Эстонский суд отправил за решетку трех мужчин за покупку дронов для российской армии

В Эстонии Харьюский уездный суд признал трех мужчин виновными в поддержке агрессии России против Украины – они занимались приобретением дронов для российской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Суд установил, что будучи осведомленным о российской агрессии в отношении Украины, 43-летний Владимир разместил 11 мая в соцсети "ВКонтакте" публичный призыв к поддержке России, и организовал сбор средств на приобретение дронов для российской армии.

"В призыве мужчина просил перевести деньги на покупку дронов на его банковский счет. На собранные деньги и личные средства Владимир приобрел три дрона, которые пытался перевести в Российскую Федерацию через погранпункт Койдула, где он и был задержан", - добавил суд.

Суд назначил мужчине в качестве наказания один год тюремного заключения, из которых реально надо провести за решеткой четыре месяца. Оставшиеся восемь месяцев заменили на условное наказание с 4-летним испытательным сроком. Приобретенные дроны были конфискованы. Осужденный также должен возместить процессуальные издержки в размере 1632,60 евро.

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Суд также предъявил обвинение двум мужчинам, которые по призыву Владимира перевели деньги на приобретение дронов с целью поддержать российскую агрессию.

Суд назначил им наказание в виде пяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и восемь месяцев. Один мужчина также должен возместить процессуальные издержки в размере 1224 евро, другой - в размере 1191,60 евро.

Поддержка акта агрессии иностранного государства наказывается в Эстонской Республике лишением свободы сроком до 5 лет. Поддержкой агрессии также является приобретение и финансирование поставок техники, в том числе, например, дронов, для ведения боевых действий различных подразделений российской армии.

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