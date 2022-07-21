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Великобритания (4725) оружие (10031) артиллерия (617)

Великобритания предоставит Украине десятки артиллерийских орудий, сотни беспилотников и более 1600 единиц противотанкового оружия, - Уоллес

зброя,навчання,зсу

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о предстоящих поставках вооружения для Украины. В пакет военной помощи вошли артиллерийские установки, беспилотники, боеприпасы, противотанковое оружие.

Об этом чиновник рассказал 21 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Swiss Info.

Среди оружия, которое планируется доставить, десятки артиллерийских орудий, более 1600 единиц противотанкового оружия, контрбатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников и более 50 000 боеприпасов.

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"Вместе с нашими международными партнерами мы приложим усилия, чтобы у Украины были инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина", — сказал Уоллес.

Ранее Великобритания уже предоставила Украине немало военной техники, включая около 7 тысяч единиц противотанкового оружия, сотни ракет и боевых бронированных машин.

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Топ комментарии
+82
Респект Британії, якщо сказано = зроблено, причому швидко. На відміну від усіх інших.
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21.07.2022 18:08
+67
Бритам-черговий респект.Боже бережи королеву...
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21.07.2022 18:09
+62
дело Джонсона живет и побеждает
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21.07.2022 18:11
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Респект Британії, якщо сказано = зроблено, причому швидко. На відміну від усіх інших.
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21.07.2022 18:08 Ответить
Right thoughts, friend.
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22.07.2022 14:23 Ответить
Бритам-черговий респект.Боже бережи королеву...
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21.07.2022 18:09 Ответить
Спасибо!
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21.07.2022 18:10 Ответить
дело Джонсона живет и побеждает
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21.07.2022 18:11 Ответить
Так. І хоч його кумир Черчиль, вважав, що Україну можна не помічати, Борис виявив емпатію і благородство. Так що таки Джонсона справа.
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21.07.2022 18:23 Ответить
Lenina *****
@Lenina49725956
·
5 год
Нардепи підвищили собі з/п та встановили надбавки. 19/07 вони прогол.за покращення свого фінзабезпечення.Зокрема,за рахунок надходжень до бюджету від МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ їм виплач.надбавки.Постанова діє з 19/07,але застосовується до з/п з 01/06.А ти і далі збирай на зброю,народе
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21.07.2022 18:11 Ответить
Іншими словами це узаконений дерибан державних коштів. Зебілам не просто поводили **** по губах, їх тупо поставили раком і ввігнали їм по самі гланди. Але деякі зе-довбойоби цьому лише раді, бо їм і досі сере в штани Порошенко. Ненависть до Пороха так їх засліпила, що вони й досі не визнають той факт, що "слуги" ось уже 3 роки 24/7 їбуть їх у сраку без ваЗЕліна.
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21.07.2022 18:33 Ответить
завдяки зебілам оте все зробили з усіма, а не тільки зебілами
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22.07.2022 07:43 Ответить
Fielen Dank!
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21.07.2022 18:13 Ответить
Vielen
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21.07.2022 18:25 Ответить
Кто нашол апичатку прашу исправить маркиром на манеторе.
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21.07.2022 18:41 Ответить
Спасибо, и еще несколько аудиторов, что бы проверили доставлено ли оно воинам, не лежит ли на складах, не продали ли.
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21.07.2022 18:16 Ответить
Правь Британия морями!
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21.07.2022 18:16 Ответить
Помощь бриттов всегда ощутима. И не только для поддержки штанов!
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21.07.2022 18:16 Ответить
Слава Великій Британії. Англосакси - справжні наші Друзі.
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21.07.2022 18:17 Ответить
Ща какое то ***** скажет шо Англосаксы враги и хотят захватить Задрыщенск у Рязанской губернии)) Было уже)
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21.07.2022 18:31 Ответить
Ну скажем так їхні інтереси збігаються з нашими.
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22.07.2022 11:43 Ответить
Трайденти би
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21.07.2022 18:17 Ответить
!!!
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21.07.2022 18:18 Ответить
Оце діло! Дяка!
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21.07.2022 18:19 Ответить
Боже храни Великую Британию, королеву и Бориса Джонсона.
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21.07.2022 18:20 Ответить
Заграница нам поможет!
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21.07.2022 18:28 Ответить
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21.07.2022 18:28 Ответить
glory uk
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21.07.2022 18:29 Ответить
Дякуємо, Британіє.
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21.07.2022 18:31 Ответить
glory of england
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21.07.2022 18:32 Ответить
В свій час Британія мала лінійний корабель HMS Victory,який був символом потужності та військової доблесті з'єднаного королевства. На сьогодні такого єдиного символа нема,але є посмішка королеви і міцність героїв накшалт Чьорчіля та Бориса Джонсона!
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21.07.2022 18:40 Ответить
Наразі знаходиться у Портсмуті, як музей.

