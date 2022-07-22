Минобороны Японии предупреждает об угрозе со стороны РФ и Китая
В Токио считают, что военное вторжение России в Украину может послужить плохим примером для Китая.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Корреспондент.
Япония показала годовой отчет по вопросам безопасности, в котором много внимания уделено войне в Украине. В Токио считают, что военное вторжение России в Украину может стать плохим примером для Китая и послужит сигналом о том, что "попытка изменить статус-кво с помощью силы приемлема".
В Минобороны Японии отметили, что РФ все больше полагается на свой ядерный потенциал как средство сдерживания. Там назвали это тревожным сигналом, поскольку российские подлодки регулярно действуют на территории Японии.
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+7 Враг рода человеческого 666
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(только разве кодекс чести самой Японии )
війна в Україні є прецендент що вбивство кількадесят тисяч людей може бути прийнятним,
ніхто не буде втручатися,
а хто буде тому погрожувати ядерною зброєю
Ведь Сибирь - это исконно китайская территория. Вернуть силовым методом не представляется возможным из-за ядерного арсенала. А вот когда парашковцы будут пухнуть от всех санкций, можно предложить продать Сибирь за юань. А потом за эти юани покупать продукцию у Китая.