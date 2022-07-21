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Новости Война
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Разведка Эстонии об отношении Путина к войне: Либо ему врут, либо он не верит в полученные данные

путін

Российский президент Владимир Путин допустил ряд просчетов в развязанной им войне против Украины из-за того, что опирался на неправдивые данные, либо же не верит в предоставляемую ему информацию.

Об этом заявил гендиректор эстонского Департамента внешней разведки Микк Маран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

На вопрос о том, что его больше всего беспокоит в агрессии России в Украине, Маран ответил, что это просчеты Путина.

"Путин допустил ряд просчетов. Он либо полагался на неверную информацию в своих решениях, либо просто не верит той информации, которая ему дается. Поэтому я боюсь, что он может допустить новые просчеты", – сказал глава эстонской разведки.

Он также рассказал, что в РФ есть ряд чиновников, которые выступают против войны, но не говорят об этом публично.

"Мы собрали информацию о десятках российских чиновников, дипломатов и олигархов, которые в частном порядке заявляли, что они против войны. Но почти никто не говорит об этом публично", – сказал Маран, отказавшись привести конкретные примеры.

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Глава внешней разведки Эстонии не верит, что в РФ будет объявлена всеобщая мобилизация, так как в России "в реальности существует большой разрыв между так называемым диванным патриотизмом и фактической готовностью идти воевать в Украине".

По оценке Марана, Россия не достигнет своей цели в войне, но Украина сможет победить только в том случае, если продолжит получать политическую, экономическую и военную поддержку от Запада. Он считает, что Украина рано или поздно победит российскую армию, но "это будет нелегко, это займет время, и Украина, вероятно, не сможет освободить все оккупированные территории".

По оценкам эстонской разведки, РФ потеряла в ходе войны до 15 000 военных убитыми, а суммарно около 60 000 россиян "в том или ином виде вышли из игры". Он добавил, что Россия не может позволить себе нести такие потери длительное время.

Отмечается, что в начале апреля Маран прогнозировал, что война продлится "еще долго", а Кремль рассчитывает, что если сейчас не удалось захватить Киев, то целью будет навязать президенту Владимиру Зеленскому такие условия мира, которые тот политически не переживет – для этого нужно продолжать войну.

Автор: 

путин владимир (31252) разведка (4171) россия (95502) Эстония (1420)


