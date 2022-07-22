Киевские патрульные Олег Волошин и Василий Павельев погибли во время выполнения боевого задания
Двое патрульных из Киева, защищавших Украину от оккупантов, отдали свою жизнь за Родину.
Об этом сообщил начальник департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины полковник Евгений Жуков, передает Цензор.НЕТ.
"Олег Волошин и Василий Павельев погибли во время выполнения боевой задачи, во время защиты нашей страны. Недавно только общался с ребятами, вместе занимались в зале, понимаю, что казаки ушли в небесное войско", - написал Жуков.
Также он добавил, что имена погибших героев навечно запечатлены в истории новейшей Украины и департамента патрульной полиции. Павшие в бою офицеры жили честно и защищали Свободу и Независимость Украины и ее граждан.
"Жили правильно и честно, несли службу и работали, учились и совершенствовались. Защищали Свободу и Независимость Украины и наших людей, добровольно, потому что молодой казак понимает, что нужно бороться за свою свободу и остановить врага, который пришел уничтожить все украинское",– подчеркнул он.
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