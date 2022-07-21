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Эстонский суд отправил за решетку трех мужчин за покупку дронов для российской армии

эстония

В Эстонии Харьюский уездный суд признал трех мужчин виновными в поддержке агрессии России против Украины – они занимались приобретением дронов для российской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Суд установил, что будучи осведомленным о российской агрессии в отношении Украины, 43-летний Владимир разместил 11 мая в соцсети "ВКонтакте" публичный призыв к поддержке России, и организовал сбор средств на приобретение дронов для российской армии.

"В призыве мужчина просил перевести деньги на покупку дронов на его банковский счет. На собранные деньги и личные средства Владимир приобрел три дрона, которые пытался перевести в Российскую Федерацию через погранпункт Койдула, где он и был задержан", - добавил суд.

Суд назначил мужчине в качестве наказания один год тюремного заключения, из которых реально надо провести за решеткой четыре месяца. Оставшиеся восемь месяцев заменили на условное наказание с 4-летним испытательным сроком. Приобретенные дроны были конфискованы. Осужденный также должен возместить процессуальные издержки в размере 1632,60 евро.

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Суд также предъявил обвинение двум мужчинам, которые по призыву Владимира перевели деньги на приобретение дронов с целью поддержать российскую агрессию.

Суд назначил им наказание в виде пяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и восемь месяцев. Один мужчина также должен возместить процессуальные издержки в размере 1224 евро, другой - в размере 1191,60 евро.

Поддержка акта агрессии иностранного государства наказывается в Эстонской Республике лишением свободы сроком до 5 лет. Поддержкой агрессии также является приобретение и финансирование поставок техники, в том числе, например, дронов, для ведения боевых действий различных подразделений российской армии.

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армия РФ (19197) беспилотник (3586) Эстония (1420)


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Топ комментарии
+43
Країнам Балтії велика вдячність, ви неймовірні, яйця більше чим у західних країн в 100 разів
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21.07.2022 21:38
+31
А у нас не можуть відправити за грати тих, хто стверджував, що наступу не буде і послаблював нашу оборону!
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21.07.2022 21:39
+20
Ваша правда. Польща й країни Балтії викладаються на повну. Щира їм дяка.
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21.07.2022 21:59
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Країнам Балтії велика вдячність, ви неймовірні, яйця більше чим у західних країн в 100 разів
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21.07.2022 21:38 Ответить
Ваша правда. Польща й країни Балтії викладаються на повну. Щира їм дяка.
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21.07.2022 21:59 Ответить
))). Міцніші.
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21.07.2022 22:18 Ответить
А у нас не можуть відправити за грати тих, хто стверджував, що наступу не буде і послаблював нашу оборону!
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21.07.2022 21:39 Ответить
А як можна загратити того, за кого ти сам по приколу проголсував? Це те саме, що я завтра одружусь на курві, а потім буду волати, що вона винна в тому, що курва. Так виходить?
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21.07.2022 22:10 Ответить
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21.07.2022 22:37 Ответить
Если ваша жена - дура, то только вы виноваты в том, что эта дура - ваша жена.
Якось так.
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22.07.2022 09:56 Ответить
Так кого же они отправят в тюрягу, там они все одним миром мазаны. Друг за друга стоят стеной.
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21.07.2022 23:20 Ответить
в Україні коллаборантам займаючим владні пости за зраду Україні дають два роки условно , без конфіскації майна, що це таке якщо не судова зрада?
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22.07.2022 07:18 Ответить
Естонці-не грайтесь з кацапськими свинями а взагалі повикидайте їх всіх взад в радной запарєбрікавий свінарнік...
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21.07.2022 21:40 Ответить
Покажи приклад - повикидай своїх!
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22.07.2022 03:36 Ответить
вони і так в них не громадяни і не мають права голосувати.
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22.07.2022 07:20 Ответить
Как у нас некоторые говорят- какая разница!
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21.07.2022 21:40 Ответить
Дякуємо, Естоніє.
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21.07.2022 21:46 Ответить
Жданов за буржуйские самолеты рассказывает, какие нам подойдут, а какие нет....
https://youtu.be/ZK6CNb9P2A0?list=TLPQMjEwNzIwMjIqW7_ie3w1WQ&t=2065
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21.07.2022 21:50 Ответить
Ты выражаешься как путинойд - титушка, какие это "буржуйские самолеты"? Речь идет о партнерах, которые всеми силами стараются помочь Украине.. !Буржуйские".. Сам ты буржуй, путирашский..
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21.07.2022 22:09 Ответить
сходи свежим воздухом подыши.... )
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21.07.2022 23:03 Ответить
правий, схоже на малорось
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22.07.2022 00:31 Ответить
пацаны, думайте шо хотите - мне глубоко по* шо вы обо мне думаете.....
для всех хорошим не будешь.....
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22.07.2022 00:37 Ответить
Сколько времени уже прошло а всё ещё мыслишь и выражаешься совковыми штампами, значит, действительно, путинойд - титушка..
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22.07.2022 12:12 Ответить
Хай естонці перевірять, чи затримані часом не з ДБР?
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21.07.2022 21:50 Ответить
ноги їм повисмикувать треба було
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21.07.2022 21:53 Ответить
цікаво, що ERR не пише про "подвійне громадянство" Владіміра. бо його нема - Естонія не давала своє громадянство усім підряд. отака куйня, малята)
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21.07.2022 21:54 Ответить
а печерский?? або ***********
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21.07.2022 21:54 Ответить
Takim nado otniat grozdanstvo i vygnat v kacapstan
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21.07.2022 21:59 Ответить
дремучий кацап владимир... в Германии комплектующие прямо в росийское посольство несут.
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21.07.2022 22:18 Ответить
А в Україні викритим спецслужбами сепарам суди присуджують просто книжки читати.
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21.07.2022 22:20 Ответить
Владимир в своем Вконтакте решил собрать деньги на квадрокоптеры. Для поддержки российской армии. В частности, для родной 76-й Псковской дивизии. Сильно потерявшей в квадрокоптерах под Гостомелем. Да и не только в квадрокоптерах. Да и не только в транспортниках «Ил-76», БМП-3, станциях спутниковой связи «Алрига», пунктах управления «Красуха» и пр, и пр. и пр. Да и вообще почти чуть не переставшей существовать.
"В принципе наша армия хорошо снабжена, но… Честно говоря, у нас в России многого не хватает. У нас нет такого супермодного снаряжения, как у НАТО, в том числе дронов" - сообщает своим слушателям Владимир и начинает сбор.
Псковичи идею поддержали. Денег собрали.
И Владимир поехал покупать дроны.
В Эстонию.В майке «Я русский».

