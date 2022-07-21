В Луганской области до сих пор идут бои и враг не может начать наступление на Бахмут, - Гайдай

Россиянам не удается развить наступление на Бахмут, поскольку в Луганской области до сих пор продолжаются бои.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в телеграмме.

"Планы оккупантов - признать всю Луганщину так называемой лнр и провести референдум. Но бои в области еще продолжаются - ВСУ ежедневно уничтожают врага. Поэтому россиянам не удается развить наступление на Бахмут", - отметил Гайдай.

Он добавил, что "в боях за Северодонецк и Горную громаду враг потерял много личного состава".

"На войне стратегически важно бороться за каждый населенный пункт", – отметил начальник ОВА.

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