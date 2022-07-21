Украина привлечет к ответственности за преступление агрессии высшее политическое и военное руководство РФ, - в ОП рассказали о проекте международного суда

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов и посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич провели встречу с представителями иностранных СМИ, в ходе которой рассказали о проекте создания международного трибунала, который будет рассматривать преступление агрессии России против нашей страны. Проект может получить название Tribunal for Russia.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресслужба ОП.

Как рассказал Антон Кориневич, есть две плоскости ответственности, когда речь идет о войне России против Украины: ответственность государства и ответственность индивидов, то есть граждан РФ.

Он отметил, что для ответственности государства есть Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, арбитраж, и в этом направлении Украина давно работает. Но пока что нет международного суда или трибунала, который может судить политических и военных руководителей РФ за преступление агрессии.

"Если мы говорим об индивидуальной ответственности, то в первую очередь это ответственность за самое тяжелое первичное преступление – преступление агрессии. Преступление агрессии очень часто называют матерью всех преступлений, или the supreme international crime. Поэтому цель Украины – привлечение к ответственности политического и военного руководства России за совершение преступления агрессии против нашего государства", – подчеркнул Антон Кориневич.

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Андрей Смирнов обратил внимание на то, что в последний раз за преступление агрессии, которое тогда называли преступлением против мира, отдельных лиц судили Нюрнбергский и Токийский военные трибуналы. Это имело большую огласку, результат и значение для истории в целом.

"Поскольку в Украине сегодня – самая большая война в Европе с 1945 года, мы говорим о том, что должны находить соответствующие юридические решения. Поэтому создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины – это инструмент достижения цели, а именно – привлечение к ответственности высшего политического и военного руководства России, а также восстановление справедливости и наказание виновных", – сказал заместитель руководителя Офиса президента.

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