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22 июля в Стамбуле мы сделаем первый шаг к разрешению продовольственного кризиса совместно с генсеком ООН, Украиной и РФ, - Чавушоглу

чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в пятницу, 22 июля, в Стамбуле будет сделан первый шаг к разрешению нынешнего продовольственного кризиса совместно с участием делегаций Украины, РФ и генеральным секретарем ООН.

"Дипломатические усилия Турции под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приносят свои плоды. Завтра в Стамбуле мы сделаем первый шаг к разрешению нынешнего продовольственного кризиса с генеральным секретарем ООН, делегациями Украины и РФ. Мы продолжим наши усилия по урегулированию конфликта", – написал он в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Ранее в четверг турецкое агентство Anadolu Agency сообщило, что в пятницу, 22 июля, в 16:30 в Стамбуле состоится подписание документов по "зерновому коридору" с участием президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша.

На прошлой неделе на переговорах России, Турции, ООН и Украины по теме вывоза украинского зерна участники договорились о создании координационного центра в Стамбуле и достигли согласия по системе совместного контроля зерна в портах.

Читайте также: Зерновые коридоры для Украины также разблокируют экспорт из РФ удобрений и продовольствия, - МИД Турции

зерно (1070) Турция (3379) Чавушоглу Мевлют (124)


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Топ комментарии
+25
Зеленый коридор для вывода мирных жителей и защитников Мариуполя сделать не смогли а перемирие якобы ради украинского зерна пожалуста. Вот так еще пол Украины сдадим. А там уже и держать нечего и нечем будет.
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22.07.2022 01:54
+19
все як в "Iсторiї України..." Грушевського: пливли мы добре, але бiля самого берега всрались. прийшов єрьмакъ i пiдписав перемир'я - Херсон зараз не на часi, нехай буде окупований.
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22.07.2022 01:47
+19
Пропоную годувать Африку руснею

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22.07.2022 01:54
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невже ж турки вирішили повернути Україні гроші за вкрадене збіжжя?
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22.07.2022 01:46 Ответить
беспилотниками
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22.07.2022 01:48 Ответить
все як в "Iсторiї України..." Грушевського: пливли мы добре, але бiля самого берега всрались. прийшов єрьмакъ i пiдписав перемир'я - Херсон зараз не на часi, нехай буде окупований.
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22.07.2022 01:47 Ответить
***** турцію
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22.07.2022 01:48 Ответить
мы то можем турок послать - но вот если они нас пошлют и откроют пролив то веселого нам будет мало
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22.07.2022 01:51 Ответить
Ага. Я догадываюсь куда ты ******* делаешь первый шаг. Не рассказывай сказки что тебя зерно или голодающие бабуины волнуют
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22.07.2022 01:50 Ответить
та нікого вони не хвилюють, тільки їх ресурси, Африка найбагатший континент, і земля там є і непогана, вони цілком могли би обходитися самі, але корупція, бандитизм і так далі.
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22.07.2022 02:11 Ответить
"корупція, бандитизм і так далі" = комунізм. Майже уся Африка "червона", тому там буде бідося, доки не позбавляться комуністичних форм і не почнуть жити по-людськи.
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22.07.2022 03:02 Ответить
Just let everyFUCKINGbody die in the world from the hunger so they truly realize how important Ukraine is and maybe then they will support the fucking sanctions against Russia. So far, the African countries are just bitching about being hungry, but still are hesitant to openly condemn Russia.
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22.07.2022 01:53 Ответить
Зеленый коридор для вывода мирных жителей и защитников Мариуполя сделать не смогли а перемирие якобы ради украинского зерна пожалуста. Вот так еще пол Украины сдадим. А там уже и держать нечего и нечем будет.
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22.07.2022 01:54 Ответить
Туреччина намагається одною дупою всидіти на двох стільцях і краденнuм россію зерном торгувати і також закупати зерно в Україні з 25-й процентною знижкою за посредничество, хітрожопі турки.
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22.07.2022 06:40 Ответить
Пропоную годувать Африку руснею

