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Турбина для "Северного потока" прибыла из Канады в Германию. Но Россия ее пока не забирает, - Reuters

потік,північний,турбіна

Турбину Северного потока, находившуюся в Канаде на ремонте, еще 17 июля вернули в Германию, но Россия не спешит ее забирать.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По информации источников издания, на это потребуется еще несколько дней или недель, потому что российская сторона до сих пор не дала добро на ее транспортировку.

Один из собеседников агентства рассказал, что Россия не предоставила документы о том, куда именно ее нужно доставить и через какой таможенный пункт.

"При обычных обстоятельствах техническое обслуживание турбин – это будничная операция. Конечно, мы хотим перевезти турбину к месту эксплуатации как можно скорее. Но сколько времени это займет, зависит не только от нас", – сказали в компании-производителе Siemens Energy, занимающейся обслуживанием турбин Северный поток.

Читайте также: Украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине для "Северного потока", - Зеленский - Трюдо

Министр экономики Германии Роберт Габек, говоря о турбине, еще в четверг сказал, что "иногда создается впечатление, что Россия больше не хочет забирать ее обратно".

Это означает, что "технические проблемы", на которые ссылался Газпром, сокращая поставки газа в Германию через газопровод Северный поток, могут быть придуманы.

Автор: 

Германия (6952) Канада (2078) россия (95502) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+8
це такий спосіб дресування залежного та переляканого Заходу..., хочу турбіну і негайно, сказав страшний недопалок і Захід заметушився, забігав..., ну все, подумав недопалок, все, як і раніше працює...
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22.07.2022 10:52
+6
що ви розумієте у трубопровідній зброї...

Останній Капіталіст @OstanniyCap

Вчора в німецькому інтернеті спалахнула велика дискусія після того, як Бербок оприлюднила інформацію про те, що уряд Німеччини чинив тиск на Канаду з вимогою повернути турбіну "Газпрому".
Берлін сказав Трюдо, що Німеччина припинить поставки зброї до України, якщо вона не отримає турбіну.
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22.07.2022 11:13
+3
россия и не будет спешить..Этим она "наказывает" Германию,а через неё и некоторые небольшие страны ЕС за лёгкое непослушание "хотелкам" россии.Кремлядям важен сам факт того,что они смогли продавить ЕС и даже Канаду на нарушение ими же установленных санкций.Кремляди сейчас смакуют победу,пусть и небольшую,но через дыру которой уже можно впихнуть некоторые свои "хотелки".Германия оказалась самым слабым звеном объединённого запада (и не факт,что УМЫШЛЕННО).Пока запад не изолирует Германию с её проблемами,столько Германия будет тянуть ЕС и США с Канадой под Кремль насколько удастся. Это не Европа была зависима от российского газа,а зависима на 100 % только Германия.Другие страны стали искать альтернативу российскому газу и нашли,а Германия и искать не стала,а сразу настроилась на продавливание ЕС для российского бизнеса
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22.07.2022 11:30
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tak ani zhe pustili gaz po sp1 - nafig orkam eta turbina...nenada im nichevo otdavtj
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22.07.2022 10:46 Ответить
"допомога"Канади українському народу ,для фінансування рашистського вбивці ,котрий веде війну в Україні
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22.07.2022 10:48 Ответить
та турбина не очень то была и нужна. смысл - вооот! газа не дадим, у нас турбины нет. вот вам турбина - *****....
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22.07.2022 10:51 Ответить
це такий спосіб дресування залежного та переляканого Заходу..., хочу турбіну і негайно, сказав страшний недопалок і Захід заметушився, забігав..., ну все, подумав недопалок, все, як і раніше працює...
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22.07.2022 10:52 Ответить
по ходу везти такой груз нечем и это тролинг высокого уровня..а могли и наберег под Кенингсбергом выгрузить
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22.07.2022 10:53 Ответить
коли Європа, нарешті вже, забуде про кацапський пердячий пар, усім стане легше дихати, а самі кацапи задохнуться у своєму ж лайні і просто здохнуть
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22.07.2022 10:55 Ответить
Жаль что Хаймарс дотуда не достает.. )
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22.07.2022 13:00 Ответить
А вдруг пА дАрогє шо то случіЦЦА?...
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22.07.2022 10:59 Ответить
Нічого не відбудеться по дорозі (хіба що підлість пуйла), фірма зобовязана після ремонту провести 72 години тесту, та здати експлуатації під підпис та гарантію.
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22.07.2022 11:06 Ответить
Посрати на Сіменс і шо з ними буде. Бренд "Сіменс" скоро стане синонімом бренду "шлюха". Стільки корупційних та хабарницьких скандалів, скільки було з цією конторою ні в кого крім китайців не було.
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22.07.2022 12:15 Ответить
Перешугані німці ще самі її в рашляндію повезуть.
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22.07.2022 11:13 Ответить
що ви розумієте у трубопровідній зброї...

Останній Капіталіст @OstanniyCap

Вчора в німецькому інтернеті спалахнула велика дискусія після того, як Бербок оприлюднила інформацію про те, що уряд Німеччини чинив тиск на Канаду з вимогою повернути турбіну "Газпрому".
Берлін сказав Трюдо, що Німеччина припинить поставки зброї до України, якщо вона не отримає турбіну.
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22.07.2022 11:13 Ответить
россия и не будет спешить..Этим она "наказывает" Германию,а через неё и некоторые небольшие страны ЕС за лёгкое непослушание "хотелкам" россии.Кремлядям важен сам факт того,что они смогли продавить ЕС и даже Канаду на нарушение ими же установленных санкций.Кремляди сейчас смакуют победу,пусть и небольшую,но через дыру которой уже можно впихнуть некоторые свои "хотелки".Германия оказалась самым слабым звеном объединённого запада (и не факт,что УМЫШЛЕННО).Пока запад не изолирует Германию с её проблемами,столько Германия будет тянуть ЕС и США с Канадой под Кремль насколько удастся. Это не Европа была зависима от российского газа,а зависима на 100 % только Германия.Другие страны стали искать альтернативу российскому газу и нашли,а Германия и искать не стала,а сразу настроилась на продавливание ЕС для российского бизнеса
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22.07.2022 11:30 Ответить
німці сказали б що не дадуть турбіну до заповнення сховищ газом на 100%
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22.07.2022 11:39 Ответить
таке відчуття, що це було шось по типу перевірки. Політики можуть казати шо завгодно, а такі індикатори більш чіткі. Рашка перевіряє наскільки газовий важіль працює на Європу. Чи варто на цей важіль тиснути в перемовинах і будувати навколо нього подальшу стратегію. Якби турбіни не повернули, то значить на газ пофіг і цей інструмент не працює. Якщо повернули, значить того газу, що є - недостатньо і Європа потребує набагато більше. Значить газу треба давати менше і далі тиснути на це питання. Що ми в результаті і бачимо - кацапи турбіну не забирають і поставки газа не збільшують. Треба було робити з точністю до навпаки - турбіну не віддавати а самим погрожувати припиненям закупівель газу + звичайно діверсифікувати постачання.
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22.07.2022 12:12 Ответить
её хоть заминируют, перед тем, как кацапам отдавать ?
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22.07.2022 12:24 Ответить
Забрали в України ядерну зброю, а тепер глумляться над нами!
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22.07.2022 12:46 Ответить
Та вона їм і нахєр не потрібна, це лише привід для шантажу.
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22.07.2022 13:03 Ответить
 
 