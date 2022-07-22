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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты накрыли огнем три района Днепропетровщины: повреждены частные дома, разрушены три школы, трансформатор, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российская армия накрыла огнем Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Масштабная ночная атака на область. Российская армия накрыла огнем три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпущено до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Имеются порывы газовода и водовода. Разрушен железнодорожный путь. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно.

В Покровской громаде враг ударил по складам. Разбило трансформатор – несколько сел без света.

По Зеленодольской громаде ударили из ствольной артиллерии. Задело частный дом. Пожар там огнеборцы потушили.

В Апостолово семь "прилетов". Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, 8 человек ранены. Информация еще уточняется", – говорится в сообщении.

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Оккупанты накрыли огнем три района Днепропетровщины: повреждены частные дома, разрушены три школы, трансформатор, - Резниченко 01

Оккупанты накрыли огнем три района Днепропетровщины: повреждены частные дома, разрушены три школы, трансформатор, - Резниченко 02

Оккупанты накрыли огнем три района Днепропетровщины: повреждены частные дома, разрушены три школы, трансформатор, - Резниченко 03

Оккупанты накрыли огнем три района Днепропетровщины: повреждены частные дома, разрушены три школы, трансформатор, - Резниченко 04

Оккупанты накрыли огнем три района Днепропетровщины: повреждены частные дома, разрушены три школы, трансформатор, - Резниченко 05

обстрел (27114) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3944)


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Топ комментарии
+15
договорняки по зерну важнее, потерпите
я в шоке ! нас каждый день убивают, а все разговоры про зерно, та я **** его это зерно
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22.07.2022 07:57
+11
во первых от нашего зерна нихрена не зависит, мы то ли 14 то ли 16 в списке по обьему поставок
второе, тема зерна, это окно, через которое рашист-путлер вернеться в мировую политику, вот увидите
нам с этого ноль просто
Так еще речь идет о разминировании портов, как то странно звучит , когда война уже в доме по факту !
Ну и третье , ваше оон абсолютно безпонтовая организация, от которой ничего не зависит от слова вообще !
оон ждет судьба лиги наций, если эта контора не пройдет путь реформ и преобразований
Вроде все.
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22.07.2022 08:19
+7
Щоб мати лице в політиці такі кроки як експорт зерна потрібно. Це гроші, постачання зброї, рейтинг країни. Ризик є,але кого не думаю,що ООН піде на здачу України для захисту ледарів Африки. Зовсім друге дерьмак. В оп ні совісті ні честі
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22.07.2022 08:04
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Правила форума Совет форумчан
договорняки по зерну важнее, потерпите
я в шоке ! нас каждый день убивают, а все разговоры про зерно, та я **** его это зерно
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22.07.2022 07:57 Ответить
Щоб мати лице в політиці такі кроки як експорт зерна потрібно. Це гроші, постачання зброї, рейтинг країни. Ризик є,але кого не думаю,що ООН піде на здачу України для захисту ледарів Африки. Зовсім друге дерьмак. В оп ні совісті ні честі
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22.07.2022 08:04 Ответить
во первых от нашего зерна нихрена не зависит, мы то ли 14 то ли 16 в списке по обьему поставок
второе, тема зерна, это окно, через которое рашист-путлер вернеться в мировую политику, вот увидите
нам с этого ноль просто
Так еще речь идет о разминировании портов, как то странно звучит , когда война уже в доме по факту !
Ну и третье , ваше оон абсолютно безпонтовая организация, от которой ничего не зависит от слова вообще !
оон ждет судьба лиги наций, если эта контора не пройдет путь реформ и преобразований
Вроде все.
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22.07.2022 08:19 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3176429-ukraina-stala-drugim-u-sviti-eksporterom-zerna.html
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22.07.2022 09:37 Ответить
оон це гнила контора
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22.07.2022 12:32 Ответить
частично разминируют!!!! чтобы путин одессу взял? вот это подлянка от "партнерiв" браво
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22.07.2022 12:26 Ответить
путен сдохни пдрс
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22.07.2022 07:59 Ответить
приіхали на сафарі постріляти украінців
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22.07.2022 08:06 Ответить
Таке враження, що всі коментарі написані однією людиною.
Пересічні так не пишуть. У троля не вистачає часу, щоб написати більше, ніж два рядки.
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22.07.2022 08:20 Ответить
Стислість, сестра таланту,не чули? Може вам цілі оповідання писати?
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22.07.2022 08:31 Ответить
Почему Украина не бьёт в набат,что возле АЭС идут боевые действия,что запрещено международными законами?!
Почему возня только около зерна???
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22.07.2022 08:27 Ответить
Тому що зетелепень вже все злив і домовився. А 73% вперед в воєнкомати
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22.07.2022 08:54 Ответить
чтоб разминирывать подходы и слить одессу ! нет слов просто
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22.07.2022 12:31 Ответить
Фашисти рашинські в агоніі від того , що їм не вдалося захопити жодноі області за п'ять місяців , а збиралися за три дні , захопити
Київ і всю Украіну ! 😠
Хер вам в зуби , кляті кацапи !
Тут вас всіх і закопаємо 😡

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22.07.2022 09:26 Ответить
Донбасс сдали, шпионов в порты пустили, власть в стране захватили диктаторы ....

Зато всем два месяца вешают на уши лапшу , что "вот-вот освободим Херсон, сданный за два часа, и "волшебница Ленка" одним своим появлением в сенате порешала все вопросы с оружием и признание геноцида(тремя сенаторами) .

Даа... Янык, конечно , обозвал в невыключенный микрофон избирателей козлами ( что, увы, подтвердилось в 10-м и в 19-м году)

Но такое презрения к народу , как от ЭТИХ - было токо от русни во все века. (Что, увы, подтверждается по сей день)

Как украинцы позволяют над собой издеваться зелёным - это уму непостижимо ! прям , как русня над собой х**лу...

МОжет УКраина уже незаметно стала руснёй?
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22.07.2022 10:05 Ответить
МОже Ви, для початку, напишете свої "соображенія" українською?
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22.07.2022 14:09 Ответить
 
 