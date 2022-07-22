Турбина для "Северного потока" прибыла из Канады в Германию. Но Россия ее пока не забирает, - Reuters

Турбину Северного потока, находившуюся в Канаде на ремонте, еще 17 июля вернули в Германию, но Россия не спешит ее забирать.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По информации источников издания, на это потребуется еще несколько дней или недель, потому что российская сторона до сих пор не дала добро на ее транспортировку.

Один из собеседников агентства рассказал, что Россия не предоставила документы о том, куда именно ее нужно доставить и через какой таможенный пункт.

"При обычных обстоятельствах техническое обслуживание турбин – это будничная операция. Конечно, мы хотим перевезти турбину к месту эксплуатации как можно скорее. Но сколько времени это займет, зависит не только от нас", – сказали в компании-производителе Siemens Energy, занимающейся обслуживанием турбин Северный поток.

Читайте также: Украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине для "Северного потока", - Зеленский - Трюдо

Министр экономики Германии Роберт Габек, говоря о турбине, еще в четверг сказал, что "иногда создается впечатление, что Россия больше не хочет забирать ее обратно".

Это означает, что "технические проблемы", на которые ссылался Газпром, сокращая поставки газа в Германию через газопровод Северный поток, могут быть придуманы.