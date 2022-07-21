Создан новый модуль информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок оружия, - Данилов

В Совете нацбезопасности и обороны был создан и презентован новый модуль информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок Украине вооружения от стран-партнеров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время презентации модуля.

"Все, что пересекает границу нашей страны, находится под пристальным контролем, и мы можем все это посмотреть", - отметил секретарь СНБО и продемонстрировал для СМИ особенности работы информационной системы.

Представленный модуль позволяет контролировать новые поставки вооружения по статусам (например, готово к отгрузке, в дороге или получено ВСУ) и странам-представителям, анализировать поставки оружия во временном разрезе, по периодам взятия на вооружение, соответствию стандартам НАТО, отнесению к советским образцам вооружения и тому подобное.

Также предполагается возможность расчета поставок боеприпасов к единицам вооружения, мониторинга выполнения планов поставок, распределения полученного вооружения. Модуль интегрирован с порталом системы СОТА относительно отслеживания ситуации на линии боевых действий, мониторинга размещения сил врага, ракетных ударов по территории Украины, обстрелов населенных пунктов, географической привязки сообщений, касающихся военных действий, чрезвычайных ситуаций и резонансных заявлений в медиапространстве.

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"Начиная с 24 февраля проект перешел в стадию отслеживания военной компоненты. С 24 февраля мы отслеживаем все процессы, связанные с войной. Они дают интересную аналитику по всем происходящим процессам", - заявил Данилов.

Для примера он продемонстрировал в системе информацию, что, несмотря на распространенное мнение, что наибольшим ракетным обстрелам подвергся Мариуполь, оказалось, что больше всего ракетных атак было на город Изюм.

"Больше всего ракетных атак у нас было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше Николаев", - сообщил Данилов.

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Новый модуль позволяет видеть расположение и активность действий врага за любой период времени, степень разрушения построек на всех территориях и т.д.

Разработчики проекта отметили, что СОТА продолжает мониторить бюджетные вопросы в регионах, недропользование, количество коек в больницах и т.д.

Как сообщалось, современная информационно-аналитическая система Главного ситуационного центра страны СОТА, разработанная и введенная в эксплуатацию аппаратом СНБО Украины, работает с Big Data, обеспечивает хранение, сочетание и анализ данных из разных источников для повышения достоверности, эффективного мониторинга состояния национальной безопасности по 20 основным направлениям в целях эффективной координации деятельности государственных органов.