Где тут же и был моментально принят на границе эстонскими поклонниками своего таланта из КаПо - это эстонская СБУ - внимательно следившими за его творчеством.

И сейчас сидит в Тюрьме Таллинна, раз в неделю звонит жене, и размышляет о том, что теперь у него будет свободных пять лет по статье за поддержку акта агрессии иностранного государства, которые он может потратить на повышение своей информационной грамотности.

А его жена в его вконтакте собирает теперь с посковичей деньги на адвоката.Ошибка, говорит, какая-то произошла. Чудовищная.

Еще раз. Медленно. Насладитесь каждым словом.

Мужик, переехав из загнивающего Евросоюза в процветающий город Печоры, поехал в страну НАТО покупать дроны для российской армии, ********* об этом на весь мир в своем вконтакте.В майке «Я русский».
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21.07.2022 22:30 Ответить
На премію Дарвіна заробив 100500 %.
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21.07.2022 23:01 Ответить
премію Дарвіна дають за ідіотську смерть, а ця тварюка Ще жива.
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22.07.2022 07:24 Ответить
город Печоры
*******
Цей район і місто до радянської окупації належали Естонії. Також це історичний центр естонської субетнічної групи сету, за мовою дуже близьких до естонців, але православних за вірою. Тепер їх там майже не залишилося, - кацапи асимілювали.
Через те, що район належав Естонії, нащадки тодішніх громадян також мають право на естонське громадянство.
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21.07.2022 23:49 Ответить
Ні ,не мають. Естонське громадянство дають тим хто народився в Естонії до 1940 року.
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22.07.2022 07:26 Ответить
Поволонтерили 😂😂😂😂
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21.07.2022 22:36 Ответить
Лишите их гражданства (если оно есть) и отгоните их всех поджопниками в рашку, они ведь её так любят….
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21.07.2022 22:50 Ответить
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21.07.2022 23:11 Ответить
молодцы эстонцы..
а пещерное правосудие доси дупля не даст: "https://www.youtube.com/watch?v=s23OLr0ZNPI а кто это сделал ?!", проведя целую армию орков просто за ручку в Херсон и в Мариуполь, бо это кто-то сидит в самОй ОПе..
грустно это всё.. да и 73% ный народ не слишком поумнел за эти 5 месяцев, благодаря, в том числе и дебилятору ******** новын..(
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21.07.2022 23:25 Ответить
Як мені подобається їх принциповість у підтримці України, взяли і зробили! На відміну від наших зрадників з іхніми "не все так однозначно", "какая разница"....
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21.07.2022 23:34 Ответить
Бабченко писал про этого ********...Гражданин Эстонии, но 100% ватник жил в Пскове, работал дальнобойщиком, вся лента вконтакте в любви к ***** и дедываевали, собрал с таких же вонючек деньги на 3 квадрокоптера, надел футболку Ярусский и поехал в покупать их в Эстонию (!).... Арестован на границе, получил год тюрьмы
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22.07.2022 00:18 Ответить
надел футболку Ярусский
**********
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22.07.2022 00:47 Ответить
Скромненько, но со вкусом!
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22.07.2022 09:51 Ответить
 
 