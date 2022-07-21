Эстонский суд отправил за решетку трех мужчин за покупку дронов для российской армии
В Эстонии Харьюский уездный суд признал трех мужчин виновными в поддержке агрессии России против Украины – они занимались приобретением дронов для российской армии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
Суд установил, что будучи осведомленным о российской агрессии в отношении Украины, 43-летний Владимир разместил 11 мая в соцсети "ВКонтакте" публичный призыв к поддержке России, и организовал сбор средств на приобретение дронов для российской армии.
"В призыве мужчина просил перевести деньги на покупку дронов на его банковский счет. На собранные деньги и личные средства Владимир приобрел три дрона, которые пытался перевести в Российскую Федерацию через погранпункт Койдула, где он и был задержан", - добавил суд.
Суд назначил мужчине в качестве наказания один год тюремного заключения, из которых реально надо провести за решеткой четыре месяца. Оставшиеся восемь месяцев заменили на условное наказание с 4-летним испытательным сроком. Приобретенные дроны были конфискованы. Осужденный также должен возместить процессуальные издержки в размере 1632,60 евро.
Суд также предъявил обвинение двум мужчинам, которые по призыву Владимира перевели деньги на приобретение дронов с целью поддержать российскую агрессию.
Суд назначил им наказание в виде пяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и восемь месяцев. Один мужчина также должен возместить процессуальные издержки в размере 1224 евро, другой - в размере 1191,60 евро.
Поддержка акта агрессии иностранного государства наказывается в Эстонской Республике лишением свободы сроком до 5 лет. Поддержкой агрессии также является приобретение и финансирование поставок техники, в том числе, например, дронов, для ведения боевых действий различных подразделений российской армии.
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Якось так.
https://youtu.be/ZK6CNb9P2A0?list=TLPQMjEwNzIwMjIqW7_ie3w1WQ&t=2065
для всех хорошим не будешь.....
"В принципе наша армия хорошо снабжена, но… Честно говоря, у нас в России многого не хватает. У нас нет такого супермодного снаряжения, как у НАТО, в том числе дронов" - сообщает своим слушателям Владимир и начинает сбор.
Псковичи идею поддержали. Денег собрали.
И Владимир поехал покупать дроны.
В Эстонию.В майке «Я русский».
Где тут же и был моментально принят на границе эстонскими поклонниками своего таланта из КаПо - это эстонская СБУ - внимательно следившими за его творчеством.
И сейчас сидит в Тюрьме Таллинна, раз в неделю звонит жене, и размышляет о том, что теперь у него будет свободных пять лет по статье за поддержку акта агрессии иностранного государства, которые он может потратить на повышение своей информационной грамотности.
А его жена в его вконтакте собирает теперь с посковичей деньги на адвоката.Ошибка, говорит, какая-то произошла. Чудовищная.
Еще раз. Медленно. Насладитесь каждым словом.
Мужик, переехав из загнивающего Евросоюза в процветающий город Печоры, поехал в страну НАТО покупать дроны для российской армии, ********* об этом на весь мир в своем вконтакте.В майке «Я русский».
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Цей район і місто до радянської окупації належали Естонії. Також це історичний центр естонської субетнічної групи сету, за мовою дуже близьких до естонців, але православних за вірою. Тепер їх там майже не залишилося, - кацапи асимілювали.
Через те, що район належав Естонії, нащадки тодішніх громадян також мають право на естонське громадянство.
а пещерное правосудие доси дупля не даст: "https://www.youtube.com/watch?v=s23OLr0ZNPI а кто это сделал ?!", проведя целую армию орков просто за ручку в Херсон и в Мариуполь, бо это кто-то сидит в самОй ОПе..
грустно это всё.. да и 73% ный народ не слишком поумнел за эти 5 месяцев, благодаря, в том числе и дебилятору ******** новын..(
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