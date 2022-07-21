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Новости Война
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Для прекращения войны Украина должна сесть за стол переговоров и пообещать никогда не угрожать России, - Лукашенко

лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что войну, начатую Россией против Украины, можно завершить хоть сейчас, но нужно выполнить определенные условия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Agence France-Presse сказал Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.

Видеофрагмент интервью опубликован 21 июля в телеграмм-канале "Пул Первого", освещающем деятельность Лукашенко.

Главный редактор бюро агентства в Москве Антуан Ламброскини спросил политика, как, по его мнению, закончится война.

"Это все зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну", – сказал Лукашенко.

По его мнению, Украина должна "сесть за стол переговоров".

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"И согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация и другое – это философия... Главное – безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства России, не отступится от этого", – считает Лукашенко.

По его словам, "не нужны Украине [западные] РСЗО и ПВО, которые бьет там на 200-300 км, 500 км".

"Не нужны такие ракеты. Зачем? Украине нужно то, чтобы обеспечить мир у себя. А тогда Россия даст гарантии безопасности Украины", – подытожил Лукашенко.

Автор: 

Лукашенко Александр (3613) россия (95502)


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Топ комментарии
+69
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21.07.2022 18:42
+62
..яке кончене
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21.07.2022 18:31
+58
О, в Україні вже були "вічні" гаранттії - Будапештський меморандум, великий договір про дружбу, визнані кордони...... Нехрістям басурманським можно вірити?
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21.07.2022 18:33
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Може таки вїбати по Білорусі та РФ хімарсами, щоб це не було брехнею?
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21.07.2022 19:05 Ответить
наша Вільха краща, тільки влучність трохи не та. Вільха 70 км, бойова частина 250 кг (у хімарса М31 gmlrs 90 кг і та ж дальність), у Вільхи-М (170 кг і 130 км) у Вільхи-М1 (170 кг і 154 км) у Вільхи-М2 (170 кг і 202 км) Її складно перехопить бо летить на висоті 30 км де не достане ППО. Типу як Іскандер.

Ютуб канал КнигоОгляд

P.S. нема бо гарно готовись до війни
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21.07.2022 19:19 Ответить
В 2014 году я сам слышал от этого плешивого ****** как он говорил , что же это Украина не боролась за Крым : нужно было кровь проливать за свою землю с оружием в руках. А теперь эта мразота говорит об условиях(ультиматумах) расеи.
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21.07.2022 19:07 Ответить
тут в куче этого бреда единственное разумное - это фраза про то что "Украине не нужны ракеты дальностью 300-500 км". Если усатый таракан озвучивает такую хотелку кремлевских глистов - значит эти ракеты нужны и их они бояться до жути
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21.07.2022 19:08 Ответить
Все дуже просто - від кордону України з БРСР до Мінська - трохи більше 250 км Якраз ці "хаймерси" дістануть!
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21.07.2022 19:56 Ответить
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21.07.2022 19:11 Ответить
Чому путін, лавров, лукашенко, соловйов, піськов та інші чорти дають інтерв'ю іноземній пресі, виступать в політичних ток-шоу на європейських телеканалах, а наша зелена влада не вилазить далі телемарафону? Як ми збираємось протидіяти російській пропаганді у світі?
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21.07.2022 19:12 Ответить
... завгоп дєрмак не дає дозволу на інтервю західним ЗМІ, прєзідєнту, міністру МЗС, голові ВР, щоб не дратувати х...йла. Коменти дає тільки падляк, агрохімія, безмозглая.
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21.07.2022 23:40 Ответить
Шоб ти здохло разом з ******, мєдвєдкою, конякою, йоршиком, манькою-фєдєрацією, ***********, та іншою рашиською гидотою.
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21.07.2022 19:12 Ответить
Эх настанет тот день когда на глазах усатого членососа его коленьку вешать будут или отрезать ему голову, а потом и усатой *****, я могилу его матери обоссу при возможности
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21.07.2022 19:12 Ответить
Падлюка!!
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21.07.2022 19:13 Ответить
ще й паскудна. Або паскуда падлюча.
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21.07.2022 22:10 Ответить
Та ***** скоро твоїй ***********,вафлеглот!Лягай уже в труну разом с ******,падло,і там склєщуйся з ним...
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21.07.2022 19:13 Ответить
Для закінчення війни , московити повинні звільнити всі , включно з Кримом , окуповані території України , вивести війська і техніку , сісти за стіл перемовин , підписати Акт капітуляції ( можливі варіанти т.я. Україна на територію московії не " заходила " і , поки , не претндує, а також узгодити суму репарацій . Обіцянки про не напад , нічого не вартують. Політика московитів , за всю їх історію , замішана на брехні і підлості!
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21.07.2022 19:14 Ответить
Тарган, сів на швабру Пу..на, не розказуй кому й коли сідати за стіл переговорів
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21.07.2022 19:14 Ответить
и о погоде ))
///

Москва урезала празднование дня военно-морского флота в оккупированном Севастополе, которое состоится 31 июля. Государство-оккупант отменило военный парад и ряд официальных мероприятий.

