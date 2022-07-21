Великобритания предоставит Украине десятки артиллерийских орудий, сотни беспилотников и более 1600 единиц противотанкового оружия, - Уоллес

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о предстоящих поставках вооружения для Украины. В пакет военной помощи вошли артиллерийские установки, беспилотники, боеприпасы, противотанковое оружие.

Об этом чиновник рассказал 21 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Swiss Info.

Среди оружия, которое планируется доставить, десятки артиллерийских орудий, более 1600 единиц противотанкового оружия, контрбатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников и более 50 000 боеприпасов.

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"Вместе с нашими международными партнерами мы приложим усилия, чтобы у Украины были инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина", — сказал Уоллес.

Ранее Великобритания уже предоставила Украине немало военной техники, включая около 7 тысяч единиц противотанкового оружия, сотни ракет и боевых бронированных машин.

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