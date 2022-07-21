Для прекращения войны Украина должна сесть за стол переговоров и пообещать никогда не угрожать России, - Лукашенко
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что войну, начатую Россией против Украины, можно завершить хоть сейчас, но нужно выполнить определенные условия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Agence France-Presse сказал Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.
Видеофрагмент интервью опубликован 21 июля в телеграмм-канале "Пул Первого", освещающем деятельность Лукашенко.
Главный редактор бюро агентства в Москве Антуан Ламброскини спросил политика, как, по его мнению, закончится война.
"Это все зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну", – сказал Лукашенко.
По его мнению, Украина должна "сесть за стол переговоров".
"И согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация и другое – это философия... Главное – безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства России, не отступится от этого", – считает Лукашенко.
По его словам, "не нужны Украине [западные] РСЗО и ПВО, которые бьет там на 200-300 км, 500 км".
"Не нужны такие ракеты. Зачем? Украине нужно то, чтобы обеспечить мир у себя. А тогда Россия даст гарантии безопасности Украины", – подытожил Лукашенко.
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P.S. нема бо гарно готовись до війни
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Москва урезала празднование дня военно-морского флота в оккупированном Севастополе, которое состоится 31 июля. Государство-оккупант отменило военный парад и ряд официальных мероприятий.
Об этом https://crimea.ria.ru/20220721/den-vmf-v-sevastopole-proydet-bez-parada-1123917415.html сообщает РИА Новости.
Отмечается, что традиционного парада военных кораблей черноморского флота российской федерации в Севастопольской бухте в этом году не будет. Также отменена встреча моряков в Доме офицеров, не состоится и прием у командующего черноморским флотом рф.
Причины отмены парада не сообщаются.
Но напомним, что в апреле 2022 года в Черном море https://flot2017.com/ne-dotashhili-raketnyj-krejser-moskva-zatonul-v-chernom-more/ затонул получивший тяжелые повреждения флагман российского чф рф ракетный крейсер «москва».
На данный момент https://flot2017.com/minus-100-za-sutki-poteri-okkupantov-rf-priblizhajutsya-k-novoj-psihologicheskoj-otmetke/ ВСУ уничтожили 15 военных кораблей противника.
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
Грыгоровыч ,иди обратно вчителем працюЙ. Або ,будЬ ласка, кажи Правду та йди Геть...(тобТо НАХ)___
Це майже те саме, як : « Как же он служил в очісткє?»
Крім того, днями координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати передадуть Україні додаткові системи M142 HIMARS.
700 ракет вилетіло з білорусії вдерлася армія до нас білорусії
пора предьявить счета за зруйновані міста і вбитих людей
я думаю порядка 80-100 млд доларов на первий случай хватить
і тоді ми подивимось як він замекає
Херовый из тебя прогнозист. Так что оставь свои предложения при себе.
И да, проститутка усатая, Украина придёт за тобой, чтобы выставить счёт за всё, что ты против нас сделал. Даже если тебе Китай, ЕС, США и русские дадут гарантии безопасности. Не поможет.
Потім, після різанини у Київській області, нарешті публічно відкинули цю тему.