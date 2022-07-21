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Новости Агрессия России против Украины Война
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Создан новый модуль информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок оружия, - Данилов

олексій,данілов

В Совете нацбезопасности и обороны был создан и презентован новый модуль информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок Украине вооружения от стран-партнеров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время презентации модуля.

"Все, что пересекает границу нашей страны, находится под пристальным контролем, и мы можем все это посмотреть", - отметил секретарь СНБО и продемонстрировал для СМИ особенности работы информационной системы.

Представленный модуль позволяет контролировать новые поставки вооружения по статусам (например, готово к отгрузке, в дороге или получено ВСУ) и странам-представителям, анализировать поставки оружия во временном разрезе, по периодам взятия на вооружение, соответствию стандартам НАТО, отнесению к советским образцам вооружения и тому подобное.

Также предполагается возможность расчета поставок боеприпасов к единицам вооружения, мониторинга выполнения планов поставок, распределения полученного вооружения. Модуль интегрирован с порталом системы СОТА относительно отслеживания ситуации на линии боевых действий, мониторинга размещения сил врага, ракетных ударов по территории Украины, обстрелов населенных пунктов, географической привязки сообщений, касающихся военных действий, чрезвычайных ситуаций и резонансных заявлений в медиапространстве.

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"Начиная с 24 февраля проект перешел в стадию отслеживания военной компоненты. С 24 февраля мы отслеживаем все процессы, связанные с войной. Они дают интересную аналитику по всем происходящим процессам", - заявил Данилов.

Для примера он продемонстрировал в системе информацию, что, несмотря на распространенное мнение, что наибольшим ракетным обстрелам подвергся Мариуполь, оказалось, что больше всего ракетных атак было на город Изюм.

"Больше всего ракетных атак у нас было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше Николаев", - сообщил Данилов.

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Новый модуль позволяет видеть расположение и активность действий врага за любой период времени, степень разрушения построек на всех территориях и т.д.

Разработчики проекта отметили, что СОТА продолжает мониторить бюджетные вопросы в регионах, недропользование, количество коек в больницах и т.д.

Как сообщалось, современная информационно-аналитическая система Главного ситуационного центра страны СОТА, разработанная и введенная в эксплуатацию аппаратом СНБО Украины, работает с Big Data, обеспечивает хранение, сочетание и анализ данных из разных источников для повышения достоверности, эффективного мониторинга состояния национальной безопасности по 20 основным направлениям в целях эффективной координации деятельности государственных органов.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) контроль (195) оружие (10214) электронная система (101)


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Топ комментарии
+11
Угу..під пильним контролем Єлдака, який потім всю інфу зливає на росію корєшкам.
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21.07.2022 18:25
+8
Маршрути транспортування по Україні вказані, в онлайн режимі? Як же без цього?
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21.07.2022 18:28
+7
Вывод - какой ху...й занимается РНБО...
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21.07.2022 18:25
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Вывод - какой ху...й занимается РНБО...
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21.07.2022 18:25 Ответить
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21.07.2022 18:39 Ответить
НЕ смешите - СОТА в ваших ЗАГРЕБУЩИХ лапах , значит всегда ЕСТЬ ПРИМОЧКИ ОБХОДА !!!
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21.07.2022 19:13 Ответить
Угу..під пильним контролем Єлдака, який потім всю інфу зливає на росію корєшкам.
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21.07.2022 18:25 Ответить
Це добре але нажаль наразі в Україні модулів-липкі рученята-набагато більше...
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21.07.2022 18:26 Ответить
"працює з Big Data"

