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Новости Помощь Украине
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Система ПВО IRIS-T для Украины будет готова в конце лета, - глава МИД Германии Бербок

ппо,iris-t

Система ПВО IRIS-T для Украины сейчас на стадии производства и будет готова в конце лета.

Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Наша проблема, как и у многих европейских государств, заключается в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T - одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова к концу лета.

И именно поэтому мы объединяем нашу поддержку с поддержкой, которую оказывают другие, потому что в некоторых категориях у нас не все есть в запасе. К примеру, вместе с Нидерландами мы поставляем гаубицы. Частично мы пытаемся получить боеприпасы в других странах, потому что у нас нет нужных", - сказала Бербок, объясняя, почему военная помощь от Германии поступает в Украину так медленно.

Также читайте: Слова Лаврова о расширении географии вторжения – это пропаганда, - Бербок

По данным немецких СМИ, речь идет о предоставлении Украине системы IRIS-T SLM. IRIS-T (Infra Red Imaging System) – семейство тактических зенитных ракетных комплексов средней дальности наземного базирования. По данным разработчика, модификация SLM (Surface Launched Medium Range) – одна из самых современных и была представлена ​​международной публике в 2014 году. Ее компоненты – командный пункт, радар и пусковая установка для восьми ракет – располагаются на шасси немецких автомобилей марки MAN, что дает комплексу высокую мобильность и проходимость.

Управляемые ракеты могут сбивать воздушные цели – самолеты, вертолеты и ракеты – на расстоянии до 40 километров и на высоте до 20 километров. По данным прессы, IRIS-T SLM использует радары последнего поколения и может поражать разные цели, летящие в разных направлениях. В начале 2022 года компания сообщила, что IRIS-T SLM успешно прошел испытания в "реалистических условиях". Комплекс был поставлен в скандинавские страны и в Египет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецкий депутат раскритиковал политику Берлина: Никто не понимает, почему не дают ВСУ танки Leopard

Германия (6950) оружие (10214) ПВО (2743) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+27
а тим часом у Британії...


Міністерство оборони Великої Британії сьогодні https://www.gov.uk/government/news/uk-to-send-scores-of-artillery-guns-and-hundreds-of-drones-to-ukraine сповістило про те, що воно уже поставило для Збройних Сил України шість зенітно-ракетних комплексів Stormer HVM та "сотні ракет" до цих ЗРК. Новина цікава, тому тут мало обмежитись констатацією "Британія почала передавати Україні системи ППО".

Комплекс Stormer HVM - це по суті "самохідна версія" https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zrk_starstreak_dlja_zahisnikiv_vid_britaniji_operatori_vzhe_projshli_navchannja_ta_napravljajutsja_na_front-6668.html переносного зенітно-ракетного комплексу StarStreak , розміщеного на шасі легкого танка FV101 Scorpion. Одна машина Stormer HVM має одразу вісім пускових установок для ракет StarStreak, які можуть знищувати повітряні цілі на дальності до 7 км та на висоті до 7 км.

Важлива особливість ракет StarStreak - замість уламково-фугасної бойової частини використовується три окремих суб-********** - "дротики", кожен з яких може розганятись до швидкості 3 Махів, має власну систему наведення за "лазерною стежкою" та підривач сповільненої дії.

Британська армія має https://defence-ua.com/news/velika_britanija_peredast_zsu_samohidnu_versiju_kompleksu_starstreak-7019.html усього 60 таких високотехнологічних комплексів . Тому передача навіть шести Stormer HVM для ЗСУ - це уже вагома підтримка. Якщо зважити на функціонал таких систем армійської ППО, то можемо стверджувати, що Stormer HVM допожуть прикрити нашу бронетехніку під час очікуваного контрнаступу.

