкционный список, существуют санкции для судов, которые будут перевозить эти продукты. Это вопрос логистики, не везде доступно обслуживание, страховка важна. Для осуществления этих платежей должна работать банковская система", – сказал Чавушоглу.

По его словам, над этим вопросом также работают в США и ЕС.

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