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Топ комментарии
+21
Хто ж йому дозволить.
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21.07.2022 21:15
+17
При чем тут Боневтик? оно просто говорящая голова Дерьмака.
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21.07.2022 21:35
+16
... Или ***** просто чокнутый старый пердун, который живет в своем маня-мирке. Если бы не ЯО, вообще бы проблемы не представлял.
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21.07.2022 21:11
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Він сподіваєься на Зелю та Єрмака.
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21.07.2022 21:09 Ответить
напрасно надеется, Зеленский никогда не сдастся
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21.07.2022 21:13 Ответить
Хто ж йому дозволить.
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21.07.2022 21:15 Ответить
Не дозволят и сам не сдастся )))
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21.07.2022 21:19 Ответить
При чем тут Боневтик? оно просто говорящая голова Дерьмака.
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21.07.2022 21:35 Ответить
Певна річ. Ви б здалися своїм друзям?
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21.07.2022 21:15 Ответить
В орді до сих пір думають що Боневтік з Ермаком царі і можуть підписати все що вони захочуть.
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21.07.2022 21:14 Ответить
Байден = Шарапов, Си Цзиньпин = Горбатый, Трамп = Жиглов, а ***** это промакашка❗
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21.07.2022 21:17 Ответить
... Или ***** просто чокнутый старый пердун, который живет в своем маня-мирке. Если бы не ЯО, вообще бы проблемы не представлял.
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21.07.2022 21:11 Ответить
Як на мене, то там два в одному флаконі.
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21.07.2022 21:12 Ответить
Дурному путіну просто кажуть що воно хоче чути...
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21.07.2022 21:12 Ответить
Захід так за 300 років нічо про расісю і не зрозумів. Захід оперує поняттями - втрати, витрату грошей ресурсів, часу, всілякі статистики, А РАСІСІ ПОЇБАТЬ на це все, кожний метр захоплений расісею - перемога, будь-якою ціною, в них ресурси необмежені... захід шмарклі жує
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21.07.2022 21:12 Ответить
Але от якось так виходить, що така ненажерлива до територій імперія за останніх 100 років втратила значну частину територій і більше ніж половину населення.
Зараз нова от хвиля втрат - втрата зони впливу у Середній Азії. Може, все ж не такі дурні ці поняття про «ресурси», «втрати», «статистики»?
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21.07.2022 21:24 Ответить
Це тому, що в парашці довбой оби керують ркож опами. Проте вони не полишають намагань все відіграти...
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22.07.2022 08:44 Ответить
Все вони чудово розуміють, якщо вже такої повністю видуманої хні для старшокласників про "ПОЇБАТЬ" та "ресурси необмежені" все менше і менше чути. Якщо це коментує розвідка вільної Естонії - це історичний факт піздєжа.
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21.07.2022 21:45 Ответить
лол не гони. РФія не може витрачати стільки ресурсів на війну.Вона так повністю втратить військовий потенціал за рік півтора. Так була програна русько-японська війна, радянсько-польска, Чеченська війна,Афганська,Кримська і так далі.
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21.07.2022 21:56 Ответить
Таваріщь Сталін також не вірив в отримані дані. Він навіть таваріщю Бєрія не вірив.
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21.07.2022 21:13 Ответить
Сцявся і срався на підлозі і не аірив. Бо не було таємної валізки з таємним чоловічком....
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21.07.2022 21:28 Ответить
Ему пох*й, он гуляет на все, всё равно ему скоро подыхать..
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21.07.2022 21:13 Ответить
Сказано: Царство, яке розділиться саме в собі, не встоїть.
Так що брешуть - добре, і не вірить - теж добре.
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21.07.2022 21:14 Ответить
Або, просто, *****, яке нас ненавидить.
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21.07.2022 21:14 Ответить
Кароче, путін *****.
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21.07.2022 21:15 Ответить
Чогось згадався старий, бородатий анекдот. Хто його знає той зрозуміє. А головна теза від нього: (З балтійським акцентом) Скжіітттє, а даллльєко лі до Таллллліна? ********* Тттєпєрь далєкккооооо...
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21.07.2022 21:16 Ответить
Якщо це буде в тему, то на естонській мові не тільки два l, але ще й два n - Tallinn.
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21.07.2022 21:38 Ответить
Все простіше. У ******** деменція. Він старіє і його і так посередні розумові здібності з кожним днем деградують. Він тримається за "надцінну" ідею імітуючи рішучість. Але "бобік здох" і йому потрібен реально лише кефір, сортір і підтиральщики заду (як кашляне то й всреться).
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21.07.2022 21:17 Ответить
Доктора йому потрібні.
Зокрема, доктор Чейн і доктор Стокс.
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21.07.2022 21:35 Ответить
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21.07.2022 21:17 Ответить
путин читает Цензор, и отсюда берет "достоверную" информацию, что 73% будут встречать цветами, Президент, то приползет на коленях, то мечтает подписать капитуляцию.
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21.07.2022 21:20 Ответить
Як казав класик:

