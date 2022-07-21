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Новости
12 101 202

Ермак и Залужный обсудили по телефону с советником Байдена и гернералом Милли ситуацию на фронте

залужний_єрмак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный 21 июля провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сайт Офиса президента.

Как отмечается, Ермак и Залужный обсудили с американскими собеседниками ситуацию на фронте, а также потребности Украины в отпоре российской агрессии, поблагодарили за оказанную Украине поддержку.

Глава ОПУ сообщил Милли и Салливану, что в Украине будет создан единый информационный хаб, который будет способствовать работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа.

"Это позволит максимально быстро информировать мировое сообщество о ситуации на фронте и использовании техники и вооружения, которое украинская армия получает от партнеров", – пояснили в ОП.

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Кроме того, Ермак рассказал, что в ОП регулярно проводят военные брифинги для представителей международных партнеров Украины.

переговоры (4934) Залужный Валерий (657) Ермак Андрей (1262) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+90
яким боком до війни та подій на фронті Єрмак?..він проста покоївка в офісі Зеленського
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21.07.2022 19:54
+85
Курва, это позорище - приставить к Залужному надзирателем Дерьмака. Эту мразь вешать надо, а она у вас страной управляет.
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21.07.2022 19:54
+71
Які повноваження у завхоза, щоб приймати участь у цих перемовинах?
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21.07.2022 19:54
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Є думка, що Залужного будуть потихеньку "зливати", щоб війну виграли Зеленський з Ермаком під майбутні вибори. Щодо Ермака мені сподобався вираз не пам"ятаю кого "Зеленський працює президентом в офісі Ермака".
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22.07.2022 08:01 Ответить
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22.07.2022 16:40 Ответить
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