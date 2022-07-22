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5100 украинских детей депортированы в Россию, - уполномоченная по правам ребенка Герасимчук

діти

По официальным данным, в Россию депортировано 5100 украинских детей, заявки по фактам депортации продолжают поступать ежедневно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эфире всеукраинского телемарафона.

"Это данные Национального информационного бюро, которое работает в Украине, и именно этот орган является тем органом, куда обращаются люди, сообщая о фактах депортации или перемещения детей. Да, мы можем сказать, что сейчас получены заявки относительно таких фактов по депортации и перемещению 5100 детей. Эти заявки поступают и продолжают поступать каждый день", - сказала Герасимчук.

Она призвала всех граждан, владеющих подобной информацией, сообщать в бюро.

"Это не цифра, это список конкретных детей с фамилиями-именами – возможно, список не точен в плане того, что не все данные по каждому ребенку есть, и именно поэтому эти 5100 детей и каждая последующая заявка проверяются, дополняются… И эти списки далее передаются в Международный Красный Крест, другие международные организации, которые могут помочь Украине разыскать этих детей на территории РФ или на оккупированных территориях, так называемых "ЛНР", "ДНР", - сказала уполномоченная.

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По ее словам, в списке есть информация как относительно детей-сирот и лишенных родительской опеки, так и детей, депортированных вместе с родителями или родственниками, и детей без сопровождения, разлученных с родителями.

"К сожалению, у Украины нет доступа к территории РФ или к оккупированным территориям, поэтому мы обращаемся к международным организациям именно не с просьбой вернуть детей в Украину (у них нет такого мандата), но они могут осуществлять поисковые действия и промониторить состояние, условия их пребывание и обеспечение их прав", - отметила Герасимчук.

Уполномоченная по правам ребенка отметила, что на сегодняшний день есть 46 случаев возвращения детей, и среди них есть как сироты, так и дети, разлученные с родителями.

Автор: 

депортация (681) дети (6491) россия (95502) Герасимчук Дарья (7)


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Не депортовано а викрадено...
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22.07.2022 10:36 Ответить
Навіщо ото брехати, Денісова вже сказала правду, орки вивезли більше 200 000 дітей, біля 2 млн українців, це без полоненних.
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22.07.2022 11:08 Ответить
Денисова любила перебільшувати і хайпувати. вона і про 25 тисяч заяв про згвалтування говорила, а офіційно подано 30 заяв.
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22.07.2022 11:39 Ответить
Большинство не хотят подавать. Потому что это стыдно и больно. Но вам, мужчинам, лишь бы хайпануть...
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22.07.2022 13:43 Ответить

Регистрация 22 червня 2022 р. Пришли лгать?
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22.07.2022 13:45 Ответить
Сумніваюсь у цій цифрі, враховуючи міліон депортованих.
"Росія депортувала з України майже 1,2 мільйона людей - Денісова"

Чи це првІльниЄ цифри з ОПи, щоб кацапів не образити?
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22.07.2022 11:12 Ответить
 
 