Создан новый модуль информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок оружия, - Данилов
В Совете нацбезопасности и обороны был создан и презентован новый модуль информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок Украине вооружения от стран-партнеров.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время презентации модуля.
"Все, что пересекает границу нашей страны, находится под пристальным контролем, и мы можем все это посмотреть", - отметил секретарь СНБО и продемонстрировал для СМИ особенности работы информационной системы.
Представленный модуль позволяет контролировать новые поставки вооружения по статусам (например, готово к отгрузке, в дороге или получено ВСУ) и странам-представителям, анализировать поставки оружия во временном разрезе, по периодам взятия на вооружение, соответствию стандартам НАТО, отнесению к советским образцам вооружения и тому подобное.
Также предполагается возможность расчета поставок боеприпасов к единицам вооружения, мониторинга выполнения планов поставок, распределения полученного вооружения. Модуль интегрирован с порталом системы СОТА относительно отслеживания ситуации на линии боевых действий, мониторинга размещения сил врага, ракетных ударов по территории Украины, обстрелов населенных пунктов, географической привязки сообщений, касающихся военных действий, чрезвычайных ситуаций и резонансных заявлений в медиапространстве.
"Начиная с 24 февраля проект перешел в стадию отслеживания военной компоненты. С 24 февраля мы отслеживаем все процессы, связанные с войной. Они дают интересную аналитику по всем происходящим процессам", - заявил Данилов.
Для примера он продемонстрировал в системе информацию, что, несмотря на распространенное мнение, что наибольшим ракетным обстрелам подвергся Мариуполь, оказалось, что больше всего ракетных атак было на город Изюм.
"Больше всего ракетных атак у нас было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше Николаев", - сообщил Данилов.
Новый модуль позволяет видеть расположение и активность действий врага за любой период времени, степень разрушения построек на всех территориях и т.д.
Разработчики проекта отметили, что СОТА продолжает мониторить бюджетные вопросы в регионах, недропользование, количество коек в больницах и т.д.
Как сообщалось, современная информационно-аналитическая система Главного ситуационного центра страны СОТА, разработанная и введенная в эксплуатацию аппаратом СНБО Украины, работает с Big Data, обеспечивает хранение, сочетание и анализ данных из разных источников для повышения достоверности, эффективного мониторинга состояния национальной безопасности по 20 основным направлениям в целях эффективной координации деятельности государственных органов.
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ОМГ!!! Ну тоді все. Перемога у нас в кармані . Ох бабла попиляли мабудь
- кубернетес" (С)
https://www.youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og
Якщо Раша влізе в цю програму, то може сміливо скорочувати штат ГРУ та ФСБ, які працюють в напрямку України. Бо можна буде бачити все, до останнього патрона не виходячи з кабінету.
Ви панове "винахідники" обов'язково внесіть відомості про місця зберігання всього цього... так би мовити "для полегшення пошуку".
"Левченко Марія Валентинівна (дружина Гогілашвілі , котра довгі роки працювала помічницею Зеленскього у Кварталі 95-уточнення від мене), зараз працює на посаді заступника керівника Офісу Президента України - керівника служби забезпечення заходів Президента», - йдеться в документі.
Як повідомляв Укрінформ, 28 грудня Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.
НОВА ??? ПРОГРАМА СОТА - так її оновили , чи її вже до війни назвали НОВОЮ. Швець розповідлав, що однією з причин невстановленної програми контролю за зброєю , поставленою партнерами, було посилання на те,що ніяк не створять "занадту складну" програму. Тільки останні зразкизброї, такі як хаймерс, мають встановлений джіпіес. А перші, ще до 24 лютого поставлені скалади джавелінів , зі слів Швеця, неналежно без дотримання умов , напів розвалені, тртрималися на скаладх Яворіву й були в останній момент перед його розбомбленням вивезені за сприяння англійских спецслужб. Щось подібне розказувала й Тетяна Чорновіл , як просто за мить розбомблення воріву були врятовані новітні українські розробки . ТАК НАСКІЛЬКИ НОВА ОЦЯ СОТА??? Й на кого вона працювала?до 24 лютого ??? данілов у піарі переплюне невіть Подоляка з Люсєй разом узятих .