Система ПВО IRIS-T для Украины будет готова в конце лета, - глава МИД Германии Бербок
Система ПВО IRIS-T для Украины сейчас на стадии производства и будет готова в конце лета.
Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Наша проблема, как и у многих европейских государств, заключается в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T - одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова к концу лета.
И именно поэтому мы объединяем нашу поддержку с поддержкой, которую оказывают другие, потому что в некоторых категориях у нас не все есть в запасе. К примеру, вместе с Нидерландами мы поставляем гаубицы. Частично мы пытаемся получить боеприпасы в других странах, потому что у нас нет нужных", - сказала Бербок, объясняя, почему военная помощь от Германии поступает в Украину так медленно.
По данным немецких СМИ, речь идет о предоставлении Украине системы IRIS-T SLM. IRIS-T (Infra Red Imaging System) – семейство тактических зенитных ракетных комплексов средней дальности наземного базирования. По данным разработчика, модификация SLM (Surface Launched Medium Range) – одна из самых современных и была представлена международной публике в 2014 году. Ее компоненты – командный пункт, радар и пусковая установка для восьми ракет – располагаются на шасси немецких автомобилей марки MAN, что дает комплексу высокую мобильность и проходимость.
Управляемые ракеты могут сбивать воздушные цели – самолеты, вертолеты и ракеты – на расстоянии до 40 километров и на высоте до 20 километров. По данным прессы, IRIS-T SLM использует радары последнего поколения и может поражать разные цели, летящие в разных направлениях. В начале 2022 года компания сообщила, что IRIS-T SLM успешно прошел испытания в "реалистических условиях". Комплекс был поставлен в скандинавские страны и в Египет.
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2 роки тому Коростильов просив на розробку у ЗЄльонського всього 40 млн. та 2 роки
Осел відмовив, бо крав....
але, "не на часі", ЗЕленський мав красти 👿
Міністерство оборони Великої Британії сьогодні https://www.gov.uk/government/news/uk-to-send-scores-of-artillery-guns-and-hundreds-of-drones-to-ukraine сповістило про те, що воно уже поставило для Збройних Сил України шість зенітно-ракетних комплексів Stormer HVM та "сотні ракет" до цих ЗРК. Новина цікава, тому тут мало обмежитись констатацією "Британія почала передавати Україні системи ППО".
Комплекс Stormer HVM - це по суті "самохідна версія" https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zrk_starstreak_dlja_zahisnikiv_vid_britaniji_operatori_vzhe_projshli_navchannja_ta_napravljajutsja_na_front-6668.html переносного зенітно-ракетного комплексу StarStreak , розміщеного на шасі легкого танка FV101 Scorpion. Одна машина Stormer HVM має одразу вісім пускових установок для ракет StarStreak, які можуть знищувати повітряні цілі на дальності до 7 км та на висоті до 7 км.
Важлива особливість ракет StarStreak - замість уламково-фугасної бойової частини використовується три окремих суб-********** - "дротики", кожен з яких може розганятись до швидкості 3 Махів, має власну систему наведення за "лазерною стежкою" та підривач сповільненої дії.
Британська армія має https://defence-ua.com/news/velika_britanija_peredast_zsu_samohidnu_versiju_kompleksu_starstreak-7019.html усього 60 таких високотехнологічних комплексів . Тому передача навіть шести Stormer HVM для ЗСУ - це уже вагома підтримка. Якщо зважити на функціонал таких систем армійської ППО, то можемо стверджувати, що Stormer HVM допожуть прикрити нашу бронетехніку під час очікуваного контрнаступу.
просрано ЗЄлєнським....
Чи, так "********" аби що, як завжди?
https://mobile.twitter.com/OstanniyCap/status/1550133099085697024 5 ч
Сьогодні в німецькому інтернеті спалахнула велика дискусія після того, як Бербок оприлюднила інформацію про те, що уряд чинив тиск на з вимогою повернути турбіну "Газпрому".
Берлін сказав Трюдо, що Німеччина припинить поставки зброї до України, якщо вона не отримає турбіну.