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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Луганской области до сих пор идут бои и враг не может начать наступление на Бахмут, - Гайдай

гайдай,сергій

Россиянам не удается развить наступление на Бахмут, поскольку в Луганской области до сих пор продолжаются бои.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в телеграмме.

"Планы оккупантов - признать всю Луганщину так называемой лнр и провести референдум. Но бои в области еще продолжаются - ВСУ ежедневно уничтожают врага. Поэтому россиянам не удается развить наступление на Бахмут", - отметил Гайдай.

Он добавил, что "в боях за Северодонецк и Горную громаду враг потерял много личного состава".

"На войне стратегически важно бороться за каждый населенный пункт", – отметил начальник ОВА.

Читайте также: Войска РФ готовят наступление на Бахмут и Северск, но вряд ли добьются успеха, - ISW

Автор: 

Бахмут (1602) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+12
безуглая уже в Бахмуте?
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21.07.2022 20:09
+7
Генеральний штаб ЗСУ @GeneralStaffUA

Ukraine government organization

Чотири золота, два срібла та бронзу здобула збірна Збройних Сил України на Першому Балтійському чемпіонаті зі стрільби з пневматичного пістолета серед військовослужбовців
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21.07.2022 20:08
+3
не лякайте чоловіка?)
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21.07.2022 20:15
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Генеральний штаб ЗСУ @GeneralStaffUA

Ukraine government organization

Чотири золота, два срібла та бронзу здобула збірна Збройних Сил України на Першому Балтійському чемпіонаті зі стрільби з пневматичного пістолета серед військовослужбовців
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21.07.2022 20:08 Ответить
безуглая уже в Бахмуте?
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21.07.2022 20:09 Ответить
не лякайте чоловіка?)
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21.07.2022 20:15 Ответить
так, бахнута і вже давно!
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21.07.2022 21:45 Ответить
Досі точаться бої? Ніяк макшани не захоплять Луганщину? Так а що, бої повинні бути припинені і землі здані? Що за тіпільний голова Гайдай.
"Ніяк не можуть розпочати наступ на Бахмут." Так може допоможеш, підсрачниками там, чи може заград отряд з ЗСУ туди відправ щоб вже наступали...
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21.07.2022 20:11 Ответить
А-10 скоро будуть попелити рашофашистів на передку...
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21.07.2022 20:12 Ответить
весной?
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21.07.2022 20:22 Ответить
лисичанськ бистро пішов
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21.07.2022 20:21 Ответить
І що далі?
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21.07.2022 21:53 Ответить
Поспівчував.
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21.07.2022 20:28 Ответить
Заголовки пишуть напевно ті, що дистанційно вчились? "... ворог не може розпочати наступ..." ???
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21.07.2022 20:30 Ответить
А що зміниться ,якщо вони й вийдуть на кордон Луганської області?Грати по них Хаймерсами й далі будуть.Те що там хтось визнає їх адмінодиницею ще не означає ,що прийде "далґажданний мір на рускую зємлю"))Ну,хіба Україна офіційно підпише капітуляційний документ ....й до наступної війни "мір"((((
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21.07.2022 20:36 Ответить
ани праведут рихфирендум, а потом ***** нападзьот
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21.07.2022 20:41 Ответить
На Луганщині досі точаться бої і ворог не може розпочати наступ на Бахмут- а як насчет звільнити Северодонецьк і Лисичанск піти в контратаку по словам Гайдая якщо ми утримуемо штурми щодня або відстояли і орки далі не пішли то це вже подвиг
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21.07.2022 20:37 Ответить
как только ты прибудешь на передовую сразу пойдем в наступ
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22.07.2022 00:31 Ответить
Уже давно нада чем нибудь ******* по крынскому мосту. даже если ничего ему не навредит, просто для указания наших намерений, шоб знали, шо достаним. пофиг чем!
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21.07.2022 20:43 Ответить
Недолго там осталось Луганской области. Кавалер ордена РПЦ свое дело знает. Фоточки, умные речи, туда-сюда и все, Серега уже без области, на которую назначен. Но конечно, это все Безуглая виновата. Не Гайдай Лисичанск сдал за день, а вона.
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21.07.2022 21:21 Ответить
Дякуємо ЗСУ, це вони не дають ворогу промунутися далі і спалити все, що трапиться на його шляху. А далі ворогу буде складніше, бо має приїхатти з Польщі спецпідрозділ "95 квартал" під командою Юзіка і "тамбовського вовка" і розірвуть залишки кацапського війська. Так 73№? Чи вони по прикладу їх депутата Ковальова поїдуть в Херсон і Енергодар допомагати ворогу?
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21.07.2022 21:32 Ответить
 
 