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Новости Санкции против России
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Евросоюз внес в санкционные списки по России 57 физлиц и структур, в них попали Собянин и Чемезов, а также Сбербанк РФ

санкції

Под новые антироссийские санкции Брюсселя попали 57 физических и юридических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в публикации в Официальном журнале ЕС.

В санкционные списки включили также актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова.

Кроме того, под санкции попал Сбербанк и еще восемь организаций.

Ограничительные меры также ввели в отношении некоторых родственников подсанкционных бизнесменов.

В публикации Официального журнала ЕС отмечается, что к физическим лицам и юрлицам, попавшим в санкционные списки, применяют запрет на поездки и замораживание активов.

Также читайте: "Золотое эмбарго" и замораживание активов "Сбербанка": ЕС утвердил седьмой пакет санкций против РФ

санкции (11288) Собянин Сергей (57) Сбербанк России (126) Евросоюз (17119)


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Топ комментарии
+5
Потрібно всім росіянам , без виключення , заборонити відвідувати європейські краіни і краіни Заходу !!
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22.07.2022 01:25
+2
Кацапам потрібно бити у найболючіше,зупинити виробництво водкі,розїбашити усі спиртзавод,почнеться бунт бізжаласний і біспащадний.
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22.07.2022 04:00
+1
Поки це для нас лише мрія, але в Італії у бутіку Bottega Veneta кацапам вже відмовляють у покупках.
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22.07.2022 01:38
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а дядю Васю сторожа кремля внесли ? ці санкції курам насміх , купа дірок і основних прибутків кацапні не закривають . чуже горе не болить !
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22.07.2022 01:23 Ответить
Куры смеялись да в борщ попали. Если серьезно, то русня живет в долг, который нужно будет возвращать долгие годы причем отказывая себе во всем.
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22.07.2022 02:48 Ответить
Потрібно всім росіянам , без виключення , заборонити відвідувати європейські краіни і краіни Заходу !!
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22.07.2022 01:25 Ответить
Поки це для нас лише мрія, але в Італії у бутіку Bottega Veneta кацапам вже відмовляють у покупках.
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22.07.2022 01:38 Ответить
Зняли санкції з сільгосптоварів і добрив, з 8-ми, здається, банків паРаші, з нафтопродуктів та авіапромисловості, а внесли, на заміну, 57 фізосіб які з паРаші ні разу не виїжджали - супер "САНКЦІЇ".
Мабуть Шольц з Орбаном запроваджували...
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22.07.2022 01:40 Ответить
Це все не працює. Секта ***** продовжує нас вбивати.
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22.07.2022 01:40 Ответить
Работает еще и как. Немцам в 1943 году тоже втирали что экономическая блокада не работает, а в итоге военная машина Германии загнулась и не смогла дойти до Москвы. А могло все быть иначе...
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22.07.2022 02:51 Ответить
Кацапам потрібно бити у найболючіше,зупинити виробництво водкі,розїбашити усі спиртзавод,почнеться бунт бізжаласний і біспащадний.
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22.07.2022 04:00 Ответить
сервіси он-лайн Сбера рухнули
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22.07.2022 04:09 Ответить
ЄС вже збагнув що всіх російських олигархів з жидівським призвищем Зеля намагється визволити від відповідальністі.
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22.07.2022 07:51 Ответить
ИДИОТИЗМ! Все должно быть НАОБОРОТ, под санкциями должны быть ВСЕ (с ярмом раба ымперии, имеющие "паспорт" с двуглавой курицей), а вот ИСКЛЮЧЕНИЯ должны вноситья отдельныи списками!
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22.07.2022 12:04 Ответить
 
 