Об этом https://crimea.ria.ru/20220721/den-vmf-v-sevastopole-proydet-bez-parada-1123917415.html сообщает РИА Новости.

Отмечается, что традиционного парада военных кораблей черноморского флота российской федерации в Севастопольской бухте в этом году не будет. Также отменена встреча моряков в Доме офицеров, не состоится и прием у командующего черноморским флотом рф.

Причины отмены парада не сообщаются.

Но напомним, что в апреле 2022 года в Черном море https://flot2017.com/ne-dotashhili-raketnyj-krejser-moskva-zatonul-v-chernom-more/ затонул получивший тяжелые повреждения флагман российского чф рф ракетный крейсер «москва».
На данный момент https://flot2017.com/minus-100-za-sutki-poteri-okkupantov-rf-priblizhajutsya-k-novoj-psihologicheskoj-otmetke/ ВСУ уничтожили 15 военных кораблей противника.
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21.07.2022 19:14 Ответить
Без слів!
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21.07.2022 19:15 Ответить
напомню, шоб не забыть. И это кроме вылетов из Мачулищ, Барановичей и Лунинца....

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21.07.2022 19:15 Ответить
Закінчилась російсько-українська війна і на «Цензор» повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!» Українці питають:
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
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22.07.2022 01:04 Ответить
__ страна без ядерного оружия, аграрная и собирающая урожаи для всего мира ,работающая во многих странах - находит ещё время угрожать стране с отомороженными ублюдками ??!!
Грыгоровыч ,иди обратно вчителем працюЙ. Або ,будЬ ласка, кажи Правду та йди Геть...(тобТо НАХ)___
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21.07.2022 19:16 Ответить
В лукашенка мене завжди дивує те як він несе суцільну маєчню, з впевненістю, що в неї хтось повірить. Хіба що по схемі, - "тупий і ще тупіший".
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21.07.2022 19:25 Ответить
У цього байстрюка замість мозгов якесь лайно. Мабуть вихід фікалію з організму змінив місце -- догори .
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21.07.2022 19:30 Ответить
Бульбофюрер іде на х...
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21.07.2022 19:31 Ответить
Суцільна клініка. А взагалі то ми маємо справу зі слугами сатани. Котрі повністю стали його рабами.
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21.07.2022 19:35 Ответить
пускай сдаст тест на шизофрению,такие заявление могут делать только идиоты
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21.07.2022 19:35 Ответить
Так навіщо йому його здавать? Його з армії комісували з цим діагнозом! Він же замполітом в молодості був!
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21.07.2022 19:59 Ответить
Як же він став президентом?

Це майже те саме, як : « Как же он служил в очісткє?»
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22.07.2022 01:08 Ответить
А як білоруською "Пішов на х.й"?
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21.07.2022 19:36 Ответить
В Україну прибули перші системи залпового вогню MLRS M270, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. "Вони складатимуть хорошу компанію для HIMARS на полі бою", - зазначив голова відомства.

