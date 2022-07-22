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Новости Война
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Российский букмекер 1xBet, получивший лицензию в Украине, работает под прикрытием ФСБ, - ИнформНапалм

Российский букмекер 1xBet, получивший во время войны 30 марта лицензию на осуществление букмекерской деятельности в Украине, работает в России под прикрытием ФСБ и мог получить лицензию в Украине для сбора персональных данных украинцев с последующей вербовкой их ФСБ.

Об этом в своем расследовании отмечает издание InformNapalm.

Журналисты утверждают, что, несмотря на официальный запрет на работу в самой РФ, оператор азартных игр 1xBet все равно успешно там работает. Это подтверждается тем, что платежи данного букмекера производят российские банки и платежные системы – такие как Сбербанк России, Тинькофф, АльфаБанк, Qiwi, МТС-деньги и другие. Кроме того, в РФ официально работает бренд азартных игр 1хСтавка, который якобы никак не связан с 1xBet. Но исследование, которое провели волонтеры группы BraveUkraine, доказывает, что 1хBet и 1xСтавка - это одна и та же контора.

"В ходе исследования волонтеры провели сравнение дизайна, технологического стека веб-сайтов, бэкенда и мобильных приложений (Android, iOS). Сразу бросается в глаза визуальное сходство сайтов. Не только логотипы, но и главной страницы, контента и различных форм для пользователей. Кроме того, у ресурсов полностью совпадают набор библиотек и API-сервисы. В мобильных приложениях двух платформ Android полностью совпадает более 10 тысяч файлов и набор использованных библиотек в APK-файлах. Приложения в iOS – визуально почти полностью идентичны. Да еще и с одинаковыми фреймворками и библиотеками", – говорится в расследовании.

Исходя из этого, авторы публикации пришли к выводу, что беспрепятственно работать на российском рынке без связей с силовыми ведомствами невозможно, а за лояльность ФСБ надо чем-то расплачиваться. А учитывая то, что по украинскому закону операторы азартных игр, получившие лицензию, должны "обеспечивать идентификацию игроков и посетителей во время осуществления деятельности в сети Интернет" с помощью запроса у игроков их документов и персональных данных, 1хBet, получив лицензию в Украине, во время военной агрессии РФ против Украины может использовать данные украинцев и передавать их российским спецслужбам.

"Российский букмекерский оператор пытается работать в Украине уже много лет и имеет большой интерес в украинском рынке. К сожалению, дело здесь может быть совсем не в деньгах. Есть большая вероятность, что 1XBet больше, чем деньги, желает получить личные данные украинцев и прямой доступ к игрокам. Азартные игры – это риск. Люди проигрывают деньги. Часто – большие деньги. Имея базу данных людей с большими финансовыми проблемами, легко завербовать агентов на местах и использовать их для нужд ГРУ и ФСБ", - отмечают в InformNapalm.

В этом контексте неудивительно, что 1хBet в России организует рэп-батлы, где его участники зачитывают пропагандистские антиукраинские тексты о батальоне Азов, который якобы "бомбил стариков и детей" на Донбассе.

Российский букмекер 1xBet, получивший лицензию в Украине, работает под прикрытием ФСБ, - ИнформНапалм 01

Напомним, что лоббистом получения 1xBet лицензии в Украине журналисты называют советника заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко и куратора игорного рынка в Украине Бориса Баума, который тесно связан с российским бизнесом и крупным российским политиком - заместителем председателя Государственной Думы РФ и спецпредставителем Путина Александром Бабаковым. После скандала в украинском обществе, возникшем после решения КРАИЛ выдать лицензию российскому букмекеру, Борис Баум публично начал защищать 1xBet

букмекеры (65) россия (95502) ФСБ (1936) вербовка (263)