https://www.nmrn.org.uk/visit-us/portsmouth-historic-dockyard/hms-victory
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21.07.2022 19:28 Ответить
Надо понимать так, что всё это вооружение уже на поле боя!
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21.07.2022 18:49 Ответить
Точно так!
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21.07.2022 19:26 Ответить
Боже, бережи королеву!
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21.07.2022 19:05 Ответить
Ракет бы дальнобойных.
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21.07.2022 19:39 Ответить
Не вижу смысла. Зачем гибнут воины? С паРаши начинают потихоньку снимать санкции. Эрдоган жал руку Путину, Байден (у которого сейчас коронавирус) одобрил передачу турбины северному потоку.... В 2019 у Украины не стало хозяина, потому что глупый народ выбрал клоуна, а если у страны нет хозяина, то эту страну быстро кто-либо прибирает к рукам, и насрать при этом на 73% дебилов, в том числе и насрать клоуну на них...
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21.07.2022 19:47 Ответить
Багато ти "хазяїнів" в цивілізованому світі бачив?Хазяїн в мордорі сидить і своїх холопів на війну в Україну жене.Наша країна -вільна,і їй потрібні в першу чергу чесні,розумні,незаплямовані депутати (оскільки країна з парламетсько-президентською формою правління),ну і по-друге такий же президент,який би діяв виключно в межах своїх повноважень.
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21.07.2022 20:18 Ответить
Дурний народ в кацпапіі , раби хазяїна . У нас демократія ! Люди можуть вибрати в президента навіть клоуна якщо побажають , а не кгбшніка який взриває житлові будинки по ночам
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21.07.2022 20:28 Ответить
Bolse 20 stuk M109 155 mm samaxodnix ****** + 36 stuki ******* L119 105 mm v ttom cysle
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21.07.2022 20:18 Ответить
Є надія що ця партія протитанкових озброєнь,не відсиріє в непристосованих приміщеннях.
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21.07.2022 20:30 Ответить
Велика подяка президентові України Борису Джонсонюку!
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21.07.2022 21:13 Ответить
Бережи, боже, наші збройні сили і Уоллеса.
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21.07.2022 21:37 Ответить
Спасибо вам большое за поддержку, истинные друзья познаются в беде.
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21.07.2022 22:11 Ответить
Send inspectors to Ukraine just in case.
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21.07.2022 23:56 Ответить
Thank you very much for your support, true friends are known in *******.
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22.07.2022 00:13 Ответить
Глава МІ-6 Річард Мур: "Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче знайти робочу силу і матеріально-технічну базу протягом наступних кількох тижнів. Їм доведеться якимось чином зробити паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь".
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22.07.2022 00:56 Ответить
Джонсонюк каже...а мы еще и ничего не начинали с Байденом...
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22.07.2022 05:01 Ответить
Британии респект,смерть путину!!!
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22.07.2022 05:20 Ответить
Англичанин-хитрец, чтоб работе помочь,
Изобрел за машиной машину,
Ну а русский дурак, коль работа невмочь,
Так затянет родную дубину.
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22.07.2022 06:42 Ответить
Настоящий союзник в войне. Видать им тоже надо выбить рашку с мировой арены, у них с ними счеты и за Солсбери и за Литвиненко. А у нас просто тупо много мотивации, а мотивация + оружие = звиздец рашке!
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22.07.2022 09:26 Ответить
Все буде добре, Захід дасть зброю, ЗСУ її вміло застосує. Якщо наша влада не зрадить.
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22.07.2022 11:28 Ответить
Влада зрадила нас вже, не дослухавшись до попереджень про вторгненя кацапів, та продовжує це робити, не помічаючи інформації про те, що вищі посадовці працюють на ворога...
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22.07.2022 12:02 Ответить
 
 