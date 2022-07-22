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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 тыс. человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1704 танка и 3920 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 22 июля потери личного состава противника составляют около 39 000 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 39000 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1704 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 3920 (+8) ед,

артиллерийских систем - 863 (+4) ед,

РСЗО - 251 (+0) ед,

средства ПВО - 113 (+0) ед,

самолетов - 221 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3),

крылатые ракеты – 167 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2803 (+22) ед,

специальная техника – 72 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 тыс. человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1704 танка и 3920 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - отметили в Генштабе ВСУ.

Автор: 

армия РФ (19197) Генштаб ВС (6265) ликвидация (3534) уничтожение (6909) техника (1735) потери (4381)


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Топ комментарии
+9
Їдуть на танках отряди Кадирова,
Постять відоси в "Tik Tok".
А наші хлоці стоять с "Джавелінами",
Лайкають через курок.
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22.07.2022 08:55
+5
Российська пропаганда:
- Вступайте в "батальйоны смерти"!
- А почему они называются "батальйоны смерти"? Такие "смертоносные"?
- Нет Просто у них смертность стопроцентная!
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22.07.2022 09:39
+4
Мені більше прохання чоловіка до Бутусова сподобалася. Написав,щоб забрали з двору САУ і танк. Він їх добре прикрив і чекає на логістику. Реакція редактора була миттєва
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22.07.2022 08:59
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Якесь відносне затишшя?
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22.07.2022 08:51 Ответить
Еще максимум 2 десятка тыщ роисжмуров и кацапы станут смирными и занадто лагiдними, затерявшись в своих симбирских епенях.
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22.07.2022 09:02 Ответить
Российська пропаганда:
- Вступайте в "батальйоны смерти"!
- А почему они называются "батальйоны смерти"? Такие "смертоносные"?
- Нет Просто у них смертность стопроцентная!
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22.07.2022 09:39 Ответить
💪✌👍
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22.07.2022 10:17 Ответить
Пропоную частіше писати про звільнені території, а не про кількість оруівських трупів. Чи тоді не буде про що писати?...............
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22.07.2022 10:13 Ответить
Їдуть на танках отряди Кадирова,
Постять відоси в "Tik Tok".
А наші хлоці стоять с "Джавелінами",
Лайкають через курок.
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22.07.2022 08:55 Ответить
Мені більше прохання чоловіка до Бутусова сподобалася. Написав,щоб забрали з двору САУ і танк. Він їх добре прикрив і чекає на логістику. Реакція редактора була миттєва
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22.07.2022 08:59 Ответить
В этой цифре 25 тысяч днровцев?
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22.07.2022 09:00 Ответить
Так. Противника. Втрати особового складу противника становлять приблизно 39 000 осіб. Джерело:
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22.07.2022 09:02 Ответить
а не пошёл бы ты вслед кацапскому крейсеру...
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22.07.2022 09:31 Ответить
Что там на завтра, ждать приезда Джонсонюка с волшебным "пендалем" видоснику или Ермак успеет минск-3 подписать в Стамбуле? Шо по этому поводу скажет Люся Арестович?
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22.07.2022 09:08 Ответить
Люся скаже, що все чьотко. Готуємся до контр наступу і зараз ви бачити як наші ЗСУ чьотко відпрацьовують по базам рашистів..
Слава Україні, Слава ЗСУ!!!
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22.07.2022 09:13 Ответить
Дєрьмак, в принципі, нічого підписати не може. Він, навіть, не державний службовець.
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22.07.2022 09:51 Ответить
танки вже закінчилися? я так розумію не найдеш танка в мордорі ні із свічкою
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22.07.2022 13:28 Ответить
 
 