Оккупанты накрыли огнем три района Днепропетровщины: повреждены частные дома, разрушены три школы, трансформатор, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Российская армия накрыла огнем Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Масштабная ночная атака на область. Российская армия накрыла огнем три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.
Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпущено до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Имеются порывы газовода и водовода. Разрушен железнодорожный путь. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно.
В Покровской громаде враг ударил по складам. Разбило трансформатор – несколько сел без света.
По Зеленодольской громаде ударили из ствольной артиллерии. Задело частный дом. Пожар там огнеборцы потушили.
В Апостолово семь "прилетов". Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, 8 человек ранены. Информация еще уточняется", – говорится в сообщении.
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я в шоке ! нас каждый день убивают, а все разговоры про зерно, та я **** его это зерно
второе, тема зерна, это окно, через которое рашист-путлер вернеться в мировую политику, вот увидите
нам с этого ноль просто
Так еще речь идет о разминировании портов, как то странно звучит , когда война уже в доме по факту !
Ну и третье , ваше оон абсолютно безпонтовая организация, от которой ничего не зависит от слова вообще !
оон ждет судьба лиги наций, если эта контора не пройдет путь реформ и преобразований
Вроде все.
Пересічні так не пишуть. У троля не вистачає часу, щоб написати більше, ніж два рядки.
Почему возня только около зерна???
Київ і всю Украіну ! 😠
Хер вам в зуби , кляті кацапи !
Тут вас всіх і закопаємо 😡
Зато всем два месяца вешают на уши лапшу , что "вот-вот освободим Херсон, сданный за два часа, и "волшебница Ленка" одним своим появлением в сенате порешала все вопросы с оружием и признание геноцида(тремя сенаторами) .
Даа... Янык, конечно , обозвал в невыключенный микрофон избирателей козлами ( что, увы, подтвердилось в 10-м и в 19-м году)
Но такое презрения к народу , как от ЭТИХ - было токо от русни во все века. (Что, увы, подтверждается по сей день)
Как украинцы позволяют над собой издеваться зелёным - это уму непостижимо ! прям , как русня над собой х**лу...
МОжет УКраина уже незаметно стала руснёй?