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21.07.2022 21:24 Ответить
Спустіться на землю.А що вирішить загальна мобілізація москалів?Вони ,що будуть лавами марширувати ,як в часи попередніх війн?Чи це підніме дух тих ,хто вже увійшов в Україну?А чому ніхто не говорить про негативні наслідки такого кроку для рашки?А це: більше трупів,більше поранених,більші потреба для матеріального забезпечення,більше витрат з бюджету ,починаючи від шкарпеток до витрат на перевезення й т.д.
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21.07.2022 21:31 Ответить
З уйлом все зрозуміло. Не був генієм розуму та стратегії в молодості, і у 70 їм не стане. Злий, старий дідуган , що ненавидить людей і весь світ.
Інше питання - що це за країна така, якою він керує.
140 мільйонів рил, і ні в кого немає своєї думки.
Вождь маніяк, і країна маніяки, вождь божевільний, і країна божевільна, вождь викриває злочини, і країна викриває злочини, вождь перебудовується, і країна перебудовується.
Це не люди, це не народ, це населення, маси, натовп...
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21.07.2022 21:32 Ответить
Я вже за...ся тут писати, що ніяких 140 млн на расії немає! Від сили їх 70 млн.
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21.07.2022 21:46 Ответить
"Що це за країна така" питаєте? Подивимось на наших співвітчизників. Їм до 2014 вожді казали: "брацкіє народи, брацкіє народи" - 75% відгукувались: "старший брат, старший брат...". Їм з телевізора сказали: "марадьор бариґа на краві..." - 73% у відповідь: "барига, барига..."
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21.07.2022 22:00 Ответить
Скоро, скоро, потерпіть ще трохи, вашу контору прикриють, бабки на ботів закінчаться, кучеряві поїдуть з Дніпра згідно їхнього справжнього паспорта, або у американську в'язницю, а їхні наймити - говорячі жопи - перестануть п@@діти, й вся ця вонь припиниться.
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21.07.2022 21:36 Ответить
пУтін- *****... Інііпет.
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21.07.2022 21:40 Ответить
я так вважаю, що там з Путіном все набагато гірше, ніж божевільний старікашка у своєму маня-мірочку
для порозуміння давайте з'ясуємо перед всього що нас мозок - це спеціфічна машина для розпізнавання обличя, яка формувалася мільони років єволюції, ця машина працює на рівні підсвідомості, тому ми можемо лише на коротку мить вихватити чиесь обличчя у товпі - саме тому що воно подібне наприклад на жінку, або на мати, або на дитину
ми не можемо помилитися, якщо бачимося наприклад з однокласниками через 20-ть років, через 30 років, ну ми ж усі зустрічалися зі своїми однокашниками через 20-30 років, хоч хто небудь може сказати - ой я НЕ ВПІЗНАЮ тебе, ти хто? як твоя фамілія, за якою партою ти сиділа?
це неможливо, бо наш мозг - це машина розпізнавання обличч, працююча з фантастичною швидкістю, просто миттево, абсолютно неконтрольовано, та на рівні підсвідомості

а ось вам тест на вашу машину розпознавання обличч - хто може впевнено заявити, що бачить на ціх фото одну й ту ж людину? тут інтервал часу мізерний між фотками

2000


2008


2020
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21.07.2022 21:57 Ответить
додайте до цього ще з десяток добре відомих клонів під різноманітними назвами типа "УДМУРТ"
а також те, що ЖІНКА його ушла жити в гори к турку
ну так просто не буває - жінка микалася з ним по общагам, поки він працював у домі культури у Німетчині, присвятила йому своє життя, а коли її чоловік досяг найвищих висот - просто пішла з дома у гори к турку, ну зрозуміло що вони набридли одне одному, але ніхто ж не примушує їх займатися сексом цілими днями, вона могла би жити наприклад у його домі у Геленджику (про який розповідав Навальний), але ... вона просто поїхала зовсім з країни, та й куди !!! у гори к турку !! Ну то просто ніяк неможливий поворот жіночої логики.
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21.07.2022 22:11 Ответить
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21.07.2022 22:06 Ответить
Дядя Вова замечтался о мальчиках.
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21.07.2022 22:11 Ответить
*********** тунгусским меторитом-2.0 по бункеру в скальной породе -
и ***** сразу прозреет.
Метеориты - они такие - непредсказуемые.
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21.07.2022 22:10 Ответить
Віталій Портников те саме каже.
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21.07.2022 22:15 Ответить
Ніч яка місячна, зоряна, ясная,
Видно, хоч орків стріляй.
Вийди ти ж, вовочка, зі свого бункера -
Мертвих солдат позбирай!

Ти не лякай нас своїми ракетами,
Боєголовку сховай!
Краще, спочатку, своїх солдат трусики
Ти від гівна відстірай!
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21.07.2022 22:40 Ответить
Сралин тоже не верил что Гитлер за три месяца разгромит кадровую красную армию...а плен попадут 4 миллиона красных армейцев...
Марк Солонин и Виктор Суворов..иностранные агенты Госдепа...
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22.07.2022 07:29 Ответить
Все гораздо проще. Хутин просто и давно, мозгами е б а н у л с я .
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22.07.2022 08:15 Ответить
 
 