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Топ комментарии
+21
Пропихував агрохламідія
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22.07.2022 10:03
+18
Война говорите? А я думаю это медленная и болезненная процедура сдачи Украины кремлю без наркоза и с уничтожением самой активной части населения! За 5 месяцев войны не наладить производство вооружения , бросить людей на выживание, сдать огромные территории! За это Дерьмаку с Зеленским героев России дать надо!
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22.07.2022 10:20
+17
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22.07.2022 10:23
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Пропихував агрохламідія
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22.07.2022 10:03 Ответить
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22.07.2022 10:28 Ответить
Баум як дерево! Чергова зграя колаборантів - Баум, Тимошенко, Ара-хамія. Не подавитесь, хлопці-молодці?
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22.07.2022 10:08 Ответить
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22.07.2022 10:21 Ответить
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22.07.2022 10:24 Ответить
по твоему надо было голосовать за тотальную коррупцию и насильный вывоз с кульком на голове саакашвилли?
люди голосовали за надежду на хорошее и даже если ошиблись, это не повод лодь, воровство и предательство
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22.07.2022 11:40 Ответить
Люди голосовали па приколу.
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22.07.2022 11:48 Ответить
Про 1с забули , теж шпигунська фсб шна программа яка покриває 90% українського бізнесу
короче немає у нас спецслужб нажаль в вірному розумінні цього слова
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22.07.2022 10:13 Ответить
У вас старая инфа.Вся (нормальная) бухгалтерия после 14го на бафе сидит, а после введения эл.документооборота ,те у кого денег хватает - в куче программ типо медка, бумага отходит на второй план.
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22.07.2022 11:13 Ответить
Война говорите? А я думаю это медленная и болезненная процедура сдачи Украины кремлю без наркоза и с уничтожением самой активной части населения! За 5 месяцев войны не наладить производство вооружения , бросить людей на выживание, сдать огромные территории! За это Дерьмаку с Зеленским героев России дать надо!
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22.07.2022 10:20 Ответить
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22.07.2022 10:23 Ответить
арахамия
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22.07.2022 10:22 Ответить
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22.07.2022 10:26 Ответить
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22.07.2022 10:30 Ответить
Що це за посада - "радник заступника голови Офісу Президента", а радникі радників є?. Мало того що в Єрмака 20 радників та 10 заступників, так ще й, виявляється в заступників є радники.
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22.07.2022 10:34 Ответить
Молодший помічник старшого черпальника асенізаційної валки при холерному бараку...
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22.07.2022 11:49 Ответить
Агрохімія одобряє, розгул корупції просто жахливий, потроху зелені тягнуть нас всіх до пекла.
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22.07.2022 10:38 Ответить
Так буває коли стадо баранів 73 відсотками голосує за вовка.
За етнічну мафію.
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22.07.2022 10:48 Ответить
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22.07.2022 10:56 Ответить
Стадо баранів ще збільшилось, на жаль.
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22.07.2022 11:52 Ответить
1хBet хост Франция
1xСтавка хост раша
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22.07.2022 10:45 Ответить
І що з того?
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22.07.2022 12:36 Ответить
ХА!только дошло!Запретить нафиг все такие ворКомпании!
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22.07.2022 10:48 Ответить
Хто зараз має чортів ловити? Хоча їх і раніше ніхто не ловив, тим більше баумів з недоторканної дерьмакової ОПи.
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22.07.2022 10:53 Ответить
не надо подымать много шуму
взяли винтовочку с прицельчиком и тихонечко отстрелили фсбшную башку💥💥💥, а заодно уконтрапупили всех их подельничков🦴🦴🦴
или вы думаете что филиал фсб сам сделает за вас это доброе дело? 🤣🤣🤣
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22.07.2022 11:00 Ответить
У нас вся вірхівка всієї влади, та й не тільки верхівка, сидять під цим прикриттям
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22.07.2022 11:24 Ответить
Чомусь ще абрахамією тхне!
Що монозброд чіпати не можна?
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22.07.2022 11:27 Ответить
*************** яке саме ненароджене в Україні, тягне "одноруких бандитів" з кацапії , щоб наші олені ложили їм гроші на швейцарські рахунки.
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22.07.2022 11:27 Ответить
красавчікі, ще б фсб-еніка поставили керувати сбу
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22.07.2022 11:47 Ответить
"Фсьому праґрєсівнаму чєлавєчєству" відомо, що "азартниє іґри внєпалітікі", а ви "запрєтіть, запрєтіть"... А хто мені нагадає, скільки там дохуана ярдів планували збирати до бюджету, коли лобіювали скасування заборони азартних ігор. Заборону скасували, а ярди де?
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22.07.2022 11:55 Ответить
Не паліть Ара Хамію! Він за це гроші взяв, та і заніс куди треба. Тому тут все "чисто і законно"!
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22.07.2022 12:14 Ответить
У Главы Офиса Президента Ермака есть несколько Замов. Один из них - Кирилл Тимошенко. У него есть несколько советников, один из них - это Борис Баум.
Борис Баум - тесно связан с вражеским (российским) бизнесом и криминалитетом. Курирует для зеленой плесени в Украине игорный рынок. Лицензию для букмекера 1xBet пробивал Глава фракции слуга народа - пучеглазый кокаинщик Давид Арахамия. Вся эта история с получением лицензии для врага во время войны с ним - это гребаный стыд. В демократических странах после таких зашкваров вся эта гнилая публика Ермаки, Тимошенки, Арахамии должны уйти из политики, подать в отставку, а Баумы должны сидеть в СИЗО.
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22.07.2022 12:27 Ответить
Зараз ще прокурорів фсбешних поставлять і взагалі цікаво буде
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22.07.2022 13:17 Ответить
 
 