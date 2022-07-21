Ермак и Залужный обсудили по телефону с советником Байдена и гернералом Милли ситуацию на фронте

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный 21 июля провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сайт Офиса президента.

Как отмечается, Ермак и Залужный обсудили с американскими собеседниками ситуацию на фронте, а также потребности Украины в отпоре российской агрессии, поблагодарили за оказанную Украине поддержку.

Глава ОПУ сообщил Милли и Салливану, что в Украине будет создан единый информационный хаб, который будет способствовать работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа.

"Это позволит максимально быстро информировать мировое сообщество о ситуации на фронте и использовании техники и вооружения, которое украинская армия получает от партнеров", – пояснили в ОП.

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Кроме того, Ермак рассказал, что в ОП регулярно проводят военные брифинги для представителей международных партнеров Украины.