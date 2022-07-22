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Новости Война Российская агрессия
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Киевские патрульные Олег Волошин и Василий Павельев погибли во время выполнения боевого задания

героїзм

Двое патрульных из Киева, защищавших Украину от оккупантов, отдали свою жизнь за Родину.

Об этом сообщил начальник департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины полковник Евгений Жуков, передает Цензор.НЕТ.

"Олег Волошин и Василий Павельев погибли во время выполнения боевой задачи, во время защиты нашей страны. Недавно только общался с ребятами, вместе занимались в зале, понимаю, что казаки ушли в небесное войско", - написал Жуков.

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Также он добавил, что имена погибших героев навечно запечатлены в истории новейшей Украины и департамента патрульной полиции. Павшие в бою офицеры жили честно и защищали Свободу и Независимость Украины и ее граждан.

"Жили правильно и честно, несли службу и работали, учились и совершенствовались. Защищали Свободу и Независимость Украины и наших людей, добровольно, потому что молодой казак понимает, что нужно бороться за свою свободу и остановить врага, который пришел уничтожить все украинское",– подчеркнул он.

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смерть (9218) патрульная полиция (1813) Жуков Евгений (37)


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Топ комментарии
+38
просто вони були людьми і будуть в нашій памяті
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22.07.2022 11:57
+36
Шана
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22.07.2022 11:55
+27
Вечная память...
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22.07.2022 12:01
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Шана
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22.07.2022 11:55 Ответить
просто вони були людьми і будуть в нашій памяті
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22.07.2022 11:57 Ответить
Вечная память...
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22.07.2022 12:01 Ответить
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22.07.2022 12:03 Ответить
Вічна память.....
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22.07.2022 12:13 Ответить
Ушли в небесную Украину
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22.07.2022 12:47 Ответить
Жаль ребят..
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22.07.2022 13:29 Ответить
Герої! Вічна шана і повага .
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22.07.2022 13:45 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.07.2022 15:18 Ответить
Гинуть кращі, а гниди живуть і тікають від призиву,дехто це робив чотири рази А потім барани вибрали його своїм пастухом. Вічна слава героям і вічна ганьба боягузам . Рідним загиблих--співчуття і шана за синів.
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22.07.2022 15:58 Ответить
 
 