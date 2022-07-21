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Подписание документов по "зерновому коридору" состоится завтра в Стамбуле, - Anadolu

зерно

В пятницу, 22 июля, состоится подписание документов по "зерновому коридору" с участием президента Турции и генсека ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра в 16:30 в Стамбуле с участием президента Эрдогана, генсека ООН Гутерриша, России и Украины состоится подписание документа относительно "зернового коридора", - сообщает турецкое агентство Anadolu.

Напомним, на прошлой неделе на переговорах России, Турции, ООН и Украины по теме вывоза украинского зерна участники договорились о создании координационного центра в Стамбуле и достигли согласия по системе совместного контроля зерна в портах.

В СМИ со ссылкой на представителя генсека ООН появилась информация о том, что четырехсторонняя встреча с участием России, ООН, Турции и Украины, возможно, пройдет в пятницу, 22 июля. В Кремле адресовали в Минобороны РФ вопрос, связанный с датой четырехсторонней встречи по зерну в Стамбуле.

Читайте также: Зерновые коридоры для Украины также разблокируют экспорт из РФ удобрений и продовольствия, - МИД Турции

Автор: 

зерно (1070) Турция (3379)


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Топ комментарии
+63
Щось тривожно стало на душі.
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21.07.2022 21:25
+43
кацапські уйобки розбмибили елеватори спалили поля а ЗЕлені ******** з ними договір підписують, я ******* просто
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21.07.2022 21:35
+41
Поздоровляю одеситів, в їх портах будуть російські військові контролювати все
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21.07.2022 21:25
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Я не можу зрозуміти в кого більша зацікавленість в українських бізнесменів продати зерно, в рашки остаточно під час перемир'я закріпитися на Херсонщині чи у нашої влади тихенько з рашистами спекулюючи темою голода вийти на перемовини і домовитися про щось...
Дивно, що подробиць перемовин не має на сайтах ніде. Такий турбо-ентузіазм може нашкодити, краще зерно перегнати на спирт і закрити тему з вивозом і розмінуванням портів.
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21.07.2022 23:25 Ответить
Зацікавленість більша у нашої влади, бо велике Крадівництво простоює. Надія на *****, бо рассєї не вигідно, щоб Україна заробляла хоч якісь гроші. Хоча не факт, що за участі Ердогана ми щось матимемо у бюджет
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22.07.2022 00:06 Ответить
Кремль при "допомозі" Туреччини, правління колгоспу ООН втягує Україну в чергову пастку: операція Продовольство - "порятунок" планети від голоду, здійснювала РФ розвивається для Кремля успішно. Аналогія - припинення поставки природного газу/прорив барєрів санкцій турбіною з Канади.
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22.07.2022 06:43 Ответить
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