Крім того, днями координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати передадуть Україні додаткові системи M142 HIMARS.
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21.07.2022 19:39 Ответить
М270 - якраз для території Полісся та його болотистої місцевості!
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21.07.2022 20:00 Ответить
Да чтоб ты просто сдох и гнил в одном гробу вместе с ******
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21.07.2022 19:41 Ответить
Тарган і пуйло скоро підуть слухати Кобзона.
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21.07.2022 19:41 Ответить
Ещё один ох**елыш прокашлялся... Какой россии ?! Ей пипец !
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21.07.2022 19:43 Ответить
Та ні Шурік , на полі бою так на полі бою.
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21.07.2022 19:43 Ответить
Ага. Украина должна сдать оружие и росийские нацисты дадут нам гарантии безопасности. Хочется взять эту тварь усатую и ******* молотком пока одно мокрое место останется
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21.07.2022 19:44 Ответить
дебільне створіння
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21.07.2022 19:45 Ответить
якими грибами підгодовують того бульбашанського гівноєда??? несе таке, що даже мій кіт посилає його нах.
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21.07.2022 19:52 Ответить
колхан, не ******, не до тебя сейчас, мудака!
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21.07.2022 19:54 Ответить
Він що курить взагалі?
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21.07.2022 20:15 Ответить
Ох і йолоп!
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21.07.2022 20:17 Ответить
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21.07.2022 20:23 Ответить
иди ***** картофельный *******......................................................
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21.07.2022 20:23 Ответить
Простати часто впливає на емоційний стан хворого)))Видно,що хворому сказали "тєбє тєрять *****,вот тєкс і чітай")))
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21.07.2022 20:38 Ответить
Ну,а якщо серйозно, то має сісти за ґрати карлик,чикчирик і вся та шобла й тоді припиниться війна.Й забув,до кордону 1991 року ***** з України ,всі!
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21.07.2022 20:39 Ответить
І це все? Які ми дурні, раніше так.
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21.07.2022 20:40 Ответить
Старый сумасшедший ***** - людоед , захвативший власть с3% поддержки на выборах побаивается , кроме как к свинособакам бежать не куда. Но он белорусов ему ничего не грозит - на изнасилование с отягощающими последствиями они отвечают дарением цветов и целованием сапог- им хорошо в концлагере.
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21.07.2022 20:44 Ответить
та пішов ти на хер ,таракан
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21.07.2022 20:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5SiabaZkWOE
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21.07.2022 20:53 Ответить
чим занімається наша прокуратура?
700 ракет вилетіло з білорусії вдерлася армія до нас білорусії
пора предьявить счета за зруйновані міста і вбитих людей
я думаю порядка 80-100 млд доларов на первий случай хватить
і тоді ми подивимось як він замекає
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21.07.2022 20:53 Ответить
Як чим займається... Серйозні злочини розслідує, як Бутусова засадити ну і інших патріотів....
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21.07.2022 22:34 Ответить
Визы введите для белорусов и армян ‼️‼️
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21.07.2022 21:00 Ответить
Сатана кровавая присосалась к государству, как клещ, отождествляет себя с ним и вершит от его имени преступления против человечества.
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21.07.2022 21:02 Ответить
Деменція старого кнура...
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21.07.2022 21:03 Ответить
*********** підгавкувач, білоруська ганьба.
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21.07.2022 21:17 Ответить
Soit il abuse de la vodka ou de substances hallucinogènes, ou les deux à la fois. Peut-être aussi de la dégénérescence sénile....en tout cas son cas est grave.
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21.07.2022 21:18 Ответить
très simple, il a Pootin's bite dans le cul et des testicules dans Pootin's mains
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21.07.2022 22:41 Ответить
Що це сіпле несе? Яка загроза? Нам нормальним громадянам, які мешкають в Україні і даром не потрібна ні рашка ні бульбашляндія! Альо! Відчепіться від нас, ми не хворіємо імперією, ми хочемо жити без воєн на своїй, Богом даній землі!!!
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21.07.2022 21:30 Ответить
Бред усатого таракана однообразен и не интересен) Ща, еще пару недель, подъедут еще десяток Хаймарс и других РСЗО, пара сотен танков и ствольной артиллерии и боеприпасы - вот это наши гарантии безопасности)
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21.07.2022 21:37 Ответить
У ПЕРДУНА СИФИЛИС МОЗГА
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21.07.2022 21:38 Ответить
************, а не пошёл бы ты на *** вместе с твоим плешивым ***лом!!!
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21.07.2022 22:16 Ответить
Лука, ты уже говорил в день начала войны, что она продлится 3-4 дня и что у Украины нет даже малейших шансов . . . Интернет всё помнит.
Херовый из тебя прогнозист. Так что оставь свои предложения при себе.

И да, проститутка усатая, Украина придёт за тобой, чтобы выставить счёт за всё, что ты против нас сделал. Даже если тебе Китай, ЕС, США и русские дадут гарантии безопасности. Не поможет.
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21.07.2022 22:21 Ответить
Кончєний дебіла кусок!
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21.07.2022 22:35 Ответить
вусатий гандон висітиме на одній гілляці з путлером
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21.07.2022 22:55 Ответить
Довбойоб
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21.07.2022 22:56 Ответить
всадник без головы! не факт, что всадник, но точно без головы!
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21.07.2022 22:58 Ответить
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21.07.2022 22:59 Ответить
Гнида вусата,просто іди на йух.
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21.07.2022 23:02 Ответить
Лука тебе підвісять за яйця !
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21.07.2022 23:40 Ответить
Они с пу явно шизофреники.
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21.07.2022 23:40 Ответить
" Росія дасть гарантії безпеки України"!!!!Більшого маразму й цинізму я ще нечув ! Потвора ти така,перестань їсти протухші дируни !
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21.07.2022 23:57 Ответить
Воно-то так, але про те, що раша -- майбутній гарант України, говорили у березні подоляк & company.

Потім, після різанини у Київській області, нарешті публічно відкинули цю тему.
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22.07.2022 00:20 Ответить
А ***** не підеш, вусата бульба? Ти за все відповіш.
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22.07.2022 04:36 Ответить
Для прекращения войны,Украина должна ********* всех и вся и только тогда наступит мир
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22.07.2022 07:57 Ответить
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