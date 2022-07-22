РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10131 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 656 9

В течение 21 июля на Южном направлении уничтожено 35 оккупантов, 1 САУ, 3 единицы бронетехники, 2 беспилотника, - ОК "Південь"

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 21 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Обстановка в операционной зоне на южнобукском направлении динамичная, напряженная, но контролируемая".

Враг продолжает ведение оборонительных действий, держась за отступные рубежи. После понесенных потерь личный состав 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой.

К вечеру враг нанес авиационный удар отчаяния в район Потёмкино. Без наших потерь, трусливо ретировался.

Читайте: В Луганской области до сих пор идут бои и враг не может начать наступление на Бахмут, - Гайдай

Наши авиаторы в течение боевого дня нанесли 8 ударов по враждебным позициям и запасам. Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано 5 ударов, а вертолетными парами - 3.

Нанесено поражение по пяти опорным пунктам и двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины, а также по месту скопления вражеского личного состава Николаевской области.

Также читайте: Создан новый модуль информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок оружия, - Данилов

Всего нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач. В настоящее время подтверждены потери врага в составе: 35 рашистов, самоходная гаубица "Мста-С", 2 беспилотных разведчика, 3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники. Окончательные потери уточняются.

В Черном море корабельная группировка врага без изменений продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16 "Калибрами" на двух кораблях. Рядом с ними 1 бдк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные отбили атаку врага со стороны Лисичанского НПЗ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В Одесской области враг продолжает информационно-пропагандистскую кампанию по запугиванию и нагнетанию ложных сообщений-ужастиков псевдоуспехов своей недоармии. О попадании в частные дома мирных жителей министерство обороны рашистов рапортует как об уничтожении военно-тренировочных баз с сотнями погибших нацистов.

В Приднестровском направлении обстановка стабильно контролируемая силами обороны. Государственная граница надежно защищена, активности сил военного контингента на территории сопредельного государства не наблюдается".

Смотрите: Начальник пожарной части Киева стал минометчиком в Северодонецке. Испанец, Печерское ТрО. ВИДЕО

Николаевская область (2121) Одесская область (3565) Херсонская область (4760)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Время, когда еще есть выбор...


Насколько мы можем судить по информации в Сети, дальнейший обстрел Антоновского моста не произошел. А это могло случиться только по одной причине - ЗСУ выполнили поставленную задачу и физическое обрушение пролета моста, не было целью. Будь это иначе, мы бы увидели прилет либо других, более тяжелых боеприпасов, либо новую порцию того, что прилетало два дня подряд с использованием «ах какого оружия», которое нельзя называть в слух и которое враг называет Химерами, чтобы сделать ровную полоску из отверстий, как на отрывном календаре. Но как видим, сегодня мост не был этой целью.

Случилось это после вчерашнего обстрела, когда мост был закрыт для движения тяжелого транспорта и в первую очередь - бронетехники. Конечно, его могут попытаться латать, но всего одного сеанса иглоукалывания, будет вполне достаточно для того, чтобы возвратить его в предыдущее состояния. А с учетом того, что ямочный ремонт несущих конструкций, дело неблагодарное, то новые прилеты просто упадут «на старые дрожжи». И как можно было наблюдать, сейчас движение по мосту может осуществляться только по одной колее, в обе стороны, причем - ездить могут исключительно легковые автомобили и пешеходы.

Это может означать одно, все военные грузы, в необходимых количествах, теперь могут исполняться по дамбе в районе Новой Каховке, если речь идет об автомобильном транспорте и о железнодорожном мосте, в самом Херсоне. Проще говоря, самая широкая магистраль, позволявшая маневрировать силами и средствами в том объеме, в котором это было нужно, выедена из строя. А это значит, что на оставшуюся переправу теперь выпадает даже не двойная, а тройная или даже больше, нагрузка. Ведь пропускную способность Антоновского моста нельзя и близко сравнивать с тем, что может исполнить мост в новой Каховке.

А такое положение вещей, безусловно вызовет пробки, с обоих сторон. Практика показывает, что в таких случаях, днем будет запускаться гражданский транспорт, а ночью - военный, который будет вынужден становиться в гигантские заторы, а потом - двигаться длинной колбасой. Это - плохие новости для оккупанта, поскольку он уже имеет изжогу от собственных длинных колонн, которые горели так, что окрестные шашлычные просто закрылись. Но тут надо иметь ввиду один важный нюанс. Если в начале войны нашим войскам надо было обнаруживать колонну и наводить на нее что-то, что могло бы попасть в ходе ее движения, то здесь все выглядит намного хуже, поскольку ВСУ точно знают, куда теперь сунутся эти колонны.

Кроме того, что прекрасно известно место, где они будут находиться и легко высчитать время, можно не сомневаться в том, что скопления техники будут стоять неподвижно у самого моста, как с одной, так и с другой стороны, а потом, будут очень медленно двигаться. А это значит, что наши военные по определению знают все данные, необходимые для целеуказания. Это - старая тактика - вынудить идти противника так, чтобы тот вышел на специально подготовленное место, ну а дальше - дело техники.

Плюс к тому, западные военные специалисты четко прочитали тот намек, о котором мы писали ранее. Они отмечают благородство ВСУ, которые дали противнику возможность уйти живьем, пусть и без тяжелого оружия. Это читают спецы в Европе и за океаном и потому, противник тоже должен был это прочитать. Ну а если он этого делать не желает, что же, у него был шанс и свой выбор он сделал самостоятельно.
anti-colorados
показать весь комментарий
22.07.2022 02:02 Ответить
Перед Каховской ГЭС есть мост через шлюз - он тоже хочет химарса
показать весь комментарий
22.07.2022 02:23 Ответить
"причем - ездить могут исключительно легковые автомобили и пешеходы" (С) Вчора було відео - бензовоз проїхав. Хоча бронетехніка, мабуть, не зможе.
показать весь комментарий
22.07.2022 06:32 Ответить
та да, видел - ЗИЛок-заправщик проехал, а за ним уже сотня КАМАЗов заправщиков поехала. Просто сейчас это видео найти не могу, но инфа 100%. Поищите, может найдёте.
показать весь комментарий
22.07.2022 14:23 Ответить
Нашим хлопцям подяка і шана за гарну роботу по знищенню
русофашистів на нашій землі 😠👍🏼✊💪🙏🏼
показать весь комментарий
22.07.2022 02:07 Ответить
Це дуже добре, але в цей час кацапня проводить активні роботи по анексії захоплених територій.
показать весь комментарий
22.07.2022 05:12 Ответить
Завтра вже мабуть такого і не буде на півдні наступе хлебнае перемирие
показать весь комментарий
22.07.2022 05:20 Ответить
Яке ганьбище....8 авіанальотів і такий мізерний результат....фу.
ок 'південь' не збирається звільняти Південь!
показать весь комментарий
22.07.2022 06:09 Ответить
Позиційна війна з щоденним звітом про вражених орків вже не вражає, особливо на фоні інфляції і скаженого росту цін і фантазій зелених про відбудову!
Є досягнення на фронті?! Бамбас не цікавить! Головне - Харків і Південь!
показать весь комментарий
22.07.2022 07:00 Ответить
 
 