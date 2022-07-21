Для прекращения войны Украина должна сесть за стол переговоров и пообещать никогда не угрожать России, - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что войну, начатую Россией против Украины, можно завершить хоть сейчас, но нужно выполнить определенные условия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Agence France-Presse сказал Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.

Видеофрагмент интервью опубликован 21 июля в телеграмм-канале "Пул Первого", освещающем деятельность Лукашенко.

Главный редактор бюро агентства в Москве Антуан Ламброскини спросил политика, как, по его мнению, закончится война.

"Это все зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну", – сказал Лукашенко.

По его мнению, Украина должна "сесть за стол переговоров".

Смотрите также: Лукашенко рассказал о направлениях ударов НАТО по России. ВИДЕО

"И согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация и другое – это философия... Главное – безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства России, не отступится от этого", – считает Лукашенко.

По его словам, "не нужны Украине [западные] РСЗО и ПВО, которые бьет там на 200-300 км, 500 км".

"Не нужны такие ракеты. Зачем? Украине нужно то, чтобы обеспечить мир у себя. А тогда Россия даст гарантии безопасности Украины", – подытожил Лукашенко.