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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина привлечет к ответственности за преступление агрессии высшее политическое и военное руководство РФ, - в ОП рассказали о проекте международного суда

трибунал,смирнов,кориневич

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов и посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич провели встречу с представителями иностранных СМИ, в ходе которой рассказали о проекте создания международного трибунала, который будет рассматривать преступление агрессии России против нашей страны. Проект может получить название Tribunal for Russia.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресслужба ОП.

Как рассказал Антон Кориневич, есть две плоскости ответственности, когда речь идет о войне России против Украины: ответственность государства и ответственность индивидов, то есть граждан РФ.

Он отметил, что для ответственности государства есть Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, арбитраж, и в этом направлении Украина давно работает. Но пока что нет международного суда или трибунала, который может судить политических и военных руководителей РФ за преступление агрессии.

"Если мы говорим об индивидуальной ответственности, то в первую очередь это ответственность за самое тяжелое первичное преступление – преступление агрессии. Преступление агрессии очень часто называют матерью всех преступлений, или the supreme international crime. Поэтому цель Украины – привлечение к ответственности политического и военного руководства России за совершение преступления агрессии против нашего государства", – подчеркнул Антон Кориневич.

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Андрей Смирнов обратил внимание на то, что в последний раз за преступление агрессии, которое тогда называли преступлением против мира, отдельных лиц судили Нюрнбергский и Токийский военные трибуналы. Это имело большую огласку, результат и значение для истории в целом.

"Поскольку в Украине сегодня – самая большая война в Европе с 1945 года, мы говорим о том, что должны находить соответствующие юридические решения. Поэтому создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины – это инструмент достижения цели, а именно – привлечение к ответственности высшего политического и военного руководства России, а также восстановление справедливости и наказание виновных", – сказал заместитель руководителя Офиса президента.

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Автор: 

россия (95502) трибунал (270) Кориневич Антон (91) Смирнов Андрей (49) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+9
Дерьмака притягнути в якості обвинуваченого.
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21.07.2022 19:49
+5
И про лукашистов нужно не забыть. Только благодаря поддержке лукашистов ***** решился на полномасштабное вторжение.
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21.07.2022 19:49
+5
татарова не хочете притягнути до відповідальності, притягальники бісові, тільки бла-бла-бла.
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21.07.2022 19:55
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И про лукашистов нужно не забыть. Только благодаря поддержке лукашистов ***** решился на полномасштабное вторжение.
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21.07.2022 19:49 Ответить
оно то конечно хотелось что бы было так, но как вы кого притяните? Тут нужно убивать гражданских: детей, стариков и беременных ******.
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21.07.2022 19:49 Ответить
Дерьмака притягнути в якості обвинуваченого.
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21.07.2022 19:49 Ответить
Якими такими повноваженнями наділений зам завхоза, щоб виступати від імені України?
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21.07.2022 19:51 Ответить
Я тоже кстати сразу подумал про Елдака. Каким образом он соберается вершить правосудие
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21.07.2022 19:52 Ответить
угу..не один раз перечитала - концепцію їх концепції не зрозуміла..якесь чмо щось патякає..ще й журналістам..воно вже все вирішило..
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21.07.2022 19:58 Ответить
У Елдака в ОП, кстати, 20 советников. Так что там люди вумные
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21.07.2022 19:53 Ответить
заочное и виртуальное правосудие - походу, единственная сильная сторона украинской влады, а особенно прожекты на эту тему..(
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21.07.2022 19:55 Ответить
татарова не хочете притягнути до відповідальності, притягальники бісові, тільки бла-бла-бла.
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21.07.2022 19:55 Ответить
А ЗЕшоблу будуть судити?
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21.07.2022 19:55 Ответить
ОП їх засудить !
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21.07.2022 19:56 Ответить
...нашому теляті б вовка з'їсти
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21.07.2022 19:57 Ответить
АГА !.. насыпите вы им соли на одно место!! ....вы работайте хотя бы над тем , чтобы забрать часть арестованнонного российского бабла и восстановить хоть часть разрушенного россиянами и войной имущества и инфраструктуры Украины!!!!!... На Западе сегодня нет даже единства в поставках вооружения УКраине, А ВЫ ХОТИТЕ вершить правосудие , когда пол-ЕС и пол-мира куплено Путиным!!, .....
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21.07.2022 20:00 Ответить
то вже зелені поділили))
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21.07.2022 20:02 Ответить
от я тупо не розумію їх белькоту...є приклади наслідків для фашистської Германії..тоді чомусь питання не виникали..піймати й повісити..конфіскації й репарації.
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21.07.2022 20:01 Ответить
для того щоб їх притягти до відповідальності їх треба перемогти, окупувати, роззброїти, і потім судити, Єрмак вже на абрамсі їде брати москву?
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21.07.2022 20:08 Ответить
На хєра Україны платити немаленьку зарплатню кабмінівцям, генералам, депутатам, прокурорам і суддям, якщо все вирішують в ОП! ТАКОГО навіть при Кучмі не було!
Американська сенаторка все вірно, виявояється, сказала...
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21.07.2022 20:10 Ответить
зеленський узурпує владу руками своєї опи , в тому числі перетягує на себе і свого завгоспа єлдака функції МЗС України.
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21.07.2022 20:10 Ответить
Шоу для дебілів.
Назвіть міжнародну структуру що здатна витягнути військового злочинця з параші, або змусити парашу, видати його!
Ви як у казці про Хотабича: робите годинник з цільного куска золота, не переймаючись про те, що в нього має бути механізм!
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21.07.2022 20:14 Ответить
Вони й самі знають, що ніхто не спроможен це зробити. Це все не більше ніж шоу для лохторату, щоб за цією імітацією бурхливої діяльності приховати дійсно болючі питання, які виникли у людей до них.
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21.07.2022 20:32 Ответить
Обіцянки ОПу сприймаються вже виключно як навмисне знущання.
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21.07.2022 20:15 Ответить
доки вони будуть цинічно стєбаться з нас? це вже б..ть трохи зає..ло
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21.07.2022 20:18 Ответить
Головне не дати зеленим втекти з України. Україна їх породила, Україна їх й закопає.
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21.07.2022 20:36 Ответить
💯💌
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21.07.2022 22:26 Ответить
В першу чергу треба Зеленського і його босса Ермака притягнути до відповідальності, до чого вони довели Україну.
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21.07.2022 20:47 Ответить
Більш як пів року тому стало відомо, що "українська" влада відмовилась від стягнення майнових претензій з раші, за анексію Криму, у Європейському суді із прав людини.

За приблизними підрахунками Україна втратила понад 135 млрд.₴!

Судді були в ауті... це факт... підтверджено.

Гниди.
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21.07.2022 20:49 Ответить
😢
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21.07.2022 22:27 Ответить
Шт за ***** така ОП?
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21.07.2022 21:45 Ответить
Он отметил, что для ответственности государства есть Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, арбитраж Источник: https://censor.net/ru/n3355672

Суд ООН виносить рекомендаційні рішення, Раша вийшла з ЄСПЛ, при чому тут арбітраж? Може все таки краще в "Спортлото"?
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21.07.2022 22:03 Ответить
Як там суд з МН17? Га?
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21.07.2022 22:05 Ответить
Да никто никого привлекать не собирается - узбагойтесь уже...им бы компенсации срубить да розбазарить между своими упырями прибарахленными
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21.07.2022 22:05 Ответить
Заочно, парашенцы доживут в своей параше никуда не выезжая...
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22.07.2022 05:21 Ответить
 
 