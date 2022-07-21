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Новости Война
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В Сенате США презентовали проект резолюции о признании геноцидом действий России в Украине

сша,сенат

Двухпартийная группа высокопоставленных сенаторов США представила в Верхней палате проект резолюции о признании действий России в Украине, которые она совершает в неспровоцированной войне, геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. Текст документа размещен на официальном сайте Комитета по международным отношениям Сената США. 

"Несомненно, то, что Россия делает в Украине, является геноцидом", - заявил один из авторов резолюции республиканец Джим Риш.

В этой связи он напомнил о преступлениях, совершенных российскими военными в Ирпене, Гостомеле и других украинских городах. "Международное сообщество документирует многочисленные злоупотребления россии, которые являются военными преступлениями по всей Украине. Пришло время Соединенным Штатам и миру признать это как таковое", - заметил сенатор.

Влиятельный законодатель от Демократической партии, глава Хельсинкской комиссии США сенатор Бен Кардин со своей стороны также подчеркнул, что поступки россии в отношении Украины являются ничем иным, как геноцидом, и это не ограничивается войной.

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"Россия пытается уничтожить не только людей и здания в Украине, но и украинский язык, украинскую историю и украинскую культуру. Это геноцид. Мир должен признать этот факт, а виновные должны понести ответственность", - подчеркнул Кардин.

Резолюция, в частности, осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины, призывает США вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предупредить дальнейшие преступления. Кроме того, документ выражает поддержку трибуналам и международным уголовным расследованиям для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Инициаторами резолюции выступили сенаторы Джим Риш, Бен Кардин, Ричард Блюменталь, Роджер Уикер, Джинн Шахин, Роб Портман, Линдси Грэм.

Как сообщалось, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова подчеркивала важность того, чтобы Конгресс США признал геноцидом военные преступления российских сил в Украине.

Автор: 

геноцид (416) россия (95502) США (26620)


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Топ комментарии
+15
Сенату США-респект.Потрібно речі називати своїми іменами...
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21.07.2022 19:11
+11
давайте, друзяки! Таке визнання матиме гарні наслідки!
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21.07.2022 19:12
+8
Значить й до визнання Раші країною спонсором тероризму , а може одразу терористом, не за високими горами .
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21.07.2022 19:15
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Сенату США-респект.Потрібно речі називати своїми іменами...
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21.07.2022 19:11 Ответить
давайте, друзяки! Таке визнання матиме гарні наслідки!
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21.07.2022 19:12 Ответить
А признать парашку страной терористом очико жим жим ато ***** нападет?
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21.07.2022 19:14 Ответить
вот жеж сцыкли боягузы, ****** ужас, я <****** в шоке
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21.07.2022 19:15 Ответить
Значить й до визнання Раші країною спонсором тероризму , а може одразу терористом, не за високими горами .
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21.07.2022 19:15 Ответить
Как жест доброй воли мы уже должны были вылить пару бочек отработаного ядерного топлива в низ по Днепру, что бы показать всю серйозность наших намерений. Глобально это не нанесет урона природе, но утырки там задумаются. Но не при зеленой шмаркле, такое возможно, увы
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21.07.2022 19:18 Ответить
по хорошому ми вже повинні були 1-2 АЕС на расії підірвати, як жест доброй волі
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21.07.2022 19:23 Ответить
В нашем случае: "нас ****, а мы крепчаем". И не дай бог ударите по праше, ато путен нападет, ******
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21.07.2022 19:25 Ответить
Нас будут мочит, пока у них не кончатся ракеты, а это лет на 10. Ведь у ************ есть ВПК, а у нас нету... и когда ко мне прийдет военком я ему раскажу, по чем в Одессе рубероид... наболело. простите.
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21.07.2022 19:26 Ответить
Менеджер щеНеВтіка скаже - ще не на часі! План Оман друге передбачував
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21.07.2022 19:26 Ответить
Зеленский не был в Омане. Фотофакт. Та же кепка и футболка. это с Одессы лол што


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21.07.2022 19:33 Ответить
Или владимир александрович нищиброд ходит месяц в одной и той же футболке, бо ленка, курва, не хочет стирать ее ?
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21.07.2022 19:34 Ответить
Так єто нагнєтаніє!!! Єто лживо прифотожоплено!!1 Парахаботьі їьучі
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21.07.2022 20:04 Ответить
Стефанчук-Зеленський в «турбоНаддуві» монозброду ще і досі невизначилися, чи
убивають московіти ***** Украінців, чи ні!!

Мабуть тому і послали безумну на передок визначати, щоб внести після іі звіту (як ТСК по вагнерівцям) нарешті Украінського Парламенту документ про геноцид московітів проти Украінців!!!
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21.07.2022 19:34 Ответить
Всі ці читки з приводу заборони стріляти по рашкi поширюють друзі Єрмака та Медведчука. Штати зацікавлені у посиленні дій України проти кацапстану.
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21.07.2022 19:50 Ответить
цікавить також і думка Єрмака про цю резолюцію, помовчить чи погодиться. Боневтік буде користуватись думкою Єрмака, свого управителя. Після цього Єрмак точно буде сидіти в лефортово.
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21.07.2022 22:38 Ответить
Ну и толку с того? Параша не признает никаких резолюций. С ООН выгнать не могут...
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22.07.2022 05:25 Ответить
 
 