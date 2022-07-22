5100 украинских детей депортированы в Россию, - уполномоченная по правам ребенка Герасимчук

По официальным данным, в Россию депортировано 5100 украинских детей, заявки по фактам депортации продолжают поступать ежедневно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эфире всеукраинского телемарафона.

"Это данные Национального информационного бюро, которое работает в Украине, и именно этот орган является тем органом, куда обращаются люди, сообщая о фактах депортации или перемещения детей. Да, мы можем сказать, что сейчас получены заявки относительно таких фактов по депортации и перемещению 5100 детей. Эти заявки поступают и продолжают поступать каждый день", - сказала Герасимчук.

Она призвала всех граждан, владеющих подобной информацией, сообщать в бюро.

"Это не цифра, это список конкретных детей с фамилиями-именами – возможно, список не точен в плане того, что не все данные по каждому ребенку есть, и именно поэтому эти 5100 детей и каждая последующая заявка проверяются, дополняются… И эти списки далее передаются в Международный Красный Крест, другие международные организации, которые могут помочь Украине разыскать этих детей на территории РФ или на оккупированных территориях, так называемых "ЛНР", "ДНР", - сказала уполномоченная.

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По ее словам, в списке есть информация как относительно детей-сирот и лишенных родительской опеки, так и детей, депортированных вместе с родителями или родственниками, и детей без сопровождения, разлученных с родителями.

"К сожалению, у Украины нет доступа к территории РФ или к оккупированным территориям, поэтому мы обращаемся к международным организациям именно не с просьбой вернуть детей в Украину (у них нет такого мандата), но они могут осуществлять поисковые действия и промониторить состояние, условия их пребывание и обеспечение их прав", - отметила Герасимчук.

Уполномоченная по правам ребенка отметила, что на сегодняшний день есть 46 случаев возвращения детей, и среди них есть как сироты, так и дети, разлученные с родителями.