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22.07.2022 01:54 Ответить
То шо, збиратимемо по лісах та полях вялену русню і відправляти до єкватору?
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22.07.2022 01:58 Ответить
Тисячі українців гинуть, єрмака цікавлять гроші.тьфу *******
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22.07.2022 02:00 Ответить
і влада.
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22.07.2022 02:01 Ответить
Ми продовжимо наші зусилля щодо врегулювання конфлікту Так что зерно здесь непричем. Зерно лишь предлог затащить Украину за стол переговоров. Не зря же само ***** из бункера вылезло и поехало в Турцию слезно просить уломать Украину на переговоры
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22.07.2022 02:16 Ответить
Якщо брати абсолютні цифри, то Україна постачає 10 відсотків світової пшениці і 5 відсотків від усіх зернових. Це багато, але не критично. Щось не те, з цими зерновими домовленостями.
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22.07.2022 02:19 Ответить
А шо буде потім - коли зерно вивезуть? дэрьмак розказати не хоче?
Врегулювання конфлікту... ох..нне врегулювання вийшло
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22.07.2022 02:21 Ответить
Erdogan is a shifty motherfucker who is not to be trusted. Fuck him. He's trying "и рыбку съесть и на *** сесть".
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22.07.2022 02:23 Ответить
ну раз з вагнергейту висновків нарід не зробив... то що заважає влаштувати зерногейт? - та нічого, і можна не один.
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22.07.2022 02:56 Ответить
ти або Українською пиши, або хрестик зніми
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22.07.2022 03:57 Ответить
пусть на обратной стороне будапештского меморандума подпишут, чего зря бумагу тратить
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22.07.2022 03:30 Ответить
можно еще оригинал конвенции по морскому праву попросить. тоже бумажка так себе.
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22.07.2022 03:34 Ответить
У мене питання одне: У нас глава держави - "брадобрей" ("д"Єрмак) чи Президент? На якій підставі міжнародні перемовини проводить "адінпосадовець" не наділений державними повноваженнями?
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22.07.2022 03:33 Ответить
Відповіді від клована не буде. Він напевно хоче щоб йому у вигляді питання палаюча шина у вікно на Банковій залетіла.
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22.07.2022 05:24 Ответить
Перемирие даже на месяц даст возможность кацапам перегруппироваться и обновить резевы!!! Никаких перемирий!!!
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22.07.2022 04:56 Ответить
6-10 місяців
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22.07.2022 06:57 Ответить
Йди в дупу,чумаоглу разом з дєрьмаком та кацапами.
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22.07.2022 05:23 Ответить
Дожились, Ермак це Україна
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22.07.2022 05:59 Ответить
дерьмак руководит государственными структурами.
малышу поручили записывает видосики.
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22.07.2022 06:26 Ответить
Хто на що вчився той те і робить, Зеленський вчuвся відосuкі запісуватu а Дєрмак вчuвся як владу в балаболів забирати.
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22.07.2022 06:50 Ответить
Правильно зробили американці, що всіх своїх громадян із України вивели.
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22.07.2022 07:01 Ответить
Єрмак у своєму телеграм каналі каже що ми переломимо хід війни. Як це розуміти? 😵‍💫
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22.07.2022 07:06 Ответить
Як як перемиря відведення війск та розминування чого чекати від зрадника
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22.07.2022 07:55 Ответить
зелена тля бавиться з вогнем, в очах світу веде домовленості з вбивцею, стратег що ще сказати.
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22.07.2022 08:05 Ответить
А чому Бутусов мовчить?
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22.07.2022 08:59 Ответить
А що ще говорити. Зедибіл@м недійшло зараз то і надалі всі розмови та факти як об стіну.
Дибіли мля
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22.07.2022 09:18 Ответить
Решили накормить детей Африки за счет нашей крови!
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22.07.2022 09:20 Ответить
Ми продовжимо наші зусилля щодо врегулювання конфлікту", турецькі холуї рашиста в Україні війна.котра розпочалася у 2014році з окупації українського Криму з мовчазної турецької згоди, нинішні ракетні обстріли і вбивство українців з акваторії Чорного моря відбуваються завдяки туркам ,які запустили в Чорне море носії крилатих ракет.десантні кораблі і т.д.
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22.07.2022 10:39 Ответить
Тут один азербайджанець деякий час тому за туреччину д**у в коментарях рвав (досить посередньою москвомовою). Цікаво, де він зараз і чому більше не пише?
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22.07.2022 14:22 Ответить
Эрдоган возьмёт откат..25% украинского зерна...зато поставит в Украину 25 Байрактаров...
Мавзолейный хмырь также Цап-царап 25%...остальные 25% заберёт ООН в пользу голодающей Африки...
ZeКодломойским чувакам крохи с барского стола...
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22.07.2022 11:09 Ответить
Для турків - це бізнес, для нашої влади - відкати і ще якісь мутні договорняки, а для рашки справжній джекпот, бо знімають купа санкцій і потенційне "вікно можливостей" в плані війни.
Рашка створила проблему Україні виключно з метою отримати свою економічну вигоду, а ще яку, ми невдовзі дізнаємось. але не факт.
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22.07.2022 12:13 Ответить
извините ,но не могу не сквернословить!НАХРЕНА нам этот генсек,эта ООН если они ничего не делают с прекращении войны а Украине! Сидят в комфортных кабинетах и выражают озабоченность, а там где крутятся денежки- так они впереди европы всей!
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22.07.2022 12:23 Ответить
Ну какие еще могут быть договора с агрессором?Где та ООН,это ее работа.Тут,что-то не так...
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22.07.2022 13:36 Ответить
а росія там до чого???
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22.07.2022 14:04 Ответить
Все це вигдядає на черговий ермаковський договорняк,і здачу територій. якщо в тому документі буде вказано припинення вогню на час вивезення зерна то це чиста зрада всіх хто загинув і зараз борться за Україну.Де було засране оон і туречинна коли треба було з маріка вивозити людей.Всім насрати на українців головне бабло зрубати,в тому числі шоблі при владі!!
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22.07.2022 14:05 Ответить
...кагал України вирішив допомогти кацапам безперешкодно продавати крадене зерно за відкат, будуть вести один сухогруз українського і по при нього 1-2 краденого і розказувати, який дєрмак умний пєрєгаворщік. І що так і будемо слухати жидівські прибауткі в стилі ,,слуга народа"?
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22.07.2022 14:17 Ответить
Как то неважно всё это попахивает.....
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22.07.2022 15:28 Ответить
 
 