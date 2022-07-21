В Сенате США презентовали проект резолюции о признании геноцидом действий России в Украине

Двухпартийная группа высокопоставленных сенаторов США представила в Верхней палате проект резолюции о признании действий России в Украине, которые она совершает в неспровоцированной войне, геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. Текст документа размещен на официальном сайте Комитета по международным отношениям Сената США.

"Несомненно, то, что Россия делает в Украине, является геноцидом", - заявил один из авторов резолюции республиканец Джим Риш.

В этой связи он напомнил о преступлениях, совершенных российскими военными в Ирпене, Гостомеле и других украинских городах. "Международное сообщество документирует многочисленные злоупотребления россии, которые являются военными преступлениями по всей Украине. Пришло время Соединенным Штатам и миру признать это как таковое", - заметил сенатор.

Влиятельный законодатель от Демократической партии, глава Хельсинкской комиссии США сенатор Бен Кардин со своей стороны также подчеркнул, что поступки россии в отношении Украины являются ничем иным, как геноцидом, и это не ограничивается войной.

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"Россия пытается уничтожить не только людей и здания в Украине, но и украинский язык, украинскую историю и украинскую культуру. Это геноцид. Мир должен признать этот факт, а виновные должны понести ответственность", - подчеркнул Кардин.

Резолюция, в частности, осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины, призывает США вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предупредить дальнейшие преступления. Кроме того, документ выражает поддержку трибуналам и международным уголовным расследованиям для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Инициаторами резолюции выступили сенаторы Джим Риш, Бен Кардин, Ричард Блюменталь, Роджер Уикер, Джинн Шахин, Роб Портман, Линдси Грэм.

Как сообщалось, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова подчеркивала важность того, чтобы Конгресс США признал геноцидом военные преступления российских сил в Украине.