Подписание документов по "зерновому коридору" состоится завтра в Стамбуле, - Anadolu

В пятницу, 22 июля, состоится подписание документов по "зерновому коридору" с участием президента Турции и генсека ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра в 16:30 в Стамбуле с участием президента Эрдогана, генсека ООН Гутерриша, России и Украины состоится подписание документа относительно "зернового коридора", - сообщает турецкое агентство Anadolu.

Напомним, на прошлой неделе на переговорах России, Турции, ООН и Украины по теме вывоза украинского зерна участники договорились о создании координационного центра в Стамбуле и достигли согласия по системе совместного контроля зерна в портах.

В СМИ со ссылкой на представителя генсека ООН появилась информация о том, что четырехсторонняя встреча с участием России, ООН, Турции и Украины, возможно, пройдет в пятницу, 22 июля. В Кремле адресовали в Минобороны РФ вопрос, связанный с датой четырехсторонней встречи по зерну в Стамбуле.

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