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21.07.2022 22:09
+27
Певна річ. То може не треба було розміновувати Чонгар, та скасовувати всі національні ракетні проекти? Деяким нашим військовим проектам навіть аналогів нема в світі. Чому закидаєте це керівнику іншої країни?
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21.07.2022 22:17
+21
такі питання ти можеш ставити шмарклі, а пані Бербок не коректно про таке питати , кили захочуть тоді і передадуть
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21.07.2022 22:07
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Правила форума Совет форумчан
Літа якого року?
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21.07.2022 21:59 Ответить
такі питання ти можеш ставити шмарклі, а пані Бербок не коректно про таке питати , кили захочуть тоді і передадуть
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21.07.2022 22:07 Ответить
Рашистська чмоня ☝️
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21.07.2022 22:39 Ответить
А до "кінця літа" загине ще якась тисяча-друга жінок, дітей та старих...
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21.07.2022 22:06 Ответить
Певна річ. То може не треба було розміновувати Чонгар, та скасовувати всі національні ракетні проекти? Деяким нашим військовим проектам навіть аналогів нема в світі. Чому закидаєте це керівнику іншої країни?
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21.07.2022 22:17 Ответить
Річ у тому, що як і напередодні двох попередніх світових воєн, "інші країни" та їх керівників посилено роблять вигляд, що "це проблема Азґарду, Азґарду її і вирішувати". (Щойно з кіна, дивилися всією родиною "Thor: milosc i grom"). "Інші країни всіляко намагаються відтягнути страшну мить "прямого зіткнення". Зіткнення невідворотнього, і зіткнення це відбудеться вже на території країн "аґрєсівноґо блока НАТО". Але "на мій хлопський розум", більш активна позиція "доброзичливців України" могла б не тільки зменшити кількість жертв, але навіть відвернути "пряме зіткнення". До того ж засоби ППО аж ніяк не можна класифікувати як наступальну зброю, і постачання таких засобів в очах "світової спільноти" не виглядало б як "намагання розширити конфлікт".
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21.07.2022 23:59 Ответить
Спитай в Осла Оманського де наша ППО від "Луча" дальністю 100 км на базі Вільхи

2 роки тому Коростильов просив на розробку у ЗЄльонського всього 40 млн. та 2 роки


Осел відмовив, бо крав....
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21.07.2022 22:55 Ответить
Сильно тобі допоміг би один прототип? Потрібно сотні дивізіонів, а це з десяток років від моменту створення прототипу.
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22.07.2022 08:21 Ответить
Юшкевич - чого ти постійно бздиш, лапоть, ти рублі відробляєш
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23.07.2022 10:13 Ответить
Якого року
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21.07.2022 22:09 Ответить
Последнее время немцы стали таки поставлять оружие. Так что и такие обещания чего то стоят. Спасибо пока говорит рано, но надежда есть.
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21.07.2022 22:17 Ответить
Могли цього року мати власну ППО від Коростильова.....

але, "не на часі", ЗЕленський мав красти 👿
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21.07.2022 23:10 Ответить
Один прототип? І то не факт, що за два роки впоратись.
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22.07.2022 08:23 Ответить
а тим часом у Британії...


Міністерство оборони Великої Британії сьогодні https://www.gov.uk/government/news/uk-to-send-scores-of-artillery-guns-and-hundreds-of-drones-to-ukraine сповістило про те, що воно уже поставило для Збройних Сил України шість зенітно-ракетних комплексів Stormer HVM та "сотні ракет" до цих ЗРК. Новина цікава, тому тут мало обмежитись констатацією "Британія почала передавати Україні системи ППО".

Комплекс Stormer HVM - це по суті "самохідна версія" https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zrk_starstreak_dlja_zahisnikiv_vid_britaniji_operatori_vzhe_projshli_navchannja_ta_napravljajutsja_na_front-6668.html переносного зенітно-ракетного комплексу StarStreak , розміщеного на шасі легкого танка FV101 Scorpion. Одна машина Stormer HVM має одразу вісім пускових установок для ракет StarStreak, які можуть знищувати повітряні цілі на дальності до 7 км та на висоті до 7 км.

