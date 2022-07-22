Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 тыс. человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1704 танка и 3920 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 22 июля потери личного состава противника составляют около 39 000 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 39000 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1704 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 3920 (+8) ед,

артиллерийских систем - 863 (+4) ед,

РСЗО - 251 (+0) ед,

средства ПВО - 113 (+0) ед,

самолетов - 221 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3),

крылатые ракеты – 167 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2803 (+22) ед,

специальная техника – 72 (+0).

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"Самые большие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе ВСУ.