В течение 21 июля на Южном направлении уничтожено 35 оккупантов, 1 САУ, 3 единицы бронетехники, 2 беспилотника, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 21 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Обстановка в операционной зоне на южнобукском направлении динамичная, напряженная, но контролируемая".

Враг продолжает ведение оборонительных действий, держась за отступные рубежи. После понесенных потерь личный состав 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой.

К вечеру враг нанес авиационный удар отчаяния в район Потёмкино. Без наших потерь, трусливо ретировался.

Читайте: В Луганской области до сих пор идут бои и враг не может начать наступление на Бахмут, - Гайдай

Наши авиаторы в течение боевого дня нанесли 8 ударов по враждебным позициям и запасам. Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано 5 ударов, а вертолетными парами - 3.

Нанесено поражение по пяти опорным пунктам и двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины, а также по месту скопления вражеского личного состава Николаевской области.

Также читайте: Создан новый модуль информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок оружия, - Данилов

Всего нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач. В настоящее время подтверждены потери врага в составе: 35 рашистов, самоходная гаубица "Мста-С", 2 беспилотных разведчика, 3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники. Окончательные потери уточняются.

В Черном море корабельная группировка врага без изменений продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16 "Калибрами" на двух кораблях. Рядом с ними 1 бдк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные отбили атаку врага со стороны Лисичанского НПЗ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В Одесской области враг продолжает информационно-пропагандистскую кампанию по запугиванию и нагнетанию ложных сообщений-ужастиков псевдоуспехов своей недоармии. О попадании в частные дома мирных жителей министерство обороны рашистов рапортует как об уничтожении военно-тренировочных баз с сотнями погибших нацистов.

В Приднестровском направлении обстановка стабильно контролируемая силами обороны. Государственная граница надежно защищена, активности сил военного контингента на территории сопредельного государства не наблюдается".

Смотрите: Начальник пожарной части Киева стал минометчиком в Северодонецке. Испанец, Печерское ТрО. ВИДЕО