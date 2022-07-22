358 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 683 - ранены, - Офис генпрокурора

Более 1041 ребенка пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 22 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 358. Возросло количество раненых – более 683.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 361, Харьковской - 194, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 54, Запорожской - 40", - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, стало известно еще о двух мальчиках 13 и 14 лет, получивших ранения в результате обстрела врагом 20 июля г. Никополь Днепропетровской области.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.