ОМГ!!! Ну тоді все. Перемога у нас в кармані . Ох бабла попиляли мабудь
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21.07.2022 18:27 Ответить
"- не можна вирішити проблему, просто називаючі рандомні заумні слова!
- кубернетес" (С)
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21.07.2022 18:31 Ответить
Маршрути транспортування по Україні вказані, в онлайн режимі? Як же без цього?
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21.07.2022 18:28 Ответить
Покажите оншлайн передвижение хаймарсов. ленка 15 тысяч дерявяных заробит какая никакая инвистиция в бюджет
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21.07.2022 18:41 Ответить
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21.07.2022 18:42 Ответить
Там 23 или 24 июля, хер его знает, не помню, чото ******** на марафоне - будет шоу первых лядей и джинтыльменав. Аве, Зеля и скумбрия по 8
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21.07.2022 18:43 Ответить
Доступ IP адресам ФСБ уже дали?
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21.07.2022 18:36 Ответить
До сраки ваша СОТА. Клоун сидить в оточенні кротів які його контролюють.
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21.07.2022 18:37 Ответить
В Китае вспыхнули протесты из-за заморозки вкладов Народного банка Китая. Унять «несогласных» на улицы выехали танки.
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21.07.2022 18:40 Ответить
хорошо, но мало аж питнадцыть чилавек
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21.07.2022 18:45 Ответить
Подробно про эту программу, для чего она нужна и куда девается вооружение.
https://www.youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og
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21.07.2022 18:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og Резников, Ермак, кроты и дерибан. Видео.
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21.07.2022 19:22 Ответить
СотаКаса чи що?Це ж програмне РРО.Чеки видавати будете?
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21.07.2022 19:15 Ответить
Створити це половина справи, головне надійно захистити...
Якщо Раша влізе в цю програму, то може сміливо скорочувати штат ГРУ та ФСБ, які працюють в напрямку України. Бо можна буде бачити все, до останнього патрона не виходячи з кабінету.
Ви панове "винахідники" обов'язково внесіть відомості про місця зберігання всього цього... так би мовити "для полегшення пошуку".
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21.07.2022 19:19 Ответить
Передача расиси місьце знаходження зброї онлайн.
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21.07.2022 19:22 Ответить
Борислав Береза - Гогілашвілі , радник Буданова. Той самий росіянин , невідомо як раніше призначений замісником міістра МВД й тихенько призначений на новий щабель влади .

"Левченко Марія Валентинівна (дружина Гогілашвілі , котра довгі роки працювала помічницею Зеленскього у Кварталі 95-уточнення від мене), зараз працює на посаді заступника керівника Офісу Президента України - керівника служби забезпечення заходів Президента», - йдеться в документі.

Як повідомляв Укрінформ, 28 грудня Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.
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21.07.2022 19:31 Ответить
за 2 місяці до війни відкрили справи по сьогоднішньому заміснику Буданова!!!
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21.07.2022 19:54 Ответить
А що з програмним забезпеченням такого учёта поставленним Міністерству оборони від США давним давно і яке нахабно ігнорували бо недоумки чи вори ? І як тільки приїхали інспектори з США ви замутили СОТА але з амерекосами цей мутняк не пройде якщо вкрали то вони знайдуть.
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21.07.2022 19:46 Ответить
"З 24 лютого ми відстежуємо всі процеси, які пов'язані з війною. Вони дають цікаву аналітику по всіх процесах, які відбуваються", - заявив Данілов.
НОВА ??? ПРОГРАМА СОТА - так її оновили , чи її вже до війни назвали НОВОЮ. Швець розповідлав, що однією з причин невстановленної програми контролю за зброєю , поставленою партнерами, було посилання на те,що ніяк не створять "занадту складну" програму. Тільки останні зразкизброї, такі як хаймерс, мають встановлений джіпіес. А перші, ще до 24 лютого поставлені скалади джавелінів , зі слів Швеця, неналежно без дотримання умов , напів розвалені, тртрималися на скаладх Яворіву й були в останній момент перед його розбомбленням вивезені за сприяння англійских спецслужб. Щось подібне розказувала й Тетяна Чорновіл , як просто за мить розбомблення воріву були врятовані новітні українські розробки . ТАК НАСКІЛЬКИ НОВА ОЦЯ СОТА??? Й на кого вона працювала?до 24 лютого ??? данілов у піарі переплюне невіть Подоляка з Люсєй разом узятих .
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21.07.2022 19:51 Ответить
...,що ніяк не ОСВОЯТЬ *занадто складну* програму.
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21.07.2022 20:57 Ответить
брешуть ! це американська програма, там буде видно кожного, хто цікавиться. тепер Вікторія спартц оже сміливо дивитись в підлі очі Єрмака і питати кожен раз: як почуваєшся Андрюша.
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21.07.2022 22:46 Ответить
Мониторинг,для здачи позиций поставок оружия,гниды вы ******** ЗЕленые.
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22.07.2022 03:02 Ответить
Данилов вышел на новый уровень после бабушек в смартфоне
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22.07.2022 07:40 Ответить
А Киев прибыла делегация из США для мониторинга поставок Пентагона в Украину...значит скоро истребители F-16...прибудут не в Киев...сказал генерал Браун..типа начальник ВВС USA ..
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22.07.2022 07:51 Ответить
 
 