Турецкие источники заявляют, что 23 июля планируется встреча Ермака с россиянами на встрече по "зерновым коридорам", - Пашаев

Журналист Осман Пашаев обнародовал информацию из турецких источников, что на встрече по "зерновым коридорам" с участием представителей ООН и президента Турции Эрдогана запланированы встречи Андрея Ермака с российскими переговорщиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Пашаев написал в фейсбуке.

Он отметил: "Квест Андрея Ермака. Завтра под руководством министра обороны Турции Хулуси Акара состоится встреча, цель которой подписание минск-3 в черном море для спасения детей Африки.

Источник в Анатолийском агентстве подтверждает встречу украинцев с россиянами и ООН, однако утверждают - время и место неизвестно. Может быть даже не Стамбул

Источник в группе Демирорен (СNN turk) подтверждают завтрашнюю встречу. Советуют не пытаться отыскать

Источники в МИД Турции утверждают, что не имеют контактов в минобороны Турции по этому поводу. Охотно верю.

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Самая осведомленная часть посольства Украины в Анкаре: "нам ничего не сообщают. К сожалению"

Ближайшие люди к Резникову: "это не наша встреча"

Депутат Рустем Умеров, в прошлый раз находившийся на фото и видео в военной резиденции Календарь Касры молчит или принимает участие завтра.

Осталось двое, до которых не могу дотянуться: генерал Кирилл Буданов и вице-президент Андрей Ермак. Помогите.

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Напомним, что 13 июля российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники переговоров в Стамбуле договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна морским путем, а соответствующее соглашение будет подписано на следующей неделе.