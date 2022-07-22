В течение 21 июля на Южном направлении уничтожено 35 оккупантов, 1 САУ, 3 единицы бронетехники, 2 беспилотника, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 21 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "Обстановка в операционной зоне на южнобукском направлении динамичная, напряженная, но контролируемая".
Враг продолжает ведение оборонительных действий, держась за отступные рубежи. После понесенных потерь личный состав 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой.
К вечеру враг нанес авиационный удар отчаяния в район Потёмкино. Без наших потерь, трусливо ретировался.
Наши авиаторы в течение боевого дня нанесли 8 ударов по враждебным позициям и запасам. Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано 5 ударов, а вертолетными парами - 3.
Нанесено поражение по пяти опорным пунктам и двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины, а также по месту скопления вражеского личного состава Николаевской области.
Всего нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач. В настоящее время подтверждены потери врага в составе: 35 рашистов, самоходная гаубица "Мста-С", 2 беспилотных разведчика, 3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники. Окончательные потери уточняются.
В Черном море корабельная группировка врага без изменений продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16 "Калибрами" на двух кораблях. Рядом с ними 1 бдк.
В Одесской области враг продолжает информационно-пропагандистскую кампанию по запугиванию и нагнетанию ложных сообщений-ужастиков псевдоуспехов своей недоармии. О попадании в частные дома мирных жителей министерство обороны рашистов рапортует как об уничтожении военно-тренировочных баз с сотнями погибших нацистов.
В Приднестровском направлении обстановка стабильно контролируемая силами обороны. Государственная граница надежно защищена, активности сил военного контингента на территории сопредельного государства не наблюдается".
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Насколько мы можем судить по информации в Сети, дальнейший обстрел Антоновского моста не произошел. А это могло случиться только по одной причине - ЗСУ выполнили поставленную задачу и физическое обрушение пролета моста, не было целью. Будь это иначе, мы бы увидели прилет либо других, более тяжелых боеприпасов, либо новую порцию того, что прилетало два дня подряд с использованием «ах какого оружия», которое нельзя называть в слух и которое враг называет Химерами, чтобы сделать ровную полоску из отверстий, как на отрывном календаре. Но как видим, сегодня мост не был этой целью.
Случилось это после вчерашнего обстрела, когда мост был закрыт для движения тяжелого транспорта и в первую очередь - бронетехники. Конечно, его могут попытаться латать, но всего одного сеанса иглоукалывания, будет вполне достаточно для того, чтобы возвратить его в предыдущее состояния. А с учетом того, что ямочный ремонт несущих конструкций, дело неблагодарное, то новые прилеты просто упадут «на старые дрожжи». И как можно было наблюдать, сейчас движение по мосту может осуществляться только по одной колее, в обе стороны, причем - ездить могут исключительно легковые автомобили и пешеходы.
Это может означать одно, все военные грузы, в необходимых количествах, теперь могут исполняться по дамбе в районе Новой Каховке, если речь идет об автомобильном транспорте и о железнодорожном мосте, в самом Херсоне. Проще говоря, самая широкая магистраль, позволявшая маневрировать силами и средствами в том объеме, в котором это было нужно, выедена из строя. А это значит, что на оставшуюся переправу теперь выпадает даже не двойная, а тройная или даже больше, нагрузка. Ведь пропускную способность Антоновского моста нельзя и близко сравнивать с тем, что может исполнить мост в новой Каховке.
А такое положение вещей, безусловно вызовет пробки, с обоих сторон. Практика показывает, что в таких случаях, днем будет запускаться гражданский транспорт, а ночью - военный, который будет вынужден становиться в гигантские заторы, а потом - двигаться длинной колбасой. Это - плохие новости для оккупанта, поскольку он уже имеет изжогу от собственных длинных колонн, которые горели так, что окрестные шашлычные просто закрылись. Но тут надо иметь ввиду один важный нюанс. Если в начале войны нашим войскам надо было обнаруживать колонну и наводить на нее что-то, что могло бы попасть в ходе ее движения, то здесь все выглядит намного хуже, поскольку ВСУ точно знают, куда теперь сунутся эти колонны.
Кроме того, что прекрасно известно место, где они будут находиться и легко высчитать время, можно не сомневаться в том, что скопления техники будут стоять неподвижно у самого моста, как с одной, так и с другой стороны, а потом, будут очень медленно двигаться. А это значит, что наши военные по определению знают все данные, необходимые для целеуказания. Это - старая тактика - вынудить идти противника так, чтобы тот вышел на специально подготовленное место, ну а дальше - дело техники.
Плюс к тому, западные военные специалисты четко прочитали тот намек, о котором мы писали ранее. Они отмечают благородство ВСУ, которые дали противнику возможность уйти живьем, пусть и без тяжелого оружия. Это читают спецы в Европе и за океаном и потому, противник тоже должен был это прочитать. Ну а если он этого делать не желает, что же, у него был шанс и свой выбор он сделал самостоятельно.
anti-colorados
русофашистів на нашій землі 😠👍🏼✊💪🙏🏼
ок 'південь' не збирається звільняти Південь!
Є досягнення на фронті?! Бамбас не цікавить! Головне - Харків і Південь!