Разведка Эстонии об отношении Путина к войне: Либо ему врут, либо он не верит в полученные данные
Российский президент Владимир Путин допустил ряд просчетов в развязанной им войне против Украины из-за того, что опирался на неправдивые данные, либо же не верит в предоставляемую ему информацию.
Об этом заявил гендиректор эстонского Департамента внешней разведки Микк Маран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
На вопрос о том, что его больше всего беспокоит в агрессии России в Украине, Маран ответил, что это просчеты Путина.
"Путин допустил ряд просчетов. Он либо полагался на неверную информацию в своих решениях, либо просто не верит той информации, которая ему дается. Поэтому я боюсь, что он может допустить новые просчеты", – сказал глава эстонской разведки.
Он также рассказал, что в РФ есть ряд чиновников, которые выступают против войны, но не говорят об этом публично.
"Мы собрали информацию о десятках российских чиновников, дипломатов и олигархов, которые в частном порядке заявляли, что они против войны. Но почти никто не говорит об этом публично", – сказал Маран, отказавшись привести конкретные примеры.
Глава внешней разведки Эстонии не верит, что в РФ будет объявлена всеобщая мобилизация, так как в России "в реальности существует большой разрыв между так называемым диванным патриотизмом и фактической готовностью идти воевать в Украине".
По оценке Марана, Россия не достигнет своей цели в войне, но Украина сможет победить только в том случае, если продолжит получать политическую, экономическую и военную поддержку от Запада. Он считает, что Украина рано или поздно победит российскую армию, но "это будет нелегко, это займет время, и Украина, вероятно, не сможет освободить все оккупированные территории".
По оценкам эстонской разведки, РФ потеряла в ходе войны до 15 000 военных убитыми, а суммарно около 60 000 россиян "в том или ином виде вышли из игры". Он добавил, что Россия не может позволить себе нести такие потери длительное время.
Отмечается, что в начале апреля Маран прогнозировал, что война продлится "еще долго", а Кремль рассчитывает, что если сейчас не удалось захватить Киев, то целью будет навязать президенту Владимиру Зеленскому такие условия мира, которые тот политически не переживет – для этого нужно продолжать войну.
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Зараз нова от хвиля втрат - втрата зони впливу у Середній Азії. Може, все ж не такі дурні ці поняття про «ресурси», «втрати», «статистики»?
Так що брешуть - добре, і не вірить - теж добре.
Зокрема, доктор Чейн і доктор Стокс.
Інше питання - що це за країна така, якою він керує.
140 мільйонів рил, і ні в кого немає своєї думки.
Вождь маніяк, і країна маніяки, вождь божевільний, і країна божевільна, вождь викриває злочини, і країна викриває злочини, вождь перебудовується, і країна перебудовується.
Це не люди, це не народ, це населення, маси, натовп...
для порозуміння давайте з'ясуємо перед всього що нас мозок - це спеціфічна машина для розпізнавання обличя, яка формувалася мільони років єволюції, ця машина працює на рівні підсвідомості, тому ми можемо лише на коротку мить вихватити чиесь обличчя у товпі - саме тому що воно подібне наприклад на жінку, або на мати, або на дитину
ми не можемо помилитися, якщо бачимося наприклад з однокласниками через 20-ть років, через 30 років, ну ми ж усі зустрічалися зі своїми однокашниками через 20-30 років, хоч хто небудь може сказати - ой я НЕ ВПІЗНАЮ тебе, ти хто? як твоя фамілія, за якою партою ти сиділа?
це неможливо, бо наш мозг - це машина розпізнавання обличч, працююча з фантастичною швидкістю, просто миттево, абсолютно неконтрольовано, та на рівні підсвідомості
а ось вам тест на вашу машину розпознавання обличч - хто може впевнено заявити, що бачить на ціх фото одну й ту ж людину? тут інтервал часу мізерний між фотками
2000
2008
2020
а також те, що ЖІНКА його ушла жити в гори к турку
ну так просто не буває - жінка микалася з ним по общагам, поки він працював у домі культури у Німетчині, присвятила йому своє життя, а коли її чоловік досяг найвищих висот - просто пішла з дома у гори к турку, ну зрозуміло що вони набридли одне одному, але ніхто ж не примушує їх займатися сексом цілими днями, вона могла би жити наприклад у його домі у Геленджику (про який розповідав Навальний), але ... вона просто поїхала зовсім з країни, та й куди !!! у гори к турку !! Ну то просто ніяк неможливий поворот жіночої логики.
и ***** сразу прозреет.
Метеориты - они такие - непредсказуемые.
Видно, хоч орків стріляй.
Вийди ти ж, вовочка, зі свого бункера -
Мертвих солдат позбирай!
Ти не лякай нас своїми ракетами,
Боєголовку сховай!
Краще, спочатку, своїх солдат трусики
Ти від гівна відстірай!
Марк Солонин и Виктор Суворов..иностранные агенты Госдепа...