Важлива особливість ракет StarStreak - замість уламково-фугасної бойової частини використовується три окремих суб-********** - "дротики", кожен з яких може розганятись до швидкості 3 Махів, має власну систему наведення за "лазерною стежкою" та підривач сповільненої дії.

Британська армія має https://defence-ua.com/news/velika_britanija_peredast_zsu_samohidnu_versiju_kompleksu_starstreak-7019.html усього 60 таких високотехнологічних комплексів . Тому передача навіть шести Stormer HVM для ЗСУ - це уже вагома підтримка. Якщо зважити на функціонал таких систем армійської ППО, то можемо стверджувати, що Stormer HVM допожуть прикрити нашу бронетехніку під час очікуваного контрнаступу.

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21.07.2022 22:09 Ответить
злосна штука ці Stormer - бачив як наші хлопці з цього чуда в гелоптер поцілили
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21.07.2022 22:13 Ответить
перепрошую не Stormer а StarStreak
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21.07.2022 22:17 Ответить
Подивіться розробку Стріла-10 від Коростильова - той самий СтарСтрік, але із більшою дальністю:

просрано ЗЄлєнським....
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21.07.2022 23:00 Ответить
армійське ППО для прикриття техніки на марші
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21.07.2022 22:20 Ответить
Хороша штука для "Орланів"
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22.07.2022 03:01 Ответить
Та з німчурою все зрозуміло. Нах про них писати.
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21.07.2022 22:09 Ответить
iris то добре але то не головне а головне NASAMS яке очікують скоро
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21.07.2022 22:11 Ответить
гепарди вже 4 місяці чекаємо
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21.07.2022 22:11 Ответить
ти на передку чекаєш?
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21.07.2022 22:15 Ответить
А ти думаєш на "передку" хтось буде проти зенітної установки???

Чи, так "********" аби що, як завжди?
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21.07.2022 22:21 Ответить
як завжди - можна претензії виставляти тим кому не треба , а тебе розчарую - сімейство тактичних зенітних ракетних комплексів середньої дальності наземного базування тобі ніхто на передок не дасть , не важливо чи кінець літа чи ні
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21.07.2022 22:29 Ответить
Той "Гепард" нічим від ЗУ-23-2 (за дальністю стрільби) не відрізняється (а може і гірший) Але коли нема свого - треба брать що дають!
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22.07.2022 03:04 Ответить
і ще тоді штук 10 комплектів прикупить. І NASAMS'ів штук 8
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21.07.2022 22:17 Ответить
Ну, то фігня... Куди нам поспішати? В нас же все зер гут!! Шашличків вже поїли.!
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21.07.2022 22:20 Ответить
А передадут так же "быстро", как и Leopard?
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21.07.2022 22:20 Ответить
як шашлики на майскиє 👿
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21.07.2022 23:11 Ответить
Останній Капіталіст @OstanniyCap

https://mobile.twitter.com/OstanniyCap/status/1550133099085697024 5 ч

Сьогодні в німецькому інтернеті спалахнула велика дискусія після того, як Бербок оприлюднила інформацію про те, що уряд чинив тиск на з вимогою повернути турбіну "Газпрому".
Берлін сказав Трюдо, що Німеччина припинить поставки зброї до України, якщо вона не отримає турбіну.
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21.07.2022 23:38 Ответить
Навіть на хвилину і не сумнівався в цьому... Вічно озабочені - що з них візьмеш. Вони ж привикли з цілого світу брати. Це ж німаки...
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22.07.2022 00:59 Ответить
очень хорошая новость, спасибо пани Анналена
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22.07.2022 03:43 Ответить
без уточнення літа якого року, такі заяви від німців можна не сприймати серйозно.
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22.07.2022 09:11 Ответить
Что-то типа "Бука"....
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22.07.2022 10:02 Ответить
 
 