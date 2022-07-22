22 июля в Стамбуле мы сделаем первый шаг к разрешению продовольственного кризиса совместно с генсеком ООН, Украиной и РФ, - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в пятницу, 22 июля, в Стамбуле будет сделан первый шаг к разрешению нынешнего продовольственного кризиса совместно с участием делегаций Украины, РФ и генеральным секретарем ООН.

"Дипломатические усилия Турции под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приносят свои плоды. Завтра в Стамбуле мы сделаем первый шаг к разрешению нынешнего продовольственного кризиса с генеральным секретарем ООН, делегациями Украины и РФ. Мы продолжим наши усилия по урегулированию конфликта", – написал он в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Ранее в четверг турецкое агентство Anadolu Agency сообщило, что в пятницу, 22 июля, в 16:30 в Стамбуле состоится подписание документов по "зерновому коридору" с участием президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша.

На прошлой неделе на переговорах России, Турции, ООН и Украины по теме вывоза украинского зерна участники договорились о создании координационного центра в Стамбуле и достигли согласия по системе совместного контроля зерна в портах.

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