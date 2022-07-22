Оккупанты накрыли огнем три района Днепропетровщины: повреждены частные дома, разрушены три школы, трансформатор, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российская армия накрыла огнем Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Масштабная ночная атака на область. Российская армия накрыла огнем три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпущено до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Имеются порывы газовода и водовода. Разрушен железнодорожный путь. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно.

В Покровской громаде враг ударил по складам. Разбило трансформатор – несколько сел без света.

По Зеленодольской громаде ударили из ствольной артиллерии. Задело частный дом. Пожар там огнеборцы потушили.

В Апостолово семь "прилетов". Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, 8 человек ранены. Информация еще уточняется", – говорится в сообщении.

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