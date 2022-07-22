Евросоюз внес в санкционные списки по России 57 физлиц и структур, в них попали Собянин и Чемезов, а также Сбербанк РФ

Под новые антироссийские санкции Брюсселя попали 57 физических и юридических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в публикации в Официальном журнале ЕС.

В санкционные списки включили также актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова.

Кроме того, под санкции попал Сбербанк и еще восемь организаций.

Ограничительные меры также ввели в отношении некоторых родственников подсанкционных бизнесменов.

В публикации Официального журнала ЕС отмечается, что к физическим лицам и юрлицам, попавшим в санкционные списки, применяют запрет на поездки и замораживание активов.

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